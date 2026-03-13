ETV Bharat / entertainment

'അത്രയേറെ സ്നേഹിച്ചാള്‍, മനസിനെ തകര്‍ത്താല്‍'; ഹൃദയം തകര്‍ന്ന് അര്‍ജുന്‍ ദാസ്;വൈകാരിക കുറിപ്പുമായി താരം

ഗുഡ് ബാഡ് അഗ്ലി എന്ന ചിത്രത്തില്‍ 'തൊട്ടു തൊട്ടു പേശും സുല്‍ത്താന' എന്ന പാട്ടിന്‍റെ റീ ക്രിയേറ്റഡ് വേര്‍ഷനില്‍ പ്രിയവാര്യരുടെയും അര്‍ജുന്‍ ദാസിന്‍റെയും പ്രകടനം ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു.

ACTOR ARJUN DAS അര്‍ജുന്‍ ദാസ് സിനിമ അര്‍ജുന്‍ ദാസ് പ്രണയം CELEBRITY NEWS
Actor Arjun Das (Photo: Instagram)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 13, 2026 at 4:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ടന്‍ അര്‍ജുന്‍ ദാസ് പങ്കുവച്ച ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോറിയാണ് ആരാധകര്‍ക്കിടയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ ചര്‍ച്ച. വൈകാരികമായി എഴുതിയിരിക്കുന്ന കുറിപ്പില്‍ താന്‍ ദുഃഖിതനാണെന്നാണ് താരം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. താരം സ്റ്റോറി പങ്കുവച്ചതോടെ പ്രണയ നൈരാശ്യമാണോയെന്നാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ചൂടുള്ള ചര്‍ച്ച.

"ഒരാളെ അത്രയേറെ സ്നേ​ഹിക്കുകയും എന്നാൽ അവർ നിങ്ങളുടെ മനസിനെ തകർക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുക ?", എന്നാണ് അര്‍ജുന്‍ ദാസ് പങ്കുവച്ച സ്റ്റോറി. തകര്‍ന്ന ഹൃദയത്തിന്‍റെ ഇമോജിക്കൊപ്പമാണ് താരം പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് പിന്നാലെ താരം പ്രണയതകര്‍ച്ചയിലാണോ എന്നാണ് പലരുടെയും സംശയം.

നേരത്തെ ഒരു യുവതി അര്‍ജുന്‍റെ തോളില്‍ കൈവച്ചു നില്‍ക്കുന്നതിന്‍റെ ചിത്രം പങ്കുവച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ കൂടെയുള്ള യുവതി ആരാണെന്ന് താരം വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. ഇതേ ചിത്രം പിന്നീട് ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോറിയായും പങ്കുവച്ചിരുന്നു. ഇത് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വലിയ ചര്‍ച്ചയാവുകയും ചെയ്‌തതാണ്. എന്നാല്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പങ്കുവച്ച സ്റ്റോറിയും കണ്ടതോടെ താരം പ്രണയത്തിലായിരുന്നോയെന്നാണ് ആരാധകരുടെ ചോദ്യം.

നേരത്തെ മലയാളത്തിലെ ഒരു നടിയുമായി പ്രണയത്തിലാണെന്ന തരത്തിലുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ താരം ഇത് നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു.

നിരവധി പേരാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതികരണവുമായി എത്തുന്നത്. ചിലര്‍ ആശങ്ക പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ മറ്റു ചിലര്‍ വിമര്‍ശനമാണ് ഉന്നയിക്കുന്നത്. ഇതൊരു സിനിമാ പ്രൊമോഷന്‍റെ ഭാഗമാണെന്േനും തങ്ങള്‍ക്ക് തലച്ചോറുണ്ടെന്നുമാണ് ചിലര്‍ കമന്‍റ് ചെയ്യുന്നത്. സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പലതരം ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് ചൂടേറുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താരം ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

2012 ല്‍ റിലീസ് ചെയ്‌ത പെരുമാന്‍ എന്ന സിനിമയിലൂടെയാണ് അര്‍ജുന്‍ ദാസ് സിനിമയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അന്ധഗാനം എന്ന സിനിമയില്‍ അഭിനയിച്ച ശേഷം റേഡിയോ ജോക്കിയായിവുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് 2017 ല്‍ തെലുഗു ചിത്രം ഒക്‌സിജനില്‍ അഭിനയിച്ച് വീണ്ടും വെള്ളിത്തിരയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരവ് നടത്തി. പിന്നീട് ലോകേഷ് കനകരാജ് സംവിധാനം ചെയ്‌ത കൈതി, മാസ്റ്റര്‍, വിക്രം, ബുട്ട ബൊമ്മ, അനീതി, പോര്‍, ഗുഡ് ബാഡ് അഗ്ലി, കോള്‍ ഹിം ഒജി തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലും വേഷമിട്ടിരുന്നു.

ഗുഡ് ബാഡ് അഗ്ലിയില്‍ തൊട്ടു തൊട്ടു പേശും സുല്‍ത്താന എന്ന പാട്ടിന്‍റെ റീ ക്രിയേറ്റഡ് വേര്‍ഷനില്‍ പ്രിയവാര്യരുടെയും അര്‍ജുന്‍ ദാസിന്‍റെയും പ്രകടനം ഏറെ ശ്രദ്ധനേടിയിരുന്നു.

വ്യത്യസ്‌തനായ ശബ്‌ദത്തിന്‍റെ ഉടമയെന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ സിനിമാസ്വാദര്‍ക്കിടയില്‍ അര്‍ജുന്‍ ദാസ് ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത്. തമിഴ് സിനിമകളിലാണ് അര്‍ജുന്‍ ഏറെയും വേഷമിട്ടതെങ്കിലും ഈ നടനെ മലയാളികള്‍ക്കും ഏറെ പ്രിയമാണ്.

Also Read: ഈ വാരാന്ത്യം ആഘോഷമാക്കാം!ഒടിടിയില്‍ കിടിലന്‍ റീലീസുകള്‍; പുത്തന്‍ സിനിമകളുടെയും വെബ് സീരീസുകളെയും ലിസ്റ്റ് ഇതാ

TAGGED:

ACTOR ARJUN DAS
അര്‍ജുന്‍ ദാസ് സിനിമ
അര്‍ജുന്‍ ദാസ് പ്രണയം
CELEBRITY NEWS
ARJUN DAS EMOTIONAL POST

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.