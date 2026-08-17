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ഒരു ഫണ്‍ റൈഡ് ചിത്രം! അര്‍ജുന്‍ അശോകന്‍റെ 'മെല്‍കൗ പോണ്ടിച്ചേരി' ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റര്‍ പുറത്ത്

പൊന്നിന്‍ ചിങ്ങ ദിനത്തില്‍ സിനിമാ പ്രേമികള്‍ക്ക് സമ്മാനം, നര്‍മം നിറഞ്ഞ ചിത്രവുമായി അര്‍ജുന്‍ അശോകന്‍.

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MELCOW PONDICHERRY (Photo: Movie Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 17, 2026 at 3:04 PM IST

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വാഗതനായ നിഖിൽ മോഹൻ കഥയെഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന മെൽകൗ പോണ്ടിച്ചേരി എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ പുത്തന്‍ പോസ്റ്റര്‍ പുറത്ത്. അര്‍ജുന്‍ അശോകന്‍ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റര്‍ പൊന്നിന്‍ ചിങ്ങമാസം പിറക്കുന്ന ( ഓഗസ്റ്റ് 17) ദിനത്തിലാണ് പുറത്തിറക്കിയത്.

സംസ്ഥാന സാംസ്‌കാരിക മന്ത്രി ശ്രീ. പി. സി. വിഷ്‌ണു നാഥാണ് ഫസ്റ്റ്ലുക്ക് പോസ്റ്റര്‍ തന്‍റെ ഒഫീഷ്യല്‍ പേജിലൂടെ പ്രകാശനം ചെയ്‌തത്.

"പ്രിയപ്പെട്ട അരുൺ ഗോപിയും ജസ്റ്റിൻ മാത്യുവും നിർമ്മിക്കുന്ന പുതിയ ചിത്രം ‘മല്‍കൗ പോണ്ടിച്ചേരി’ യുടെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുകയാണ്.
നിഖിൽ മോഹൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായ കഥാപാത്രങ്ങളും നർമ്മം നിറഞ്ഞൊരു യാത്രയുമാണ് ഒരുക്കുന്നത്. ചിത്രം പ്രേക്ഷകർ ഹൃദയപൂർവം ഏറ്റെടുക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു", എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് മന്ത്രി ചിത്രത്തിന്‍റെ പോസ്റ്റര്‍ പങ്കുവച്ചത്.
മുകളിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കി നിൽക്കുന്ന അർജുൻ അശോകൻ, അർജുൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ അമർത്തി പ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന അൽത്താഫ് സലിം, ബാലു വർഗീസ് , സനൂപ് തൈക്കൂടം, ശരത് സഭ അന്ന, അമൽഷാ … എന്നിവരടിങ്ങിയ പോസ്റ്ററാണ് അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പുറത്തുവിട്ടത്. ആരെയും പെട്ടെന്നാകർഷിക്കുന്ന ഒരു പോസ്റ്ററാണിത്. നിമിഷ നേരത്തിനുള്ളിൽ ത്തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയായിൽ വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് ഈ പോസ്റ്ററിനു ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തില്‍ നായികയായി എത്തുന്നത് ശ്രീലഷ്‌മി വിജയനാണ്.

പോണ്ടിച്ചേരിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഫുൾ ഫൺ ജോണറിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് മെല്‍കൗ പോണ്ടിച്ചേരി. ഈ ചിത്രത്തില്‍ ഉദ്വേഗമാകുന്ന മുഹൂര്‍ത്തങ്ങളും സംവിധായകന്‍ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ചിരിക്കൊപ്പം ചിന്തയും നൽകുന്ന ഈ ചിത്രം ഒരു സുഹൃത്ത് സംഘത്തിൻ്റെ ആത്മബന്ധത്തിൻ്റെ കഥയാണു പറയുന്നത്. പോണ്ടിച്ചേരിയിലെ ഒരു കാംബസില്‍ ഒന്നിച്ചു പഠിച്ച ഏതാനും പേർ വീണ്ടും പോണ്ടിച്ചേരിയിൽ ഒത്തുചേരുന്നതും അതിനിടയിൽ അരങ്ങേറുന്ന അപ്രതീക്ഷിതമായ സംഭവങ്ങളുമാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ കഥാഗതിയെ മുന്നോട്ടു നയിക്കുന്നത്:

അരുൺ ഗോപി എക്‌സൈമെൻ്റ്& ജസ്റ്റിൻ ആൻ്റെ മാത്യു എൻ്റെർടെയ്‌ന്‍മെൻ്റിൻ്റെ ബാനറിൽ ആരുൺ ഗോപി, ജസ്റ്റിൻ മാത്യു എന്നിവരാണ് ഈ ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. സുനന്ദ ഫിലിപ്പ് ജസ്റ്റിൻ, സൗമ്യ ജോൺ അരുൺ എന്നിവരാണ് എക്സികുട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസേർസ്.

ഡിജോ ജോസ് ആൻ്റെണിയുടെ സഹസംവിധായകനായിരുന്ന നിഖിൽ മോഹൻ, ദിലീപ് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ പ്രിൻസ് ആന്‍റ് ഫാമിലിയുടെ കോറൈറ്റർ കൂടിയായിരുന്നു.

അർജൂൻ അശോകൻ അൽത്താഫ് സലിം ബാലു വർഗീസ്, ശരത് സഭ എന്നിവർ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ ചിത്രത്തിൽ പ്രശസ്‌ത സോഷ്യൽ മീഡിയാ താരം അന്നാമ്മ , അമൽഷാ , മൊട്ട രാജേന്ദ്രൻ എന്നിവരും പ്രധാന വേഷങ്ങളിലുണ്ട്:

ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ തിരക്കഥാകൃത്തായ സനൂപ് തൈക്കൂടവും ഈ ചിത്രത്തിലെ സുപ്രധാനമായ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. സിനിമയ്ക്ക് സംഗീത നല്‍കുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക്ക് കിളി ആണ്. ഛായാഗ്രഹണം നിര്‍വഹിക്കു്നനത് സനീഷ് സ്റ്റാന്‍ലി ആണ്.

എഡിറ്റിംഗ് സാഗർ ദാസ് നിര്‍വഹിക്കുമ്പോള്‍ കലാസംവിധാനം- അജി കുറ്റ്യാനിയും ചെയ്യുന്നു. മേക്കപ്പ് സ്വേതിന്‍ വി ആണ്. സ്റ്റിൽസ് - രാംദാസ് മാത്തൂർ, ചീഫ് അസ്സോസ്സിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ - പാർത്ഥൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ - വിവേക്, പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് - വിനോദ് വേണഗോപാൽ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - ഷിഹാബ് വെണ്ണല,

ദുബായിലും പോണ്ടിച്ചേരിയി ലുമായി ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയായ ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ജോലികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. ഗുഡ് വിൽ എൻ്റെർടൈൻമെൻ്റ് ഈ ചിത്രം പ്രദർശനത്തിനെത്തിക്കുന്നു. പി ആര്‍ ഒ വാഴൂര്‍ ജോസ്.

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