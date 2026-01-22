ETV Bharat / entertainment

മമ്മൂട്ടിയും പിള്ളേരും തിയേറ്റര്‍ തൂക്കിയോ? റസ്‌ലിംഗ് ചിത്രം ചത്താ പച്ച ആദ്യ പ്രതികരണം

മലയാള സിനിമയിലെ ആദ്യത്തെ മുഴുനീള WWE സ്റ്റൈല്‍ ആക്ഷന്‍ കോമഡി ചിത്രമായാണ് ചത്താ പച്ച പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് മുന്നിലെത്തിയത്.

Published : January 22, 2026 at 1:27 PM IST

ര്‍ജുന്‍ അശോകന്‍, റോഷന്‍ മാത്യു, ഇഷാന്‍ ഷൗക്കത്ത് എന്നിവര്‍ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തിയ സിനിമയാണ് ചത്താ പച്ച- റിങ് ഓഫ് റൗഡീസ്. ആഗോള തലത്തില്‍ ചിത്രം ഇന്ന് (ജനുവരി 22 ) തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. മലയാള സിനിമയിലെ ആദ്യത്തെ മുഴുനീള WWE സ്റ്റൈല്‍ ആക്ഷന്‍ കോമഡി ചിത്രമായാണ് ചത്താ പച്ച പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് മുന്നിലെത്തിയത്. സിനിമയുടെ ആദ്യ ഷോ കഴിയുമ്പോള്‍ പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രതികരണം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം.

ആദ്യദിനം തന്നെ ആദ്യ ഷോ കഴിയുമ്പോള്‍ മികച്ച പ്രതികരണമാണ് പ്രേക്ഷകരില്‍ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്. സിനിമയുടെ ഇന്‍റര്‍വെല്‍ ബ്ലോക്കിന് മികച്ച കയ്യടിയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഇതിലെ ഓരോ താരങ്ങളുടെയും പ്രകടനത്തെ കുറിച്ചും കാണികള്‍ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്.

ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലുള്ള ഒരു അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് WWE സ്റ്റൈൽ റെസ്‌ലിങ് ക്ലബും അവിടെയെത്തുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ യാത്ര.

WWE സ്റ്റൈല്‍ കാഴ്‌ചക്കാര്‍ക്ക് മികച്ച ഒരു അനുഭവമാണ് സമ്മാനിക്കുന്നതെന്ന അഭിപ്രായവും പ്രേക്ഷകരില്‍ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ചിത്രത്തിന്‍റെ തുടക്കം മുതല്‍ ഈ ചിത്രത്തില്‍ മമ്മൂട്ടി കാമിയോ റോളില്‍ എത്തുന്നുണ്ടെന്ന വാര്‍ത്തകളുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുള്ള സൂചനകളും പലപ്പോഴും അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ നല്‍കിയിരുന്നു. ലൊക്കേഷനില്‍ നിന്നുള്ള ചിത്രങ്ങളിലും പോസ്റ്ററിലുമൊക്കെ മമ്മൂട്ടി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. ചിത്രത്തില്‍ മമ്മൂട്ടിയുടെ ഇന്‍ട്രോ മികച്ചതാണെന്നാണ് അഭിപ്രായം.

ചിത്രത്തിലെ ഗുസ്‌തി രംഗങ്ങള്‍ സ്റ്റൈലിലും ഊര്‍ജസ്വലതയിലുമാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. സിനിമയില്‍ ചില സന്ദര്‍ഭങ്ങളില്‍ സ്‌പോട്ട് ഡബ്ബിംഗ് തോന്നുന്നുമെങ്കിലും ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് മനോഹരമായാണെന്നാണ് പ്രേക്ഷകര്‍ എക്‌സില്‍ കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്.

പ്രധാനമായും മൂന്നു ചെറുപ്പക്കാരെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാക്കി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ ചിത്രത്തമാണിത്. സിനിമയിലെ ലിറ്റിൽ, ലോബോ, വെട്രി എന്നീ മൂന്ന് കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെയാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ സഞ്ചാരം. വിശാഖ് നായർ മറ്റൊരു വ്യത്യസ്ഥമായ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അദ്വൈത് നായർ ആണ്. ജീത്തു ജോസഫ്, രാജീവ് രവി, മോഹൻലാൽ എന്നിവർക്കൊപ്പം സംവിധാന സഹായിയായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള അദ്വൈത് നായർ മോഹൻലാലിന്‍റെ അനന്തരവൻ കൂടിയാണ്.

സിദ്ദിഖ്, സായ് കുമാർ, മുത്തുമണി, ദർശൻ സാബു വൈഷ്ണവ് ബിജു , കാർമൻ എസ്. മാത്യു, ഖാലിദ് അൽ അമേരി, തെസ്നിഖാൻ, ലഷ്മി മേനോൻ, റാഫി, ദെർതഗ്നൻ സാബു, ശ്യാം പ്രകാശ്,വൈഷ്ണവ് ബിജു , മിനോൺ, വേദിക ശ്രീകുമാർ, സരിൻ ശിഹാബ്, ഓർഹാൻ ആൽവിൻ മുകുന്ദ്, ആർച്ചിത് അഭിലാഷ്,തോഷ് & തോജ് ക്രിസ്റ്റി, ആഷ്ലി ഐസക്ക് ഏബ്രഹാം, എന്നിവരും ചിത്രത്തില്‍ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട്.

സുമേഷ് -രമേഷ് എന്ന ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിനു തിരക്കഥ ഒരുക്കിയ സനൂപ് തൈക്കൂടമാണ് തിരക്കഥ രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍റെ വെഫയർ ഫിലിംസ് ഈ ചിത്രം കേരളത്തിൽ പ്രദർശനത്തിനെത്തിക്കുന്നത്.

റീൽ വേൾഡ് എന്‍റര്‍ടെയ്‌ന്‍മെന്‍റിന്‍റെ ബാനറിൽ രമേഷ് .എസ്. രാമകൃഷ്ണൻ, റിതേഷ് എസ്. രാമകൃഷ്ണൻ, ഷിഹാൻ ഷൗക്കത്ത് എന്നിവരാണ് ഈ ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്.

ഗാനങ്ങൾ - വിനായക് ശശികുമാർ, പശ്ചാത്തല സംഗീതം - മുജീബ് മജീദ് , ഛായാഗ്രഹണം -ആനന്ദ്.സി. ചന്ദ്രൻ,അഡിഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി -ജോമോൻ.ടി. ജോൺ,സുദീപ് ഇളമൺ, എഡിറ്റിംഗ് - പ്രവീൺ പ്രഭാകർ, കലാസംവിധാനം - സുനിൽ ദാസ്. മേക്കപ്പ്- റോണക്സ് സേവ്യർ, ചീഫ് അസ്സോസ്സിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ -അരീഷ് അസ് ലം , ജിബിൻ ജോൺ. സ്റ്റിൽസ് - അർജുൻ കല്ലിംഗൽ, പബ്ളിസിറ്റി ഡിസൈൻ -- യെല്ലോ ടൂത്ത്, എക്സിക്കുട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ - എസ്. ജോർജ്, ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസർ - എസ്. ജോർജ്, ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസർ - സുനിൽ സിംഗ് -പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജേഴസ് - ജോബി ക്രിസ്റ്റി. റഫീഖ്, പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്കുട്ടീവ് - പ്രസാദ് നമ്പ്യാങ്കാവ്, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - പ്രശാന്ത് നാരായണൻ, പി ആര്‍ ഒ വാഴൂർ ജോസ്.

MAMMOOTTY
CHATHA PACHA MOVIE
LATEST MALAYALAM MOVIE RELEASE 2026
ADHVAITH NAYAR DIRECTOR
CHATHA PACHA MOVIE X REVIEW

