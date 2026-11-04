പോണ്ടിച്ചേരിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഫുൾ ഫൺ ആൻഡ് ത്രില്ലർ ചിത്രം! അര്ജുന് അശോകന്റെ 'മെല്കൗ പോണ്ടിച്ചേരി'എത്തുന്നു; റിലീസ് തിയതി പുറത്ത്
അർജുൻ അശോകൻ, അൽത്താഫ് സലിം, ബാലു വർഗീസ്, ശരത് സഭ എന്നിവർ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തുന്ന ചിത്രമാണിത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 4, 2026 at 5:22 PM IST
നിഖിൽ മോഹൻ തിരക്കഥ രചിച്ച് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ ചിത്രം 'മെൽകൗ പോണ്ടിച്ചേരി' യുടെ റിലീസ് തിയതി പുറത്ത്. അരുൺ ഗോപി എക്സൈമെന്റിന്റെയും ജസ്റ്റിൻ ആൻഡ് മാത്യു എന്റര്ടെയ്ൻമെന്റിന്റെയും ബാനറിലാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ്.
പോണ്ടിച്ചേരിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഫുൾ ഫൺ ആൻഡ് ത്രില്ലർ ജോണറിൽ ഒരുക്കുന്ന ഈ ചിത്രം നവംബര് 13 ന് ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തും. പോണ്ടിച്ചേരിയിലെ ഒരു ക്യാമ്പസിൽ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ച ഏതാനും യുവാക്കൾ ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും അവിടെ ഒത്തുചേരുന്നതും തുടർന്ന് അരങ്ങേറുന്ന അപ്രതീക്ഷിത സംഭവങ്ങളുമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രമേയം.
യുവതലമുറയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെയും അവരുടെ വികാരവിചാരങ്ങളിലൂടെയും കഥ പറയുന്ന ചിത്രം ക്യാമ്പസ് പശ്ചാത്തലവും സൗഹൃദവും രസകരമായ സംഭവങ്ങളും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രേക്ഷകരെ ആകർഷിക്കുമെന്നാണ് അണിയറപ്രവർത്തകരുടെ പ്രതീക്ഷ.
ചിത്രത്തിന്റെ ആദ്യ ടീസർ അർജുൻ അശോകന്റെ ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. തമാശയും ചിരിയും രസകരമായ സംഭവങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഒരു യുവത്വാഘോഷമാണ് ചിത്രം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതെന്ന സൂചനയാണ് ടീസർ നൽകിയത്.
അർജുൻ അശോകൻ, അൽത്താഫ് സലിം, ബാലു വർഗീസ്, ശരത് സഭ എന്നിവർ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. പ്രശസ്ത സോഷ്യൽ മീഡിയ താരം അന്നാമ്മ, അമൽ ഷാ, മൊട്ട രാജേന്ദ്രൻ എന്നിവരും പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നുണ്ട്. ശ്രീലക്ഷ്മി വിജയനാണ് ചിത്രത്തിലെ നായികയായി എത്തുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥാകൃത്തായ സനൂപ് തൈക്കൂടവും സുപ്രധാനമായൊരു കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.
സുനന്ദ ഫിലിപ്പ്, ജസ്റ്റിൻ, സൗമ്യ, ജോൺ അരുൺ എന്നിവരാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർമാർ. ഇലക്ട്രോണിക് കിളിയാണ് സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിക്കുന്നത്. സനീഷ് സ്റ്റാൻലിയാണ് ഛായാഗ്രഹണം. സാഗർ ദാസ് എഡിറ്റിംഗും അജി കുറ്റ്യാനി കലാസംവിധാനവും നിർവഹിക്കുന്നു. സ്വേതിൻ വി ആണ് മേക്കപ്പ്. രാംദാസ് മാത്തൂരാണ് സ്റ്റിൽസ് ഒരുക്കുന്നത്.
പാർത്ഥൻ ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടറായും വിവേക് പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജറായും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. വിനോദ് വേണുഗോപാലാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ്. ഷിഹാബ് വെണ്ണലയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ. പി ആര് ഒ: വാഴൂര് ജോസ്. ദുബായിലും പോണ്ടിച്ചേരിയിലുമായാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിങ് പൂർത്തിയാക്കിയത്.
വ്യത്യസ്ത കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ പ്രേക്ഷകരുടെ ഇഷ്ടതാരമായി മാറിയ അര്ജുന് അശോകന്റെ മറ്റൊരു രസകരമായി എത്തുന്ന ഡിസ്കോ എന്ന ചിത്രവും ഈ മാസം തിയേറ്ററുകളില് എത്തുന്നുണ്ട്. നവംബർ 13ന് തിയേറ്ററുകളിലെത്തുന്ന ‘മെൽകൗ പോണ്ടിച്ചേരി’ മികച്ച സിനിമാനുഭവം സമ്മാനിക്കുമോയെന്നാണ് പ്രേക്ഷകര് ആകാംക്ഷയോടെ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.