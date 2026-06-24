നടൻ ഇന്ദ്രൻസിൻ്റെ പകർന്നാട്ടം; അരയനും അമരക്കാരനും ഉടൻ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക്
സമന്വയ വിഷൻ്റെ ബാനറിൽ ബ്രൈറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻസ് നിർമിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ ക്രിയേറ്റീവ് ഹെഡ് വെരി റവ. മോൺ. ഡോ. വിൻസൻ്റ് കെ പീറ്ററാണ്
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 24, 2026 at 3:57 PM IST
വിശുദ്ധ കുരിശിൻ്റെ മഹത്വം വിളിച്ചോതുന്ന ആശയം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ മലയാളം ചലച്ചിത്രമാണ് അരയനും അമരക്കാരനും. ഇന്ദ്രൻസ്, ചെമ്പിൽ അശോകൻ, ബോബൻ ആലുംമൂടൻ, കുമരകം രഘുനാഥ്, മനുരാജ്, കോട്ടയം രമേഷ് എന്നിവർ പ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തുന്ന ചിത്രം ഉടൻ തിയേറ്റുകളിലെത്തും. സമന്വയ വിഷൻ്റെ ബാനറിൽ ബ്രൈറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻസ് നിർമിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ ക്രിയേറ്റീവ് ഹെഡ് വെരി റവ. മോൺ. ഡോ. വിൻസൻ്റ് കെ പീറ്ററാണ്. ഷാജി മതിലകം ആണ് സിനിമ എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്.
വിശുദ്ധ കുരിശിൻ്റെ മഹത്വവും കുടുംബജീവിതത്തിൻ്റെ പവിത്രതയും വിളിച്ചോതുകയും അത് വീണ്ടെടുക്കാൻ പ്രചോദനമേകുന്ന ആശയം ചർച്ച ചെയ്യുകയുമാണ് ഈ സിനിമയിലൂടെ എന്ന് സംവിധായകൻ ഷാജി പറഞ്ഞു. "അരയനും അമരക്കാരനും "- ജീവിത പോരാട്ടങ്ങൾക്കിടയിലും നിർമിത ബുദ്ധിയുടെ മധ്യേയും സത്യവും നീതിയും സ്വാതന്ത്ര്യവും കരുണയും സമാധാനവും സ്നേഹവും കൈമുതലാക്കി മുന്നേറുവാൻ ശക്തി പകരുന്നു.
സജി സൂര്യ, ഹരി കൊല്ലം, റ്റി ബിനു, രാജമണി, ബ്രൈറ്റ് തോംസൺ, ഇഗ്നേഷ്യസ്, പ്രമോദ് മണി, ഡോ. ദിവ്യ നായർ, വിജയകുമാരി, സേതുലക്ഷ്മി, രഹ്ന, കല്യാണി, കെസിയ എന്നിവർ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾക്കു ജീവൻ പകരുന്നു.
നിർമാണം - ബ്രൈറ്റ് തോംസൺ, സംവിധാനം - വി വി വിൽഫ്രഡ്, കഥ തിരക്കഥ സംഭാഷണം - ഷാജി മതിലകം, ഛായാഗ്രഹണം - ഗുണ അനുരാഗ്, അലക്സ്, വിനോദ്, എഡിറ്റിംഗ് - പി സി മോഹനൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ-കിച്ചി പൂജപ്പുര, കളറിസ്റ്റ് - ആർ മുത്തുരാജ്, കല -ഷിലിൻ, ബിജു വിതുര, രാജീവ് ഇടക്കുളം, ചമയം - വിനോദ്, കോസ്റ്റ്യൂം - രാധാകൃഷ്ണൻ, അസ്സോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ - ശരത് ബാലകൃഷ്ണൻ, കോ- ഡയറക്ടർ - ജിതീഷ് കരുണാകരൻ, ഗാനരചന -വെരി റവ. മോൺ. ഡോ. വിൻസൻ്റ് കെ പീറ്റർ, ബ്രൈറ്റ് തോംസൺ, സോംഗ് കമ്പോസിംഗ് - വില്യം ആറാട്ടുകുഴി, പ്രണവം മധു, ആലാപനം - കാവാലം ശ്രീകുമാർ, വിധു പ്രതാപ്, പുഷ്പവതി, ഇമ്മാനുവേൽ ഹെൻറി, അനൂപ് കോവളം, ബി ജി എം - ശ്യാം മോഹൻ എം എം, ആക്ഷൻസ് - അഷ്റഫ് ഗുരുക്കൾ, സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് - ആർ റെജികുമാർ, മുരുകൻ, എഫക്ട്സ് - രാജേഷ് കെ ആർ, സംവിധാന സഹായികൾ - മുകേഷ് മനോഹർ, സനീഷ് മുല്ലരികുടി, ജോർജ് യോഗീശ്വരൻ, പ്രമോദ് മണി, വിതരണം - ബ്രൈറ്റ് റിലീസ്, മാർക്കറ്റിംഗ് സഹായികൾ - പ്രജിത്ത്, രാഹുൽ, ജിനു, ജയന്തി, പിആർഒ - അജയ് തുണ്ടത്തിൽ.
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