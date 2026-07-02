മലയാളികളുടെ മനം കവര്ന്ന 'നന്ദന'ത്തിലെ കൃഷ്ണന്; 50ാം വയസില് വിവാഹിതനായി നടന് അരവിന്ദ്
2002 ല് പുറത്തിറങ്ങിയ നവ്യ നായര്- പൃഥ്വിരാജ് പ്രധാന വേഷത്തില് എത്തിയ 'നന്ദനം' എന്ന ചിത്രത്തില് ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ വേഷം അവതരിപ്പിച്ചാണ് അരവിന്ദ് മലയാളികളുടെ ഹൃദയത്തില് ഇടം നേടിയത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 2, 2026 at 3:47 PM IST
'നന്ദനം' സിനിമയിലെ ഉണ്ണിയേട്ടനായി എത്തി മലയാളികളുടെ ഹൃദയം കവര്ന്ന നടന് അരവിന്ദ് ആകാശ് വിവാഹിതനായി. 50ാം വയസിലാണ് തന്റെ ദീര്ഘകാല പങ്കാളിയായ സാറയെ വരണമാല്യം അണിയിച്ച് ജീവിത സഖിയാക്കിയത്.
ഏറെ നാളത്തെ പ്രണയത്തിനൊടുവിലാണ് ഇരുവരും വിവാഹിതരായത്. ഈ വര്ഷം ആദ്യമായിരുന്നു വിവാഹ നിശ്ചയം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മലേഷ്യയിലെ ക്വാലാലംപൂരിൽ വെച്ച് നടന്ന ലളിതവുമായ ചടങ്ങിലാണ് അരവിന്ദ് സാറയുടെ കഴുത്തില് താലിചാര്ത്തിയത്.അടുത്ത ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും സിനിമാ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള ചുരുക്കം ചില സഹപ്രവർത്തകരും മാത്രമാണ് വിവാഹത്തിന് പങ്കെടുത്തത്. വിവാഹത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോയുമൊക്കെ ഇരുവരും ഇന്സ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോറിയായി പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്.
താരത്തിന്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ വാര്ത്തയറിഞ്ഞതോടെ നിരവധി ആരാധകരും പ്രിയപ്പെട്ടവരുമാണ് മംഗളാശംസയുമായി എത്തുന്നത്. വിവാഹ ചിത്രങ്ങള് ഇതിനോടകം തന്നെ സോഷ്യല് മീഡിയയില് ശ്രദ്ധ നേടിക്കഴിഞ്ഞു. വെങ്കട് പ്രഭു, വൈഭവ് തുടങ്ങിയവർ വിവാഹത്തിൽ അതിഥികളായി എത്തിയിരുന്നു.
2002 ല് പുറത്തിറങ്ങിയ നവ്യ നായര്- പൃഥ്വിരാജ് പ്രധാന വേഷത്തില് എത്തിയ 'നന്ദനം' എന്ന ചിത്രത്തില് ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ വേഷം അവതരിപ്പിച്ചാണ് അരവിന്ദ് മലയാളികളുടെ ഹൃദയത്തില് ഇടം നേടിയത്. ആ കഥാപാത്രം ഇന്നും മലയാള സിനിമയിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ വേഷങ്ങളിലൊന്നാണ്. ഈ ചിത്രത്തിലെ എം.ജി. ശ്രീകുമാര് ആലപിച്ച 'മനസില് മിഥുനമഴ പൊഴിയുമഴകിനൊരു മയിലിനലസലാസ്യം' ഗാനരംഗത്തിലെ നൃത്തരംഗം ഇന്നും മലയാളികള്ക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്.
പിന്നീട് 'മമ്മി ആന്ഡ് മി', 'ക്ലൈമാക്സ്', 'പ്രജാപതി', 'വാണ്ടഡ്', 'പൊന്മുടിപ്പുഴയോരത്ത്' തുടങ്ങി നിരവധി മലയാള ചിത്രങ്ങളിലും അരവിന്ദ് വേഷമിട്ടിരുന്നു.
അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ പൃഥ്വിരാജ്- ബേസില് ജോസഫ് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ 'ഗുരൂവായൂര് അമ്പലനടയില്' എന്ന ചിത്രത്തിലും അതിഥി വേഷത്തില് അരവിന്ദ് എത്തിയിരുന്നു. ടെലിവിഷന് റിയാലിറ്റി ഷോകളിലെ വിധി കര്ത്താവായും മെന്ററായും അരവിന്ദ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്.
2007 ല് പുറത്തിറങ്ങിയ വെങ്കട്ട് പ്രഭുവിന്റെ 'ചെന്നൈ 28' ചിത്രത്തിലെ അരവിന്ദിന്റെ സഹതാരങ്ങളും വിവാഹത്തില് പങ്കെടുക്കാനായി ക്വാലാലംപൂരിൽ എത്തിയിരുന്നു.
രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി തെന്നിന്ത്യന് സിനിമാലോകത്ത് സജീവമാണ് അരവിന്ദ് ആകാശ്. യഥാര്ഥ പേര് എസ് അരവിന്ദ് സിങ് എന്നാണ്. പഞ്ചാബിലെ ജലന്ധറിലാണ് അരവിന്ദിന്റെ സ്വദേശം. ജനനം ഡല്ഹിയിലായിരുന്നു. പിന്നീട് കുടുംബം ചെന്നൈയിലേക്ക് താമസം മാറുകയായിരുന്നു. അരവിന്ദിന്റെ അമ്മ തമിഴ് സിനിമകളിലെ ഒരു നര്ത്തകിയായിരുന്നു. അമ്മയില് നിന്നാണ് അരവിന്ദിനും നൃത്തത്തോടുള്ള താത്പര്യം വളരുന്നത്.
ചരിത്രത്തിൽ ബിരുദം നേടിയ താരം ചെന്നൈയിലെ അക്കാദമി ഓഫ് മോഡേൺ ഡാൻസിൽ നിന്ന് നൃത്തപരിശീലനവും നേടി. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഡാന്സറായാണ് അരവിന്ദിന്റെ തുടക്കം. പിന്നീട് കൊറിയോഗ്രാഫറായി തുടര്ന്നാണ് അഭിനയ രംഗത്തേക്ക് എത്തുന്നത്.
തമിഴിലൂടെയാണ് അരവിന്ദ് വെള്ളിത്തിരയിലേക്ക് എത്തിയത്. 'ചെന്നൈ 600028', 'ഗോവ', 'മങ്കാത്ത', ‘ഗോട്ട്’ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ തമിഴ് പ്രേക്ഷകരുടെ ഇഷ്ടതാരമായി മാറി.