വിമർശനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ സമയമില്ല; 'രാമായണ'യിലെ സംഗീതത്തെക്കുറിച്ച് എ.ആർ. റഹ്മാൻ
'രാമായണ'യിലെ സംഗീതത്തിനെതിരെ വിമർശനം; പ്രതികരണങ്ങളിൽ പതറാതെ എ.ആർ. റഹ്മാൻ
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 26, 2026 at 2:16 PM IST
ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രം 'രാമായണ'യിലെ സംഗീതത്തിനെതിരെ ഉയരുന്ന വിമർശനങ്ങളിൽ പതറാതെ സംഗീതസംവിധായകൻ എ.ആർ. റഹ്മാൻ. ചിത്രത്തിലെ ഗാനങ്ങൾക്ക് സമ്മിശ്ര പ്രതികരണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനിടെ, വിമർശനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോലും തനിക്ക് ഊർജമില്ലെന്നാണ് റഹ്മാൻ പറയുന്നത്.
ഓസ്കാര്ർ ജേതാക്കളായ എ.ആർ. റഹ്മാനും ഹാൻസ് സിമ്മറും ഒന്നിക്കുന്നുവെന്ന പ്രഖ്യാപനം ചിത്രത്തിന്റെ സംഗീതത്തെക്കുറിച്ച് വലിയ പ്രതീക്ഷകളാണ് ഉയർത്തിയത്. എന്നാൽ ഗാനങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങിയതോടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വിമർശനങ്ങളും ശക്തമായി.
സെപ്റ്റംബറിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'ജയ് ജയ് റാം' എന്ന ഗാനമാണ് ആദ്യം പുറത്തിറങ്ങിയത്. തുടർന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ 'രാവണ താണ്ഡവ്', 'മംഗൾ രംഗ്' എന്നീ ഗാനങ്ങൾക്കും സമ്മിശ്ര പ്രതികരണങ്ങളാണ് ലഭിച്ചത്. 'രാവണ താണ്ഡവ്' പ്രതീക്ഷിച്ച ഗാംഭീര്യം പുലർത്തിയില്ലെന്നായിരുന്നു ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ വിമർശനം.
ഗാനരചയിതാവ് കുമാർ വിശ്വാസിന്കറെ വരികൾക്കെതിരെയും വിമർശനങ്ങളുയർന്നു. ചിത്രത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ സംഗീതസംവിധായകനെ മാറ്റണമെന്ന ആവശ്യവും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഉയർന്നിരുന്നു. അര്ജീത്ത് സിങ്ങും ശ്രേയ ഘോഷാലും ആലപിച്ച 'മംഗൾ രംഗി'ന്റെ ഖവാലി ശൈലിയും ചിലര്ക്ക് അതൃപ്തിയുണ്ടാക്കി.
എന്നാൽ, ഇത്തരം പ്രതികരണങ്ങൾ തന്നെ അസ്വസ്ഥനാക്കുന്നില്ലെന്നാണ് റഹ്മാന്റെ നിലപാട്. "സംഗീത സംവിധാനം നിര്വഹിക്കുന്നതിന് പിന്നിൽ വലിയ അധ്വാനവും പരീക്ഷണങ്ങളും ആവർത്തിച്ചുള്ള പരിശ്രമങ്ങളുമുണ്ടെന്നും അതിനുശേഷമാണ് സൃഷ്ടികൾ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. വിമർശനങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ ചിലർ സംഗീതത്തെ പ്രശംസിക്കുകയും ക്ഷമാപണം നടത്തുകയും ചെയ്തതായി തന്റെ മകൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടാറുണ്ട്", റഹ്മാൻ വെളിപ്പെടുത്തി. "താൻ തന്റെ ജോലി ആത്മാർഥമായി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രേക്ഷകർ അത് ആഘോഷിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്", അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഹാൻസ് സിമ്മറുമായി റഹ്മാൻ ഒന്നിക്കുന്നതും ചിത്രത്തിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണമാണ്. 'സ്ലംഡോഗ് മില്യണയർ' ചിത്രത്തിന് ഓസ്കാർ ലഭിച്ചതിനു പിന്നാലെ, ഏകദേശം 14–15 വർഷം മുമ്പ് ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ സിമ്മർ ക്ഷണിച്ചിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ അന്ന് ആ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താനായില്ലെന്നും റഹ്മാൻ വെളിപ്പെടുത്തി
ഇന്ത്യൻ സിനിമാ ലോകം ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഈ പുരാണ ഇതിഹാസം നവംബർ 5നാണ് തിയേറ്ററുകളിലെത്തുന്നത്. രാമനായി രൺബീർ കപൂറും സീതയായി സായ് പല്ലവിയും രാവണനായി യാഷും എത്തുന്ന ചിത്രം പ്രഖ്യാപനം മുതൽ തന്നെ സിനിമാപ്രേമികൾക്കിടയിൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിയൊരുക്കിയിരുന്നു.
റിലീസിന് മുന്നോടിയായുള്ള അഡ്വാൻസ് ബുക്കിംഗിലും ചിത്രം മികച്ച മുന്നേറ്റമാണ് നടത്തുന്നത്. ആദ്യകാല ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പനയുടെ കണക്കുകൾ പുറത്തുവരുമ്പോൾ, ചിത്രത്തിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് ഡേ കലക്ഷനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളും ഉയരുകയാണ്.