"ഇന്ത്യ എൻ്റെ ഗുരുവും പ്രചോദനവും", വിവാദത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി എആർ റഹ്മാൻ
എട്ടു വർഷമായി ഹിന്ദി ചലചിത്ര മേഖലയിൽ സംഭവിച്ച മാറ്റങ്ങൾ കാരണം തനിക്ക് അവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കാമെന്ന പരാമർശത്തിലാണ് എആർ റഹ്മാൻ വിശദീകരണവുമായി രംഗത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നത്
Published : January 18, 2026 at 5:17 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: വിവാദ പരാമർശത്തിൽ വിശദീകരണവുമായി സംഗീത സംവിധായകൻ എആർ റഹ്മാൻ. എട്ടു വർഷമായി ഹിന്ദി ചലച്ചിത്ര മേഖലയിൽ സംഭവിച്ച മാറ്റങ്ങൾ കാരണം തനിക്ക് അവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കാമെന്ന പരാമർശത്തിലാണ് താരം വിശദീകരണവുമായി രംഗത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. താൻ ആരേയും വേദനിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ചില കാര്യങ്ങളെ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും എആർ റഹ്മാൻ സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ കുറിച്ചു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
"പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഒരു സംസ്കാരത്തെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ആഘോഷിക്കുന്നതിനും ആദരിക്കുന്നതിനുമുള്ള എൻ്റെ മാർഗം എപ്പോഴും സംഗീതമായിരുന്നു. ഇന്ത്യ എൻ്റെ ഗുരുവും പ്രചോദനവും, വീടുമാണ്. ചിലപ്പോൾ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടാമെന്ന് ഞാൻ മനസിലാക്കുന്നു, പക്ഷേ എൻ്റെ ലക്ഷ്യം എപ്പോഴും സംഗീതത്തിലൂടെ രാജ്യത്തെ ഉയർത്തുക, ബഹുമാനിക്കുക, സേവിക്കുക എന്നതാണ്. ആർക്കും വേദനയുണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല, എൻ്റെ ആത്മാർത്ഥത മനസിലാക്കപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു," എആർ റഹ്മാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പങ്കുവച്ച വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു.
ഒരു ഇന്ത്യാക്കാരനായതിൽ അതിയായി അഭിമാനം കൊള്ളുന്നുവെന്നും ഇന്ത്യ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളയിടമാണിതെന്നും എആർ റഹ്മാൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നിലവിലുള്ള ചർച്ചകൾ വഷളാക്കാതെ തൻ്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കാനുള്ള ശ്രമമായാണ് എആർ റഹ്മാൻ്റെ ഈ സന്ദേശം ലോകം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്.
ആളിക്കത്തി വിവാദം
ബോളിവുഡിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ കാരണം സമീപ വർഷങ്ങളിൽ തനിക്ക് ലഭിക്കേണ്ട അവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് എആർ റഹ്മാൻ ഒരു മാധ്യമത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതാണ് വിവാദത്തിന് തിരികൊളുത്തിയത്. ബോളിവുഡിൽ വർഗീയ പക്ഷപാതമുണ്ടെന്ന് അഭിമുഖത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും പിന്നീട് അത്തരത്തിലൊരും പരാമര്ശം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
ബോളിവുഡില് ഉന്നത സ്ഥാനത്തുള്ളവര് സർഗാത്മകതയില്ലാത്തവരാണെന്നും അഭിമുഖത്തിൽ പരാമർശം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥകൾക്ക് പിന്നിൽ ചിലപ്പോൾ വർഗീയ മാനങ്ങളുമുണ്ടാവാമെന്നും റഹ്മാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതാണ് വിവാദമായത്.
എന്നാൽ അഭിമുഖത്തിന് ശേഷം നിരവധി സിനിമാ പ്രവർത്തകരാണ് പ്രതികരണവുമായി എത്തിയത്. നടിയും മാണ്ഡി എംപിയുമായ കങ്കണ റണാവത്ത് എആർ റഹ്മാനെതിരെ രംഗത്ത് എത്തിയിരുന്നു. റഹ്മാനെ പോലെ മുൻവിധിയും വെറുപ്പുമുള്ള ഒരാളെ താൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലെന്നും, താൻ സംവിധാനം ചെയ്ത 'എമർജൻസി' സിനിമയെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ പ്രൊപ്പഗാണ്ട സിനിമയുടെ ഭാഗമാവാൻ താത്പര്യമില്ലെന്ന് അറിയിച്ചതായി താൻ അറിഞ്ഞുവെന്നും കങ്കണ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
ALSO READ: "ഇന്ത്യൻ ഹൾക്ക്" എന്ന് ആരാധകർ; 'പെദ്ധി'യ്ക്ക് വേണ്ടി വൻ രൂപമാറ്റം നടത്തി രാചരണ്, ചിത്രങ്ങൾ വൈറൽ