എ ആർ റഹ്മാൻ്റെ മകൻ അമീന് വാഹനാപകടത്തിൽ പരിക്ക്; രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴയ്ക്ക്
കോയമ്പേട്ടിൽ നിന്ന് സുഹൃത്തിനൊപ്പം കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 10, 2026 at 10:02 AM IST
ചെന്നൈ: പ്രശസ്ത സംഗീതസംവിധായകൻ എ.ആർ. റഹ്മാന്റെ മകനും ഗായകനുമായ എ.ആർ. അമീൻ സഞ്ചരിച്ച കാർ അപകടത്തില്പ്പെട്ടു. ചെന്നൈയിലെ ഗിണ്ടി കത്തിപ്പാറ ഫ്ലൈഓവറിന് സമീപമാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് സംഭവം. കോയമ്പേട്ടിൽ നിന്ന് സുഹൃത്തിനൊപ്പം കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് എതിർദിശയിൽ നിന്ന് എത്തിയ വാഹനവുമായി അമീന്റെ കാർ കൂട്ടിയിടിച്ചത്.
അപകടത്തിൽ എ.ആർ. അമീനും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന സുഹൃത്തും മറ്റേ വാഹനത്തിന്റെ ഡ്രൈവറും നിസാര പരിക്കുകളോടെ രക്ഷപ്പെട്ടതായാണ് വിവരം. അപകടത്തിൽപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും ചെറിയ പരിക്കുകളാണ് ഉണ്ടായതെന്നും ഗുരുതരമായ പരിക്കുകളൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും വിവരമുണ്ട്.
ചെന്നൈ നഗരത്തിലെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ പ്രധാന ജംഗ്ഷനുകളിലൊന്നാണ് കത്തിപ്പാറ ഫ്ലൈഓവർ പരിസരം. അപകടത്തിന്റെ കാരണം വ്യക്തമല്ല. കൂട്ടിയിടിയുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് പോലീസ് പരിശോധന തുടരുകയാണ്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം പുറത്തുവരുമെന്നാണ് സൂചന.
എ.ആർ. റഹ്മാന്റെ മകനെന്ന നിലയിൽ മാത്രമല്ല, സ്വന്തം സംഗീതപ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും ശ്രദ്ധ നേടിയ ഗായകനാണ് എ.ആർ. അമീൻ. ചെറുപ്പം മുതലേ സംഗീതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്ന അമീൻ പിന്നീട് പിന്നണി ഗാനരംഗത്തേക്കും എത്തുകയായിരുന്നു.
2015ൽ മണിരത്നം സംവിധാനം ചെയ്ത ദുൽഖർ സൽമാനും നിത്യ മേനോനും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ ‘ഓ കാതൽ കൺമണി’ എന്ന തമിഴ് ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് അമീൻ പിന്നണി ഗായകനായി അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്. ചിത്രത്തിലെ ‘മൗലാ സല്ലി വസല്ലിം’ എന്ന ഗാനത്തിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം പ്രേക്ഷകശ്രദ്ധ നേടിയത്.
അരങ്ങേറ്റത്തിന് പിന്നാലെ സിനിമാ ഗാനങ്ങളിലും സ്വതന്ത്ര സംഗീതരംഗത്തും അമീൻ സജീവമായി. പിതാവ് എ.ആർ. റഹ്മാന്റെ സ്റ്റേജ് ഷോകളിലും വിവിധ സംഗീത പരിപാടികളിലും അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. വ്യത്യസ്ത ഭാഷകളിലായി ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ചിട്ടുള്ള അമീൻ നിരവധി സംഗീതസംവിധായകരോടൊപ്പവും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അടുത്തിടെയും നിരവധി സംഗീതപ്രവർത്തനങ്ങളുമായി എ.ആർ. അമീൻ സജീവമായിരുന്നു. രാം ചരണിനെ നായകനാക്കി ഒരുങ്ങുന്ന ‘പെദ്ദി’ എന്ന ചിത്രത്തിലെ ‘ചിക്കിരി ചിക്കിരി’ എന്ന ഗാനത്തിന്റെ തമിഴ് പതിപ്പിലും അമീൻ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഗായികയും സംഗീതജ്ഞയുമായ ജസ്ലീൻ റോയലിനൊപ്പവും അമീൻ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദുൽഖർ സൽമാനും മൃണാൽ താക്കൂറും അഭിനയിക്കുന്ന ചിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശ്രദ്ധ നേടിയ ‘ഭീഗി ഭീഗി’ എന്ന സ്വതന്ത്ര ഗാനത്തിലും അമീൻ പങ്കാളിയായി. സംഗീതരംഗത്ത് സ്വന്തം ഇടം ഉറപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടുപോകുന്നതിനിടെയാണ് ഇപ്പോൾ വാഹനാപകടം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്.
അതേസമയം, എ.ആർ. റഹ്മാന്റേതായി നിരവധി പ്രധാന സിനിമാ പ്രോജക്ടുകളാണ് അണിയറയിൽ ഒരുങ്ങുന്നത്. ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ ശ്രദ്ധേയമായ സംഗീതസംവിധായകരിൽ ഒരാളായ റഹ്മാൻ വിവിധ ഭാഷകളിലെ നിരവധി ചിത്രങ്ങളുമായി സഹകരിക്കുന്നുണ്ട്.
‘രാമായണ: ഭാഗം 1’, ‘രാമായണം: ഭാഗം 2’, ‘ബത്വാര 1947’, ‘മൂൺ വാക്ക്’ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വരാനിരിക്കുന്ന പ്രോജക്ടുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. കൂടാതെ നടൻ ധനുഷും സംവിധായകൻ മാരി സെൽവരാജും ഒന്നിക്കുന്ന പേരിടാത്ത ചിത്രത്തിനും എ.ആർ. റഹ്മാൻ സംഗീതം ഒരുക്കുന്നുണ്ട്.
എ.ആർ. അമീൻ വാഹനാപകടത്തിൽപ്പെട്ടെന്ന വാർത്ത പുറത്തുവന്നതോടെ തമിഴ് സിനിമാ, സംഗീത മേഖലകളിൽ സംഭവം ശ്രദ്ധ നേടിയിട്ടുണ്ട്. അമീനും സുഹൃത്തും നിസാര പരിക്കുകളോടെ രക്ഷപ്പെട്ടത് ആശ്വാസകരമാണെന്നാണ് ആരാധകരുടെ പ്രതികരണം. അപകടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.