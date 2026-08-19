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ജൂലിയുടെ വേര്‍പാടില്‍ മനം നൊന്ത് അനുശ്രീ, ബഗീരയെ നഷ്‌ടപ്പെട്ട വേദനയില്‍ ജൂനിയര്‍ എന്‍ ടി ആര്‍

പത്തുവർഷത്തോളം സ്വന്തം കുടുംബാംഗത്തെപ്പോലെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ജൂലിക്കുട്ടിയുടെ വിയോഗമാണ് അനുശ്രീയെ വിഷമത്തിലാഴത്തിരിക്കുന്നത്.

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Jr NTR And Anusree paid tribute to their pet dog Bagheera (Photo: IANS AND INSTAGRAM)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 19, 2026 at 4:15 PM IST

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പ്രിയപ്പെട്ട വളർത്തുമൃഗങ്ങളുടെ വിയോഗം പലപ്പോഴും കുടുംബത്തിലെ ഒരാളെ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് തുല്യമായ വേദനയാണ് സമ്മാനിക്കുന്നത്. വർഷങ്ങളോളം ജീവിതത്തിന്‍റെ സന്തോഷങ്ങളിലും ദുഃഖങ്ങളിലും ഒപ്പം നിന്നിരുന്ന വളർത്തുനായകളെ നഷ്ടപ്പെട്ട വേദന പങ്കുവച്ച് വികാരഭരിതമായ കുറിപ്പുകളുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നടി അനുശ്രീയും തെലുഗു സൂപ്പര്‍ താരം ജൂനിയർ എൻടിആറും. അനുശ്രീയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പഗ്ഗ് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ജൂലിക്കുട്ടിയുടെയും ജൂനിയർ എൻടിആറിന്‍റെ പ്രിയപ്പെട്ട ബഗീരയുടെയും വിയോഗവാർത്തയാണ് ആരാധകരെയും ഏറെ ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തിയത്.

പത്തുവർഷത്തോളം സ്വന്തം കുടുംബാംഗത്തെപ്പോലെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ജൂലിക്കുട്ടിയുടെ വിയോഗമാണ് അനുശ്രീയെ വിഷമത്തിലാഴത്തിരിക്കുന്നത്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ജൂലിയ്‌ക്കൊപ്പമുള്ള മനോഹരമായ ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടാണ് താരം ദുഃഖവാർത്ത ആരാധകരെ അറിയിച്ചത്.

പത്തുവർഷം എന്നത് എല്ലാവർക്കും ദീർഘമായ കാലയളവായി തോന്നാമെങ്കിലും, ആ പത്തുവർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജൂലി ഇല്ലാതായെന്ന യാഥാർഥ്യം ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നാണ് അനുശ്രീ കുറിച്ചത്. ജൂലി തനിക്ക് സമ്മാനിച്ച സന്തോഷങ്ങളും സ്നേഹവും മനോഹരമായ ഓർമ്മകളും ഓർത്തുകൊണ്ടുള്ള താരത്തിന്‍റെ കുറിപ്പ് ഏറെ വികാരഭരിതമാണ്.

രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോൾ അരികിൽ കേട്ടിരുന്ന ജൂലിയുടെ ശ്വാസം, കഴുത്തിലെ മണിയുടെ കിലുക്കം, കാലുകളുടെ ചെറിയ ചലനങ്ങൾ—ഇതൊന്നും ഇനി ഉണ്ടാകില്ലെന്ന സത്യം അനുശ്രീക്ക് അംഗീകരിക്കാനാകുന്നില്ല. ജൂലിയില്ലാത്ത മുറിയിലേക്ക് പോലും കയറാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നും താരം പറയുന്നു.

താൻ എവിടെയെങ്കിലും പോയാൽ തിരികെ വരുന്നതും കാത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇരിക്കുന്നത് ജൂലിയായിരിക്കുമെന്ന് എപ്പോഴും എല്ലാവരോടും പറയാറുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അനുശ്രീ ഓർത്തെടുത്തു. എന്നാൽ ഇനി തന്നെ കാത്തിരിക്കാൻ ജൂലി ഇല്ലെന്ന സത്യം താരത്തെ കൂടുതൽ വേദനിപ്പിക്കുകയാണ്.

‘നീ എനിക്ക് അത്രയേറെ പ്രിയപ്പെട്ടതായിരുന്നു’

ജൂലിയുടെ സാന്നിധ്യം തന്‍റെ ജീവിതത്തിൽ എത്രമാത്രം പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരുന്നുവെന്ന് അനുശ്രീ കുറിപ്പിലൂടെ തുറന്നുപറഞ്ഞു. ഓരോ നിമിഷവും ജൂലിയെ ഓർക്കുമെന്നും, ഓരോ നിമിഷവും പ്രാർഥിക്കുമെന്നും താരം പറയുന്നു.

മറ്റൊരു ലോകത്ത് തങ്ങൾ വീണ്ടും കാണുമെന്ന പ്രതീക്ഷയും അനുശ്രീ പങ്കുവച്ചു. ജൂലിയുടെ സാന്നിധ്യവും സ്പർശനവും അരികിലെ ശ്വാസത്തിന്‍റെ അനുഭൂതിയും ഇല്ലാതെ മുന്നോട്ടുപോകുന്നത് എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് വിവരിക്കുമ്പോൾ, ഒരു വളർത്തുമൃഗവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ആഴത്തിലുള്ള ആത്മബന്ധമാണ് കുറിപ്പിൽ പ്രകടമാകുന്നത്.

"നീ എനിക്ക് അത്രയേറെ പ്രിയപ്പെട്ടതായിരുന്നു. നീയായിരുന്നു എന്‍റെ ലോകം എന്ന അനുശ്രീയുടെ വാക്കുകൾ ആരാധകരുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും മനസിനെ നൊമ്പരപ്പെടുത്തി. താരത്തിന്‍റെ പോസ്റ്റിന് താഴെ നിരവധി പേരാണ് ആശ്വാസവാക്കുകളുമായി എത്തിയത്. ജൂലിക്കുട്ടിക്ക് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചും അനുശ്രീക്ക് ഈ ദുഃഖം അതിജീവിക്കാൻ കഴിയട്ടെയെന്ന് ആശംസിച്ചും നിരവധി കമന്‍റുകളാണ് അനുശ്രീയുടെ പേജില്‍ നിറയുന്നത്.

അനുശ്രീയുടെ കുറിപ്പ്

"ജൂലിക്കുട്ടാ... പൊന്നെ…
10 വർഷങ്ങൾ ..
നീണ്ട 10 വർഷങ്ങൾ ..ഒരുപാട് നല്ല ഓർമ്മകളും സന്തോഷങ്ങളും നീ എനിക്ക് തന്നു. അതിനുശേഷം നീ ഇപ്പോൾ പോയി... എല്ലാവർക്കും കേൾക്കുമ്പോൾ പത്തുവർഷം ഒരു നീണ്ട കാലയളവായിരിക്കാം പക്ഷേ എനിക്കെന്തോ പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നീ പോയി എന്ന സത്യം ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നില്ല.. രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ എൻ്റെ കട്ടിലിൽ എൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് നിൻ്റെ ശ്വാസമില്ലാതെ, നിൻ്റെ കഴുത്തിലെ മണിയുടെ കിലുക്കം ഇല്ലാതെ, നിന്‍റെ കാലിന്‍റെ ചലനങ്ങൾ ഇല്ലാതെ, എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ദിവസവും മുന്നോട്ടു പോവുക എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല.. നീ ഇല്ലാത്ത നമ്മുടെ മുറിയിലേക്ക് പോലും എനിക്ക് കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല..ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായിരുന്നു നിന്നെ.. എപ്പോഴും ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയുമായിരുന്നു , ഞാൻ എവിടെ എങ്കിലും പോയാൽ ഞാൻ തിരിച്ചു വരുന്നതിനായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്നെ നോക്കിയിരിക്കുന്നതും . ഞാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിസ് ചെയ്യുന്നതും എന്കറെ ജൂലിക്കുട്ടി ആയിരിക്കുമെന്ന്… ഇനി എന്നെയും കാത്ത് ഇരിക്കാൻ നീ ഇല്ല…
ജൂലിക്കുട്ടി..എപ്പോഴും നിന്നെ ഞാൻ ഓർക്കും.. ഓരോ നിമിഷവും ഓർക്കും.. ഓരോ നിമിഷവും പ്രാർത്ഥിക്കും.. നമ്മൾ വീണ്ടും കാണും മറ്റൊരു ലോകത്ത് ...", അനുശ്രീ കുറിച്ചു.

ബഗീരയെ നഷ്ടപ്പെട്ട വേദനയിൽ ജൂനിയർ എൻടിആർ

അതേസമയം, തന്‍റെ പ്രിയപ്പെട്ട വളർത്തുനായ ബഗീരയുടെ വിയോഗവാർത്ത പങ്കുവച്ച് വികാരഭരിതനായിരിക്കുകയാണ് തെലുഗു സൂപ്പർതാരം ജൂനിയർ എൻടിആർ. ബഗീരയ്ക്കൊപ്പമുള്ള നിരവധി ചിത്രങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടാണ് താരം പ്രിയപ്പെട്ട വളര്‍ത്തുനായയെ അനുസ്‌മരിച്ചത്.

നാല് വർഷത്തോളമാണ് ബഗീര ജൂനിയർ എൻടിആറിനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നത്. ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു കൂട്ടുകാരിയായാണ് ബഗീര എത്തിയതെങ്കിലും പിന്നീട് പതുക്കെ കുടുംബത്തിലെ ഒരാളായി മാറിയെന്ന് താരം കുറിച്ചു.

ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ബഗീര കൊണ്ടുവന്ന സ്നേഹവും വിശ്വസ്തതയും കുസൃതികളും ജൂനിയർ എൻടിആർ ഓർത്തെടുത്തു. ബഗീരയുടെ അഭാവം വലിയൊരു നിശബ്ദതയാണ് ജീവിതത്തിൽ അവശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും താരം കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി.

തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തതിനും കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷങ്ങൾ കൂടുതൽ മനോഹരമാക്കിയതിനും ബഗീരയോട് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് താരം കുറിപ്പ് അവസാനിപ്പിച്ചത്. ‘എന്‍റെ കുഞ്ഞേ, നീ വളരെ സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടു, നീ എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും’ എന്ന വികാരമാണ് അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ചത്.

ബഗീരയ്ക്കൊപ്പമുള്ള നിരവധി സ്വകാര്യ നിമിഷങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളും ജൂനിയർ എൻടിആർ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. ഒരു ചിത്രത്തിൽ ബഗീരയെ പിന്നിൽ നിന്ന് ചേർത്തുപിടിച്ചുനിൽക്കുന്ന താരത്തെ കാണാം. മറ്റൊരു ചിത്രത്തിൽ ബഗീര തറയിൽ കിടന്ന് ക്യാമറയിലേക്ക് നോക്കുന്നതാണ്.

ബഗീരയുടെ മിറർ ചിത്രവും ഇരുവരും സോഫയിൽ ഒരുമിച്ച് വിശ്രമിക്കുന്ന ആത്മാർത്ഥമായ നിമിഷവും ആരാധകരുടെ ശ്രദ്ധ നേടി. മറ്റൊരു ചിത്രത്തിൽ ജൂനിയർ എൻടിആർ മറ്റൊരു വളർത്തുമൃഗത്തിനൊപ്പമുള്ള സമയം പങ്കിടുന്നതും കാണാം.

തന്‍റെ വലതുകൈയിൽ തുണിക്കെട്ടുമായി ബഗീരയെ സ്നേഹത്തോടെ തഴുകുന്ന ചിത്രവും പോസ്റ്റിലുണ്ടായിരുന്നു. ഏറ്റവും വികാരഭരിതമായ ചിത്രങ്ങളിലൊന്നിൽ, മണ്ണ് കുഴിച്ച സ്ഥലത്ത് ഒരു തൈ നട്ടിരിക്കുന്നതും കാണാം. ബഗീരയ്ക്ക് അന്ത്യവിശ്രമം നൽകിയ സ്ഥലത്ത് അതിന്‍റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഒരു മരം നട്ടതായാണ് ഈ ചിത്രം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

ജൂനിയർ എൻടിആറിന്‍റെ പോസ്റ്റ് പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ ആരാധകരും സുഹൃത്തുക്കളും പിന്തുണയുമായി എത്തി. പ്രിയപ്പെട്ട വളർത്തുമൃഗത്തെ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന്‍റെ വേദന മനസ്സിലാക്കുന്നുവെന്നും ഈ ദുഃഖസമയത്ത് താരം ശക്തമായി തുടരണമെന്നും നിരവധി പേർ കമന്‍റു ചെയ്‌തു.

ജൂനിയർ എൻടിആറിനെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റൊരു പ്രയാസകരമായ ഘട്ടത്തിനിടയിലാണ് ബഗീരയുടെ വിയോഗവും സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. തോളിനേറ്റ പരിക്കിനെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലായിരുന്ന താരം അടുത്തിടെ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയനായിരുന്നു. തന്‍റെ വരാനിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ ജോലികൾക്കിടെയാണ് പരിക്ക് സംഭവിച്ചത്.

ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുത്ത് സിനിമാ സെറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിനിടെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ബഗീരയുടെ വേർപാടും താരത്തെ തേടിയെത്തിയത്.

‘ഡ്രാഗൺ’ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ചിത്രങ്ങൾ അണിയറയിൽ

ജൂനിയർ എൻടിആറിന്‍റെ ആരാധകർ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് പ്രശാന്ത് നീൽ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ‘ഡ്രാഗൺ’. രുക്മിണി വസന്തും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തുന്നുണ്ട്. പരിക്കിനെ തുടർന്നുണ്ടായ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം 2026 ഒക്ടോബർ–നവംബറില്‍ വീണ്ടും ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് സൂചന. 2027 ജൂൺ 11-നാണ് ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യും.

ത്രിവിക്രം ശ്രീനിവാസിനൊപ്പമുള്ള താൽക്കാലികമായി പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രോജക്ടും ജൂനിയർ എൻടിആറിന്റെ വരാനിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളുടെ പട്ടികയിലുണ്ട്. കൊരട്ടാല ശിവ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ‘ദേവര: പാർട്ട് 2’യും താരത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോജക്ടുകളിലൊന്നാണ്.

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TAGGED:

ACTRESS ANUSREE
JR NTR PET DOG DEATH
JR NTR POST PET DOG
ANUSREE PET DOG DEATH
ANUSREE AND JR NTR PET TRIBUTES

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