"ഞാൻ ആ നെഗറ്റീവ് വേഷം ചെയ്യട്ടെ?" എന്ന് മമ്മൂക്ക, ഒടുവില് നായകനിലേക്ക്; 'മേള'യുടെയും 'കോസ്മിക് സാംസണി'ൻ്റെയും വിശേഷങ്ങളുമായി അനുരാജ്
'ഓ മേരി ലൈല'യുടെ പരാജയത്തിൽ നിന്ന് മമ്മൂട്ടിയുടെ 'മേള' വരെയുള്ള വിശേഷങ്ങളുമായി അനുരാജ് ഒ. ബി. ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 24, 2026 at 5:15 PM IST
അക്കി വിനായക്
'വാഴ' എന്ന സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിലെ അബ്ദുൽ കലാം എന്ന കഥാപാത്രത്തിലൂടെ പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രിയങ്കരനായി മാറിയ അനുരാജ് ഒ. ബി. ഗാനരചയിതാവ്, തിരക്കഥാകൃത്ത്, നടൻ എന്നീ നിലകളിൽ മലയാള സിനിമയിൽ സജീവമാണ്. ഉടൻ തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തുന്ന കോസ്മിക് സാംസൺ എന്ന സിനിമയിൽ സന്ദീപ് പ്രദീപിനോടൊപ്പം അനുരാജും മുഴുനീള വേഷം കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിതീഷ് സഹദേവ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന മമ്മൂട്ടി ചിത്രം മേളയുടെ തിരക്കഥാകൃത്തുക്കളിൽ ഒരാൾ കൂടിയാണ് അനുരാജ്. വിശേഷങ്ങള് പങ്കുവെച്ച് അനുരാജ് ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം ചേരുന്നു.
ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള കലാ ജീവിതം
പഠിക്കുന്ന കാലം മുതൽ തന്നെ സ്കൂൾ നാടകങ്ങളുടെ ഭാഗമായിരുന്നു ഞാൻ. ഏഴാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നാടകങ്ങളിൽ ചെറിയ ചെറിയ വേഷങ്ങൾ ചെയ്തു. പ്രധാനമായും ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അന്ന് നാടകങ്ങളുടെ ഭാഗമായത്. ഏഴാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഡിവിഷനിൽ ഏകദേശം 30 വിദ്യാർഥികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ 22 പേരും നാടകത്തിൽ അഭിനയിക്കാനായി മുന്നോട്ടുവന്നു. അധ്യാപകർക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ്യം മനസ്സിലായെങ്കിലും അവർ നാടകത്തിന് എതിര് നിന്നില്ല. ഏഴു പേർക്ക് നാടകത്തിൽ അഭിനയിക്കാം, ബാക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിൽക്കാൻ ഒരു മൂന്നു പേർക്ക് കൂടി സാധ്യതയുണ്ട്, ബാക്കിയുള്ള 12 പേർ ഉറപ്പായും ക്ലാസിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം എന്നായി. എന്തോ ഭാഗ്യത്തിന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 10 പേരിൽ ഞാനുമുണ്ടായിരുന്നു. ഒരുപക്ഷേ അങ്ങനെയൊരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഞാനും ഉൾപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ അനുരാജ് ഒ. ബി. എന്ന നടനും തിരക്കഥാകൃത്തും സംഭവിക്കാൻ കാരണം.
നിർബന്ധിത തിരക്കഥാകൃത്ത്
ഞങ്ങളുടെ ആദ്യ നാടകം സംവിധാനം ചെയ്തതും പഠിപ്പിച്ചു തന്നതും സീനിയർ വിദ്യാർഥികളാണ്. നാടകത്തിൽ സ്ത്രീവേഷം കെട്ടാൻ ആരും തയാറായില്ല. സ്ത്രീ വേഷമെങ്കിൽ അത്, എന്തും ചെയ്യാൻ ഞാന് തയാർ. ക്ലാസ്സ് കട്ട് ചെയ്യാമല്ലോ എന്ന ഉദ്ദേശ്യം മാത്രം. അതൊരു കോമഡി നാടകം ആയിരുന്നു. അവതരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മികച്ച അഭിപ്രായവും ലഭിച്ചു. അതോടൊപ്പം അടുത്തവർഷം ഞങ്ങളുടെ നാടകത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും പ്രതീക്ഷ വർധിച്ചു. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ നേരിട്ട പ്രശ്നം നാടകം പഠിപ്പിച്ച ചേച്ചിമാർ ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കി ഉപരിപഠനത്തിനായി പോയി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നീട് നാടകം സ്വന്തമായി ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ. ആദ്യം ഒരു കഥ കണ്ടുപിടിക്കണം. അങ്ങനെയാണ് നിർബന്ധിതമായി ഒരു തിരക്കഥ എഴുതാൻ പേന കൈയിലെടുക്കുന്നത്. സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞാൻ ആ നാടകം എഴുതി. അത് ക്ലിക്ക് ആവുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് നിരവധി നാടകങ്ങൾ എഴുതി. പത്താം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ നാടകത്തിനെതിരെ കളിച്ചത് ഞാൻ തന്നെ തിരക്കഥ എഴുതി കൊടുത്ത മറ്റൊരു നാടകമായിരുന്നു.
സിനിമയിലേക്കുള്ള വഴിത്താര
പ്ലസ് ടു വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുശേഷം സിനിമയിലേക്ക് കടക്കണം എന്നതായിരുന്നു ആഗ്രഹം. പക്ഷേ വീട്ടുകാരുടെ നിർബന്ധപ്രകാരം ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കി. സിനിമയിലേക്കുള്ള ആദ്യ ചവിട്ടുപടി എന്നുള്ള നിലയിൽ വീഡിയോ എഡിറ്റിങ്ങും ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനിങ്ങും പഠിച്ചു.
അതേസമയത്ത് തന്നെ എറണാകുളം ദർബാർ ഹാളിൽ പോയിരിക്കുക പതിവായി. സിനിമാക്കാർ സമയം ചിലവഴിക്കാൻ പതിവായി അവിടെ എത്താറുണ്ട്. ദർബാർ ഹാൾ സന്ദർശനം വഴി ഏതെങ്കിലും സിനിമക്കാരനെ പരിചയപ്പെടുക, സഹ സംവിധായകൻ ആവുക— അതായിരുന്നു ഉദ്ദേശ്യം. അത് നടക്കില്ല എന്ന് അധികം വൈകാതെ മനസ്സിലായി. അവിടെയെത്തുന്ന ഭൂരിഭാഗം പേരും എന്നെക്കാൾ സിനിമയിൽ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നവരാണ്. സിനിമയിൽ രക്ഷപ്പെട്ട ഒരാളെയും ഞാൻ അവിടെ കണ്ടില്ല. ഇവിടെ വന്നിരുന്നതു കൊണ്ട് ഞാനും രക്ഷപ്പെടില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു.
പിന്നീട് സിനിമ എന്ന സ്വപ്നം മുന്നിൽകണ്ട് അക്കാലത്ത് പ്രശസ്തരായ ഷോർട്ട് ഫിലിം ഡയറക്ടേഴ്സിന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ മെസ്സേജുകൾ അയച്ചു, അവരുടെ അടുത്ത പ്രോജക്റ്റിൽ ഒപ്പം പ്രവർത്തിക്കണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ആഗ്രഹം. അക്കാലത്ത് ഞാൻ ചാൻസ് ചോദിച്ച് മെസ്സേജ് അയച്ചവരിൽ പ്രമുഖനായിരുന്നു ആനന്ദ് മേനോൻ— 'വാഴ', 'ഗൗതമൻ്റെ രഥം' തുടങ്ങിയ സിനിമകളുടെ സംവിധായകൻ. അന്ന് അദ്ദേഹം ഷോർട്ട് ഫിലിമുകൾ ചെയ്ത് ഹിറ്റായി നിൽക്കുന്ന സമയമാണ്, പക്ഷേ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി സമ്മർദ്ദം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ മെസ്സേജ് കണ്ടിട്ട് ആനന്ദ് മേനോൻ അദ്ദേഹം സംവിധാനം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചിത്രത്തിലേക്ക് സഹ സംവിധായകനായി ക്ഷണിച്ചു. ആനന്ദ് മേനോൻ്റെ അടുത്തെത്തുന്നതു മുതലായിരുന്നു സിനിമാ ജീവിതത്തിൻ്റെ തുടക്കം.
ശേഷം ഭാഗം സ്ക്രീനിൽ
നടൻ സന്ദീപ് പ്രദീപ് അന്നേ സുഹൃത്താണ്. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് അവസരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ ആനന്ദ് മേനോൻ ആദ്യം സംവിധാനം ചെയ്യാതിരുന്ന പ്രോജക്ട് സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ നീണ്ടുപോയി. ആ സിനിമയുടെ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് സഹ സംവിധായകനിൽ നിന്നും ഒരു ക്യാരക്ടർ റോൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന നടനിലേക്ക് എനിക്ക് സ്ഥാനം കയറ്റവും ലഭിച്ചു. പക്ഷേ ആ ചിത്രം സംഭവിച്ചില്ല. പിന്നീടാണ് അദ്ദേഹം 'ഗൗതമൻ്റെ രഥം' എന്ന പ്രോജക്ടിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. ആ ചിത്രത്തിൽ എനിക്ക് ലഭിച്ച അവസരം ടൈറ്റിൽ ഗാനം എഴുതാനുള്ളതായിരുന്നു. അങ്ങനെ 'ഗൗതമൻ്റെ രഥ'ത്തിലെ ടൈറ്റിൽ ഗാനം എഴുതി ഗാനരചയിതാവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എൻ്റെ പേര് ആദ്യമായി തിരശ്ശീലയിൽ തെളിഞ്ഞു.
ആദ്യ സിനിമ എഴുതുന്നു...
പ്രായം 22- 23. സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമവും സ്വന്തമായി ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമവുമായി ജീവിതം മുന്നോട്ടു പോകുന്നു. അക്കാലത്ത് ഷോർട്ട് ഫിലിമുകളിലൊക്കെ അഭിനയിന്ന ആൻ്റണി വർഗീസ് പെപ്പെ ചേട്ടനെ പരിചയമുണ്ട്. അന്ന് അദ്ദേഹം സിനിമകളൊന്നും ചെയ്തിരുന്നില്ല. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ മെസ്സേജ് അയച്ചു തന്നെയാണ് പരിചയപ്പെട്ടത്. എൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫിലിമിൽ നായകനായി അഭിനയിക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കൊണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹവുമായി സൗഹൃദം തുടങ്ങിയത്. പക്ഷേ അധികം വൈകാതെ തന്നെ 'അങ്കമാലി ഡയറീസ്' എന്ന ചിത്രം സംഭവിക്കുകയും പെപ്പേ ചേട്ടൻ നായക കഥാപാത്രങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് വളരുകയും ചെയ്തു. ഇതിനിടയിൽ എന്തെങ്കിലും കഥയുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തായ അഭിഷേക് കെ. എസ്. എന്ന സംവിധായകനോട് സംസാരിക്കാൻ നിർദ്ദേശവും നൽകി. ഞാൻ അഭിഷേകിനെ കണ്ട് ഒരു കഥ പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്ത് അത് പ്രോജക്ട് ആക്കി. അങ്ങനെ ഞാൻ തിരക്കഥാകൃത്തായ ആദ്യ സിനിമ സംഭവിക്കുന്നു. ആ ചിത്രമാണ് 'ഓ മേരി ലൈല'. ആൻ്റണി ചേട്ടൻ തന്നെയായിരുന്നു നായകൻ. അങ്ങനെ 22-ാ മത്തെ വയസ്സിൽ ഞാൻ തിരക്കഥാകൃത്ത് ആയി.
ആദ്യ സിനിമ പരാജയപ്പെട്ട തിരക്കഥാകൃത്ത്
തിരക്കഥാകൃത്തായി നിലകൊള്ളുമ്പോഴും അത്യാവശ്യം അഭിനയവും പരിപാടികളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാനും നടൻ സന്ദീപ് പ്രദീപും ഒക്കെ ഭാഗമായ 'സബ് ഒറിജിനൽസ്' എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ അത്യാവശ്യം ശ്രദ്ധ നേടി. അതുകൊണ്ടുതന്നെ എൻ്റെ മുഖം സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾ തിരിച്ചറിയാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. അക്കാരണം കൊണ്ടുതന്നെയാണ് ആദ്യമായി തിരക്കഥ എഴുതിയ സിനിമയിലും ഒരു ചെറിയ വേഷം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഇടയായത്. ഇരുപത്തിരണ്ടാം വയസ്സിൽ എഴുതിയ തിരക്കഥയുടെ പക്വത കുറവ് തീർച്ചയായും ആ ചിത്രത്തിൽ പ്രകടമാണ്. പിന്നെ കൊവിഡ് കാല പ്രതിസന്ധികളും ആ സിനിമ തുടങ്ങിയ സാഹചര്യവും ഒക്കെ വില്ലനായി. സിനിമ തിയേറ്ററിൽ പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി പരിഹാസങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ. ഒരുപാട് പേർ എന്നെ ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ട് നീ അഭിനയിച്ചോ.. ഇനി മേലാൽ പേന കൈകൊണ്ട് തൊടരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ പരിഹസിച്ചവരിൽ പരിചയമുള്ളവരും പരിചയമില്ലാത്തവരുമുണ്ട്. ഇന്നത് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ചിരി വരുമെങ്കിലും അന്നത് വലിയ വേദനയാണ് മനസ്സിൽ സൃഷ്ടിച്ചത്. ഇതോടെ എൻ്റെ സിനിമ കരിയർ അസ്തമിച്ചു എന്നും കരുതി. പരാജയപ്പെട്ടാൽ ഒരു സെക്കൻഡ് ചാൻസ് കിട്ടാൻ പ്രയാസമാണ്. കിട്ടിയാൽ പിന്നെ പിടിവിട്ടില്ല. നിരാശനായി തലകുനിച്ചിരിക്കാതെ ഇനി ലഭിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ പതറാതിരിക്കാൻ കഠിനമായി ശ്രമിച്ചു തുടങ്ങി.
ഭാഗ്യത്തിന് രണ്ടാം കൈ
പരാജയങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയപ്പോഴും ഇനി അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാകും എന്ന് ഒരിക്കൽ പോലും ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല. അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും എന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ ആയിരുന്നു. നേട്ടങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച ശേഷമാണ് ഞാൻ പരാജയത്തിൻ്റെ ആഴത്തെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുന്നത്. അന്ന് നിരാശനായി, ഇനി അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുമോ എന്ന് ഭയപ്പെട്ട് നിലനിൽക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് പിന്നീട് കൂടുതൽ ചടുലതയോടെ മുകളിലേക്ക് കയറാൻ സാധിച്ചത്. ഒരു നല്ല സിനിമ ചെയ്യണമെന്നുള്ള വാശിയായിരുന്നു.'സബ് ഒറിജിനൽ' എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ കാരണമാണ് പ്രേമലു, ബത്ലഹേം കുടുംബയൂണിറ്റ് തുടങ്ങിയ സിനിമകളുടെ തിരക്കഥാകൃത്ത് കിരൺ ജോസിയെ പരിചയപ്പെടാൻ സാധിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന് ഞങ്ങളുടെ വർക്കുകൾ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. സൗഹൃദത്തിൻ്റെ ആഴം വർധിച്ചതോടെ ഒരുമിച്ച് ഒരു സിനിമ എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്തുകൂടാ എന്ന് ചിന്തിച്ചു. അതേസമയം തന്നെ നടനും സംവിധായകനുമായ അൽത്താഫ് സലീമുമായും സൗഹൃദം സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിച്ചു. അദ്ദേഹവുമായുള്ള സൗഹൃദമാണ് 'ഓടും കുതിര ചാടും കുതിര' എന്ന സിനിമയുടെ സംഭാഷണങ്ങൾ എഴുതുന്നതിനു വേണ്ടി അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണമായത്. സൗഹൃദങ്ങളിലൂടെ 'ഫാലിമി' എന്ന ചിത്രത്തിൽ നിതീഷ് സഹദേവ് ചേട്ടനോടൊപ്പം അഡീഷണൽ റൈറ്ററായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അവസരവും ലഭിച്ചു. മേൽപ്പറഞ്ഞ മൂന്നു വ്യക്തികളും പരാജയത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു വന്ന എൻ്റെ സിനിമ ജീവിതത്തിൽ ഭാഗ്യത്തിൻ്റെ കരങ്ങൾ നീട്ടി തന്നവരായിരുന്നു.
സിനിമാലോകത്ത് സ്വന്തമായി ശ്വാസമെടുക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കി തന്നത് ആനന്ദമേനോൻ സംവിധാനം ചെയ്ത 'വാഴ' എന്ന ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിച്ചതിലൂടെയാണ്. ഒരുപക്ഷേ അണഞ്ഞുനിന്ന എന്നെ ഉണർത്തിയ ചിത്രം. സിനിമയിൽ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലം. സബ് ഒറിജിനൽസ് എന്ന ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ എഴുത്തിനും മറ്റു പരിപാടികൾക്കും വേണ്ടി കൊച്ചിയിൽ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് വാടകക്കെടുത്തിരുന്നു. അക്കാലത്ത് സിനിമയിൽ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒട്ടുമിക്ക കലാകാരന്മാരും ഞങ്ങളുടെ ഫ്ലാറ്റിലെ നിത്യ സന്ദർശകർ ആയിരുന്നു. അതിൽ വിപിൻദാസ് ചേട്ടൻ, നിതീഷ് ചേട്ടൻ, ജോമോൻ ജ്യോതിർ, അമിത് ചേട്ടൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേർ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. കാലങ്ങൾ മുന്നോട്ടു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോള് 'വാഴ' എന്ന സിനിമ ഓണായി. ഞാൻ സിനിമയിലേക്ക് വരാൻ കാരണക്കാരനായ ആനന്ദ് മേനോൻ ആ സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നു. വിപിൻ ദാസ് ചേട്ടൻ എഴുതുന്നു. കൂടെ ജോമോൻ ജ്യോതിറും അമിത് ചേട്ടനും ഒക്കെ അഭിനയിക്കുന്നു. എനിക്കും അവസരം ലഭിച്ചു. ഒരുപക്ഷേ കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഒക്കെ ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് മറക്കാനുള്ള ഒരു തെറാപ്പി ആയി മാറി 'വാഴ'യുടെ സെറ്റ്. സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നവർ എല്ലാം ഒരൊറ്റ ചിത്രത്തിൽ. ആ സിനിമയും വലിയ വിജയം. രക്ഷപ്പെട്ടപ്പോഴും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച്.
അബ്ദുൽ കലാം എന്ന കഥാപാത്രം
വാഴ ഒന്നാം ഭാഗം ആണെങ്കിലും രണ്ടാം ഭാഗമാണെങ്കിലും ആ സിനിമകളുടെ അവസാനത്തെ ഇമോഷൻ ആണല്ലോ പ്രേക്ഷകർക്ക് കൂടുതൽ കണക്ട് ആയത്. ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ച അബ്ദുൽ കലാം എന്ന കഥാപാത്രം പല മലയാളികളുടെയും ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനമായിരുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് ഗൾഫ് നാടുകളിൽ ജോലിചെയ്യുന്ന മലയാളികൾക്ക്. എൻ്റെ കഥാപാത്രം ദുബായിലേക്ക് പോകാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ കഥാപാത്രം പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട്. ഈ താമസിക്കുന്ന വീടുവിറ്റ് ഞാൻ ദുബായിലേക്ക് പോയി. എന്നിട്ട് പുതിയ വീട് വച്ചു. ഈയൊരു രീതി തന്നെയാണല്ലോ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഒരു ശൃംഖല പോലെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഈ ഡയലോഗ് ഒരുപാട് പ്രവാസി മലയാളികൾക്ക് കണക്ടായി. എന്നെ ചിലരൊക്കെ നേരിൽ കാണുമ്പോൾ ഈ ഒരു സീനിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാറുണ്ട്.
വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് സബ് ഒറിജിനൽസിനു വേണ്ടി ഒരു സ്കെച്ച് വീഡിയോ ചെയ്ത സമയത്ത് ഞാനും സന്ദീപും ആയിരുന്നു അതിൽ അഭിനയിച്ചത്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നത് സന്ദീപിനോടൊപ്പമാണ്. ആനന്ദ് മേനോടൊപ്പം സിനിമ സ്വപ്നം കണ്ടു മുന്നോട്ടു പോയപ്പോൾ അഭിനയിക്കണമെന്ന് പ്രചോദനം നൽകിയതും സന്ദീപായിരുന്നു. എൻ്റെ ഉള്ളിലെ അഭിനേതാവിനെ പുതിയ ഭാഷയിൽ പറയുന്നതുപോലെ മോട്ടർ ആക്കി വിട്ടത് സന്ദീപും ആനന്ദും ചേർന്നായിരുന്നു. പിന്നീട് ഞങ്ങളുടെ വളരെ പ്രശസ്തമായ 'കല്യാണ കച്ചേരി' എന്ന വെബ് സീരീസിലും ഞാനും സന്ദീപും ഒരുമിച്ച് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് വർഷങ്ങൾ കഴിയുന്നു. സന്ദീപ് പ്രദീപ് മലയാളത്തിലെ ഒരു മികച്ച നടനായി മാറുന്നു. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഒരു ഇടവേളക്കുശേഷം വീണ്ടും അഭിനയിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിക്കുന്നു. അതാണ് 'കോസ്മിക് സാംസൺ'. ഈ ചിത്രത്തിലേക്ക് എന്നെ സംവിധായകനോട് റെക്കമെന്ഡ് ചെയ്തതും സന്ദീപ് തന്നെ. എന്നെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി കല്യാണ കച്ചേരി എന്ന വെബ് സീരീസ് അവൻ സംവിധായകന് അയച്ചുകൊടുത്തു. അദ്ദേഹം അത് കണ്ടതിനുശേഷം ആണ് എൻ്റെ കാസ്റ്റിങ്ങിൽ തീരുമാനമെടുത്തത്.ജയ്മോഹൻ എന്നാണ് കോസ്മിക് സാംസണിലെ എൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പേര്. സാംസൻ്റെ ഉറ്റ ചങ്ങാതി. ചങ്ങാതിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടാക്കാൻ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന ആളാണ് ജയ് മോഹൻ. സന്ദീപും ഞാനും പരിചയക്കാർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കോമ്പിനേഷൻ രംഗങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ കംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നു. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അവന് നന്നായി അറിയാം. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവൻ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. കോമ്പിനേഷൻ രംഗങ്ങളിൽ വളരെ ഡൈജറ്റീവായ ചർച്ചകൾ ഉണ്ടായി.
നമ്മളൊക്കെ ലെജന്ഡായി കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വം. ആദ്യം കാണുമ്പോൾ ഗൗരവ സ്വഭാവമുള്ള ആളാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും അടുത്തറിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം മികച്ച സൗഹൃദ പ്രിയൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാകും. എനിക്ക് മുകേഷ് ചേട്ടനുമായിട്ട് കോമ്പിനേഷൻ രംഗങ്ങൾ കുറവായിരുന്നു. മാത്രമല്ല നമ്മളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകൾ കണ്ടാണല്ലോ വളർന്നത്. എന്നും ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ടിവിയിൽ ഒരു മുകേഷേട്ടൻ സിനിമ ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊളിച്ചു. പകരം വയ്ക്കാൻ ഇല്ലാത്ത എത്രയോ കഥാപാത്രങ്ങൾ. ആദ്യം കാണുമ്പോൾ ഈ കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെയായിരുന്നു മനസ്സിൽ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അടുത്തേക്ക് പോകാനും സംസാരിക്കാനും മടിയുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ സെറ്റിൽ ഒപ്പമുണ്ടാകുമ്പോഴൊക്കെ മുകേഷേട്ടൻ പറയുന്ന കഥകൾ കാതോർക്കും. പഴയ കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് സെറ്റിൽ ഉള്ളവരെ പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേക കഴിവുണ്ട്.
ഒരു 'ശിപായി ലഹള' കഥ
'ശിപായി ലഹള' എന്ന സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ് അനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഓർമയുണ്ട്. എനിക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമ കൂടിയാണ് അത്. ചിത്രത്തിൽ ഒരു ഉത്സവരംഗത്തിൽ മുകേഷേട്ടൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന ബ്രിട്ടോളി കമ്പനിയുടെ മാനേജർ കഥാപാത്രമായ ശ്രീനിവാസൻ സാർ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു. മുകേഷേട്ടൻ ബ്രിട്ടോളി കമ്പനിയിലെ പ്യൂൺ ആണ്. പക്ഷേ നാട്ടിൽ മാനേജർ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞു പരത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആ സിനിമയിൽ അത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് കോമഡികൾ ഉണ്ട്. ശ്രീനിവാസൻ സാറിൻ്റെ കഥാപാത്രം മുകേഷേട്ടൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന ഉടനെ മുകേഷേട്ടൻ്റെ അമ്മയുടെ കഥാപാത്രത്തോട് ഞാൻ ചിക്കൻ ഒന്നും കഴിക്കില്ല കേട്ടോ എന്നു പറയുന്നു. അതിനിവിടെ ചിക്കൻ ഇല്ല എന്ന് അമ്മയുടെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ മറുപടി. ഉടൻതന്നെ ശ്രീനിവാസൻ സാറിൻ്റെ കഥാപാത്രം മറുപടി പറയും.. എന്ത് ചിക്കൻ ഇല്ലേ??.. ചിക്കൻ കഴിക്കാത്ത ആൾ പിന്നെ ചിക്കൻ ഇല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ്.. അത്തരം ശ്രീനിവാസൻ തമാശകളെക്കുറിച്ച് മുകേഷേട്ടൻ പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നു.
മമ്മൂട്ടിയുടെ 'മേള'
'ഫാലിമി'യുടെ ചിത്രീകരണം നടക്കുന്നതിനിടയിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു ഇടവേള സംഭവിച്ചു. ആ ബ്രേക്ക് കാലയളവിൽ സിനിമകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കഥാചർച്ച ആയിരുന്നു പ്രധാന ഹോബി. അങ്ങനെയിരിക്ക ഒരു ദിവസം സംവിധായകൻ നിതീഷ് സഹദേവ് ചേട്ടൻ എന്നോട് ഒരു ടൈറ്റിൽ പറയുകയുണ്ടായി. ഈയൊരു ടൈറ്റിലിനെ ആസ്പദമാക്കി ഒരു കഥ സൃഷ്ടിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആ ടൈറ്റിൽ എന്താണെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ഊണിലും ഉറക്കത്തിലും ആ ടൈറ്റിൽ മാത്രമായി മനസ്സിൽ. രണ്ടുദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ആശയം ലഭിച്ചു. ഞാനത് നിതീഷ് ചേട്ടനോട് പറയുകയും ചെയ്തു. പുള്ളിക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതോടെ ഞങ്ങളത് ചർച്ചയിലൂടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. ആ കഥയാണ് 'മേള'. ചിത്രത്തിന് ആദ്യം മറ്റൊരു പേരായിരുന്നു ആലോചിച്ചത്. ഇതിനിടയിൽ കാർണിവൽ എന്നുള്ള പേരും ചിന്തിച്ചു. പക്ഷേ 'മേള' എന്ന് പേരിട്ടു കൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചത് സംവിധായകൻ വിപിൻദാസ് ആയിരുന്നു.മമ്മൂക്കയുടെ മേള എന്ന പേര് നിർദ്ദേശിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. മേള വേണോ കാർണിവൽ വേണോ എന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ. രണ്ടും മമ്മൂക്കയുടെ പഴയ സിനിമകളുടെ പേര് തന്നെയാണ്. ആ ചർച്ചകൾ അങ്ങനെ മുന്നോട്ടു പോയി. ഒടുവിൽ ടൈറ്റിൽ നിർബന്ധിതമായി അനൗൺസ് ചെയ്യണമെന്ന ഒരു ഘട്ടം വന്നു. ഇവിടെ ഒരു പഴയ സിനിമയുടെ നിർമാതാക്കളോട് സംസാരിച്ച് 'മേള' എന്ന പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.
ആദ്യം ഈ സിനിമ എഴുതുന്നത് മമ്മൂക്കയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ല. വേറൊരു കഥയായിരുന്നു. സിനിമ വിജയിച്ചശേഷം സംവിധായകൻ രഞ്ജിത്ത് അഭിനന്ദിക്കാനായി നിതീഷ് സഹദേവ് ചേട്ടനെ വിളിച്ചു. ഒരു മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് അവർ പരസ്പരം കണ്ടു. അടുത്ത സിനിമയെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ രഞ്ജിത്ത് സാർ ചോദിച്ചപ്പോൾ നിതീഷ് ഏട്ടൻ നമ്മുടെ സബ്ജക്ട് വിശദീകരിച്ചു. ആ കഥയിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രം ഉണ്ട്. രഞ്ജിത്ത് സാറിന് കൂടുതൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തത് ആ കഥാപാത്രമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം നിതീഷ് ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞു ആ പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ മാത്രം എടുത്ത് മമ്മൂക്കയെ മനസ്സിൽ കണ്ട് ഒരു സംഗതി ആലോചിച്ചു കൂടെ എന്ന്. അതൊരു വഴിത്തിരിവായിരുന്നു. നിതീഷ് ചേട്ടൻ രഞ്ജിത് സാർ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അക്ഷരാർഥത്തിൽ ഞാൻ ഞെട്ടി, അയ്യോ മമ്മൂക്കയോ. അതായിരുന്നു എൻ്റെ ഭാവം. മമ്മൂക്കയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്രോജക്ട് എഴുതുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരുപാട് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. പിന്നീടുള്ള ആറുമാസം തിരക്കഥ രചനയിൽ മാത്രമായി ശ്രദ്ധ. തിരക്കഥ എഴുതി പൂർത്തിയാക്കിയപ്പോൾ രഞ്ജിത്ത് സാർ വഴി തന്നെ മമ്മൂക്കയെ നേരിൽ കണ്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള സാഹചര്യമൊരുങ്ങി. ഞാനും സംവിധായകൻ നിതീഷ് സഹദേവും രഞ്ജിത് സാറിൻ്റെ മകൻ അഗ്നിവേഷും മമ്മൂക്കയോട് കഥ പറയാൻ പോയി.
20 മിനിറ്റ് സമയമെടുത്ത് കഥ മമ്മൂക്കയോട് പറഞ്ഞു. ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കറിൽ മ്യൂസിക് പ്ലേ ചെയ്തു വളരെ മനോഹരമായി സംവിധായകൻ നിതീഷ് ചേട്ടൻ കഥ പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിച്ചു. കഥ കേട്ട് കുറച്ചു സമയം എടുത്തിട്ടാണ് മമ്മൂക്ക ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നത്. 'കഥ നല്ല രസമുണ്ട്'- മമ്മൂക്ക പറഞ്ഞു. പക്ഷേ പിന്നീട് മമ്മൂക്ക പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് എന്നെ ഞെട്ടിച്ചത്- കഥയിൽ ഒരു മികച്ച നെഗറ്റീവ് വേഷമുണ്ട്. മമ്മൂക്ക ചോദിച്ചത് 'ഞാന് ആ നെഗറ്റീവ് വേഷം ചെയ്യട്ടെ' എന്നായിരുന്നു. നായക പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കഥയുമായി ചെന്നപ്പോൾ മമ്മൂക്ക ശ്രദ്ധിച്ചത് അതിലെ നെഗറ്റീവ് വേഷമായിരുന്നു. മലയാള സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മമ്മൂക്ക ചെയ്യാത്ത കഥാപാത്രങ്ങളില്ല. പക്ഷേ മമ്മൂക്കയുടെ ശ്രദ്ധ പോയത് നെഗറ്റീവ് വേഷത്തിൽ ആയിരുന്നു.പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് ആ കാര്യത്തിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സിനിമയുടെ തിരക്കഥ പൂർണമായി വായിച്ചു കഴിഞ്ഞശേഷം അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമെടുത്താൽ പോരെ എന്ന് സംവിധായകൻ ചോദിച്ചു. തിരക്കഥ മനോഹരമായി വർക്ക് ചെയ്യൂ എന്ന നിർദ്ദേശം നൽകി മമ്മൂക്ക പോയി. പിന്നീട് ദിവസങ്ങളോളം തിരക്കഥയിൽ ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു. കുറച്ചു മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും മമ്മൂക്കയെ കാണാൻ അവസരം ലഭിച്ചു. സിനിമയുടെ ആദ്യാവസാനം കൃത്യമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ഒന്നരമണിക്കൂർ സമയം എടുത്ത് പറഞ്ഞു. അതോടെ മമ്മൂക്ക പൂർണ അർത്ഥത്തിൽ സിനിമയിലെ ഓരോ സീനും ഉൾക്കൊണ്ടു. തിരക്കഥ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മമ്മൂക്ക പറഞ്ഞു 'നായകൻ ഞാൻ തന്നെ...' പിന്നീട് തിരക്കഥയിൽ ഓരോ ദിവസവും വർക്ക് ചെയ്ത് പരമാവധി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ അദ്ദേഹം നിർദേശിച്ചു. രണ്ടാമത്തെ നറേഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങളോടുള്ള വിശ്വാസം ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് കൂടി കാണും.
സെറ്റിലെ മമ്മൂട്ടി
പ്രൊഫഷണലിസം തന്നെയാണ് ഹൈലൈറ്റ്. അദ്ദേഹം ക്യാരക്ടറിനെ സമീപിക്കുന്ന രീതി, അതാത് ദിവസം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന രീതിയൊക്കെ നമുക്ക് മാതൃകയായിരുന്നു. പണ്ടൊക്കെ മമ്മുക്ക എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ പേടിയാണ്. ഒരു സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫീൽ. പക്ഷേ വളരെ സിമ്പിൾ ആയ മനുഷ്യനാണെന്ന് ഷൂട്ടിങ് സമയത്താണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ചിലപ്പോൾ കൊച്ചുകുട്ടികളെ പോലെ തോന്നും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഷോട്ടുകൾ പൂർത്തിയായി എന്നു പറയുമ്പോൾ ആ കഴിഞ്ഞു അല്ലെ എന്ന് അത്ഭുതത്തോടെ ചോദിച്ചു സന്തോഷത്തോടെ പോകുന്നത് കാണാം, കൊച്ചുകുട്ടികളെപ്പോലെ.
നമ്മളോട് സംസാരിക്കും കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കും. മമ്മൂക്കയ്ക്ക് നല്ല അറിവാണ്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലുള്ള ജ്ഞാനം ഒരുപക്ഷേ നമ്മളെക്കാളും ഒക്കെ എത്രയോ കൂടുതലുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്. അതുപോലെതന്നെ പുറത്തിറങ്ങുന്ന സിനിമകളെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം അന്വേഷിക്കും. അതിൻ്റെ അഭിപ്രായം ആരായും.
തലൈവർ തമ്പി തലൈമയിൽ
നിതീഷ് സഹദേവ് ചേട്ടൻ സംവിധാനം ചെയ്ത തമിഴ് ചിത്രമാണ്. ഞാനാ ചിത്രത്തിൽ കോ റൈറ്റർ ആയിരുന്നു. ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.
കണ്ടീഷൻസ് ഫോളോ പണ്ണുങ്കടാ എന്ന ഡയലോഗ് പിന്നീട് വലിയ വിവാദമായല്ലോ
വിജയണ്ണൻ എന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഡയലോഗുകൾ തമിഴിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്തത്. അന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ട്രെൻഡ് ആയി നിന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ആയിരുന്നു 'കണ്ടീഷൻസ് ഫോളോ പണ്ണുങ്കടാ'. ഒരു ദുരന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് നടത്തിയ വിവാദ പരാമർശം. പക്ഷേ ആ പരാമർശം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ട്രെൻഡ് ആയി. അങ്ങനെയാണ് സിനിമയുടെ പ്രമോയിൽ നടൻ ജീവ ആ ഡയലോഗ് പറയുന്ന ഒരു രംഗം ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. പിന്നീട് അതും ഹിറ്റായതോടെ സിനിമയിലും ഉൾപ്പെടുത്തി. അതായിരുന്നു വിവാദം. പക്ഷേ അത് സിനിമയ്ക്ക് ഗുണം ചെയ്തു. ചിത്രം ജനങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ എത്തി.
ചിത്രത്തിൽ വാട്ടർ ടാങ്ക് പൊളിഞ്ഞു വീഴുന്നത്
പഞ്ചവടി പാലം സിനിമാ റഫറൻസ്. ആ ക്ലൈമാക്സിൽ നായികയെ കാണാതാവുന്ന ഒരു രംഗം ഉണ്ടല്ലോ. സിനിമയുടെ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് വാട്ടർ ടാങ്ക് തകർന്ന് എല്ലാം ഒഴുകി പോകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ താലിമാലയും ഒഴുകി പോകുന്നതു പോലെ ചിന്തിച്ചാലോ എന്ന് ഞാൻ സർക്കാസം രീതിയിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നായിക ഇവിടെ എവിടെയോ ഉണ്ട് എന്ന് കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാം. ചർച്ചയിൽ വന്നെങ്കിലും പക്ഷേ സിനിമയിൽ ആരംഗം ഉൾപ്പെടുത്തിയില്ല.
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