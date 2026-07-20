'ഇനി ആരുടെയും അനുമതി വാങ്ങേണ്ടതില്ല ഭയപ്പെടുകയും വേണ്ട', അനുപമയ്ക്ക് ഇത് എന്തുപറ്റി? പ്രണയം തകര്ന്നോയെന്ന് ആരാധകര്
ധ്രുവ് വിക്രമിനെ അണ്ഫോളോ ചെയ്ത് അനുപമ പരമേശ്വരന്, താരന്റെ പോസ്റ്റ് സോഷ്യല് മീഡിയയില് ചര്ച്ചയാവുന്നു.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 20, 2026 at 1:10 PM IST
തെന്നിന്ത്യന് താരസുരന്ദരി അനുപമ പരമേശ്വരന് ഇത് എന്തുപറ്റിയെന്നാണ് സോഷ്യല് മീഡിയ ഒന്നടങ്കം ചോദിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അനുപമ പങ്കുവച്ച ഒരു ഇന്സ്റ്റഗ്രാം പോസ്റ്റാണ് ആരാധകരുടെ ഈ ചോദ്യത്തിന് ഇടയാക്കിയത്.
"സമാധാനം ഞാൻ കണ്ടെത്തി. ഇനി മുതൽ എന്റെ ശബ്ദം ഞാൻ തന്നെ തെരഞ്ഞെടുക്കും. എന്റെ ജീവിതം ഞാൻ തന്നെ തെരഞ്ഞെടുക്കും. ഇനി ആരുടെയും അനുമതി വേണ്ട, ആരെയും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല," എന്നാണ് അനുപമ കുറിച്ചത്. ഏറെക്കാലമായി പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന കാര്യമാണിതെന്നും, തന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വീണ്ടും തിരികെ എത്തിയതിന്റെ സന്തോഷമാണിതെന്നും താരം പോസ്റ്റിൽ പറയുന്നു.
"നിങ്ങളെയെല്ലാവരെയും ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു. എന്നോടൊപ്പം നിന്നതിനും എന്നിൽ വിശ്വസിച്ചതിനും നന്ദി," എന്ന വികാരനിർഭരമായ കുറിപ്പാണ് താരം പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.
അനുപമയുടെ പോസ്റ്റ്
"ചിലപ്പോഴൊക്കെ സമാധാനം കണ്ടെത്താന്, വഴിമുട്ടിയ ഇടങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരും. ഇന്ന് സമാധാനം ഞാന് കണ്ടെത്തി. ഇന്നു മുതല് ഞാന് എന്റെ ശബ്ദം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. ഞാന് എന്റെ ജീവിതം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. കൂടുതല് അനുമതിയുടെ ആവശ്യമില്ല, ആരെയും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല, ഞാന് മാത്രം. ഞാന് എന്നിലേക്ക് തന്നെ തിരികെ വരുന്നു. ഞാന് മറന്നു പോയ ജീവിതത്തെ വീണ്ടും പ്രണയിക്കുന്നു.
ഒരുപാട് കാലമായി ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ട്… ഒരുപാട് കാലം എനിക്ക് പറയാൻ അനുവാദമില്ലാതിരുന്ന ഒരു കാര്യം. നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു.
എന്നോടൊപ്പം നിന്നതിന്, എന്നിൽ വിശ്വസിച്ചതിന്, എന്റെ ജീവിതം ഇത്രയധികം സ്നേഹം കൊണ്ട് നിറച്ചതിന് നന്ദി. ഇത് ഞാൻ മുമ്പ് അതത്ര പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും, അത് എപ്പോഴും എന്റെ ഉള്ളിൽ അറിഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഓരോ സന്ദേശവും, ഓരോ പ്രാർഥനയും, ഓരോ തരി സ്നേഹവും എനിക്കേറ്റവും ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ എന്നിലേക്ക് എത്തി.
പ്രപഞ്ചമേ, എന്നെ എന്നിലേക്ക് തന്നെ തിരികെ എത്തിച്ചതിന് നന്ദി.സൗഖ്യത്തിനായി! സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി! എന്നെ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തതിനായി! അവസാനം, പൂർണമായും, ക്ഷമ ചോദിക്കാതെ എന്റെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇതാ", അനുപമ പരമേശ്വരന് കുറിച്ചു.
നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് അനുപമ പരമേശ്വരന് സോഷ്യല് മീഡിയയില് പോസ്റ്റ് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്.
ഇതിന് പിന്നാലെ മറ്റൊരു ചിത്രവും പങ്കുവെച്ച അനുപമ, "അംഗീകാരങ്ങൾക്കോ, പാട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കലിനോ, മറ്റൊരാളുടെ അടിക്കുറിപ്പിനോ വേണ്ടി ഇനി കാത്തിരിക്കേണ്ടതില്ല. അങ്ങനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ സന്തോഷകരമാണ്," എന്നും കുറിച്ചു.
താരത്തിന്റെ പോസ്റ്റ് തരംഗമായതോടെ നിരവധി ആരാധകർ "എന്താണ് സംഭവിച്ചത്?", "പ്രണയബന്ധത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടായോ?" എന്നിങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങളുമായി രംഗത്തെത്തി. നടൻ ധ്രുവ് വിക്രമുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങളും വീണ്ടും ചർച്ചയാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഇതുസംബന്ധിച്ച് അനുപമയോ ധ്രുവോ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. ഇതോടൊപ്പം അനുപമയുടെ ഇന്റ്റഗ്രാം ഫോളോ ലിസ്റ്റില് ധ്രുവ് വിക്രമിനെ കാണാത്തതും ഈ സംശയത്തിന് ആക്കം കൂട്ടുകയാണ്.
അതേസമയം, നടിമാരായ മൃണാൾ ഠാക്കൂർ, പേർളി മാണി, രജിഷ വിജയൻ, രുക്മിണി വസന്ത് എന്നിവർ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പ്രമുഖർ അനുപമയ്ക്ക് പിന്തുണ അറിയിച്ച് കമന്റുകളുമായി എത്തി.
തമിഴ്, തെലുഗു, മലയാളം ചിത്രങ്ങളില് സജീവമായ താരം തൃശൂര് ഇരിങ്ങാലക്കുല സ്വദേശിയാണ്. 2015 ല് പുറത്തിറങ്ങിയ അല്ഫോല്സ് പുത്രന് സംവിധാനം ചെയ്ത പ്രേമം എന്ന സിനിമയിലൂടെയാണ് അനുപമ വെള്ളിത്തിരയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഇതിലെ മേരി എന്ന കഥാപാത്രം ഏറെ പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. പിന്നീട് തെലുഗു സിനിമകളിലാണ് അനുപമ കൂടുതല് വേഷമിട്ടതും വിജയങ്ങളുണ്ടായതും.
‘പെറ്റ് ഡിറ്റക്ടീവ്’ എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് അനുമപ പരമേശ്വരന് മലയാളത്തില് ഒടുവില് വേഷമിട്ട ചിത്രം.പിന്നീട് ബൈസണ് എന്ന ചിത്രത്തില് ധ്രുവ് വിക്രമിനോടൊപ്പം വേഷമിട്ടിരുന്നു. ഇതിലും ഏറെ പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ നേടിയ വേഷമായിരുന്നു. ഭോഗി എന്ന തെലുഗു ചിത്രമാണ് അനുപമയുടെ അണിയറയില് ഒരുങ്ങുന്ന അടുത്ത ചിത്രം.
എ. പരമേശ്വരന്റെയും അമ്മ സുനിത പരമേശ്വരന്റെയും മകളാണ് അനുപമ. അക്ഷയ് പരമേശ്വരന് സഹോദരനുമാണ്.