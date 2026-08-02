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അനുപമ പരമേശ്വരൻ നായികയായെത്തുന്ന തെലുഗു ചിത്രം ‘ക്രേസി കല്യാണം’; ചിരിയും ആഘോഷങ്ങളും നിറച്ച് ടീസർ പുറത്ത്

ആരോ സിനിമാസിന്‍റെ ബാനറിൽ ബൂസം ജഗൻ മോഹൻ റെഡ്ഡി നിർമ്മിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ക്രേസി കല്യാണം.

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Crazy Kalyanam (Photo: Movie Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 2, 2026 at 1:12 PM IST

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ലയാളികളുടെ പ്രിയതാരം അനുപമ പരമേശ്വരൻ കേന്ദ്രകഥാപാത്രമായി എത്തുന്ന പുതിയ തെലുഗു ചിത്രം ‘ക്രേസി കല്യാണത്തിന്‍റെ' ടീസര്‍ പുറത്ത്. ഭദ്രപ്പ ഗജുലയുടെ രചനയിലും സംവിധാനത്തിലും ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ ടീസറാണ് നിമിഷനേരം കൊണ്ട് ആരാധകര്‍ ഏറ്റെടുത്തത്.

ആരോ സിനിമാസിന്‍റെ ബാനറിൽ ബൂസം ജഗൻ മോഹൻ റെഡ്ഡി നിർമ്മിക്കുന്ന ഈ കുടുംബ ചിത്രം നര്‍മവും ഇമോഷന്‍സും കോര്‍ത്തിണക്കിയാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

നർമ്മവും കുടുംബബന്ധങ്ങളും ഗ്രാമീണ പശ്ചാത്തലവുമൊക്കെയായി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ടീസർ, ഒരു പൂർണ കുടുംബ എന്റർടെയ്‌നറിന്റെ എല്ലാ സൂചനകളും നൽകുന്നുണ്ട്. “രസകരമായ വിവാഹാഘോഷത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ തയ്യാറാകൂ” എന്ന സന്ദേശത്തോടെയാണ് ടീസർ അവസാനിക്കുന്നത്. അതിലൂടെ വിവാഹത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള രസകരമായ സംഭവവികാസങ്ങളാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ പ്രധാന ആകർഷണമെന്ന സൂചനയാണ് ടീസര്‍ നല്‍കുന്നത്.

തെലങ്കാനയിലെ ഗ്രാമീണ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ പ്രമേയം ഒരു കുടുംബത്തെയും അതിലെ വിവാഹ ഒരുക്കങ്ങളെയും ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ്. മകളായ കീർത്തിക്ക് അനുയോജ്യനായ വരനെ കണ്ടെത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പിതാവിന്‍റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന രസകരമായ സംഭവങ്ങളാണ് സിനിമയുടെ പ്രമേയം. എന്നാൽ, തന്‍റെ സഹോദരന് മോശമായൊരു മരുമകനെ ലഭിക്കണമെന്ന അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ രഹസ്യ പ്രാർത്ഥനയാണ് കഥയിൽ അപ്രതീക്ഷിത വഴിത്തിരിവുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഇതോടെ വിവാഹത്തിനുമുമ്പ് കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ നടക്കുന്ന തെറ്റിദ്ധാരണകളും തമാശകളും അപ്രതീക്ഷിത സംഭവങ്ങളും കഥയെ കൂടുതൽ രസകരമാക്കുന്നു.

ചിരിയോടൊപ്പം കുടുംബബന്ധങ്ങളുടെ ആഴവും വൈകാരിക നിമിഷങ്ങളും ചേർത്ത് കഥ പറയുന്ന രീതിയാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ പ്രധാന പ്രത്യേകത. ഹാസ്യത്തിനൊപ്പം വികാരങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ പ്രാധാന്യം നൽകിയിരിക്കുന്നതിനാൽ എല്ലാ പ്രായക്കാരെയും ഒരുപോലെ ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബചിത്രമാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് ടീസർ സമ്മാനിക്കുന്നത്.

ചിത്രത്തിൽ സന്തോഷവതിയായ വധു കീർത്തി എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് അനുപമ പരമേശ്വരൻ എത്തുന്നത്. പതിവിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ലുക്കിലും അതിമനോഹരമായ പ്രകടനവുമായാണ് ടീസറിൽ താരം ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. വിവാഹവേഷത്തിൽ തിളങ്ങുന്ന അനുപമയുടെ സാന്നിധ്യം ഇതിനോടകം തന്നെ ആരാധകരുടെ പ്രശംസ ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

ചിത്രത്തിൽ പ്രമുഖ നടൻ നരേഷ് വി.കെ. പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ, സംവിധായകനും നടനുമായ തരുൺ ഭാസ്‌കർ ശ്രദ്ധേയമായ മറ്റൊരു കഥാപാത്രമായി എത്തുന്നു. ‘രാജു വെഡ്സ് റാംബായ്’ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധ നേടിയ അഖിൽ ഉദ്ഡെമാരിയും ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന താരനിരയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഓരോ കഥാപാത്രത്തിനും കഥയിൽ വ്യക്തമായ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന സൂചനയാണ് ടീസർ നൽകുന്നത്.

ഗ്രാമത്തിന്റെ പ്രകൃതിഭംഗിയും സംസ്കാരവും ആഘോഷങ്ങളും മനോഹരമായി ഒപ്പിയെടുത്തിരിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ടീസറിന്‍റെ മറ്റൊരു ആകർഷണമാണ്. ഗ്രാമീണ വിവാഹത്തിന്റെ എല്ലാ നിറങ്ങളും ആഘോഷങ്ങളും ജീവനോടെ പകർത്തിയിരിക്കുന്ന ദൃശ്യഭംഗിയും പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരു യഥാർത്ഥ ഗ്രാമീണ ഉത്സവത്തിന്റെ അനുഭവം സമ്മാനിക്കുന്നു. സാഹചര്യഹാസ്യത്തെ സ്വാഭാവികമായി കഥയുമായി ചേർത്തിണക്കിയിരിക്കുന്ന അവതരണവും ടീസറിന്റെ പ്രധാന ശക്തിയാണ്.

ചിത്രത്തിന്റെ സംഗീതം ഒരുക്കുന്നത് സുരേഷ് ബോബിലിയാണ്. വിവാഹത്തിന്‍റെ ആഘോഷമൂഡ് പൂർണമായി പകർത്തുന്ന പശ്ചാത്തല സംഗീതവും ദൃശ്യങ്ങളുമായി ചേർന്ന് ടീസറിനെ കൂടുതൽ ആകർഷകമാക്കുന്നു.

പോസ്റ്ററുകൾ പുറത്തിറങ്ങിയതുമുതൽ തന്നെ ‘ക്രേസി കല്യാണം’ പ്രേക്ഷകരുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങിയ ടീസർ ആ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് കൂടുതൽ കരുത്തേകുകയാണ്. ചിരിയും ഇമോഷനും കുടുംബബന്ധങ്ങളും ആഘോഷങ്ങളും ഒരുപോലെ കോർത്തിണക്കിയ ഒരു സമ്പൂർണ കുടുംബവിനോദചിത്രമാകുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസമാണ് ടീസർ സമ്മാനിക്കുന്നത്.

അനുപമ പരമേശ്വരന്‍റെ മറ്റൊരു ശ്രദ്ധേയ പ്രകടനത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്ന ആരാധകർക്ക് ഈ ചിത്രം മികച്ചൊരു സിനിമാനുഭവം സമ്മാനിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് സിനിമാലോകം.

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