'ചെയ്തത് എന്താണെന്നതല്ല, അത് ആര്ക്കാണ് ചെയ്യാന് അനുവാദം എന്നതാണ്! വ്യക്തികൾ മാറുമ്പോൾ നിയമങ്ങളും മാറുന്നത് വിചിത്രം'- അനുപമ
ഇരട്ടത്താപ്പ് നയങ്ങളെയും വ്യക്തികൾക്കനുസരിച്ച് മാറുന്ന സമീപനങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള താരത്തിന്റെ പുതിയ കുറിപ്പാണ് ഇപ്പോൾ ചർച്ചയാകുന്നത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 31, 2026 at 5:13 PM IST
കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങള്ക്ക് മുന്പാണ് നടി അനുപമ പരമേശ്വരന് തന്റെ വ്യക്തിജീവിതത്തിലുണ്ടായ ചില പ്രതിസന്ധികളെ കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തല് നടത്തിയത്. ഇപ്പോഴിതാ താരത്തിന്റെ ഒരു പോസ്റ്റ് വീണ്ടും സോഷ്യല് മീഡിയയില് ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്. ഇരട്ടത്താപ്പ് നയങ്ങളെയും വ്യക്തികൾക്കനുസരിച്ച് മാറുന്ന സമീപനങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള താരത്തിന്റെ പുതിയ കുറിപ്പാണ് ഇപ്പോൾ ചർച്ചയാകുന്നത്.
തന്റെ പ്രണയ ബന്ധം അവസാനിപ്പിച്ചതിനെ കുറിച്ചും കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വര്ഷമായി താന് കടന്നു പോയ അതീവ വേദനാജനകമായ അവസ്ഥയെ കുറിച്ചുമൊക്കെ നടി വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോറിയിലൂടെ ആരുടെയും പേര് പരാമർശിക്കാതെ ചില കാര്യങ്ങളിൽ താൻ നേരിട്ട അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് താരം തുറന്നുപറഞ്ഞത്.
അനുപമ പരമേശ്വരന്റെ കുറിപ്പ്
"ഒരിക്കൽ നിങ്ങളെ കുറ്റബോധത്തിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ, സാഹചര്യങ്ങളും വ്യക്തികളും മാറുമ്പോൾ തികച്ചും സാധാരണമായ കാര്യങ്ങളായി മാറുന്നത് വിചിത്രമാണ്.
സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുക, നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ അഭിനന്ദിക്കുക, ജീവിതത്തിലെ ചെറിയ നിമിഷങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുക തുടങ്ങിയ ലളിതവും നിഷ്കളങ്കവുമായ കാര്യങ്ങൾ പോലും എങ്ങനെയാണ് തെറ്റായി ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നത് അത്ഭുതകരമാണ്.
നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളെത്തന്നെ സംശയിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും, നിരന്തരം വിശദീകരണങ്ങൾ നൽകേണ്ടിവരികയും, യഥാർത്ഥത്തിൽ മാപ്പ് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്കുപോലും കുറ്റബോധം തോന്നുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു.
എന്നാൽ, ഒരു ദിവസം ഇതേ കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർ വളരെ സ്വാഭാവികമായും പരസ്യമായും യാതൊരു മടിയുമില്ലാതെയും ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുന്നു. പെട്ടെന്ന് നിയമങ്ങൾ മാറുന്നു. കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മാറുന്നു. ഒരിക്കൽ അംഗീകരിക്കാനാകാത്തതെന്ന് കരുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പൂർണമായും അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നു.
ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തത് എന്തായിരുന്നു എന്നതായിരുന്നില്ല യഥാർത്ഥ പ്രശ്നമെന്ന് അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. മറിച്ച്, അത് ചെയ്യാൻ ആർക്കാണ് അനുവാദമുണ്ടായിരുന്നത് എന്നതായിരുന്നു പ്രശ്നം.
അതിലുപരി രസകരമായ കാര്യം, പിന്നാമ്പുറത്ത് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയാതെ, തങ്ങൾ കാണുന്ന ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രം ആളുകൾ നിഗമനങ്ങളിലെത്തുന്നതാണ്.
എന്നാൽ അതാണ് ജീവിതം. എല്ലാ വിരോധാഭാസങ്ങളും നിങ്ങൾ വിശദീകരിക്കേണ്ടതില്ല. ചിലപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ സ്വയം സംസാരിക്കും.
വ്യക്തികൾ മാറുമ്പോൾ നിയമങ്ങളും മാറുന്നത് എത്ര വിചിത്രമാണ്, അല്ലേ? :
കൂടാതെ... ഇവിടെ ആളുകളുമായി സംവദിക്കുന്നത് എനിക്ക് എപ്പോഴും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ്. വർഷങ്ങളായി ഞാൻ ചെയ്തുവരുന്ന ഒന്നാണത്. ഇന്നലെ മാത്രം തുടങ്ങിയ കാര്യമല്ല. ആത്മാർത്ഥമായും ആരോഗ്യകരമായ രീതിയിലും എനിക്ക് അത് തുടർന്നുകൊണ്ടുപോകണമെന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അതിനുവേണ്ടി നിരാശയോടെ പിന്നാലെ പോകാനോ എന്റെ സ്വന്തം സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുത്താനോ ഞാൻ തയ്യാറല്ല.
സോഷ്യൽ മീഡിയയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള ജീവിതത്തിന് അതിന്റേതായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും പോരാട്ടങ്ങളുമുണ്ട്. എനിക്കും അത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. സ്നേഹവും നന്ദിയും യഥാർത്ഥമാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ അവ നിരന്തരം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല.
അതുകൊണ്ട്, ആരുടെ കമന്റുകൾക്കോ സ്റ്റോറികൾക്കോ ആരാണ് മറുപടി നൽകിയത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള താരതമ്യങ്ങളുമായി എന്നെ ടാഗ് ചെയ്യുന്നതും മെസേജ് അയക്കുന്നതും ദയവായി നിർത്തുക.
എന്റെ പ്രേക്ഷകരുമായി ഞാൻ എപ്പോഴും സംവദിക്കാറുണ്ട്. എനിക്ക് സമയവും മാനസികമായ ഇടവും ലഭിക്കുമ്പോഴെല്ലാം ഇനിയും അത് തുടരും. ഞാനും ഒരു മനുഷ്യനാണ്. സോഷ്യൽ മീഡിയയ്ക്ക് പുറത്തും എനിക്ക് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും പോരാട്ടങ്ങളുമുണ്ട്.
നിങ്ങൾ നൽകുന്ന സ്നേഹത്തെ ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി വിലമതിക്കുന്നു. എന്നാൽ, എന്റെ ഇടപെടലുകളെ ഒരു മത്സരമാക്കി മാറ്റാനോ, എന്തെങ്കിലും തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി സമ്മർദത്തിന് വഴങ്ങി ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാക്കി മാറ്റാനോ ഞാൻ തയ്യാറല്ല", അനുപമ കുറിച്ചു.
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