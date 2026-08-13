'എന്റെ അനിയനെ തൊടാന് പോലും ഭയം, ക്രൂരമായി പെരുമാറും, പിന്നെ ക്ഷമ ചോദിക്കും, കുട്ടിയെ പോലെ കരയും'- അനുപമ പരമേശ്വരന്
"ചില ദിവസങ്ങളിൽ അയാൾ ‘റെമോ’ ആയിരിക്കും. ഇത്രയും നല്ലൊരാളെ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടാൻ എത്ര ഭാഗ്യവതിയാണ് നിങ്ങൾ എന്ന് തോന്നും. അടുത്ത ദിവസം അയാൾ ‘അന്യനാ’യിരിക്കും. ഏറ്റവും ക്രൂരമായി പെരുമാറും", അനുപമ പരമേശ്വരന്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 13, 2026 at 1:37 PM IST
നടി അനുപമ പരമേശ്വരൻ നാര്സിസ്റ്റിക് അബ്യൂസിനെ കുറിച്ച് നടത്തിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകളാണ് ഇപ്പോള് സോഷ്യല് മീഡിയയില് വലിയ ചര്ച്ചയാകുന്നത്. വിക്രം സിനിമയായ അന്യന് കഥാപാത്രത്തെ പോലെയാണ് താന് പ്രണയിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയെന്ന് തുറന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് താരം. ചില സമയങ്ങളില് റെമോയെ പോലെ പെരുമാറുമെന്നും നടി വെളിപ്പെടുത്തി.
തനിക്ക് നിയന്ത്രണം ഏര്പ്പെടുത്തിയതും ലവ് ബോംബിങ്ങിനെ കുറിച്ചുമൊക്കെ ധന്യ വര്മയ്ക്ക് നല്കിയ അഭിമുഖത്തില് താരം വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
"നല്ല ദിവസമായാലും മോശം ദിവസമായാലും എനിക്ക് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പോകാന് കഴിയില്ല, പക്ഷേ ഒരു ‘അന്യനൊ’പ്പം ജീവിക്കുന്നത് പോലെയായിരുന്നു. ചില ദിവസങ്ങളിൽ അയാൾ ‘റെമോ’ ആയിരിക്കും. ഇത്രയും നല്ലൊരാളെ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടാൻ എത്ര ഭാഗ്യവതിയാണ് നിങ്ങൾ എന്ന് തോന്നും. അടുത്ത ദിവസം അയാൾ ‘അന്യനാ’യിരിക്കും. ഏറ്റവും ക്രൂരമായി പെരുമാറും. അടുത്ത ദിവസം അയാൾ നിങ്ങളോട് ക്ഷമ ചോദിക്കും, യാചിക്കും, ആവർത്തിക്കില്ലെന്ന് ആണയിടും, കുട്ടിയെപ്പോലെ കരയും. ഇതിങ്ങനെ ആവർത്തിക്കും. അങ്ങേയറ്റം വേദനിപ്പിക്കുന്ന ആൾ തന്നെയായിരിക്കും ആശ്വാസം തരുന്നതും. ലഹരി ഉപയോഗം പോലെയാണ്. ആ ആളില്ലാതെ പറ്റില്ല എന്ന അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കും. നമ്മള് അറിയാത്ത കാര്യത്തിനു പോലും തെറ്റ് നമ്മുടെ ഭാഗത്താക്കി മാറ്റും. ", അനുപമ വെളിപ്പെടുത്തി.
തന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയമായിരുന്ന ഡ്രാഗണ് എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ പ്രമോഷന് താന് പോയിരുന്നില്ല, ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചെന്നും. ജോലിയിൽ മാത്രമല്ല, എല്ലാകാര്യത്തിലും നിയന്ത്രണമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അനുപമ വെളിപ്പെടുത്തി. സുഹൃത്തുക്കളുടെയും ബന്ധുക്കളുമായുമൊക്കെയുള്ള തന്റെ ബന്ധങ്ങള് പതുക്ക പതുക്കെ ഒഴിവാക്കിയെന്നും താരം പറഞ്ഞു.
"നമ്മളൊരാളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അയാളെ കുറിച്ച് കുടുംബത്തിൽ നല്ല അഭിപ്രായമുണ്ടായിരിക്കണം എന്നല്ലേ നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാളെ എത്രത്തോളം നമ്മളെ വേദനിപ്പിച്ചാലും നമ്മളത് വീട്ടുകാരോട് പറയില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്ന കാര്യം നമ്മൾ പറയില്ല. കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ അയാളെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ്", നടി പറഞ്ഞു..
"ഒരാള് എന്നോട് സുഖമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാല് കരഞ്ഞുപോകുന്ന അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഞാന് അന്ന്. ഞാൻ എന്റെ സ്റ്റാഫുകളോട് വളരെ അടുപ്പം പുലർത്തുന്ന ഒരാളാണ്. എനിക്ക് അവരുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു. കാരണം ഞാൻ തകർന്നു പോകുമോ എന്ന പേടിയായിരുന്നു എനിക്ക്. കാരണം നമ്മളെപ്പോഴും ആ വ്യക്തിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ നോക്കുകയാണ്", അനുപമ തുറന്നു പറഞ്ഞു.
"ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ അവർ നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട്. സ്നേഹത്തിന്റെ മുഖംമൂടി അണിഞ്ഞു കൊണ്ട്. നമുക്കത് തിരിച്ചറിയാനാകില്ല. പതുക്കെ നമ്മുടെ കരിയർ. ഒന്നര വർഷത്തോളമായി ഞാൻ തുടർച്ചയായി ഷൂട്ടിങ്ങിന് പോകുന്നു. ഞാൻ ആങ്സൈറ്റിക്കുള്ള മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല", നടി പറഞ്ഞു.
"നമുക്ക് ഈ എക്സ്ട്രീം വേദന തരുന്ന ആള് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ റിലീഫ് എന്നതും ആലോചിക്കണം. ഈ ലഹരി ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കില്ലേ. അതുപോലെയാ. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ആദ്യം ഇത് സ്നേഹമാണെന്ന്. പിന്നെ നിങ്ങൾ അവർക്ക് മുൻഗണന കൊടുക്കും. പിന്നെ അത് അറ്റാച്ച്മെന്റാകും. ഒടുവിൽ അത് അഡിക്ഷൻ ആകും", താരം പറഞ്ഞു.
"അൺകണ്ടീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സ്നേഹമല്ല അത്. ഇത് അഡിക്ഷനാണ്. ആ ആളില്ലാതെ നമുക്ക് പറ്റില്ല എന്ന അവസ്ഥയിലാകും". - അനുപമ പറഞ്ഞു.
''എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഹങ്കാരമായിരുന്നു, ഒരു നടിയെന്ന നിലയില് എത്രത്തോളം പ്രൊഫഷണല് ആണ് ഞാന് എന്നത്. രണ്ട് വര്ഷം ഇത്രയും അണ്പ്രൊഫഷണല് ആയിട്ടുള്ള, അണ് എത്തിക്കലായ മറ്റൊരു നടിയെ കാണാനാകില്ല. ഞാന് അങ്ങനെയായി. അവിശ്വസനീയമാണ്. ഞാന് ഭയങ്കര കൃത്യനിഷ്ഠയുള്ള ആളാണ്, പ്രൊഫഷണല് ആണ്. ജോലിയോട് അതിയായ പാഷന് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്നിലെ ഒരോന്നും ഇല്ലാതായി'', അനുപമ പറഞ്ഞു.
''എന്റെ അനിയനെ തൊടുന്നത് പോലും നിര്ത്തി. ഭയന്നിട്ടാണ്. അനന്തരഫലങ്ങളുടെ ഭയം കൊണ്ടാണ്. എഗ് ഷെല്ലിന് മുകളിലൂടെയായിരുന്നു നടന്നിരുന്നത്. നമ്മള് അങ്ങനെയാകുമ്പോള് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവര്, നിങ്ങളുടെ കുടുംബവും സ്റ്റാഫും എല്ലാവരും അങ്ങനെയാകും. എന്റെ മൂഡ് മറ്റൊരാളെ ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നത്. അയാള് വളരെ സന്തോഷവാനാണെങ്കില് ഞാനും അതീവ സന്തുഷ്ടയാകും. അയാള്ക്ക് സങ്കടമാണെങ്കില് എനിക്കും സങ്കടമാണ്. മുഖത്ത് കുറച്ച് മാറ്റം വന്നാല് ഞാന് സ്ട്രെസ്ഡ് ആകും. അത് എന്റെ കുടുംബത്തേയും സ്റ്റാഫിനേയും ലൊക്കേഷനിലുള്ളവരേയും ബാധിക്കും. ഒരുപാട് തവണ അങ്ങനെ റീ ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് മെന്റല് ബ്രേക്ക് ഡൗണ് ഉണ്ടാകും. ഞാന് വാനിലേക്ക് പോകും. തിരികെ വന്ന് റീ ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും'', അനുപമ പരമേശ്വരന് പറഞ്ഞു.
നേരത്തെ ധ്രുവ് വിക്രവുമായി അനുപമ പരമേശ്വരന് പ്രണയബന്ധത്തിലാണെന്ന തരത്തിലുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങള് പ്രചരിച്ചിരുന്നു. എന്നാല് ഇരുവരും ഇതിനെ കുറിച്ച് ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിരുന്നില്ല. അടുത്തിടെ അനുപമയുടെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം പോസ്റ്റിന് പിന്നാലെയാണ് ഇരുവരുടെയും പ്രണയ ബന്ധം തകര്ന്നുവെന്ന തരത്തില് പ്രചരിച്ചത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് നടിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തല്.