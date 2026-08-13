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രണ്ടു വര്‍ഷം 'നാർസിസ്റ്റിക് അബ്യൂസ്’ നേരിട്ടു; അയാള്‍ അന്യനെ പോലെ, നിശബ്‌ദമായാണ് തകര്‍ന്നത്, അനുപമ പരമേശ്വരന്‍

പ്രണയബന്ധത്തിൽ താൻ നേരിട്ട മാനസികവും ശാരീരികവുമായ വേദനകളെക്കുറിച്ച് അനുപമ പരമേശ്വരന്‍റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തല്‍. ജോലിയെ പോലും ബാധിച്ചെന്ന് താരം.

ANUPAMA PARAMESWARAN ANUPAMA PARAMESWARAN BREAKUP CELEBRITY BREAKUP ANUMAPA PARAMESWARAN LIFE
Anupama Parameswaran (Photo: IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 13, 2026 at 10:58 AM IST

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ഴിഞ്ഞ രണ്ടു വര്‍ഷമായി താന്‍ കടന്നു പോയ അതീവ വേദനാജനകമായ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് തുറന്ന് പറഞ്ഞ് നടി അനുപമ പരമേശ്വരന്‍. ഈ കാലത്തിനുള്ളില്‍ താന്‍ ഒരു നാര്‍സിസ്റ്റിക് ബന്ധത്തില്‍ അകപ്പെട്ട് മാനസികവും ശാരീരികവുമായ മോശം അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് താന്‍ കടന്നു പോയതെന്നും നടി വ്യക്തമാക്കി.

ധന്യ വര്‍മയ്ക്ക് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് തന്‍റെ പ്രണയത്തെ കുറിച്ചും പ്രണയ തകര്‍ച്ചയെ കുറിച്ചും അനുപമ പരമേശ്വരന്‍ ആദ്യമായി വെളിപ്പെടുത്തിയത്. തന്‍റെ അനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ തുറന്നുപറയാൻ തീരുമാനിച്ചതിന് പിന്നില്‍ വ്യക്തമായ ഒരു കാരണമുണ്ടെന്ന് അനുപമ പറയുന്നു. സമാനമായ സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയവര്‍ക്ക് താന്‍ ഒരു താങ്ങാവണമെന്നാണ് നടിയുടെ ആഗ്രഹമെന്നും അവര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

താന്‍ പ്രണയിച്ച വ്യക്തി വിക്രം സിനിമയിലെ അന്യനെ പോലെയുള്ള കഥാപാത്രമായിരുന്നുവെന്ന് താരം പറഞ്ഞു. ചിലപ്പോള്‍ റെമോയെപ്പോലെയും മറ്റുചിലപ്പോള്‍ അന്യനെ പോലെയുമാണ് പെരുമാറിയതെന്നും നടി വെളിപ്പെടുത്തി. പരിചയപ്പെട്ട് മൂന്നുമാസത്തിനുള്ളില്‍ തന്നെ വിവാഹ നിശ്ചയം എന്ന ആവശ്യം അയാളും കുടുംബവും ഉന്നയിക്കാന്‍ തുടങ്ങി. നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ പരിധിവിട്ടപ്പോഴാണ് ഈ ബന്ധം വേണ്ടെന്ന് വച്ചതെന്നും നടി അഭിമുഖത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

പുറത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വലിയ വഴക്കുകളോ ബഹളങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതായിരുന്നു ആ ബന്ധമാണ്. എന്നാല്‍ വളരെ നിശബ്‌ദമായാണ് താന്‍ മാനസികമായും ശാരീരികമായും തകര്‍ന്നതെന്നും താരം വെളിപ്പെടുത്തി. ബന്ധത്തിന്‍റെ തുടക്കത്തില്‍ അങ്ങേയറ്റം സ്നേഹവും കരുതലും നല്‍കിയാണ് പങ്കാളി തന്‍റെ വിശ്വാസം നേടിയെടുത്തതെന്നും നടി വ്യക്തമാക്കി.

പിന്നീടാണ് ആ ബന്ധത്തിന് നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ വന്നുതുടങ്ങിയത്. വസ്‌ത്രധാരണം മുതല്‍ സാമൂഹിക ഇടപെടലുകള്‍ വരെ എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യരുത് എന്ന തരത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണള്‍ നേരിടേണ്ടി വന്നതായും താരം വ്യക്തമാക്കി. താന്‍ ഒരു വ്യക്തയാണെന്ന കാര്യം പോലും മറന്നുപോയിരുന്നുവെന്നും നടി വെളിപ്പെടുത്തി.

ANUPAMA PARAMESWARAN ANUPAMA PARAMESWARAN BREAKUP CELEBRITY BREAKUP ANUMAPA PARAMESWARAN LIFE
Anupama Parameswaran (Photo: IANS)

ഈ അനുഭവം തന്‍റെ വ്യക്തിത്വത്തെ ബാധിച്ചു. ഒരു ഘട്ടത്തില്‍ താന്‍ ഒരു വ്യക്തിയെന്ന നിലയില്‍ ചുരുങ്ങിപ്പോയതായി തോന്നിയെന്നും താരം വെളിപ്പെടുത്തി. തൊഴിലിടത്തില്‍ പോലും താന്‍ ഭയത്തോടെയാണ് പെരുമാറിതെന്നും മാനസിക സമര്‍ദ്ദം കാരണം പല പരിപാടികളില്‍ നിന്നും വിട്ടു നില്‍ക്കേണ്ടി വന്നതായും ചില ചിത്രീകരണങ്ങളെ പോലും ബാധിച്ചതായും താരം പറഞ്ഞു.

പുറത്തു നിന്നുള്ളവര്‍ക്ക് തിരിച്ചറിയാന്‍ കഴിയാത്ത തരത്തിലുള്ള മാനസിസമര്‍ദങ്ങളായിരുന്നു ബാധിച്ചതെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കാലഘട്ടത്തില്‍ നിന്ന് പുറത്തു വരിക എളുപ്പമായിരുന്നില്ലെന്നും താരം പറഞ്ഞു. ഇത്തരം പെരുമാറ്റ രീതികളെ കുറിച്ചും ടോക്‌സിക്കായ ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ചും എല്ലാവര്‍ക്കും കൂടുതല്‍ ബോധവത്ക്കരണം ആവശ്യമാണെന്നും അനുപമ വ്യക്തമാക്കി.

തെറ്റായ ബന്ധങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാനും അതില്‍ നിന്ന് പുറത്തുവരാനും എല്ലാവര്‍ക്കും കഴിയണമെന്നും താരം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. താന്‍ അനുഭവിച്ച വേദന മറ്റൊരാള്‍ക്കും ഉണ്ടാകരുതെന്ന സന്ദേശമാണ് അനുപമ ഈ അനുഭവത്തിലൂടെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. ഒരു വ്യക്തിയെന്ന നിലയില്‍ പതുക്കെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ബന്ധങ്ങളുടെ സ്വഭാവം തിരിച്ചറിയേണ്ടതിന്‍റെ പ്രാധാന്യവും താരത്തിന്‍റെ തുറന്നു പറച്ചില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

നേരത്തെ താരത്തിന്‍റെ ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമില്‍ പങ്കുവച്ച ഒരു പോസ്റ്റാണ് താരത്തിന്‍റെ പ്രണയ ബന്ധം തകര്‍ന്നോ എന്ന അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ക്ക് വഴിവച്ചത്. ഇനി ഒന്നിനും ആരുടെയും അനുവാദം വേണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പോസ്റ്റാണ് നടി പങ്കുവച്ചിരുന്നത്. പിന്നാലെയാണ് പ്രണയ തകര്‍ച്ചയാണെന്ന തരത്തില്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ കമന്‍റുകള്‍ എത്തിയത്. ഇത് വലിയ രീതിയില്‍ തരംഗമാകുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു.

ANUPAMA PARAMESWARAN ANUPAMA PARAMESWARAN BREAKUP CELEBRITY BREAKUP ANUMAPA PARAMESWARAN LIFE
Anupama Parameswaran (Photo: IANS)

അനുപമയും വിക്രമിന്‍റെ മകന്‍ ധ്രുവ് വിക്രമവും തമ്മില്‍ പ്രണയത്തിലാണെന്ന അഭ്യൂഹം നേരത്തെയുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഇരുവരും ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നില്ല. ഒന്നിച്ചുള്ള ചിത്രങ്ങളെല്ലാം ഇടയ്ക്കിടെ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് തന്‍റെ പ്രണയ ബന്ധം തകര്‍ന്നെന്ന് അഭിമുഖത്തില്‍ വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

അനുപമയുടെ വാക്കുകള്‍

"അന്ന് ഞാൻ ആ മഞ്ഞ ഉടുപ്പിട്ട ഫോട്ടോയ്ക്ക് പകരം, എന്‍റെ ഒരു പടം ഇട്ടിട്ട് 'റെസ്റ്റ് ഇൻ പീസ്' അനുപമ, അവർ ആത്മഹത്യ ചെയ്‌തു എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്കിന്ന് ഒരുപാട് സ്‌നേഹം കിട്ടിയേനെ. ഒരുപാട് ചർച്ചകൾ നടന്നേനെ. ബ്രേക്ക് അപ്പ് എന്ന് പുറംലോകം അറിഞ്ഞിട്ട് ഒരുമാസത്തിലേറെയായി. കുടുംബവും സുഹൃത്തുക്കളും ഒപ്പമുള്ള സ്റ്റാഫും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവർക്കും ആ ബന്ധം എനിക്ക് ചേർന്നതല്ലെന്ന മനസിലായിരുന്നു. അവർ എന്നിൽ മാറ്റം കണ്ടു. ഞാൻ ഒതുങ്ങിക്കൂടുന്നതായി അവർ മനസിലാക്കി', അനുപമ പറഞ്ഞു.

" ഇതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരാള്‍ക്കേ അത് മനസിലാവൂ. നാര്‍സിസ്റ്റിക് സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് മനസിലാവില്ല. വളരെ നിശബ്‌ദമായാണ് നാർസിസ്റ്റിക് അബ്യൂസ് നടക്കുക. ഇത് തികച്ചും നിശബ്‌ദമാണ്. അവരെ സ്വയം ഒരുപാട് സ്‌നേഹിക്കുന്നവരെയാണ് നാർസിസ്റ്റുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്നാണ് ആളുകൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, അവർ സ്വയം വെറുക്കുന്നു. അരക്ഷിത ബോധമുള്ളവരായിരിക്കും അവർ. സ്വന്തം വില തിരിച്ചറിയില്ല. അടിസ്ഥാനപരമായി അവർക്ക് വേണ്ടത് നിയന്ത്രിക്കാൻ ആരെയെങ്കിലുമാണ്. ശ്രദ്ധ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് അവർ. അവരെപ്പോഴും അംഗീകാരവും പരിഗണനയും ആഗ്രഹിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും, പാവമായിട്ടുള്ള, പറഞ്ഞതു കേൾക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളെയാണ് അവർക്ക് ഇഷ്ടമാവുക എന്ന്. എന്നാൽ, വിപരീത ധ്രുവങ്ങളാണ് ആകർഷിക്കപ്പെടുക. അവരിൽനിന്ന് തീർത്തും വ്യത്യസ്തരായവരെയാണ് അവർ തേടുക. നമ്മളെ വൈകാരികമായി എങ്ങനെ വലയിലാക്കാമെന്ന് അവർക്ക് കൃത്യമായി അറിയാം. അവർ സ്വന്തം വീട്ടിൽ ഒരുതരത്തിലും പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ തീർത്തും വ്യത്യസ്‌തരായ മനുഷ്യരായിട്ടുമാണ് പെരുമാറുക. വ്യക്തിപ്രഭാവമുള്ള, ശാന്തമായ, ദയയുള്ള, ലജ്ജാലുവായ, കണ്ടാൽ ആകർഷണം തോന്നുന്ന തരത്തിലാണ് പെരുമാറുക. അവര്‍ക്കത് അറിയാം വൈകാരികമായി എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന്, ആദ്യം അവരുടെ ആ മുഖം കാണിക്കും. നിങ്ങളുടെ ബലഹീനതകൾ മനസിലാക്കും. സഹാനുഭൂതിയുള്ളവരെയാണ് അവർ ലക്ഷ്യമിടുക", അനുപമ പറഞ്ഞു.

"നമ്മുടെ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവത്തെ നിരീക്ഷിച്ച്, അത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. അടുക്കുമ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മയും പോലും തന്നെ ഇത്രയും മനസിലാക്കിയില്ലല്ലോ എന്ന് തോന്നും. അതാണ് ലൗ ബോംബിങ് ഘട്ടം. ഇതിനിടെലൂടെ തന്നെ അവർ നിങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ തുടങ്ങും. ഉദാഹരണത്തിന് സ്ഥിരമായി ജീൻസും ടോപ്പും ധരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഒരുദിവസം ചുരിദാറിട്ടെന്ന് കരുതുക. അതിനെ പ്രശംസിക്കും. വൈഫ് മെറ്റീരിയലിനെപ്പോലെ തോന്നുന്നു എന്ന് പറയും. 'ഓഹ് എന്റെ ചേട്ടൻ എന്നെ ഒരുപാട് സ്‌നേഹിക്കുന്നു', എന്ന് നമുക്കുതന്നെ തോന്നും. പിന്നീട് നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായി ചുരിദാർ ധരിക്കാൻ തുടങ്ങും. നമ്മൾതന്നെ അറിയാതെ മാറിത്തുടങ്ങും. നമ്മളെക്കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ചില്ലകൾ മുറിക്കുക എന്നതാണ് അവരുടെ തന്ത്രം",താരം പറഞ്ഞു.

"നമ്മുടെ ഡൈനിങ് ടേബിളില്‍ ഉറക്കെ ചിരിച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്ന ആൾ, പെട്ടെന്ന് സൈലന്‍റെ ആവുമ്പോൾ അത് അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമാവും. പിന്നെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ മാറും. നമ്മള്‍ എന്തെങ്കിലും പരിപാടിക്കായി സ്ലീവ് ലെസ് ധരിച്ച് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ പുറത്ത് ചൂടാണ്, കംഫർട്ടബിൾ ആയ മറ്റെന്തെങ്കിലും ധരിച്ചൂടെ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ അയാൾ എത്ര കെയറിങ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും. സ്വയം മാറും. അടുത്ത തവണ നിങ്ങളോട് ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കും, എന്താണ് ധരിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷൻ അയച്ചുകൊടുക്കും. പിന്നീട് അത് പതിവാകും. എന്ത് ധരിക്കണം എന്ന് അയാളുടെ അനുവാദം ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങും. അയാൾ പറയുന്നത് ധരിക്കാൻ തുടങ്ങും", നടി പറഞ്ഞു.

"ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഫോട്ടോയിട്ടാൽ ഉടനെ വിളിക്കും. നമ്മൾ അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും. അടുത്ത തവണ ഡിലീറ്റ് ചെയ്‌ത് റീപോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ, ‘ചേട്ടന്’ അയച്ചുകൊടുത്ത് അനുമതി വാങ്ങും, അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ചെറിയ ചെറിയ ശിക്ഷകളിലൂടെ ആ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തും. അതെന്താണ് വച്ചാല്‍ ചിലപ്പോള്‍ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കാം, ചിലപ്പോള്‍ സ്നേഹം കാണിക്കാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കാം. അതുപോലെയാണ് ചെറിയ ചെറിയ ശിക്ഷകള്‍ നല്‍കുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങള്‍ മുറിച്ചു മാറ്റും. അതോടെ ഒട്ടേറെ ചില്ലകളുള്ള നിങ്ങൾ സ്വയം അവ മുറിച്ചുകളയും’, അനുപമ പറഞ്ഞു.

"ആദ്യത്തെ ഒന്നുരണ്ട് ഡേറ്റിന് ശേഷം അയാളുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി. കുടുംബത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തി, അവരോടൊപ്പം ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. മൂന്നുമാസത്തിനുള്ളിൽ അയാൾ എൻഗേജ്‌മെന്റിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. എവിടെ നടത്തണം, എത്രപേർ പങ്കെടുക്കണം എന്ന് കുടുംബം ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്നെ ഗോൾഡ് ഡിഗ്ഗർ എന്ന് വിളിക്കുന്നവരോട്, എൻഗേജ്‌മെന്റ് എന്ന ആവശ്യം ഞാൻ വേണ്ടെന്നുവെച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിൽ അയാളുമായുള്ള വിവാഹം ഡിവോഴ്‌സിൽ കലാശിച്ചേനെ. എൻഗേജ്‌മെന്റ് വേണ്ടെന്ന് ഞാനാണ് തീരുമാനിച്ചത്. അവർ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി സമയം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു", അവർ പറഞ്ഞു.

"അയാളോട് സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മനസിൽ റിഹേഴ്‌സൽ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞാൽ എന്താവും മറുപടി എന്ന് മുൻകൂട്ടി ആലോചിക്കേണ്ടിവന്നു. ഇതിനിടയിൽ അയാൾ എന്‍റെ കുടുംബത്തോടൊപ്പവും ഞാൻ അയാളുടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പവും താമസിക്കാൻ ഉൾപ്പെടെ തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഒന്നിച്ചു ജീവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇയാൾക്കൊപ്പമാണ് എന്ന് തീരുമാനിക്കുമ്പോഴേക്ക് അയാളുടെ യഥാർഥ സ്വഭാവം പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോള്‍ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നേരിട്ടാവും, ജോലിയില്‍ മാത്രമല്ല എല്ലാത്തിനും നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഉണ്ടാവും.", നടി തുറന്നു പറഞ്ഞു.

"എന്‍റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയമായിരുന്നു ‘ഡ്രാഗൺ’ എന്ന ചിത്രം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിന്‍റെ പ്രൊമോഷന് വരാതിരുന്നത്? ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു. ജോലിയിൽ മാത്രമല്ല, എല്ലാകാര്യത്തിലും നിയന്ത്രിക്കാൻ തുടങ്ങി", അനുപമ വെളിപ്പെടുത്തി.

ANUPAMA PARAMESWARAN ANUPAMA PARAMESWARAN BREAKUP CELEBRITY BREAKUP ANUMAPA PARAMESWARAN LIFE
Anupama Parameswaran (Photo: IANS)

"നല്ല ദിവസമായാലും മോശം ദിവസമായാലും എനിക്ക് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പോകാന്‍ കഴിയില്ല, പക്ഷേ ഒരു ‘അന്യനൊ’പ്പം ജീവിക്കുന്നത് പോലെയായിരുന്നു. ചില ദിവസങ്ങളിൽ അയാൾ ‘റെമോ’ ആയിരിക്കും. ഇത്രയും നല്ലൊരാളെ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടാൻ എത്ര ഭാഗ്യവതിയാണ് നിങ്ങൾ എന്ന് തോന്നും. അടുത്ത ദിവസം അയാൾ ‘അന്യനാ’യിരിക്കും. ഏറ്റവും ക്രൂരമായി പെരുമാറും. അടുത്ത ദിവസം അയാൾ നിങ്ങളോട് ക്ഷമ ചോദിക്കും, യാചിക്കും, ആവർത്തിക്കില്ലെന്ന് ആണയിടും, കുട്ടിയെപ്പോലെ കരയും. ഇതിങ്ങനെ ആവർത്തിക്കും. അങ്ങേയറ്റം വേദനിപ്പിക്കുന്ന ആൾ തന്നെയായിരിക്കും ആശ്വാസം തരുന്നതും. ലഹരി ഉപയോഗം പോലെയാണ്. ആ ആളില്ലാതെ പറ്റില്ല എന്ന അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കും. നമ്മള്‍ അറിയാത്ത കാര്യത്തിനു പോലും തെറ്റ് നമ്മുടെ ഭാഗത്താക്കി മാറ്റും. ", അനുപമ വെളിപ്പെടുത്തി.

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