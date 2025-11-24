"സ്നേഹവും വിനയവും നിഷ്കളങ്കതയും ഉള്ള വ്യക്തി"; സായ് പല്ലവിയെ കുറിച്ച് അനുപം ഖേര്
സ്നേഹവും വിനയവും നിഷ്കളങ്കതയും ഉള്ള വ്യക്തിയാണ് സായ് പല്ലവിയെന്ന് അനുപം ഖേര്. സായ് പല്ലവിക്കൊപ്പമുള്ള ചിത്രങ്ങള്ക്കൊപ്പം സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെ കുറപ്പ് പങ്കുവയ്ക്കുകയായിരുന്നു അനുപം ഖേര്. ഗോവ അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്ര മേളയ്ക്കിടെയാണ് ഇരുവരും കണ്ടുമുട്ടിയത്.
ഗോവ അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്ര മേളയ്ക്കിടെ സായ് പല്ലവിയെ കണ്ടുമുട്ടിയതിന്റെ സന്തോഷം പങ്കുവച്ച് ബോളിവുഡ് നടന് അനുപം ഖേര്. സ്നേഹവും വിനയവും നിഷ്കളങ്കതയും ഉള്ള വ്യക്തിയാണ് സായ് പല്ലവി എന്നാണ് അനുപം ഖേര് പറയുന്നത്. സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെയായിരുന്നു നടന്റെ പ്രതികരണം. സായ് പല്ലവിക്കൊപ്പമുള്ള ചിത്രങ്ങള്ക്കൊപ്പം സോഷ്യല് മീഡിയയില് കുറപ്പ് പങ്കുവയ്ക്കുകയായിരുന്നു നടന്.
"ഒരു പ്രത്യേക കണ്ടുമുട്ടല്. ഗോവ ചലച്ചിത്ര മേളയില് വച്ച് സുന്ദരിയായ സായ് പല്ലവിയെ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോള് അതിയായ സന്തോഷം തോന്നി. ചെറിയ കൂടിക്കാഴ്ച്ചയില് നിന്ന് തന്നെ സായ് പല്ലവി റിയലായ സ്നേഹവും വിനയവും ഉളള സ്വാഭാവികമായി പെരുമാറുന്ന ഒരാളാണെന്ന് മനസ്സിലായി. അവര് അസാമാന്യ കഴിവുള്ള നടിയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. അവരുടെ വരാനിരിക്കുന്ന എല്ലാ സിനിമകള്ക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും. ജയ് ഹോ" -അനുപം ഖേര് കുറിച്ചു.
അനുപം ഖേര് സംവിധാനം ചെയ്ത 'തന്വി ദി ഗ്രേറ്റ്' ഗോവ ചലച്ചിത്ര മേളയില് പ്രദര്ശിപ്പിച്ചിരുന്നു. സായ് പല്ലവി ശിവകാര്ത്തികേയന് കേന്ദ്രകഥാപാത്രങ്ങളില് എത്തിയ 'അമരനും' ഗോവ ചലച്ചിത്ര മേളയില് പ്രദര്ശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരവിഭാഗത്തിലുള്ള 15 ചിത്രങ്ങളില് ഒന്നായ 'അമരന്' ഇന്ത്യന് പനോരമയിലെ ഉദ്ഘാടന ചിത്രം കൂടിയായിരുന്നു.
ഭീകരർക്കെതിരായി പോരാടി വീരമൃത്യു വരിച്ച മേജർ മുകുന്ദ് വരദരാജന്റെ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കി രാജ് കുമാര് പെരിയസ്വാമി സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രമാണ് 'അമരൻ'. ശിവകാര്ത്തിയേകനാണ് ചിത്രത്തില് മേജര് മുകുന്ദ് വരദരാജായി എത്തിയത്. മേജര് മുകുന്ദന്റെ ഭാര്യയായി ഇന്ദു റബേക്ക വര്ഗീസായി സായി പല്ലവിയും വേഷമിട്ടു.
ജമ്മു കശ്മീരിലെ 44-ാമത് രാഷ്ട്രീയ റൈഫിൾസ് ബറ്റാലിയനിലേക്ക് ഡെപ്യൂട്ടേഷനിലായിരിക്കെ തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ ഓപ്പറേഷനിൽ നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മരണാനന്തരം അശോക് ചക്ര നൽകി ആദരിക്കപെട്ട വ്യക്തിയാണ് മുകുന്ദ്. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് അശോക ചക്രം ലഭിക്കുന്ന നാലാമത്തെ വ്യക്തികൂടിയാണ് അദ്ദേഹം.
2014 -ൽ തെക്കൻ കശ്മീരിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ തിരച്ചിലിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് മുകുന്ദ് ആയിരുന്നു. ആ ഓപ്പറേഷൻ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയെങ്കിലും, അതിനിടെ മൂന്ന് തവണ വെടിയേറ്റ മുകുന്ദ് ഡ്യൂട്ടി പൂർത്തിയാക്കിയ ഉടനെ കുഴഞ്ഞു വീഴുകയും ഉടന് തന്നെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും അദ്ദേഹം മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുകയും ചെയ്തിരുന്നു. മേജർ മുകുന്ദ് വരദരാജന്റെ ഭാര്യ ഇന്ദു റബേക്ക വർഗീസ് മലയാളിയാണ്.
