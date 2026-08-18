'പൊന്നിന് ചിങ്ങത്തിലെ വധു'; ആരാധകര് അറിയാതെ പോയ അനുമോളുടെ വിവാഹം, മനോഹര പ്രീ- വെഡ്ഡിങ് ഫോട്ടോഷൂട്ടുമായി താരം
ഗുരുവായൂരില് വച്ചാണ് അനുമോള് വിവാഹിതയായത്. അടുത്ത ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും മാത്രമാണ് ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 18, 2026 at 10:52 AM IST
ടെലിവിഷന് സീരിയലിലൂടെയും ബിഗ് ബോസ് സീസണ് ഏഴിലൂടെയും മലയാളികളുടെ ഹൃദയത്തില് ഇടം പിടിച്ച അനുമോളുടെ വിവാഹ വാര്ത്തയാണ് ഇപ്പോള് സോഷ്യല് മീഡിയയില് നിറയുന്നത്. ഗുരുവായൂരില് വച്ച് ഇന്ന് പുലര്ച്ചെ അനുമോളുടെ കഴുത്തില് തമിഴ്നാട് സ്വദേശിയായ ഭുവനേഷ് ആണ് താലി ചാര്ത്തിയത്.
എന്നാല് നവവധുവായി ഒരുങ്ങുന്നതിന് മുമ്പുള്ള അനുമോളുടെ പ്രീ വെഡ്ഡിങ് ഫോട്ടോകളാണ് ഇപ്പോള് സോഷ്യല് മീഡിയയില് ആരാധകരുടെ മനം കവരുന്നത്. ഒരു പുതിയ തുടക്കത്തിന്റെ ആഘോഷം എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് അനുമോള് ചിത്രങ്ങള് പങ്കുവച്ചിട്ടുള്ളത്. അമ്മയും സഹോദരിയും ബന്ധുക്കളുമൊക്കെ ഈ ചിത്രങ്ങളില് കാണാം.
'പൊന്നിന് ചിങ്ങത്തിലെ വധു' എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയാണ് അനുമോൾ ഈ ചിത്രങ്ങളും വിഡിയോയും പങ്കുവച്ചത്. വിവാഹത്തെ കുറിച്ച് അനുമോള് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണ ഫോട്ടോഷൂട്ട് ആവുമെന്നാണ് ആരാധകരടക്കം പലരും കരുതിയത്.
ഈ ചിത്രങ്ങള്ക്ക് നിരവധി പേര് കമന്റും ലൈക്കുമായി എത്തിയിരുന്നു. വിവാഹത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിനു മുന്പുള്ള തിളക്കം എന്നാണ് ബിഗ് ബോസ് താരങ്ങളാണ് ആദില നൂറ പ്രതികരിച്ചത്. സാധിക വേണുഗോപാലും കാര്ത്തിക് സൂര്യയും ബിനീഷ് ബാസ്റ്റിനുമൊക്കെ അനുമോള്ക്ക് ആശംസയുമായി എത്തി.
ഇതിന് ശേഷം ഇന്ന് പുലര്ച്ചെയാണ് ഗുരുവായൂരില് വച്ച് അനുമോള് വിവാഹിതയായത്. അടുത്ത ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. നടനും എംപിയുമായ സുരേഷ് ഗോപിയും വിവാഹച്ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തി. വിവാഹചടങ്ങിന് നടനും എം പിയുമായ സുരേഷ് ഗോപിയും എത്തിയിരുന്നു.
വിവാഹ ചിത്രങ്ങള് അനുമോള് പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. "ഞങ്ങൾ വിവാഹിതരായി, എന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു", എന്നീ ക്യാപ്ഷനുകളോടെ വിവാഹ വിഡിയോയും അനുമോൾ തന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. സെലിബ്രിറ്റികളടക്കംഗോൾഡൺ നിറത്തിലുള്ള ലെഹങ്കയായിരുന്നു അനുമോളുടെ വേഷം. കേരള കസവു മുണ്ടും ഗോള്ഡന് നിറത്തിലുള്ള കുര്ത്തിയുമണിഞ്ഞാണ് വരന് വിവാഹ മണ്ഡപത്തിലെത്തിയത്.
സ്റ്റാർ മാജിക് എന്ന ടിവി പരിപാടിയിലൂടെയാണ് അനുമോൾ പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. സത്യ എന്ന പെൺകുട്ടി, അമ്മയറിയാതെ, വാനമ്പാടി തുടങ്ങിയ സീരിയലുകളിലും വേഷമിട്ടിട്ടിട്ടുണ്ട്. മലയാളത്തിലെ ജനപ്രിയ റിയാലിറ്റി ഷോയായ ബിഗ് ബോസ് സീസൺ ഏഴിലെ വിജയി കൂടിയായിരുന്നു അനുമോള്. തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെ, കല്യാണം, മഹേഷും മാരുതിയും തുടങ്ങിയ സിനിമകളിലും താരം വേഷമിട്ടിട്ടുണ്ട്.
നേരത്തെ വിവാഹത്തെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോള് തനിക്ക് അങ്ങനെ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്നായിരുന്നു അനുമോളുടെ മറുപടി.
"ഇപ്പോള് എനിക്കങ്ങനെ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമില്ല. മുന്പൊക്കെ എനിക്ക് ആഗ്രഹങ്ങള് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും, ചേച്ചിയും ചേച്ചിയുടെ ഭര്ത്താവും - ഇവരുടെ ജീവിതം എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കില് സന്തോഷമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് 35 വര്ഷമായി. പിണക്കങ്ങള് ഉണ്ടെങ്കിലും വളരെ സന്തോഷമായിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അവര് എങ്ങനെയാണോ ജീവിക്കുന്നത്, അതുപോലെ എനിക്കും ജീവിക്കണം," അനുമോള് പറഞ്ഞു.