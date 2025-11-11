ETV Bharat / entertainment

"15 ലക്ഷം ഉണ്ടെങ്കില്‍ കടം തീര്‍ക്കും, എന്നെ കൈ വിടരുതെന്ന് കരഞ്ഞ് പറഞ്ഞു"; പിആറിന് ഇനി എത്ര കാശ് കൊടുക്കുമെന്ന് അനുമോള്‍

അനുമോള്‍ പിആറിന് നല്‍കിയത് 16 ലക്ഷമോ? ബിഗ് ബോസില്‍ പോകുന്നതിന് മുന്‍പ് അനുമോള്‍ പിആറിന് നല്‍കിയത് എത്ര രൂപയാണെന്നും ഇതി എത്ര കൂടി നല്‍കുമെന്നും വെളിപ്പെടുത്തി താരം.

Anumol PR Bigg Boss അനുമോള്‍
Anumol (Anumol Facebook)
അനുമോളും അനുമോളുടെ പിആറും ബിഗ് ബോസ് സീസണ്‍ 7ലെ വീട്ടിനകത്തും പുറത്തും വലിയ ചര്‍ച്ചാവിഷയമായിരുന്നു. അനുമോള്‍ ബിഗ് ബോസ് ടൈറ്റില്‍ വിന്നറായപ്പോഴും അതിനെ അംഗീകരിക്കാതെ പിആര്‍ കാരണമാണ് വിജയിച്ചതെന്ന് ബിഗ് ബോസിലെ സഹമത്സരാര്‍ത്ഥികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ പലരും പറയുന്നുണ്ട്.

അനുമോള്‍ക്ക് പിആര്‍ ഉണ്ടെന്നും, 16 ലക്ഷമാണ് പിആറിന് നല്‍കുന്നതെന്നും അനുമോള്‍ക്കെതിരെ സഹമത്സരാര്‍ത്ഥികള്‍ ആരോപണങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ വിഷയത്തില്‍ പ്രതികരിച്ചിരിക്കുകയാണ് താരം. ഏഷ്യാനെറ്റിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് അനുമോള്‍ തന്‍റെ പിആര്‍ ഡീലിനെ കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

"ഒരുപക്ഷേ ഞാന്‍ അത്രയും കാശ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ അവര്‍ അത്രയും പണി എടുത്തിട്ടുണ്ടാകാം. പക്ഷേ എനിക്ക് കാശിന്‍റെ വില നന്നായി അറിയാം. കാശ് ഞാന്‍ ഒരിക്കലും അനാവശ്യമായി ചിലവാക്കില്ല. സഹായം ചോദിച്ച് വരുന്നവര്‍ക്ക് ഞാന്‍ കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇനി പിആറിന്‍റെ സപ്പോര്‍ട്ട് കൊണ്ടാണ് ജയിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാലും എനിക്കൊന്നും ഇല്ല. എനിക്ക് സന്തോഷം മാത്രം. പിന്നെ എല്ലാവര്‍ക്കും മറുപടി പറയാന്‍ എനിക്ക് സമയവും ഇല്ല," അനുമോള്‍ പറഞ്ഞു.

ബിഗ് ബോസില്‍ പോകുന്നതിന് മുന്‍പ് താന്‍ 50,000 രൂപ മാത്രമാണ് കൊടുത്തതെന്നും താനാണ് പിആര്‍ വിനുവിന്‍റെ അടുത്ത് പോയതെന്നും അനുമോള്‍ പറഞ്ഞു. "50,000 രൂപ മാത്രമാണ് ഞാന്‍ കൊടുത്തത്, ഇനി 50,000 രൂപ കൂടി കൊടുക്കാനുണ്ട്. ഞാന്‍ ആണ് പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് പോയത്. പുളളിയല്ല ഇങ്ങോട്ടു വന്നത്. ആദ്യം ഞാന്‍ വിളിക്കുമ്പോള്‍ എനിക്ക് രണ്ട് ദിവസം മറുപടി നല്‍കിയിരുന്നില്ല. പിന്നീട് ഞാന്‍ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചു, എന്നെ കൈ വിടരുത്, എനിക്ക് ആരുമില്ല എന്നൊക്കെ കരഞ്ഞ് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് പുള്ളി നോക്കാമെന്ന് പറയുന്നത്.

അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം പുളളി എന്നോട് 15 ലക്ഷം രൂപ എമൗണ്ട് പറഞ്ഞു. ഞാന്‍ പറഞ്ഞു, എന്‍റെ പൊന്ന് ചേട്ടാ, ആ 15 ലക്ഷം ഉണ്ടെങ്കില്‍ എന്‍റെ 30 ലക്ഷത്തിന്‍റെ കടം തീര്‍ക്കാന്‍ ആ 15 ലക്ഷം രൂപ എനിക്ക് അടയ്‌ക്കാം. അപ്പോള്‍ പുള്ളി പറഞ്ഞു, 'എങ്കില്‍ ശരി വിട്ടേരെ' എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഞാന്‍ വീണ്ടും വിളിച്ച് ശല്യപ്പെടുത്തി. ചേട്ടാ എനിക്ക് വിശ്വസിച്ച് ഒരാളെ ഏല്‍പ്പിക്കാന്‍ പറ്റത്തില്ല. ഇതിപ്പോള്‍ എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാനിത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു.

എന്‍റെ സങ്കടങ്ങളും സാമ്പത്തിക പ്രശ്‌നങ്ങളും പറഞ്ഞപ്പോള്‍ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഈ അനുവിനെ എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. ഈ അനു സൂപ്പറാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്നെ സപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്‌തു. പുള്ളി ചോദിച്ച എമൗണ്ട് എനിക്ക് തരാന്‍ പറ്റില്ലെന്നും ഞാന്‍ പറഞ്ഞു. നിങ്ങള്‍ അവിടെയുള്ള ആരെ വേണമെങ്കിലും എടുത്തോളു. എനിക്കൊരു പ്രശ്‌നവുമില്ല, എന്നെ സപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്‌താല്‍ മതിയെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെയാണ് ഇത് ഡീല്‍ ചെയ്‌തത്," അനുമോള്‍ പറഞ്ഞു.

