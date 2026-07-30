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'തിങ്കള്‍ ഭജിക്കും പെണ്ണേ'! അതിമനോഹര ഭാവങ്ങള്‍; അനു സിത്താരയുടെ നൃത്തം കണ്ട് കണ്ണെടുക്കാനാവാതെ ആരാധകര്‍

2013-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ‘പൊട്ടാസ് ബോംബ്’ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് അനു സിത്താര മലയാള സിനിമയിലേക്ക് അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്.

MALAYALAM ACTRESS ANU SITHARA ANU SITHARA NAKSHATHRATHARATTU SONG ANU SITHARA REEL
Anu Sithara (Photo: Instagram)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 30, 2026 at 3:46 PM IST

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ലയാളികളുടെ പ്രിയ താരവും നര്‍ത്തകിയുമായ അനു സിത്താര വീണ്ടും സോഷ്യൽ മീഡിയയില്‍ ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്. എന്നത്തെ പോലെ ഇത്തവണയും ഡാന്‍സിലൂടെ തന്നെയാണ് താരം ആരാധകരുടെ മനം കവരുന്നത്.

കുഞ്ചാക്കോ ബോബനും ശാലിനിയും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ നക്ഷത്രത്താരാട്ട് എന്ന ചിത്രത്തിലെ ‘മേട പൊൻ വെയിലൂതിയുരുക്കീ മിനുക്കി തങ്കത്താലി’ എന്ന ഗാനത്തിനൊപ്പമാണ് അനു മനോഹരമായ ഒരു റീൽ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്. ലാളിത്യവും ഭാവസാന്ദ്രമായ അവതരണവും ചേർന്ന വീഡിയോ ഇതിനോടകം തന്നെ ആരാധകരുടെ ഹൃദയം കീഴടക്കിക്കഴിഞ്ഞു.

സോഫയിൽ ശാന്തമായി ഇരുന്നുകൊണ്ട്, കൈമുദ്രകളും മുഖഭാവങ്ങളും മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഗാനത്തിന്‍റെ ഭാവം പകർത്തുകയാണ് അനു സിത്താര. പ്രത്യേകിച്ച് ഗാനത്തിലെ ‘തിങ്കൾ ഭജിക്കും പെണ്ണേ’ എന്ന അനുപല്ലവിയിലാണ് നാട്യാഭിനയത്തിന്‍റെ സൗന്ദര്യം ഏറ്റവും മനോഹരമായി തെളിയുന്നത്. വലിയ നൃത്തച്ചുവടുകളില്ലാതെ, കണ്ണുകളുടെയും പുഞ്ചിരിയുടെയും സൂക്ഷ്മമായ ഭാവങ്ങളിലൂടെയാണ് അനു ഗാനത്തിന്‍റെ വികാരങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്.

സാധാരണ കുർത്തിയണിഞ്ഞ്, ശാലീന ലുക്കിലാണ് അനു വീഡിയോയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. ലളിതമായ അവതരണമാണ് റീലിന് കൂടുതൽ ആകർഷകത്വം നൽകുന്നത്. പാട്ടിന്‍റെ ഓരോ വരിയും ഭാവാഭിനയങ്ങളിലൂടെ ജീവന്തമാക്കുന്ന അനുവിന്‍റെ പ്രകടനം നിരവധി പേരുടെ പ്രശംസ നേടുകയാണ്.

നിരവധി പേരാണ് വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്കും കമന്‍റുമായി എത്തുന്നത്. "എന്ത് രസാ കാണാൻ", "കാവ്യ മാധവനെ പോലെയുണ്ട്", "എന്തു ഭംഗിയാണ് ഈ ഭാവങ്ങൾ", "ഇതൊക്കെയാണ് യഥാർത്ഥ മുഖഭാവങ്ങൾ" എന്നിങ്ങനെ ഒട്ടേറെ കമന്‍റുകളാണ് ആരാധകർ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. അഭിനയത്തേക്കാൾ ഭാവാഭിനയത്തിലും നൃത്തത്തിലുമുള്ള അനു സിത്താരയുടെ മികവാണ് വീഡിയോ വീണ്ടും തെളിയിക്കുന്നതെന്നാണ് ആരാധകരുടെ പറയുന്നത്.

അനു സിത്താരയ്ക്ക് നൃത്തം പുതുമയുള്ള മേഖലയല്ല. സ്കൂൾ പഠനകാലം മുതൽ തന്നെ നൃത്തവേദികളിൽ സജീവമായിരുന്ന താരം, ക്ലാസിക്കൽ നൃത്തത്തിൽ നേടിയ പരിശീലനത്തിന്‍റെ മികവ് പല വേദികളിലും തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്‍റെ പ്രതിഫലനമാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ഇത്തരം റീലുകളിലും വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയുന്നത്.

2013-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ‘പൊട്ടാസ് ബോംബ്’ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് അനു സിത്താര മലയാള സിനിമയിലേക്ക് അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്. തുടർന്ന് സത്യൻ അന്തിക്കാടിന്‍റെ ‘ഒരു ഇന്ത്യൻ പ്രണയകഥ’യിൽ ലക്ഷ്മി ഗോപാലസ്വാമിയുടെ ബാല്യകാല കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചു. പിന്നീട് ‘ഹാപ്പി വെഡ്ഡിംഗ്’, ‘ഫുക്രി’, ‘രാമന്‍റെ ഏദൻ തോട്ടം’, ‘അച്ചായൻസ്’ തുടങ്ങി നിരവധി ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയമായ കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ച് മലയാള സിനിമയിലെ മുൻനിര നായികമാരിൽ ഒരാളായി മാറുകയായിരുന്നു.

സിനിമയിലും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലും ഒരുപോലെ സജീവമായ അനു സിത്താര, ലാളിത്യവും സ്വാഭാവികതയും കൊണ്ടാണ് ആരാധകരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇടം നേടിയിരിക്കുന്നത്.

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MALAYALAM ACTRESS ANU SITHARA
ANU SITHARA
NAKSHATHRATHARATTU SONG
ANU SITHARA REEL
ANU SITHARA DANCE REEL

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