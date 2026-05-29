ETV Bharat / entertainment

പെപ്പെയുടെ ഹൈവോള്‍ട്ടേജ് പ്രകടനം! വേറെ ലെവല്‍ ആക്ഷന്‍; ആദ്യദിനത്തില്‍ കാട്ടാളന്‍ എത്ര നേടി, കണക്കുകള്‍

ലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വയലന്‍സ് എന്ന വിശേഷണവുമായി എത്തിയ മാര്‍ക്കോ എന്ന സൂപ്പര്‍ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിന് ശേഷം ക്യൂബ്‌സ് എന്‍റര്‍ടെയ്‌ന്‍മെന്‍റ്സ് നിര്‍മിക്കുന്ന ചിത്രമാണിത്

PAUL GEORGE DIRECTOR ANTONY VARGHESE KATTALAN MOVIE CUBES ENTERTAINMENTS
Kattalan (Photo: Movie Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 29, 2026 at 1:12 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

വാഗതനായ പോള്‍ ജോര്‍ജിന്‍റെ സംവിധാനത്തില്‍ പിറന്ന കാട്ടാളന്‍ ഏറ്റെടുത്ത് പ്രേക്ഷകര്‍. ആന്‍റണി വര്‍ഗീസ് പെപ്പെ നായകനായി എത്തിയ ചിത്രത്തിന്‍റെ ആഗോളതല റിലീസ് ഇന്നലെ( മെയ് 28)യായിരുന്നു.

മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വയലന്‍സ് എന്ന വിശേഷണവുമായി എത്തിയ മാര്‍ക്കോ എന്ന സൂപ്പര്‍ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിന് ശേഷം ക്യൂബ്‌സ് എന്‍റര്‍ടെയ്‌ന്‍മെന്‍റ്സ് നിര്‍മിക്കുന്ന ചിത്രമാണിത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചിത്രവും വമ്പന്‍ ആക്ഷന്‍ വയലന്‍സ് ചിത്രമായിരിക്കുമെന്ന ഹൈപ്പ് പ്രേക്ഷകര്‍ക്കിടയില്‍ സൃഷ്‌ടിച്ചിരുന്നു. സാങ്കേതികമികവുകൊണ്ട് പ്രേക്ഷകരെ കയ്യിലെടുക്കുന്ന ചിത്രമാണ് കാട്ടാളൻ.

അഭിനേതാക്കൾക്കൊപ്പം മൃഗങ്ങൾക്കും, ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഈ ചിത്രം കാടിനോടും മൃഗങ്ങളോടും സാഹസ്സികമായി പോരാടുന്ന ഒരു യുവാവിൻ്റെ കഥയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. വമ്പന്‍ പ്രതീക്ഷയോടെയും ആകാംക്ഷയോടെയും എത്തിയ ഈ ചിത്രം ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് കാട്ടാളന്‍ ആഗോളതലത്തില്‍ നിന്ന് നേടിയത് 3.91 കോടി രൂപയാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രോസ് കലക്ഷന്‍ 3.91 കോടി രൂപയാണ്. എന്നാല്‍ വിദേശത്ത് നിന്ന് ചിത്രത്തിന് കാര്യമായ കലക്ഷന്‍ നേടാന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

3,358 ഷോകളില്‍ നിന്ന് 3.40 കോടി രൂപയാണ് ഇന്ത്യയിലെ നെറ്റ് കലക്ഷന്‍. മലയാളത്തില്‍ നിന്ന് മാത്രം 3.30 കോടി രൂപയാണ് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ചിത്രം നേടിയത്. ആന്ധ്ര -തെലുങ്കാന സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്ന് 0.30 കോടി രൂപയും തമിഴില്‍ നിന്ന് 07 കോടി രൂപയുമാണ് അന്യഭാഷകളില്‍ നിന്ന് ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചത്. വാരാന്ത്യത്തില്‍ ചിത്രത്തിന്‍റെ കലക്ഷന്‍ ഉയരുമെന്ന് തന്നെയാണ് ട്രാക്കര്‍മാരുടെ വിലയിരുത്തല്‍.

ആനക്കൊല്ലി എന്ന കാടും അവിടെ നടക്കുന്ന ആനവേട്ടയുമാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ പ്രമേയം. ആനവേട്ടക്കാർ തമ്മിലുള്ള പകയും സംഘർഷവുമെല്ലാം ഈ ചിത്രത്തില്‍ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിനിടയിലേക്ക് ആന്‍റണി എന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്‍ കൂടി എത്തുന്നതോടെ ചിത്രം കൂടുതല്‍ സംഘര്‍ഷഭരിതമാകുന്നു.

വില്ലന്മാരെ കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത്. അവരുടെ ലോകവും കഥാപശ്ചാത്തലവുമാണ് ആദ്യം കാണിക്കുന്നത്. പിന്നീടാണ് നായകനിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ആൻ്റണി വർഗീസ് എന്ന തൻ്റെ സ്വന്തം പേരിൽത്തന്നെയാണ് പെപ്പെയുടെ കഥാപാത്രം സ്ക്രീനിലെത്തുന്നത്.

സിനിമയുടെ ഭൂരിഭാഗവും ഒരു കാടിനുള്ളിലാണ് നടക്കുന്നത്. ഈ കാടിനെ ആനവേട്ടക്കാർ അടക്കിവാഴുന്ന ലോകമായിട്ടാണ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

വമ്പന്‍ ആക്ഷന്‍ രംഗങ്ങളും മികച്ച പ്രകടനങ്ങളും നിറഞ്ഞ ദൃശ്യവിരുന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ചിത്രം.വലിയ മുതല്‍മുടക്കില്‍ അണിയിച്ചൊരുക്കുന്ന ചിത്രീകരണം വ്യത്യസ്‌ത ലൊക്കേഷനുകളിലായി നൂറ്റിയിരുപത് ദിവസങ്ങളോളം നീണ്ടുനില്‍ക്കുന്നതാണ്.

ജഗദീഷ്, കബീർദുഹാൻ സിംഗ്, സിദ്ദിഖ്, ആൻസൺ പോൾ അടക്കം ബോളിവുഡിലേയും മറ്റു ദക്ഷിണേന്ത്യൻ ഭാഷകളിലേയും പ്രമുഖ താരങ്ങൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്.

സംഗീതവും പശ്ചാത്തലസംഗീതവും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് രവി ബസ്രൂർ ആണ്. കാന്താര സിനിമയിലൂടെ ശ്രദ്ധനേടിയ അജനീഷ് ലോകനാഥനും ഈ ചിത്രത്തിന് വേണ്ടി സംഗീതം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അജനീഷിന്‍റെ മലയാളത്തിലേക്കുള്ള അരങ്ങേറ്റ ചിത്രം കൂടിയാണ് കാട്ടാളന്‍. ലോകത്തെ തന്നെ മികച്ച ആക്ഷന്‍ കൊറിയോഗ്രാഫര്‍ കെംബ കൊച്ചടക്കിയാണ് ചിത്രത്തില്‍ ആക്ഷന്‍സ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

ചിത്രത്തിന് സംഭാഷണം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് - ഉണ്ണി. ആർ ആണ്. ഛായാഗ്രഹണം - രണ ദേവ്, എഡിറ്റിംഗ് - ഷമീർ മുഹമ്മദ്, കലാസംവിധാനം സുനിൽ ദാസ്, മേക്കപ്പ് - റോണക്‌സ് സേവ്യർ, കോസ്റ്റ്യും ഡിസൈൻ -ധന്യാ ബാലകൃഷ്‌ണന്‍, സ്റ്റിൽസ് - അമൽ സി. സദർ, ക്രിയേറ്റീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ - ഡിപിൽദേവ്, എക്സിക്കുട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ - ജുമാന ഷെരീഫ്, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - ദീപക് പരമേശ്വരൻ, പി ആര്‍ ഒ വാഴൂർ ജോസ്.

Read More:

1. ബുക്ക് മൈഷോയില്‍ 3 മില്യണ്‍ ടിക്കറ്റ് വില്‍പ്പന! വിദേശത്ത് 10 മില്യണ്‍ കടന്ന ആദ്യ ദക്ഷിണേന്ത്യന്‍ ചിത്രം; ദൃശ്യം 3 എട്ടാം ദിനത്തിലും കുതിക്കുന്നു

2. 'ആന്‍റണി പെപ്പെയുടെ കിന്‍റ്വല്‍ ഇടി! ആക്ഷന്‍സ് ഗംഭീരം', കാട്ടാളന്‍ തിയേറ്ററുകളിലെത്തി; പ്രേക്ഷക പ്രതികരണം

3. നാലാം ക്ലാസാണെങ്കിലും ജോര്‍ജു കുട്ടിയെ ചെറുതായി കാണേണ്ട! 200 കോടി ക്ലബില്‍ ദൃശ്യം 3; ആദ്യവാര കണക്കുകള്‍ ഇങ്ങനെ

TAGGED:

PAUL GEORGE DIRECTOR
ANTONY VARGHESE
KATTALAN MOVIE
CUBES ENTERTAINMENTS
KATTALAN BOX OFFICE COLLECTION

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.