"ഇത്രയും കാലം ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തെ ഒളിപ്പിച്ച് വച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു"; മമ്മൂട്ടിക്ക് അരികില്‍ കൈകൂപ്പി നിന്ന് പഴയ സഹപാഠി

മമ്മൂട്ടി എന്ന പേരിന് പിന്നിലെ വ്യക്‌തിയെ താരം പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന നിമിഷത്തെ സമീപകാലത്ത് താന്‍ കണ്ട ഏറ്റവും വൈകാരികമായ കാഴ്‌ച്ചകളില്‍ ഒന്നാണെന്ന് നിര്‍മ്മാതാവ് ആന്‍റോ ജോസഫ്. മമ്മൂക്കയ്ക്ക് മമ്മൂട്ടിയെന്ന് പേരിട്ടയാളെ കണ്ടുവെന്നും നിര്‍മ്മാതാവ്.

ANTO JOSEPH MAMMOOTTY MAMMOOTTY NAME മമ്മൂട്ടി
Mammootty (Anto Jospeh Facebook post)
മുഹമ്മദ് കുട്ടി പനപ്പറമ്പിൽ ഇസ്‌മായില്‍, മമ്മൂട്ടി ആയത് സിനിമയില്‍ എത്തിയപ്പോഴല്ല. കോളേജ് പഠന കാലത്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് മമ്മൂട്ടി എന്ന പേര് ലഭിക്കുന്നത്. തന്‍റെ യഥാര്‍ത്ഥ പേരായ മുഹമ്മദ് കുട്ടി എന്ന പേര് വളരെ അപരിഷ്‌കൃതമായാണ് തനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നതെന്നും അതുകൊണ്ട് പരിചയം ഇല്ലാത്തവരോട് തന്‍റെ പേര് ഉമര്‍ ഷരീഫ് എന്നുമാണ് പറഞ്ഞിരുന്നതെന്നുമുള്ള മമ്മൂട്ടിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തല്‍ ആണിപ്പോള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലാവുന്നത്.

ഇപ്പോഴിതാ ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള നിർമ്മാതാവ് ആന്‍റോ ജോസഫിന്‍റെ ഫേസ്‌ബുക്ക് പോസ്‌റ്റും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ശ്രദ്ധയാകര്‍ഷിക്കുകയാണ്. മമ്മൂട്ടി എന്ന പേരിന് പിന്നിലെ വ്യക്‌തിയെ താരം പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന നിമിഷത്തെ സമീപകാലത്ത് താന്‍ കണ്ട ഏറ്റവും വൈകാരികമായ കാഴ്‌ച്ചകളില്‍ ഒന്നാണെന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

"എനിക്ക് അറിയാവുന്ന, എനിക്ക് മമ്മൂട്ടി എന്ന് പേരിട്ടയാൾ ദാണ്ടെ... അവിടിരിപ്പുണ്ട്... മമ്മൂക്ക പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും സദസ്സിന്‍റെ ഒരു വശത്തേക്ക് ഉറ്റുനോക്കി. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായി അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടു വിളിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മമ്മൂക്ക ഒരാളെ സദസ്സിലേക്ക് വിളിച്ചു കയറ്റി, പരിചയപ്പെടുത്തി. 'ഇദ്ദേഹത്തിന്‍റെ പേര് ശശിധരൻ... എടവനക്കാടാണ് വീട്. ഇദ്ദേഹമാണ് എനിക്ക് മമ്മൂട്ടിയെന്ന് പേരിട്ടത്.'-മമ്മൂക്ക പറഞ്ഞു.

മലയാള മനോരമയുടെ ഹോർത്തൂസ് എന്ന സാഹിത്യോത്സവ വേദിയിലൂടെ അങ്ങനെ ലോകം മമ്മൂക്കയ്ക്ക് മമ്മൂട്ടിയെന്ന് പേരിട്ടയാളെ കണ്ടു. ആ ദൃശ്യം സദസ്സിലൊരാളായി കണ്ടുകൊണ്ട് നിന്നപ്പോൾ 'കഥ പറയുമ്പോൾ' എന്ന സിനിമയിലെ ക്ലൈമാക്‌സ് ഓർത്തു (അവതാരകയും മമ്മൂക്കയുടെ പ്രസം​ഗത്തിന് ശേഷം അതുതന്നെ പറഞ്ഞു). കൊച്ചിക്കായലിന് അരികെയുള്ള വേദിയിൽ ഇന്ന് വൈകിട്ട് നില്‍ക്കുമ്പോള്‍ മമ്മൂക്ക ആ പഴയ മഹാരാജാസുകാരനായിരുന്നു.

അവിടെ വച്ച് താൻ മമ്മൂട്ടിയായ കഥ അദ്ദേഹം ഓർത്തെടുത്തു. മുഹമ്മദ് കുട്ടി എന്ന പേര് പറയാൻ മടിച്ച് ചോദിക്കുന്നവരോടൊക്കെ തന്‍റെ പേര് ഒമർ ഷെരീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു നടന്ന കാലത്തെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഒമറേ എന്ന് വിളിച്ച അന്നൊരിക്കൽ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഐഡന്‍റിറ്റി കാർഡ് താഴെ വീണു. പിന്നീടുള്ള സംഭവം മമ്മൂക്കയുടെ വാക്കുകളിൽ തന്നെ കുറിക്കുന്നു: 'ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഒരുത്തൻ ചോദിച്ചു, നിന്‍റെ പേര് ഒമര്‍ എന്നല്ലല്ലോ..മമ്മൂട്ടിയെന്നല്ലേ എന്ന്... അന്ന് മുതലാണ് ഞാൻ എന്‍റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കിടയിലും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിടയിലും മമ്മൂട്ടിയായത്.

പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരാണ് മമ്മൂട്ടിയെന്ന് പേരിട്ടതെന്ന്. താനാണ് എന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് സ്വമേധയാ മുന്നോട്ടുവന്ന പലരുമുണ്ട്. പല ആളുകളും പത്രങ്ങളിൽ എഴുതുകയും ചെയ്‌തു. പക്ഷേ എനിക്കറിയാവുന്ന, എനിക്ക് പേരിട്ടയാൾ ഇദ്ദേഹമാണ്. ഇത്രയും കാലം ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തെ ഒളിപ്പിച്ച് വച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു...ഒരു സർപ്രൈസ്..നാല് പേര് കാൺകെ പരിചയപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആ​ഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു...'

ലോകത്തോളം വളർന്ന, താൻ ആദ്യമായി മമ്മൂട്ടിയെന്ന് വിളിച്ചയാൾക്കരികെ ശശിധരൻ എന്ന പഴയ സഹപാഠി കൈകൂപ്പി നിന്നു. അപ്പോൾ കൊച്ചിയിലെ കായലും സായാഹ്‌നവും അത് കണ്ടുനിന്നു..."ആന്‍റോ ജോസഫ് കുറിച്ചു.

