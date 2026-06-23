'അമ്മയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനി മത്സരിക്കാനില്ല, സ്ഥാനങ്ങളും വേണ്ട'; വ്യക്തമാക്കി അന്സിബ ഹസന്
മലയാളത്തിലെ താരസംഘടനയായ അമ്മയിയില് പൊട്ടിത്തെറിയുണ്ടായതിനെ തുടര്ന്ന് ശ്വേതാ മേനോൻ അടങ്ങുന്ന ഭരണസമിതി ഞായറാഴ്ചയാണ് രാജിവച്ചത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 23, 2026 at 1:59 PM IST
മലയാള സിനിമയിലെ അഭിനേതാക്കളുടെ സംഘടനയായ അമ്മയുടെ ഔദ്യോഗിക ഭാരവാഹിത്വത്തിലേക്ക് താന് ഇനിയില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി നടി അന്സിബ ഹസ്സന്. സോഷ്യല് മീഡിയയില് പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിലൂടെയാണ് നടി നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.
മാറ്റം അനിവാര്യമാണെന്നും സംഘടനയുടെ ശക്തരായ യുവതലമുറ കടന്നുവരണമെന്നും അൻസിബ കുറിച്ചു. പുതിയ തുടക്കങ്ങൾക്കായി വഴിമാറുന്നു, മാറ്റം അനിവാര്യമാണ്, അത് കരുത്തുള്ള യുവതലമുറയിൽ നിന്നാകട്ടെയെന്ന് അന്സിബ കുറിപ്പിലൂടെ പറയുന്നു.
"സ്നേഹത്തിന് നന്ദി… പുതിയ തുടക്കങ്ങൾക്കായി വഴിമാറുന്നു, മാറ്റം അനിവാര്യമാണ്, അത് കരുത്തുള്ള യുവതലമുറയിൽ നിന്നാകട്ടെ…" എന്ന തലക്കെട്ടോടെയാണ് അൻസിബ തന്റെ കുറിപ്പ് നടി സോഷ്യല് മീഡിയയില് പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.
"പ്രിയപ്പെട്ടവരേ,
എന്റെ ജീവിതയാത്രയിൽ എനിക്കു ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരം നിങ്ങളുടെ സ്നേഹവും പിന്തുണയുമാണ്. അതിന് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് നന്ദി പറയുന്നത് അപൂർണ്ണമായിരിക്കും. ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ എനിക്ക് ലഭിച്ച ഈ സ്ഥാനമാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പുരസ്കാരം.
'അമ്മ' സംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, ഇനി ഒരു ഭാരവാഹിത്വത്തിലേക്ക് മത്സരിക്കാനോ സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിക്കാനോ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. സംഘടനയുടെ ഭാവി പ്രവർത്തനങ്ങൾ മികച്ച രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ശക്തവും, കരുണയും, ആർജ്ജവവുമുള്ള ഒരു പുതിയ യുവനിര ഇതിനായി കടന്നുവരട്ടെ. എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി.
സ്നേഹത്തോടെ, അൻസിബ ഹസ്സൻ."
മലയാളത്തിലെ താരസംഘടനയായ അമ്മയിയില് പൊട്ടിത്തെറിയുണ്ടായതിനെ തുടര്ന്ന് ശ്വേതാ മേനോൻ അടങ്ങുന്ന ഭരണസമിതി ഞായറാഴ്ചയാണ് രാജിവച്ചത്.
അതേസമയം ഇക്കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിലാണ് താരസംഘടനയില് പൊട്ടിത്തെറികളുണ്ടാകുന്നത്. അമ്മയുടെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അന്സിബ ഹസന് രാജിവയ്ക്കുകയും ടിനി ടോം, ലക്ഷ്മിപ്രിയ എന്നിവരെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് വലിയ രീതിയിലുള്ള തര്ക്കങ്ങള് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു.
അൻസിബ തനിക്ക് അപകീർത്തികരമായ വാട്സ്ആപ്പ് സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ച് കുടുംബജീവിതം തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ച് ലക്ഷ്മിപ്രിയ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയതോടെയാണ് വിവാദങ്ങളുടെ തുടക്കം. ഈ പരാതിയുടെ പേരില് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില് വച്ച് തന്നെ മാനസികമായ പീഡിപ്പിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ച് ലക്ഷ്മിപ്രിയയ്ക്കും പൊലീസ് ഇന്സ്പെക്ടര്ക്കുമെതിരെ അന്സിബ രംഗത്ത് എത്തി കോടതിയെ സമീപിക്കുകയും ചെയ്തു.
ഇതിനുപുറമേ, തന്നെ 'ജിഹാദി' എന്ന് വിളിച്ച് വർഗീയമായി അധിക്ഷേപിക്കാനും കരിയർ തകർക്കാനും ശ്രമിച്ചുവെന്ന ഗുരുതരമായ ആരോപണം ഉന്നയിച്ച് ടിനി ടോമിനെതിരെയും അന്സിബ നിയമപോരാട്ടവുമായി മുന്നോട്ടെത്തി. എന്നാല് ഈ വാദങ്ങള് ടിനി ടോം തള്ളിക്കളഞ്ഞു. താൻ ആരെയും അധിക്ഷേപിച്ചിട്ടില്ലെന്നും മതംമാറ്റ ആരോപണങ്ങളുമായി തനിക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി.
സംഘടനയുടെ നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ച് പരസ്യപ്രതികരണങ്ങൾ നടത്തിയതിന് അൻസിബയ്ക്ക് അമ്മ സംഘടന കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് അയച്ചിരുന്നു. ഇതോടെ ആഭ്യന്തര കലഹം താരസംഘടനയ്ക്കുള്ളിൽ വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയായി മാറി. ഇതിനിടയിൽ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന സംഘടനയുടെ ജനറൽ ബോഡി യോഗത്തിൽ വരവ്-ചെലവ് കണക്കുകളിലെ സുതാര്യതയെക്കുറിച്ച് അൻസിബ ശക്തമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ മറുപടി നൽകാനാകാതെ വന്നതോടെ, പ്രസിഡന്റായ ശ്വേതാ മേനോൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള 'അമ്മ'യുടെ ഭരണസമിതി മുഴുവനായി രാജിവയ്ക്കാൻ നിർബന്ധിതരാവുകയായിരുന്നു എന്നാണ് വിവരം.
അമ്മയുടെ പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തില് നിന്ന് വരെ ശ്വേതാ മേനോന് രാജിവച്ചു. ഇതിന് പിന്നാലെ ലക്ഷ്മി പ്രിയയും മല്ലിക സുകുമാരനും രാജിവച്ചു.
അതേസമയം താത്കാലികമായി രൂപീകരിച്ച അഡ്ഹോക് കമ്മിറ്റി രമേഷ് പിഷാരടി നയിക്കും. നടൻ ജഗദീഷിൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിലാണ് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്. നിലവിലെ ഭരണസമിതിക്ക് നാലുമാസത്തെ കാലാവധിയാണുള്ളത്. പുതിയ സംഘടന ഭാരവാഹിത്വത്തെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ അഡ്ഹോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യും. രമേഷ് പിഷാരടിക്ക് കമ്മിറ്റി കൺവീനർ സ്ഥാനമാണുള്ളത്. ഗണേഷ് കുമാർ, സുരേഷ് കൃഷ്ണ, കൃഷ്ണപ്രഭ, സാദിഖ്, റോണി, കലാഭവൻ ഷാജോൺ, ദേവി ചന്ദന തുടങ്ങിയവരാണ് പുതിയ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ.