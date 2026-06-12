'ലംഘിച്ച ചട്ടം ഏതെന്ന് വ്യക്തമാക്കണം'; 'അമ്മ'യുടെ നോട്ടീസിന് ചുട്ടമറുപടിയുമായി അൻസിബ ഹസൻ
മെയിൽ വഴി ലഭിച്ച കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടിസിനാണ് നടി ഇപ്പോൾ വിശദീകരണം നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 12, 2026 at 12:19 PM IST
എറണാകുളം: താരസംഘടനയായ 'അമ്മ' നൽകിയ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസിന് ശക്തമായ ഭാഷയിൽ മറുപടി നൽകി നടി അൻസിബ ഹസൻ. താൻ സംഘടനയുടെ ഏത് ബൈലോ ആണ് ലംഘിച്ചതെന്ന് കൃത്യമായി വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് അൻസിബ 'അമ്മ' പ്രസിഡൻ്റിനും ജനറൽ സെക്രട്ടറിക്കും കത്തയച്ചു.
മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും പരസ്യപ്രസ്താവനകൾ നടത്തി സംഘടനയ്ക്ക് അവമതിപ്പുണ്ടാക്കി എന്നാരോപിച്ചാണ് അൻസിബയ്ക്ക് 'അമ്മ' നേതൃത്വം നോട്ടീസ് അയച്ചിരുന്നത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇമെയിൽ വഴി ലഭിച്ച കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസിന് നടി ഇപ്പോൾ വിശദീകരണം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 17നകം മറുപടി നൽകണമെന്നായിരുന്നു നിർദേശമെങ്കിലും നോട്ടീസ് ലഭിച്ച അന്ന് രാത്രി തന്നെ അൻസിബ മറുപടി നൽകുകയായിരുന്നു.
വ്യക്തിപരമായ വിഷയങ്ങൾ
സഹപ്രവർത്തകരായ ലക്ഷ്മിപ്രിയ, ടിനി ടോം എന്നിവർക്കെതിരെ താൻ ഉന്നയിച്ച വിഷയങ്ങൾ തികച്ചും വ്യക്തിപരമാണെന്നും അതിൽ സംഘടനയ്ക്ക് ഇടപെടേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നും അൻസിബ കത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഇമെയിൽ വഴിയാണ് വിശദീകരണം നൽകിയത്. തനിക്കെതിരെ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അച്ചടക്കലംഘനം എന്താണെന്ന് കൃത്യമായി അറിയിക്കാൻ സംഘടന തയാറാകണമെന്ന് അൻസിബ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
കൃത്യമായ ഒരു മറുപടി സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത നൽകേണ്ടതുണ്ട്. സംഘടനയ്ക്കുള്ളിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് പരിഹരിക്കാമായിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പൊതുസമൂഹത്തിന് മുന്നിലേക്ക് വലിച്ചിഴച്ചു എന്നാരോപിച്ചാണ് അൻസിബയോട് വിശദീകരണം തേടിയത്. എന്നാൽ, താൻ ഉന്നയിച്ച പരാതികളിൽ ഭാരവാഹികൾ യാതൊരു നടപടിയും എടുക്കാത്തതിനാലാണ് നിയമവഴികൾ തേടിയതെന്ന് അൻസിബ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
'അമ്മ' ബൈലോകളുടെ ആർട്ടിക്കിൾ അഞ്ച് പ്രകാരമുള്ള ഏത് വകുപ്പാണ് താൻ ലംഘിച്ചതെന്നും ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ലംഘനത്തിൻ്റെ കൃത്യമായ സ്വഭാവം എന്താണെന്നും സംഘടന വ്യക്തമാക്കണമെന്നും നടി ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ലക്ഷ്മിപ്രിയ, ടിനി ടോം എന്നിവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഇരുവർക്കുമെതിരെ പരാതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും അമ്മ ഇതുവരെ ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.
ലക്ഷ്മിപ്രിയയുടെ കാര്യത്തിൽ, അത് അസോസിയേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമല്ലെന്ന് അമ്മ പ്രസിഡൻ്റ് തന്നെ പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ്. അതിനാൽ, ഒരു പരാതിക്കാരി എന്ന നിലയിൽ ക്രിമിനൽ സ്വഭാവമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരെ ഉചിതമായ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കാൻ തനിക്ക് പൂർണ അവകാശമുണ്ടെന്ന് അൻസിബ വ്യക്തമാക്കുന്നു. തൻ്റെ പരാതികളിൽ കഴമ്പുണ്ടെന്നും നിയമപോരാട്ടവുമായി മുന്നോട്ടുപോകുമെന്നും നടി ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു.
ടിനി ടോമിനെതിരായ പരാതി
അതേസമയം, ടിനി ടോമിനെതിരായ പരാതി കൂടുതൽ ഗൗരവമുള്ളതാണെന്ന് അൻസിബ കത്തിൽ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു. ഈ വിഷയം അമ്മ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയുടെ പരിഗണനയിലാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, അമ്മയിലെ ഒരു വനിത സഹപ്രവർത്തകയും ജോയിൻ്റ് സെക്രട്ടറിയുമായ വ്യക്തിക്കെതിരെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗം നടത്തിയ ക്രിമിനൽ പ്രവൃത്തികൾക്കെതിരെ സംഘടന എന്ത് ഫലപ്രദമായ നടപടിയാണ് സ്വീകരിച്ചതെന്നതിനെക്കുറിച്ച് തനിക്ക് യാതൊരു വിവരവും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും നടി കത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. ടിനി ടോം തന്നെ അധിക്ഷേപിച്ചുവെന്നും വർഗീയ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയെന്നും കാണിച്ച് അൻസിബ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. ഈ വിഷയത്തിൽ സംഘടനയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അനുകൂലമായ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടായില്ലെന്ന വിമർശനവും ശക്തമാണ്.
രണ്ടു കാര്യങ്ങളും അസോസിയേഷൻ ഔദ്യോഗികമായി പരിഹരിക്കുകയോ കൃത്യമായ നടപടിയെടുക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ, താൻ അവർക്കെതിരെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതോ ഭാവിയിൽ സ്വീകരിക്കാനിരിക്കുന്നതോ ആയ ഏതൊരു നിയമനടപടിയും തികച്ചും വ്യക്തിപരമായ നിലയിലുള്ളതാണ്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു ക്രിമിനൽ കേസിൽ പൊലീസിനെ സമീപിക്കാൻ തനിക്ക് അവകാശമുണ്ടെന്നും താൻ സ്വീകരിച്ച നിയമനടപടികൾ വ്യക്തിപരമായ കാര്യമാണെന്നും വ്യക്തമാക്കിയ അൻസിബ തന്നെ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്തുന്നതിന് മുൻപ് സംഘടനയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് കൃത്യമായ വിശദീകരണം ഉണ്ടാകണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് കത്ത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. മറുപടി തൃപ്തികരമല്ലെങ്കിൽ സസ്പെൻഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശക്തമായ നടപടികളിലേക്ക് സംഘടന കടക്കുമെന്നാണ് സൂചന. എന്നാൽ, യാതൊരുവിധ ഒത്തുതീർപ്പുകൾക്കും തയാറല്ലെന്ന ഉറച്ച നിലപാടിലാണ് അൻസിബ ഹസൻ.
Also Read: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ്: മെമ്മറി കാർഡ് ചോർന്നതിൽ അതിജീവിതയുടെ ഹർജി ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും