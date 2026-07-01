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അൻസിബയുടെ പരാതി; നടൻ ടിനി ടോമിനെതിരെ പൊലീസ് ഇന്ന് കേസെടുത്തേക്കും

ടിനി ടോം തന്നെ മതപരമായി അധിക്ഷേപിച്ചുവെന്നും സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കുന്ന രീതിയിൽ പെരുമാറിയെന്നുമാണ് നടിയുടെ പരാതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്

AMMA ASSOCIATION ANSIBA HASSAN TINI TOM KALIRAJ MAHESH KUMAR
Ansiba Hassan, Tini Tom (Facebook)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 1, 2026 at 1:10 PM IST

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എറണാകുളം: നടി അൻസിബ ഹസൻ നൽകിയ പരാതിയിൽ നടൻ ടിനി ടോമിനെതിരെ കേസെടുക്കാൻ കോടതി ഉത്തരവിട്ടതിന് പിന്നാലെ തുടർനടപടികൾക്കായി പൊലീസ്. കോടതി ഉത്തരവിൻ്റെ പകർപ്പ് ലഭിച്ച ശേഷം നിയമപ്രകാരം മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് കൊച്ചി സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ കളിരാജ് മഹേഷ്‌ കുമാർ വ്യക്തമാക്കി.

സംഘടനയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ
അൻസിബയുടെ വിഷയം താരസംഘടനയായ അമ്മയ്ക്കുള്ളിലെ പ്രശ്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഉയർന്നുവന്നതെന്ന് കമ്മിഷണർ പറഞ്ഞു. അവർ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇരു ഭാഗത്ത് നിന്നും പരാതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എസിപിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പൊലീസ് കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അതേസമയം, കോടതി നിർദേശം വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നടൻ ടിനി ടോമിനെതിരെ കടവന്ത്ര പൊലീസ് ഇന്ന് തന്നെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തേക്കും. ടിനി ടോമിനെതിരെ കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം നടത്താൻ എറണാകുളം ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതി കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഉത്തരവിട്ടത്.

കമ്മിഷണർ കളിരാജ് മഹേഷ്‌ കുമാർ സംസാരിക്കുന്നു. (ETV Bharat)

കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ
ടിനി ടോമിനെതിരായ അൻസിബയുടെ പരാതിയിൽ പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ കഴമ്പുണ്ടെന്നാണ് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചത്. പൊലീസ് നൽകിയ റിപ്പോർട്ട് അപൂർണമാണെന്നും, സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം ആവശ്യമാണെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചിരുന്നു. തനിക്കെതിരെ വ്യക്തി അധിക്ഷേപം നടത്തി, സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിച്ചു തുടങ്ങിയ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് അൻസിബ ഹസൻ കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

ടിനി ടോം തന്നെ മതപരമായി അധിക്ഷേപിച്ചുവെന്നും സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കുന്ന രീതിയിൽ പെരുമാറിയെന്നുമാണ് നടിയുടെ പരാതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. തന്നെ ജിഹാദി എന്ന് വിളിച്ചുവെന്നും, മതപരിവർത്തനം നടത്താൻ താൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നുമുള്ള ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങളും അൻസിബ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഈ പരാതിയിന്മേൽ കടവന്ത്ര പൊലീസ് നേരത്തെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്നു.

പൊലീസ് നടപടിയും നടൻ്റെ വിശദീകരണവും
അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പരാതിക്കാരിയായ അൻസിബയുടെയും ആരോപണവിധേയനായ ടിനി ടോമിൻ്റെയും മറ്റ് ചില സാക്ഷികളുടെയും മൊഴികൾ പൊലീസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. നടിമാരായ ശ്വേത മേനോൻ, നീന കുറുപ്പ് എന്നിവരിൽ നിന്നും പൊലീസ് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, മൊഴികൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടും ടിനി ടോമിനെതിരെ എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പൊലീസ് തയ്യാറായിരുന്നില്ല. കേട്ടറിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പരാതിയിൽ കേസെടുക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നായിരുന്നു പൊലീസിൻ്റെ നിലപാട്. പൊലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും നീതി ലഭിക്കാതിരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് അൻസിബ കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

അതേസമയം, തനിക്കെതിരെ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ ആരോപണങ്ങളും ടിനി ടോം ശക്തമായി നിഷേധിച്ച് രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. വ്യക്തിവൈരാഗ്യം തീർക്കുന്നതിനായി അൻസിബ കെട്ടിച്ചമച്ച പരാതിയാണിതെന്നാണ് ടിനി ടോം പൊലീസിന് നൽകിയ മൊഴിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. എന്നാൽ കോടതിയുടെ ഉത്തരവോടെ കടവന്ത്ര പൊലീസിന് ഔദ്യോഗികമായി കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് വിശദമായ അന്വേഷണത്തിലേക്ക് കടക്കേണ്ടി വരും. വരും ദിവസങ്ങളിൽ സിനിമ മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടെ വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിമാറുന്ന ഒന്നായി ഈ നിയമപോരാട്ടം മാറാനാണ് സാധ്യത.

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