'മഹാനടന് മുതല് സഹപ്രവര്ത്തകര് വരെ, രണ്ടാനച്ഛന്റെ പേരില് പോലും എന്നെ തേജോവധം ചെയ്തു! ജനപ്രതിനിധി പോലും കൂട്ടുനിന്നു'- അന്സിബ
ജീവന് തന്നെ അപകടത്തിലാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും പൊരുതാന് തന്നെയാണ് തീരുമാനമെന്ന് അന്സിബ ഹസന്. ലക്ഷമിപ്രിയയ്ക്കും ശ്വേതാ മേനോനുമെതിരെ പരാതിയുമായി അന്സിബ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 26, 2026 at 5:18 PM IST
സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെ വ്യാജവും അശ്ലീലവും നിറഞ്ഞതുമായ വീഡിയോ നിര്മിച്ച് പ്രചരിപ്പിച്ചതിനെതിരെ നടി അന്സിബ ഹസന് പൊലീസില് പരാതി നല്കി. സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് എറണാകുളം പലാരിവട്ടം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില് നടി ലക്ഷ്മി പ്രിയ, ശ്വേതാ മേനോന്, കാന് ചാനല് ഉടമ സുകുമാര് എന്നിവര്ക്കെതിരെയാണ് അന്സിബ പരാതി നല്കിയത്.
പരാതി നല്കിയത് താരം ഒരു കുറിപ്പ് പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെ അറിയിച്ചത്. തന്റെ ജീവന് തന്നെ അപകടത്തിലാണെന്നറിഞ്ഞിട്ടും പൊരുതാന് തന്നെയാണ് തീരുമാനമെന്നും അന്സിബ വ്യക്തമാക്കി. 'കാൻ ചാനൽ മീഡിയ' എന്ന പേജിലൂടെ ലക്ഷ്മി പ്രിയ, സുകുമാർ എന്നയാളുടെ സഹായത്തോടെ തനിക്കെതിരെ ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന വിഡിയോ പ്രചരിപ്പിച്ചെന്നാണ് അൻസിബയുടെ പരാതി.
അന്സിബ ഫേസ്ബുക്കില് പങ്കുവച്ച കുറിപ്പ്
"എന്റെ ഓരോ തരിയിലും കത്തിയെരിയുന്ന ഈ വേദനയ്ക്ക് വാക്കുകളില്ല. ആദ്യം 'മേത്തച്ചി'യാക്കി, പിന്നെ 'ജിഹാദി'യാക്കി, മതപരിവര്ത്തനത്തിന്റെ പേരില് എന്നെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി… ജനപ്രതിനിധി മുതല് പലരും ഇതിന് കൂട്ടുനിന്നു. പക്ഷേ, അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ആ ജനപ്രതിനിധിയുടെ മകന് എനിക്ക് അയച്ച സന്ദേശം മാത്രം ബാക്കി: 'തളരരുത്'.
ചാരുകസേരയില് ഇരുന്ന് അവര് എന്റെ സ്വഭാവഹത്യ നടത്തി. മഹാനടന് മുതല് സഹപ്രവര്ത്തകര് വരെ, അവസാനമെന്റെ രണ്ടാനച്ഛന്റെ പേരില് പോലും എന്നെ തേജോവധം ചെയ്തു. ഇപ്പോള് സുഹൃത്തുക്കളിലേക്കും ആ ക്രൂരമായ വിരലുകള് നീളുന്നു. കൂടെപ്പിറന്ന നാല് സഹോദരങ്ങള് കൂടി എനിക്കുണ്ട് എന്ന ചിന്ത പോലും അവര്ക്ക് എന്നെ തകര്ക്കാന് തടസ്സമായില്ല.
ലക്ഷങ്ങള് ഒഴുക്കി പി ആര് ഏജന്സികളെക്കൊണ്ട് അവര് എനിക്കെതിരെ ഗൂഢാലോചന മെനയുന്നു. ഇനിയും അവര് ആക്രമിക്കും, ഇനിയും അവര് എന്നെ വേട്ടയാടും. എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ, എന്റെ സംഘടനയില് ഞാന് ചോദിച്ച, ഉത്തരമില്ലാത്ത ആ ചോദ്യങ്ങള് വായുവില് അലയുന്നുണ്ട്… അവ എന്നെന്നേക്കുമായി മൗനമാക്കപ്പെടില്ല.
ജീവന് തന്നെ അപകടത്തിലാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും ഞാന് പൊരുതാന് തീരുമാനിച്ചത്, എന്റെ ഒടുവിലത്തെ ആശ്രയം ഈ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമം മാത്രമായതുകൊണ്ടാണ്. നീതി പുലരുമെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടെ, ഈ ക്രൂരതകള്ക്കെതിരെ ഞാന് ഇന്ന് പാലാരിവട്ടം പോലീസ് സ്റ്റേഷനില് ഔദ്യോഗികമായി പരാതി നല്കിയിട്ടുണ്ട്. സത്യം വെളിച്ചത്ത് വരിക തന്നെ ചെയ്യും. ഈ ഇരുളിലും എന്നെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് ആ നീതിയിലുള്ള വിശ്വാസം മാത്രമാണ്", അന്സിബ ഹസന് കുറിച്ചു.