കൈലി മുണ്ട് ധരിച്ച് സാധാരണക്കാരന്റെ വേഷത്തില് 'എല് 368' ലൊക്കേഷനിലേക്ക് മോഹന്ലാല്; വീഡിയോ പുറത്ത്
അനൂപ് സത്യന്- മോഹന്ലാല് സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചു.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 5, 2026 at 11:14 AM IST
മോഹന്ലാല്- അനൂപ് സത്യന് കൂട്ടുക്കെട്ടില് സിനിമ പിറക്കുന്നുവെന്നറിഞ്ഞതു മുതല് വലിയ ആവേശമാണ് ആരാധകര്ക്ക്. അടുത്തിടെയാണ് സിനിമയുടെ പൂജയും ചിത്രീകരണവും ആരംഭിച്ചത്. കുട്ടിക്കാലം മുതല് തനിക്ക് മോഹന്ലാലിനോടുള്ള ആരാധനയും ഈ സിനിമ സംഭവിക്കാന് പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചുമൊക്കെ അനൂപ് സത്യന് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
ഇപ്പോഴിതാ ചിത്രത്തിന്റെ ലൊക്കേഷന് വീഡിയോ പുറത്തു വിട്ടിരിക്കുകയാണ് അണിയറ പ്രവര്ത്തകര്. സാധാരണക്കാരന്റെ ലുക്കില് കൈലി മുണ്ടും ഷര്ട്ടുമണിഞ്ഞ് സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തിനായി മോഹന്ലാല് ലൊക്കേഷനിലെത്തുന്ന വീഡിയോയാണ് അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്.
നാട്ടിന്പുറത്തെ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് മോഹന്ലാല് സാധാരണക്കാരന്റെ വേഷത്തില് കാറില് വന്നിറങ്ങുന്നതും നിര്മാതാവായ ആന്റണി പെരുമ്പാവൂര് സ്വീകരിക്കുന്നതൊക്കെ വീഡിയോയില് കാണാം. ക്യാമറ ആംഗിളും ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കുന്നതൊക്കെ വീഡിയോയില് കാണാം.
'എല് 368' എന്നാണ് ചിത്രത്തിന് താത്കാലികമായി നല്കിയിരിക്കുന്ന പേര്. ചിത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്ററിന് വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് പ്രേക്ഷകരില് നിന്നും ലഭിച്ചത്. ഇപ്പോഴത്തെ വീഡിയോയും ആരാധകര് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
സംവിധായകൻ സത്യൻ അന്തിക്കാടിന്റെ മകനായ അനൂപ് സത്യൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിൽ മോഹൻലാലിനൊപ്പം മുകേഷും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്നുണ്ട്. കോമഡിക്കും ആക്ഷനും ഒരുപോലെ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ചിത്രമായിരിക്കും ഇതെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന സൂചനകൾ.
മോഹൻലാലും മുകേഷും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നു എന്നതാണ് ചിത്രത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. ഇരുവരും ഒന്നിച്ചെത്തിയ സിനിമകളിലെ ഹാസ്യരംഗങ്ങൾ ഇന്നും പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ ഏറെ ജനപ്രിയമാണ്. മോഹൻലാലും മുകേഷും ഒന്നിച്ചഭിനയിച്ച പ്രിയദർശൻ ചിത്രം 'കാക്കക്കുയില് പോലെയൊരു ചിത്രമായിരിക്കുമെന്നാണ് സൂചന. ചിത്രത്തിന്റെ മോഷന് പോസ്റ്ററും റീലീസ് ചെയ്തിരുന്നു. സംഗീത് പ്രതാപും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്നുണ്ട്. ചിത്രത്തിന്റെ കഥയും തിരക്കഥയും എഡിറ്റിങ്ങും അനൂപ് തന്നെയാണ് നിര്വഹിക്കുന്നത്.
‘ബൾട്ടി’ സിനിമയുടെ നിർമാതാവായ ബിനു ജോർജ് അലക്സാണ്ടറും ആശിർവാദ് സിനിമാസും ചേർന്നാണ് സിനിമ നിര്മിക്കുന്നത്. ജേക്സ് ബിജോയ് ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ സംഗീതം നിർവഹിക്കുന്നത്. ‘ഭ്രമയുഗം’, ‘ഉള്ളൊഴുക്ക്’, ‘ഡീയസ് ഈറ’ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ ഷഹ്നാദ് ജലാൽ ആണ് ക്യാമറ.
സിങ്ക് സൗണ്ടിലാണ് ചിത്രം ഒരുക്കുന്നത്. ലൊക്കേഷൻ സൗണ്ടും സൗണ്ട് ഡിസൈനും നിർവഹിക്കുന്നത് അനിൽ രാധാകൃഷ്ണനാണ്. മോഹന്ലാല് സിങ്ക് സൗണ്ടില് അഭിനയിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ചിത്രമായിരിക്കും എല് 368.
‘ആടുജീവിതം’ സിനിമയിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ പ്രശാന്ത് മാധവ് ആണ് കലാസംവിധായകൻ. ബിജു തോമസ് ആണ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ. ‘ലൂസിഫർ’, ‘എംപുരാൻ’ തുടങ്ങിയ സിനിമകളുടെ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ ആയിരുന്ന സുജിത് ആണ് കോസ്റ്റ്യൂം നിര്വഹിക്കും. പി ആര് ഒ വാഴൂര് ജോസ്.