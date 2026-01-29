എസ് ഐ ഫെലിക്സ് ലോപ്പസായി അനൂപ് മേനോന്; ഇന്വസ്റ്റിഗേഷന് ത്രില്ലര് ഈ തനിനിറം തിയേറ്ററുകളിലേക്ക്
പ്രേക്ഷകര്ക്ക് ആകാംക്ഷയും അപ്രതീക്ഷിതമായ വഴിത്തിരിവുകളും സമ്മാനിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 29, 2026 at 1:19 PM IST
ഇന്വസ്റ്റിഗേഷന് ത്രില്ലര് സിനിമകളോട് പ്രേക്ഷകര്ക്ക് പ്രത്യേക താത്പര്യമാണ്. ട്വിസ്റ്റുകളും സസ്പെന്സുകളും നിറഞ്ഞ സിനിമ മലയാളത്തില് ഒട്ടേറെ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുമുണ്ട്. ഈ വര്ഷം ഫെബ്രവരിയില് ഒരുപിടി ചിത്രങ്ങള് തിയേറ്ററുകളിലെത്തുന്നുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് അനൂപ് മേനോൻ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രം ഈ തനിനിറം.
അനൂപ് മേനോന് ഇന്വസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ഓഫിസറായി എത്തുന് ഈ ചിത്രം രതീഷ് നെടുമങ്ങാടാണ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് . ധനുഷ് ഫിലിംസിൻ്റെ ബാനറിൽ എസ്. മോഹൻ നിര്മിക്കുന്ന ചിത്രം ഫെബ്രുവരി 13 ന് തിയേറ്ററുകളിലെത്തും.
പ്രേക്ഷകര്ക്ക് ആകാംക്ഷയും അപ്രതീക്ഷിതമായ വഴിത്തിരിവുകളും സമ്മാനിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. മറച്ചു വയ്ക്കുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ ചുരുള് നിവരുമ്പോള് തെളിയുന്ന സത്യന്റെ നിറം നല്കുന്ന ഞെട്ടലുകളാണ് ഈ തനിനിറം എന്ന ചിത്രം.
അപരിചിതര് ഒന്നിച്ച് ചേര്ന്ന ഒരു ക്യാമ്പില് അപ്രതീക്ഷിതമായി അരങ്ങേറുന്ന സംഭവമാണ് ഈ ചിത്രം പറയുന്നത്. എസ് ഐ ഫെലിക്സ് ലോപ്പസായാണ് അനൂപ് മേനോന് എത്തുന്നത്. പതിവ് കുറ്റാന്വേഷണ കഥകളില് നിന്നും മാറി സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു കുറ്റാന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനേയും സംഘത്തെയുമാണ് സംവിധായകന് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഗാനങ്ങള്ക്കും പ്രാധാന്യം നല്കികൊണ്ടാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
അംബിക കണ്ണന് ബായ് ആണ് ചിത്രത്തിന് തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. പാലാ ഭരണങ്ങാനം,തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിലായിരുന്നു സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം.
രമേഷ് പിഷാരടി, നോബി ജി.സുരേഷ് കുമാർ, പ്രസാദ് കണ്ണൻ, ദീപക് ശിവരാമൻ (അറബിക്കഥ ഫെയിം ) ശൈലജ അമ്പു തങ്കച്ചൻ വിതുര, ആജിത്, രമ്യാ മനോജ്, അനഘ അജിത്, രോഹൻ ലോണ , ആദർശ് ഷേണായ്, രതീഷ് വെഞ്ഞാറമൂട്, രഞ്ജൻദേവ്, ആദർശ് ഷാനവാസ്, ഗൗരി ഗോപൻ , ആതിര എന്നിവരും പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നു. ഈ തനിനിറം എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ പോസ്റ്റ്പ്രൊഡക്ഷന് പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയായി വരുന്നു.
ഗാനങ്ങൾ - അനൂപ് മേനോൻ, രാജീവ് ആലുങ്കൽ, വിഷ്ണു ഭരത്, സംഗീതം - നിനോയ് വർഗീസ്, രാജ്കുമാർ രാധാകൃഷ്ണൻ, ഛായാഗ്രഹണം - പ്രദീപ് നായർ, എഡിറ്റിംഗ് അജു അജയ്, കലാസംവിധാനം - അശോക് നാരായണൻ, കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈൻ - അശോക് നാരായണൻ, മേക്കപ്പ് - റാണാപ്രതാപ്, മേക്കപ്പ്- രാജേഷ് രവി.സ്റ്റിൽസ് - സാബി ഹംസ, ചീഫ് അസ്സോസ്സിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ - രാജു സമഞ്ജസ, ചീഫ് അസ്സോസ്സിയേറ്റ് ഡയറക്ടേർസ് - ഷാജി വിൻസൻ്റ് സൂര്യ, പരസ്യകല -എസ്. കെ.ഡി, ഫിനാൻസ് കൺട്രോളർ.- ദില്ലി ഗോപൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - പ്രതാപൻ കല്ലിയൂർ, പ്രൊജക്റ്റ് ഡിസൈനർ - ആനന്ദ് പയ്യന്നൂർ, പി ആര് ഒ വാഴൂര് ജോസ്.
