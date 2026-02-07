ETV Bharat / entertainment

'ലഹരി കേസില്‍ അറസ്റ്റിലായ നടി ഞാനല്ല', ചിത്രങ്ങളും ടാഗുകളും ഉടൻ നീക്കം ചെയ്യണം; മുന്നറിയുമായി അഞ്ജു കൃഷ്‌ണ അശോക്

ചെന്നൈയിൽ ലഹരിമരുന്നുമായി പിടിയിലായ എട്ടുപേരുടെ സംഘത്തിൽ യുവനടി അഞ്ജു കൃഷ്‌ണ ഉൾപ്പെട്ട വാർത്ത പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ വിശദീകരണവുമായി നടി രംഗത്തു വന്നത്.

Actress Anju Krishna Ashok (face book)
രാസലഹരി മരുന്ന് കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ നടി താനല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി മലയാളി നടി അഞ്ജുകൃഷ്‌ണ അശോക്. പേരിലുള്ള സാമ്യം മൂലം തന്‍റെ ഫോട്ടോകള്‍ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട നടിയുടേതെന്ന പേരില്‍ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് താരം വ്യക്തമാക്കി. ഇത്തരത്തില്‍ പ്രചരിക്കുന്ന ഫോട്ടോകള്‍ തനിക്കും കുടുംബത്തിനും കടുത്ത മാനസിക പ്രയാസമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇത് നിസാരമായി കാണാനാവില്ലെന്നും നടി വ്യക്തമാക്കി.

സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിലൂടെയാണ് താരം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. എല്ലാ മീഡിയ പേജുകളും വ്യക്തികളും ചിത്രങ്ങളും ടാഗുകളും ഉടൻ നീക്കം ചെയ്യണമെന്നും അഞ്ജു കൃഷ്‌ണ വ്യക്തമാക്കി. തെറ്റായ പ്രചരണം തുടരുന്ന പക്ഷം നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും താരം പങ്കുവച്ച പോസ്റ്റിൽ പറയുന്നു.

ശരിയായ തിരിച്ചറിയൽ ഉറപ്പാക്കിയ ശേഷം മാത്രം പോസ്റ്റുകൾ പങ്കുവെക്കണമെന്നും ദയവായി ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും താരം പങ്കുവച്ച കുറിപ്പില്‍ പറയുന്നു.

അഞ്ജു കൃഷ്‌ണ അശോകിന്‍റെ ഫേസ് ബുക്കിന്‍റെ പൂര്‍ണ രൂപം

"ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന അടുത്തകാലത്തെ അറസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടി ഞാൻ അല്ല എന്ന് വ്യക്തമായി അറിയിക്കുന്നു.

പേര് സാമ്യമുള്ളതിനാൽ എന്‍റെ ഫോട്ടോകൾ തെറ്റായി ഉപയോഗിക്കുകയും ടാഗ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് എനിക്കും എന്‍റെ കുടുംബത്തിനും വലിയ മാനസിക സമ്മർദ്ദമാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ലഘുവായി കാണാനാകുന്ന വിഷയം അല്ല.

എല്ലാ മീഡിയ പേജുകളും വ്യക്തികളും എന്റെ ചിത്രങ്ങളും ടാഗുകളും ഉടൻ നീക്കം ചെയ്യണമെന്നും, ശരിയായ തിരിച്ചറിയൽ ഉറപ്പാക്കിയ ശേഷം മാത്രം പോസ്റ്റുകൾ പങ്കുവെക്കണമെന്നും വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

ഈ തെറ്റായ പ്രചരണം തുടരുന്ന പക്ഷം, നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ഞാൻ നിർബന്ധിതയാകും.

ദയവായി ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുക.

അഭിനയിച്ച സിനിമകൾ (സുമേഷ് &രമേശ്‌ ) ( കൈപ്പോളാ ) ( പ്രതി പൂവൻകോഴി ) പറന്ന് പറന്ന് ചെല്ലാൻ ) ( ആദ്യ രാത്രി )

സിനീഫൈലിൽ ഒന്ന് പറയണം എന്ന് തോന്നി", അഞ്ജു കൃഷ്‌ണയുടെ വാക്കുകള്‍

ചൈന്നൈയിൽ ലഹരിമരുന്ന് കേസിൽ യുവനടി അഞ്ജു കൃഷ്‌ണ ഉൾപ്പടെയുള്ളവർ അറസ്റ്റിലായ വാർത്ത കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് മലയാളി നടിയായ അഞ്ജു കൃഷ്‌ണ അശോകിന്‍റെ വാര്‍ത്തയും ഫോട്ടോയും പ്രചരിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയത്. അറസ്റ്റിലായത് അഞ്ജു കൃഷ്‌ണയാണ് എന്ന വ്യാജേനയാണ് വാര്‍ത്തകള്‍ പ്രചരിച്ചത്. ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി മാധ്യമങ്ങളിലടക്കം വാര്‍ത്തകള്‍ പ്രചരിച്ചതോടെ തന്‍റെ ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ട് താരം പ്രൈവറ്റ് ആക്കിയിരുന്നു.

നേരത്തെ സമാനമായ രീതിയില്‍ തൃക്കാക്കരയില്‍ അഞ്ജു കൃഷ്‌ണ എന്ന നാടക നടി പിടിക്കപ്പെട്ടപ്പോഴും താരത്തിന്‍റെ ഫോട്ടോ വാര്‍ത്തയ്ക്കൊപ്പം പ്രചരിച്ചിരുന്നു.

