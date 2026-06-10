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'നാട്ടിലെ ഡോക്‌ടറെ അമിതമായി വിശ്വസിച്ചു, രോഗം തിരിച്ചറിയുമ്പോഴേക്കും വൈകി'; പ്രിയപ്പെട്ടയാളുടെ വിയോഗത്തെ കുറിച്ച് അഞ്ജു അരവിന്ദ്

"ഒരു രോഗിയോടും ഒരു ഡോക്ടറും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഏറെ വൈകിയാണ് രോഗത്തെ കുറിച്ച് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്".

MALAYALAM CINEMA ANJU ARAVIND REMEMBERS HER AUNT ANJU ARAVIND ACTRESS MALAYALAM TELEVISION SERIAL
Anju Aravind (Photo: Face book)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 10, 2026 at 5:41 PM IST

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ടി, നര്‍ത്തകി എന്നീ നിലകളിലെല്ലാം മലയാളികളുടെ ഹൃദയത്തില്‍ ഇടം പിടിച്ച താരമാണ് അഞ്ജു അരവിന്ദ്. ബിഗ് സ്ക്രീനിലും മിനി സ്ക്രീനിലുമൊക്കെ പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രിയങ്കരിയായി മാറിയ ഈ താരം തന്‍റെ വിശേഷങ്ങള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലും പങ്കുവയ്ക്കാറുണ്ട്.

ഇപ്പോഴിതാ നടി പങ്കുവച്ച ഒരു പോസ്റ്റാണ് ആരാധകരുടെ ശ്രദ്ധ നേടിയിരിക്കുന്നത്. അമ്മയുടെ സഹോദരിയുടെ അപ്രതീക്ഷിത വിയോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് പോസ്റ്റ്. ഇടയ്ക്ക് വയറു വേദന വരാറുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും നാട്ടിലെ ഡോക്‌ടറെ കാണിച്ചപ്പോഴെല്ലാം ഗ്യാസ് ട്രബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് മരുന്ന് നല്‍കിയതെന്നും അഞ്ജുവിന്‍റെ പോസ്റ്റില്‍ പറയുന്നു. ഒടുവില്‍ ക്യാന്‍സര്‍ ആണെന്ന് അറിയുമ്പോഴെക്കും വൈകിപോയിരുന്നുവെന്നും കുറിപ്പില്‍ പറയുന്നുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ചെറിയ സംശയം തോന്നിയാൽ തന്നെ വിദഗ്‌ധ പരിശോധന നടത്തണമെന്ന സന്ദേശവും അ‍ഞ്ജുവിന്‍റെ പോസ്റ്റില്‍ പറയുന്നു.

അഞ്ജുവിന്‍റെ കുറിപ്പിന്‍റെ പൂര്‍ണ രൂപം

"രാജാൻ്റി… അമ്മയുടെ അനിയത്തി മാത്രമല്ല, എനിക്ക് അമ്മയെപ്പോലെ തന്നെയായിരുന്നു. എന്‍റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു വലിയ റോൾ മോഡൽ.

ആൻ്റി സാരി ഉടുത്ത് നടക്കുന്നത് കാണാൻ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ പോലെ അല്ല, അന്നത്തെ കാലത്ത് ഹീൽ ചെരുപ്പ് ധരിച്ച് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നടന്നിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ആൻ്റി. ഞാൻ ആദ്യമായി അത് കണ്ടതും ആൻ്റിയിലൂടെയായിരുന്നു.

എന്‍റെ നൃത്തപഠനകാലത്ത് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഏറെയായിരുന്നു. ആദ്യമായി കുച്ചിപ്പുടി പഠിച്ചപ്പോൾ ഡ്രസ്സ് തുന്നാൻ പോലും വഴിയില്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് ആൻ്റി തന്‍റെ സാരി തന്നു. ആ സാരി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്താണ് എന്‍റെ ആദ്യ നൃത്തവേഷം ഒരുക്കിയത്. ആ വേഷം ധരിച്ച് യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിൽ പങ്കെടുത്ത ഞാൻ സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ വരെ എത്തി.

ഇന്ന് ഞാൻ സ്വയംപര്യാപ്തയായി, സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കി ജോലി ചെയ്‌ത് ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്‍റെ മുക്കാൽ ഭാഗം ക്രെഡിറ്റും രാജാൻ്റിക്കാണ്.

ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വിഷമഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നുപോയ സമയത്ത് മാതൃഭൂമിയിൽ വന്ന ഒരു പരസ്യം ആൻ്റി എനിക്ക് കാണിച്ചുതന്നു. ആ കോളേജിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. അതിലൂടെയാണ് ഞാൻ ഭരതനാട്യത്തിൽ B.A. എടുത്തത്. പിന്നീട് RLV-യിൽ നിന്ന് M.A.യും പൂർത്തിയാക്കി. എന്‍റെ സിനിമാജീവിതത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കും നിമിത്തമായത് രാജാൻ്റി തന്നെയാണ്.

പക്ഷേ, നാട്ടിലെ ഡോക്ടറെ അമിതമായി വിശ്വസിച്ചതാണ് നമുക്ക് പറ്റിയ വലിയ തെറ്റ്. ആൻ്റി വയറുവേദനയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴെല്ലാം അത് ഗ്യാസ് ട്രബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് മരുന്ന് കൊടുത്ത് തിരിച്ചയക്കുമായിരുന്നു. ഏറെ വൈകിയാണ് അത് നാലാം ഘട്ട കാൻസറാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഒരു സ്കാനിംഗ് നിർദേശിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, ഒരുപക്ഷേ രാജാൻ്റി ഇന്നും നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടായേനേ. ഒരു രോഗിയോട് ഒരു ഡോക്ടറും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല.

ഇന്ന് എല്ലാം അവസാനിച്ച് ആൻ്റിയെ അവസാനമായി ഒരുക്കിക്കൊടുക്കുമ്പോൾ മനസ്സ് തകർന്നുപോയി. വാക്കുകൾക്കതീതമായ ഒരു ശൂന്യത… തീരാത്ത കടപ്പാടും അളവറ്റ സ്നേഹവും മാത്രം ബാക്കി.പ്രണാമം", അഞ്ജു അരവിന്ദ് കുറിച്ചു. നിരവധി പേരാണ് ഈ പോസ്റ്റിന് കമന്‍റുമായി എത്തുന്നത്.

MALAYALAM CINEMA ANJU ARAVIND REMEMBERS HER AUNT ANJU ARAVIND ACTRESS MALAYALAM TELEVISION SERIAL
Anju Aravind's fb post (Photo: FB)

സിബി മലയിൽ സംവിധാനം ചെയ്‌ത അക്ഷരം എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് അഞ്ജു അരവിന്ദ് മലയാള സിനിമയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. പിന്നീട് ഒട്ടേറെ ചിത്രങ്ങളില്‍ വേഷമിട്ടു. ഇപ്പോള്‍ തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ സീരിയലുകളിലും സജീവമായി. ഇതിനിടെ മലയാള സിരീയല്‍ രംഗത്തേക്കും അഞ്ജു അരവിന്ദ് എത്തി.

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TAGGED:

MALAYALAM CINEMA
ANJU ARAVIND REMEMBERS HER AUNT
ANJU ARAVIND ACTRESS
MALAYALAM TELEVISION SERIAL
ANJU ARAVIND SHARES EMOTIONAL POST

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