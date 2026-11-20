വിവാഹ സത്കാരം നാളെ! വേദിയില് പ്രിയതമയ്ക്കായി ഗാനം ആലപിച്ച് അനിരുദ്ധ്; കാവ്യ മാരനുമൊത്തൊള്ള റൊമാന്റിക് ചിത്രങ്ങള് തരംഗമാകുന്നു
ഗ്രീസിലെ വിവാഹച്ചടങ്ങുകൾക്ക് പിന്നാലെ നവംബർ 21ന് ചെന്നൈയിൽ വച്ചാണ് കാവ്യ മാരന്റെ അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദറിന്റെയും വിവാഹ സൽക്കാരം നടക്കുന്നത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 20, 2026 at 10:18 AM IST
ജീവിത പങ്കാളി കാവ്യ മാരനുമൊത്തുള്ള റൊമാന്റിക് ചിത്രങ്ങള് പങ്കുവച്ച് സംഗീത സംവിധായകന് അനിരുദ്ധ്. വിവാഹ ചടങ്ങിനിടെ പകര്ത്തിയ മനോഹര നിമിഷങ്ങള് കോര്ത്തിണക്കിയ വീഡിയോയാണ് അനിരുദ്ധ് ആരാധകര്ക്കായി പങ്കുവച്ചത്. 'എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു തരം മാജിക്' എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് അനിരുദ്ധ് വീഡിയോ പങ്കുവച്ചത്. നിമിഷങ്ങള്ക്കകം തന്നെ ഈ വീഡിയോ ആരാധകർ ഏറ്റെടുത്തുക്കഴിഞ്ഞു.
തന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ നിമിഷങ്ങളിലൊന്ന് ആരാധകരുമായി പങ്കുവെച്ച അനിരുദ്ധിന്റെ പോസ്റ്റിന് നിരവധി പേരാണ് ആശംസകളുമായി എത്തുന്നത്. വിവാഹത്തിന് പിന്നാലെ പങ്കുവെച്ച ചിത്രങ്ങൾക്കും വലിയ സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചിരുന്നു.
നവംബർ 11നായിരുന്നു അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദറും കാവ്യ മാരനും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം ഗ്രീസിൽ വെച്ച് നടന്നത്. രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി ആഘോഷപൂർവം സംഘടിപ്പിച്ച വിവാഹച്ചടങ്ങിൽ സിനിമാ, രാഷ്ട്രീയ, വ്യവസായ മേഖലകളിലെ പ്രമുഖർ പങ്കെടുത്തു.
വിവാഹ ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് അനിരുദ്ധ് നേരത്തെ കുറിച്ചത് 'ജീവിതത്തിലൊരിക്കൽ മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന, ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്ന 11.11' എന്നായിരുന്നു. നവംബർ 11 എന്ന പ്രത്യേക തീയതിയെ തന്റെ ജീവിതത്തിലെ പുതിയ തുടക്കവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചായിരുന്നു സംഗീത സംവിധായകന്റെ കുറിപ്പ്.
സൺ ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ കലാനിധി മാരന്റെയും കാവേരി മാരന്റെയും മകളാണ് കാവ്യ മാരൻ. ഐപിഎൽ ടീമായ സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിന്റെ ഉടമസ്ഥരിൽ പ്രധാനിയായ കാവ്യ, ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തും ഏറെ ശ്രദ്ധേയയാണ്. അനിരുദ്ധുമായുള്ള വിവാഹവാർത്ത പുറത്തുവന്നതോടെ ഇരുവരുടെയും വിശേഷങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു. വിവാഹത്തിൽ തമിഴ് സൂപ്പർതാരം രജനീകാന്ത്, കേന്ദ്രമന്ത്രി ദയാനിധി മാരൻ, മുൻ തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ. സ്റ്റാലിൻ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖരും പങ്കെടുത്തിരുന്നു.
വിവാഹത്തിന്റെ മനോഹരമായ നിമിഷങ്ങൾ സൺ പിക്ചേഴ്സും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. കാവ്യയ്ക്കും അനിരുദ്ധിനും വിവാഹാശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ടുള്ള പോസ്റ്റും പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസ് പുറത്തിറക്കി.
വിവാഹവാർത്ത ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചത് തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റിലൂടെയായിരുന്നു. സൺ ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ കലാനിധി മാരനും ഭാര്യ കാവേരി മാരനും മുഖ്യമന്ത്രി എ. രേവന്ത് റെഡ്ഡിയെ സന്ദർശിച്ച് മകൾ കാവ്യയുടെ വിവാഹ സൽക്കാരത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചതായാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന്റെ അറിയിപ്പിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത്.
നവംബർ 21ന് ചെന്നൈയിൽ വച്ചാണ് കാവ്യ മാരന്റെ അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദറിന്റെയും വിവാഹ സൽക്കാരം നടക്കുന്നത്. ഗ്രീസിലെ വിവാഹച്ചടങ്ങുകൾക്ക് പിന്നാലെ ചെന്നൈയിൽ നടക്കുന്ന ആഘോഷത്തിനായും ആരാധകരും സിനിമാ ലോകവും കാത്തിരിക്കുകയാണ്.