വിടവാങ്ങല് ചിത്രത്തിനും സംഗീതം നല്കി!'വിജയ് സാറിനൊപ്പമുള്ള യാത്ര മറക്കാനാകില്ല'; വൈകാരിക കുറിപ്പുമായി അനിരുദ്ധ്
കത്തി മുതല് ജന നായകന് വരെയുള്ള സിനിമകളില് ഒരുമിച്ച് വിജയ്യും അനിരുദ്ധും.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 27, 2026 at 5:06 PM IST
തമിഴ് സിനിമാ ലോകത്തെ വലിയ സംഗീത സംവിധായകരില് ഒരാളാണ് അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദര്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പാട്ടുകളും സിനിമയിലെ പശ്ചാത്തല സംഗീതവുമൊക്കെ കലാസ്വാദകര്ക്ക് ഏറെ പ്രിയങ്കരമാണ്. ഇപ്പോഴിതാ വിജയ്- അനിരുദ്ധ് കൂട്ടുക്കെട്ടിനെ കുറിച്ച് ഹൃദയസ്പര്ശിയായ ഒരു കുറിപ്പ് പങ്കുവച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ സംഗീത സംവിധായകന്.
അഞ്ച് സിനിമകളിലാണ് വിജയ്യും അനിരുദ്ധും ഒന്നിച്ചത്. ഈ കൂട്ടുക്കെട്ടില് പിറന്ന സിനിമകളൊക്കെ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റര് വിജയങ്ങളുമായിരുന്നു. വിജയ്യുടെ വിടവാങ്ങല് ചിത്രമായ ജന നായകനിലും സംഗീതം നല്കിയിരിക്കുന്നത് അനിരുദ്ധ് തന്നെയാണ്.
വിജയ്യുമായുള്ള കൂട്ടുക്കെട്ടിനെ കുറിച്ച് ഹൃദയസ്പര്ശിയായ കുറിപ്പ് പങ്കുവച്ചിരിക്കുകയാണ് അനിരുദ്ധ്. ഈ വൈകാരികമായ പോസ്റ്റ് ഞൊടിയിടയിലാണ് വിജയ്- അനിരുദ്ധ് ആരാധകര്ക്കിടയില് തരംഗമായത്.
അഞ്ച് സിനിമകളിലെ ഹിറ്റ് കൂട്ടുകെട്ട്
"ജനനായകൻ, ലിയോ, ബീസ്റ്റ്, മാസ്റ്റർ, കത്തി എന്നീ സിനിമകളിലൂടെ താങ്കളോടൊപ്പമുള്ള ഈ യാത്ര തികച്ചും വിസ്മയകരവും ഹൃദയസ്പർശിയുമായിരുന്നു. വിജയ് സർ, താങ്കൾ നൽകിയ അളവില്ലാത്ത വിശ്വാസത്തിന് നന്ദി. ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഓർമ്മകൾക്കും നന്ദി. സംഗീതം എന്നും നിലനിൽക്കട്ടെ’, അനിരുദ്ധ് കുറിച്ചു. വിജയ്ക്കൊപ്പമുള്ള ചിത്രം പങ്കുവച്ചാണ് അനിരുദ്ധ് വൈകാരികമായ കുറിപ്പ് പങ്കുവച്ചത്.
'ജനനായകൻ' വിജയ്യും അനിരുദ്ധും ഒന്നിക്കുന്ന അഞ്ചാമത്തെ ചിത്രമാണ്. 2014-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ എ.ആർ. മുരുകദോസ് സംവിധാനം ചെയ്ത 'കത്തി'യിലൂടെയാണ് വിജയ് ചിത്രത്തിന് അനിരുദ്ധ് ആദ്യമായി സംഗീതമൊരുക്കിയത്. ചിത്രത്തിലെ സെല്ഫി പുള്ള, ആത്തി തുടങ്ങിയ ഗാനങ്ങള് ഒരുക്കിയത് അനിരുദ്ധാണ്. പിന്നീട് മാസ്റ്റര്, ബീസ്റ്റ്, ലിയോ എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലും വിജയ്ക്കൊപ്പം അനിരുദ്ധും ഉണ്ടായിരുന്നു. വലിയ ജനപ്രീതിയാണ് ഈ സംഗീതത്തിന് പ്രേക്ഷകരില് നിന്നും ലഭിച്ചത്. ആഗോളതലത്തില് തന്നെ ശ്രദ്ധ നേടിയിടുണ്ട്.
വിജയ് ഇനി സിനിമയിൽ നിന്ന് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് പൂർണമായും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമുള്ള സിനിമാ യാത്രയെ അനിരുദ്ധ് നന്ദിയോടെ ഓർമിക്കുകയാണ് അനിരുദ്ധ്. സംഗീതം ഇനിയും തുടരും എന്ന അനിരുദ്ധിന്റെ വരി ആരാധകരെ ഏറെ വികാരഭരിതരാക്കുകയാണ്. ഇരുവരുടെയും സിനിമകൾ അവസാനിച്ചാലും അവയിലെ ഗാനങ്ങളും ഓർമ്മകളും എന്നും പ്രേക്ഷകഹൃദയങ്ങളിൽ ജീവിക്കുമെന്ന സന്ദേശമായാണ് ആരാധകർ ഈ കുറിപ്പിനെ വിലയിരുത്തുന്നത്.
വിജയ്യുടെ വിടവാങ്ങല് ചിത്രത്തിലും അനിരുദ്ധ്
സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച വിജയ്യുടെ അവസാന സിനിമയായാണ് 'ജന നായകൻ' എത്തിയത്. പൊങ്കല് റിലീസായി ചിത്രം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ഒട്ടേറെ പ്രതിസന്ധികള്ക്കൊടുവിലാണ് സിനിമ തിയേറ്റകുളില് എത്തിയത്. ചിത്രത്തിലെ ഗാനങ്ങളും പശ്ചാത്തല സംഗീതവും ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. വലിയ കയ്യടിയാണ് പ്രേക്ഷകര് അനിരുദ്ധിന് നല്കുന്നത്.
രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലവും ജനകീയ നേതാവിന്റെ കഥയും പറഞ്ഞ ചിത്രം പ്രേക്ഷകരിൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെച്ചു. മമിത ബൈജു ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന കഥാപാത്രമായി എത്തിയത്.