അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദറും കാവ്യ മാരനും വിവാഹിതരാകുന്നു! വിവാഹ സൽക്കാരം ചെന്നൈയിൽ; തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ക്ഷണം
തിയതി പുറത്തുവിട്ട് തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡി. വിവാഹം ഗ്രീസില് വച്ചെന്ന് റിപ്പോര്ട്ട്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 17, 2026 at 10:58 AM IST
തെന്നിന്ത്യൻ സംഗീതലോകത്തെ പ്രമുഖ സംഗീതസംവിധായകൻ അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദറും സൺ ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ കലാനിധി മാരന്റെ മകളും ഐ പി എല് ടീമായ സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് ഫ്രാഞ്ചൈസിയുടെ ഉടമയുമായ കാവ്യ മാരനും വിവാഹിതരാകുന്നു. തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡിയാണ് ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
ഇരുവരുടെയും വിവാഹ സൽക്കാരം നവംബർ 21ന് ചെന്നൈയിൽ നടക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി എ. രേവന്ത് റെഡ്ഡി അറിയിച്ചു. കലാനിധി മാരനും ഭാര്യ കാവേരി മാരനും ഹൈദരാബാദിലെ ജൂബിലി ഹിൽസിലുള്ള വസതിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡിയെ സന്ദർശിച്ച് വിവാഹ സൽക്കാരത്തിലേക്കുള്ള ക്ഷണിക്കുന്നതിന്റെ വീഡിയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എക്സിലൂടെ പങ്കുവച്ചു.
അനിരുദ്ധിന്റെയും കാവ്യയുടെയും വിവാഹം സംബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുകാലമായി അഭ്യൂഹങ്ങൾ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. നവംബർ 11ന് ഗ്രീസിൽ വെച്ച് ഇരുവരുടെയും വിവാഹം നടക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. അടുത്ത ബന്ധുക്കളും കുടുംബാംഗങ്ങളും മാത്രമായിരിക്കും വിവാഹച്ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുകയെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. എന്നാൽ വിവാഹത്തിന്റെ തീയതിയും വേദിയും സംബന്ധിച്ച ഈ വിവരങ്ങൾ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.
അതേസമയം, ചെന്നൈയിൽ നടക്കുന്ന വിവാഹ സൽക്കാരത്തിലേക്ക് തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രിയെ ക്ഷണിച്ചതോടെയാണ് ഇരുവരുടെയും വിവാഹവാർത്ത വീണ്ടും ശ്രദ്ധ നേടിയത്.
Sun Group Chairman Shri Kalanithi Maran and his wife, Smt. Kavery Maran, met Hon’ble Chief Minister Shri A. Revanth Reddy at his residence in Jubilee Hills and invited him to the wedding reception of their daughter, Kavya Maran. The wedding reception of Kavya Maran and Anirudh Ravichander is scheduled to be held in Chennai on November 21. #KalanithiMaran #KavyaMaran— Telangana CMO (@TelanganaCMO) October 16, 2026
അനിരുദ്ധിന്റെയും കാവ്യ മാരന്റെയും ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കിടെ നടൻ രജനീകാന്തിന്റെ പഴയൊരു പരാമർശവും ചർച്ചയായിരുന്നു. 'കൂലി' സിനിമയുടെ ഓഡിയോ ലോഞ്ചിനിടെ അനിരുദ്ധിനെ ഏറ്റവും യോഗ്യനായ ബാച്ചിലർ എന്ന് രജനീകാന്ത് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നു. നല്ല രൂപവും മികച്ച കരിയറും നല്ല കുടുംബപശ്ചാത്തലവുമുള്ള വ്യക്തിയാണ് അനിരുദ്ധെന്നും അദ്ദേഹം തമാശരൂപേണ പറഞ്ഞിരുന്നു. അനിരുദ്ധിനെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കാൻ കുടുംബം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന പരാമർശവും അന്ന് ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു.
ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് അനിരുദ്ധും കാവ്യയും പ്രണയത്തിലാണെന്നും വിവാഹത്തിനൊരുങ്ങുകയാണെന്നും തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ പ്രചരിച്ചത്. 2025 ജൂണിലും ഇരുവരും വിവാഹിതരാകുന്നുവെന്ന തരത്തിൽ വാർത്തകൾ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. അന്ന് അനിരുദ്ധ് സമൂഹമാധ്യമമായ എക്സിലൂടെ വാർത്തകൾ നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
'വിവാഹമോ? ശാന്തരാകൂ കൂട്ടുകാരേ. ദയവായി കിംവദന്തികൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് നിർത്തൂ' എന്നായിരുന്നു അന്ന് അനിരുദ്ധിന്റെ പ്രതികരണം. ഇരുവരും ഒരു വർഷത്തിലേറെയായി പ്രണയത്തിലാണെന്നും വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവകാശപ്പെട്ട ഒരു റെഡിറ്റ് പോസ്റ്റിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു അന്നത്തെ ചർച്ചകൾ.
തമിഴ് സിനിമയിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദർ ഇന്ന് തെന്നിന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ സംഗീതസംവിധായകരിലൊരാളാണ്. 'വൈ ദിസ് കൊലവെറി ഡി' എന്ന ഗാനത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധ നേടിയ അനിരുദ്ധ് പിന്നീട് നിരവധി സൂപ്പർഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട്. രജനീകാന്ത് നായകനായ 'ജയിലർ', 'കൂലി' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലെ സംഗീതവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരിയറിലെ ശ്രദ്ധേയ സംഭാവനകളാണ്.
അനിരുദ്ധ് സംഗീതം നൽകിയ 'ജയിലർ 2' ആഗോളതല ബോക്സ് ഓഫിസില് കുതിക്കുകയാണ്. കലാനിധി മാരന്റെ സൺ പിക്ചേഴ്സ് നിർമിച്ച ആദ്യ 'ജയിലർ' ആഗോള ബോക്സ് ഓഫീസിൽ ഏകദേശം 650 കോടി രൂപ നേടിയിരുന്നു. ചിത്രത്തിന്റെ വൻ വിജയത്തിൽ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ച് നിർമാതാക്കൾ രജനീകാന്തിന് ബിഎംഡബ്ല്യു എക്സ്7 കാറും സംവിധായകൻ നെൽസൺ ദിലീപ്കുമാറിനും അനിരുദ്ധിനും പോർഷെ കാറുകളും സമ്മാനിച്ചിരുന്നു.