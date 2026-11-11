അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദറും കാവ്യ മാരനും വിവാഹിതരായി; നവദമ്പതികളുടെ ആദ്യ ഫോട്ടോ പുറത്ത്! അതിഥികൾക്കായി ഒരുക്കുന്നത് രാജകീയ തമിഴ് സദ്യ
വിവാഹ സൽക്കാരം നവംബർ 21ന് ചെന്നൈയിൽ നടക്കും.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 11, 2026 at 7:41 PM IST
സംഗീതസംവിധായകൻ അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദറും സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് സഹഉടമ കാവ്യ മാരനും വിവാഹിതരായി. നവംബർ 11ന് ഗ്രീസിൽ നടന്ന ആഡംബരപൂർണമായ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വിവാഹത്തിലാണ് ഇരുവരും വിവാഹിതരായത്. അടുത്ത ബന്ധുക്കളുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും സിനിമാ-രാഷ്ട്രീയ മേഖലയിലെ പ്രമുഖരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു വിവാഹച്ചടങ്ങുകൾ.
വിവാഹത്തിന്റെ മനോഹരമായ ചിത്രങ്ങൾ അനിരുദ്ധ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പങ്കുവെച്ചതോടെ ആരാധകർക്കിടയിൽ വലിയ ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്.
"ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം സംഭവിക്കുന്നത്, എന്നാൽ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നിലനിൽക്കുന്നത് 11/11", എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദര് ചിത്രം പങ്കുവച്ചത്.
ഇരുവരുടെയും വിവാഹവസ്ത്രങ്ങളും ചിത്രങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധേയമാണ്. ക്രീം നിറത്തിലുള്ള വസ്ത്രമാണ് അനിരുദ്ധ് വിവാഹത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ഹെവി എംബ്രോയ്ഡറി വർക്കുകളുള്ള നീളൻ ജാക്കറ്റിനൊപ്പം കുർത്തയായിരുന്നു വേഷം. ക്ലാസിക് ലുക്കിലാണ് താരം വിവാഹച്ചടങ്ങിനെത്തിയത്.
അതേസമയം, ബ്ലഷ് പിങ്ക് നിറത്തിലുള്ള ലെഹങ്കയായിരുന്നു കാവ്യയുടെ വിവാഹവേഷം. മനോഹരമായ എംബ്രോയ്ഡറി വർക്കുകളും സീക്വിൻ അലങ്കാരങ്ങളുമുള്ള ലെഹങ്കയ്ക്കൊപ്പം മാച്ചിങ് ബ്ലൗസും അണിഞ്ഞിരുന്നു. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ചോക്കറും കമ്മലുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആഭരണങ്ങളും കാവ്യയുടെ ലുക്കിന് മാറ്റുകൂട്ടി. പാസ്റ്റൽ നിറങ്ങളിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങളിൽ ഇരുവരും ഒന്നിച്ചുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ഇതിനോടകം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമായിട്ടുണ്ട്.
ഗ്രീസിൽ രണ്ട് ദിവസത്തെ വിവാഹാഘോഷം
നവംബർ 10, 11 തീയതികളിലായാണ് അനിരുദ്ധിന്റെയും കാവ്യയുടെയും വിവാഹാഘോഷങ്ങൾ ഗ്രീസിൽ നടന്നത്. വിവാഹത്തിന് മുന്നോടിയായി നിരവധി പ്രമുഖർ ഗ്രീസിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചിരുന്നു. സൂപ്പർസ്റ്റാർ രജനികാന്ത് കുടുംബത്തോടൊപ്പം വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയതിന്റെ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും പുറത്തുവന്നിരുന്നു. തമിഴ്നാട് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ. സ്റ്റാലിനും കുടുംബവും വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ യാത്ര തിരിച്ചതായുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്തുവന്നു. സിനിമാ, രാഷ്ട്രീയ, കായിക മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള നിരവധി പ്രമുഖർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തതായാണ് വിവരം.
ചെന്നൈയിൽ ഗംഭീര സ്വീകരണം
ഗ്രീസിലെ വിവാഹത്തിന് പിന്നാലെ നവംബർ 21ന് ചെന്നൈയിൽ വിപുലമായ വിവാഹസൽക്കാരം സംഘടിപ്പിക്കും. കാവ്യയുടെ മാതാപിതാക്കളായ കലാനിധി മാരനും കാവേരി മാരനും തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി എ. രേവന്ത് റെഡ്ഡിയെ നേരിൽക്കണ്ട് ചടങ്ങിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് സ്വീകരണത്തിന്റെ തീയതി സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത്.
രാഷ്ട്രീയ മേഖലയിലെ നിരവധി പ്രമുഖർ സ്വീകരണത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ സോണിയ ഗാന്ധി, രാഹുൽ ഗാന്ധി, പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വാദ്ര എന്നിവരെയും ചടങ്ങിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചതായാണ് വിവരം. തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി സി. ജോസഫ് വിജയ്, തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി എ. രേവന്ത് റെഡ്ഡി, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി എൻ. ചന്ദ്രബാബു നായിഡു, മുൻ തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ. സ്റ്റാലിൻ എന്നിവരും അതിഥിപ്പട്ടികയിലുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമന്റെ പേരും ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട പ്രമുഖരുടെ പട്ടികയിൽ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്.
സിനിമാലോകത്തുനിന്ന് വൻ താരനിര
സിനിമാ മേഖലയിലെ നിരവധി പ്രമുഖരും അനിരുദ്ധിന്റെയും കാവ്യയുടെയും വിവാഹസൽക്കാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. രജനികാന്ത്, എ.ആർ. റഹ്മാൻ, കമൽഹാസൻ, ധനുഷ്, അജിത് കുമാർ, ശാലിനി അജിത് കുമാർ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖർക്ക് ക്ഷണമുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. അല്ലു അർജുനും ഭാര്യ സ്നേഹ അല്ലു റെഡ്ഡിയും, ശിവകാർത്തികേയനും ഭാര്യ ആരതിയും ചടങ്ങിനെത്തിയേക്കും.
സംവിധായകൻ നെൽസൺ ദിലീപ്കുമാർ, നടി ആൻഡ്രിയ ജെറമിയ, നടൻ പ്രസന്ന, സൂരജ് വെഞ്ഞാറമൂട് തുടങ്ങിയവരുടെ പേരുകളും അതിഥിപ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അനിരുദ്ധിന്റെ സംഗീതലോകത്തെ സഹപ്രവർത്തകരും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് സൂചന.
സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിന്റെ സഹഉടമയും സിഇഒയുമായ കാവ്യ മാരന്റെ ബന്ധം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തുനിന്നും നിരവധി പ്രമുഖർ ചെന്നൈയിലെ സ്വീകരണത്തിനെത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളായ അഭിഷേക് ശർമ, ഇഷാൻ കിഷൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. സിനിമാ-രാഷ്ട്രീയ മേഖലയിലെ പ്രമുഖർക്കൊപ്പം ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളും എത്തുന്നതോടെ ചെന്നൈയിലെ സ്വീകരണം വലിയ താരസംഗമമായി മാറുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
ധനുഷ് നായകനായെത്തിയ '3' എന്ന ചിത്രത്തിലെ 'വൈ ദിസ് കൊലവെറി ഡി' എന്ന ഗാനത്തിലൂടെയാണ് അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദർ സംഗീതലോകത്ത് വലിയ ശ്രദ്ധ നേടിയത്. പിന്നീട് തമിഴ്, തെലുങ്ക്, ഹിന്ദി സിനിമകളിലായി നിരവധി സൂപ്പർഹിറ്റ് ഗാനങ്ങളും സിനിമകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഗീതത്തിൽ പിറന്നു. ഷാരൂഖ് ഖാൻ, പവൻ കല്യാൺ, വിജയ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ താരങ്ങൾക്കൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള അനിരുദ്ധിന്റെ സംഗീതയാത്രയിൽ 'വേലൈ ഇല്ല പട്ടധാരി', 'കത്തി', 'പേട്ട', 'മാസ്റ്റർ', 'വിക്രം', 'ജയിലർ', 'ലിയോ' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങൾ നിർണായകമായി. 'ജയിലർ 2' ഉൾപ്പെടെയുള്ള വമ്പൻ പ്രോജക്ടുകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരിയറിലുണ്ട്.
அனிருத் - காவியா மாறன் திருமணம் கிரீஸ் நாட்டிற்கு புறப்பட்ட சூப்பர்ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் #rajinikanth | #anirudh | #kavyamaran | #Aniruthkavyamaran | #marriagefunction | #superstarrajinikanth | #chennai | #ETVBharatTamilNadu https://t.co/cW7VL3pXUJ— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) November 9, 2026
അതേസമയം, സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിന്റെ സിഇഒയും സൺ ടിവി നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഡയറക്ടറുമാണ് കാവ്യ മാരൻ. സൺ ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ കലാനിധി മാരന്റെയും കാവേരി മാരന്റെയും മകളായ കാവ്യ, യുകെയിലെ വാർവിക് ബിസിനസ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് എംബിഎ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമാണ് സൺ ടിവി നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായത്. ഐപിഎൽ മത്സരങ്ങൾക്കിടെ ടീമിനെ പിന്തുണച്ച് ഗാലറിയിലെത്താറുള്ള കാവ്യയ്ക്ക് വലിയ ആരാധകവൃന്ദവുമുണ്ട്.
2025 മുതലാണ് അനിരുദ്ധും കാവ്യയും വിവാഹിതരാകാൻ പോകുന്നുവെന്ന തരത്തിലുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങൾ പ്രചരിച്ചത്. ഇരുവരും ഒരു വർഷത്തിലേറെയായി പ്രണയത്തിലാണെന്നും വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവകാശപ്പെട്ട സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റുകളായിരുന്നു അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിട്ടത്. എന്നാൽ അന്ന് ഇത്തരം വാർത്തകൾ അനിരുദ്ധ് നിഷേധിച്ചിരുന്നു. 'വിവാഹമോ? ഹ ഹ... സുഹൃത്തുക്കളേ, ശാന്തരാകൂ. ദയവായി അഭ്യൂഹങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് നിർത്തൂ' എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം.
അതിഥികള്ക്ക് വിഭവസമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം
ചെന്നൈയിലെ പ്രമുഖ കാറ്ററിങ് സ്ഥാപനമായ അരുസുവൈ അരസുവിനാണ് വിവാഹത്തിലെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ചുമതല. വിവാഹത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ഭക്ഷണവിഭവങ്ങളെ കുറിച്ചും ആരാധകരുടെ ശ്രദ്ധ നേടുന്നുണ്ട്. പ്രമുഖ താരവിവാഹങ്ങൾക്കും വലിയ ആഘോഷങ്ങൾക്കും ഭക്ഷണമൊരുക്കുന്നതിൽ പ്രശസ്തനായ അരസുവൈ നടരാജന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഒരുക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. വിവാഹനിശ്ചയ ചടങ്ങിലും ഇതേ സ്ഥാപനമാണ് ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കിയത്. അതിഥികൾക്കായി വിപുലമായ ഉച്ചഭക്ഷണവും അത്താഴവിരുന്നുമാണ് ഒരുക്കിയിരുന്നത്.
വിവാഹദിനത്തിലും പരമ്പരാഗത തമിഴ് ബ്രാഹ്മണ ശൈലിയിലുള്ള സസ്യാഹാര വിരുന്നായിരിക്കും അതിഥികൾക്കായി ഒരുക്കുകയെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരം. വിവിധതരം മധുരപലഹാരങ്ങളും ഭക്ഷണവിഭവങ്ങളും സദ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുമെന്നാണ് സൂചന. എന്നാൽ അന്തിമ മെനു ഇതുവരെ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. സാധാരണ തമിഴ് വിവാഹസദ്യയിൽ ചോറ്, സാമ്പാർ, രസം, വിവിധ പച്ചക്കറി വിഭവങ്ങൾ, അച്ചാറുകൾ, പപ്പടം, തൈര്, മധുരപലഹാരങ്ങൾ എന്നിവ ഇടംപിടിക്കാറുണ്ട്. വാഴയിലയിലാണ് പരമ്പരാഗതമായി ഇത്തരം സദ്യകൾ വിളമ്പുന്നത്.
ചെന്നൈ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അരുസുവൈ അരസു കാറ്ററേഴ്സിന് ഏഴ് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ പഴക്കമുണ്ട്. വാഴയിലയിലെ പരമ്പരാഗത സദ്യയ്ക്കൊപ്പം ബുഫെ രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണസേവനവും സ്ഥാപനം ഒരുക്കുന്നുണ്ട്.