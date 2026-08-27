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അനുമതി നിഷേധം മുതൽ ലാബിൽ ഫിലിം മാഗസിൻ നഷ്ടപ്പെടൽ വരെ; 'ദൗത്യ'ത്തിൻ്റെ വഴിയിലെ പ്രതിസന്ധികളെക്കുറിച്ച് സംവിധായകൻ അനിൽ

ദൗത്യം ചിത്രീകരണ അനുഭവങ്ങളും നേരിട്ട വെല്ലുവിളികളും സംവിധായകന്‍ ദൗത്യം അനിൽ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പങ്കുവെക്കുന്നു

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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 27, 2026 at 5:07 PM IST

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​അക്കി വിനായക്

മലയാള സിനിമയിൽ നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ പരിമിതികൾ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത്, ഹോളിവുഡ് നിലവാരത്തിൽ ഒരുങ്ങിയ ഒരു ക്ലാസിക് ചിത്രമാണ് 'ദൗത്യം'. മോഹൻലാൽ നായകനായെത്തിയ ഈ ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്ത് പതിറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇന്നും ആസ്വാദകരുടെ ചർച്ചകളിൽ സജീവമാണ്. എന്നാൽ, ഈ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണ വേളയിൽ അണിയറ പ്രവർത്തകർ അനുഭവിച്ച വേദനകളും പ്രതിസന്ധികളും ചെറുതല്ല. ഫിലിം മാഗസിനുകൾ നഷ്ടപ്പെടലും ചിത്രീകരണ അനുമതി നിഷേധിക്കലുമൊക്കെയായി നിരവധി കടമ്പകൾ കടന്നാണ് 'ദൗത്യം' തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയത്. ചിത്രീകരണ അനുഭവങ്ങളും നേരിട്ട വെല്ലുവിളികളും സംവിധായകന്‍ ദൗത്യം അനിൽ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പങ്കുവെക്കുന്നു.



ഹോളിവുഡ് മാതൃകയും വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞ തുടക്കവും

ഐ വി ശശി സാറിൻ്റെ കൂടെ പ്രവർത്തിച്ച പരിചയവുമായാണ് ഞാൻ സംവിധാനത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. ഗായത്രി അശോക് എഴുതിയ തിരക്കഥയായിരുന്നു 'ദൗത്യത്തിൻ്റേത്'. മലയാള സിനിമ അതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള രംഗങ്ങളായിരുന്നു അതിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഹോളിവുഡ് മാതൃകയിലുള്ള ഒരു സിനിമയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. നിർമാതാവ് സി വി രാമകൃഷ്ണൻ പച്ചക്കൊടി കാണിച്ചതോടെയാണ് ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചത്.

​ആതിരപ്പിള്ളിക്കടുത്തുള്ള വനമേഖലയായിരുന്നു ആദ്യ ലൊക്കേഷൻ. മഴക്കാലം കഴിഞ്ഞിരുന്നതിനാൽ അവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുക വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. ഹൈ ആങ്കിൾ വിഷ്വലുകൾ എടുക്കാൻ അന്നത്തെ കാലത്ത് പരിമിതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ, ഏതു മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നും ക്യാമറ ചലിപ്പിക്കാൻ ധൈര്യമുള്ള സാഹസികനായ ക്യാമറമാൻ ജെ വില്യംസിനെ ഞങ്ങൾ ഒപ്പം കൂട്ടി. ആക്ഷൻ കൊറിയോഗ്രാഫർ ത്യാഗരാജൻ മാസ്റ്ററും ക്യാമറ കൈകാര്യം ചെയ്തു. അങ്ങനെ മൂന്ന് ക്യാമറകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ മലയാള സിനിമയായി ദൗത്യം മാറി.


പൊൻമുടിയിലെ ചിത്രീകരണവും പ്രകൃതിയുടെ കനിവും

വനത്തിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് തുടരാൻ പ്രായോഗികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്തെ പൊൻമുടിയിലേക്ക് ബാക്കി ചിത്രീകരണം മാറ്റി. വിമാനം തകർന്നുവീഴുന്ന രംഗങ്ങൾ ചാലക്കുടിക്ക് അടുത്തുള്ള ഫ്ലൈയിംഗ് ക്ലബ്ബിൻ്റെ സഹായത്തോടെ മിനിയേച്ചർ വഴിയാണ് ചിത്രീകരിച്ചത്.

Anil Reveals Untold Struggles Behind Douthyam
ദൗത്യം (Special Arrangement)

​സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സിൽ വലിയൊരു മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. മിനിയേച്ചർ വഴി ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നെങ്കിലും, ദൈവഭാഗ്യം എന്നോണം ഷൂട്ടിങ് നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ പെട്ടെന്ന് ഒരു പ്രളയവും കനത്ത മലവെള്ളപ്പാച്ചിലും ഉണ്ടാവുകയായിരുന്നു. ആ സാഹചര്യം ഞങ്ങൾ മൂന്ന് ക്യാമറകൾ ഉപയോഗിച്ച് മനോഹരമായി ഒപ്പിയെടുത്തു. മിനിയേച്ചറിൻ്റെ പരിമിതികൾക്കപ്പുറം അതൊരു വലിയ ദൃശ്യവിരുന്നായി മാറി.

നാവികസേനയുടെ അനുമതിയും അപ്രതീക്ഷിത പ്രതിസന്ധികളും


രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് വരുന്ന ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ ചിത്രീകരിക്കാൻ കൊച്ചിയിലെ നേവൽ ബേസിനെയാണ് സമീപിച്ചത്. സിനിമയുടെ കഥ ഇന്ത്യൻ മിലിറ്ററിക്ക് എതിരാണോ എന്ന സംശയത്താൽ അവർ ആദ്യം അനുമതി നിഷേധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ കഥ കേട്ടപ്പോൾ, രാജ്യത്തിൻ്റെ സുരക്ഷാസേനയെ പ്രമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ചിത്രമായതിനാൽ അവർ പൂർണ പിന്തുണ നൽകി.

​അക്കാലത്ത് അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഔദ്യോഗിക യാത്ര നിഷേധിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ സിനിമയ്ക്ക് ചില പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചെങ്കിലും, ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ പരിശീലന പറക്കലിന് ഉയരുമ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം നേവി ഒരുക്കി തന്നു. ആ ദൃശ്യങ്ങളുടെ ഭംഗി കണ്ട് ഞാനും തിരക്കഥാകൃത്തും ഈ ചിത്രം വലിയ വിജയമാകുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു.

Anil Reveals Untold Struggles Behind Douthyam
ദൗത്യം (Special Arrangement)

ലാബിൽ സംഭവിച്ച ദുരന്തവും തിയേറ്റർ വിജയവും

ചരിത്ര രേഖകളിൽ ദൗത്യം എന്ന ചിത്രം എന്നും ഉണ്ടാകുമെന്ന് കരുതി. പക്ഷേ വിധി മറ്റൊന്നായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഒറിജിനലായി ഷൂട്ട് ചെയ്ത മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിൻ്റെ രംഗങ്ങളും ഹെലികോപ്റ്റർ രംഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന ഫിലിം മാഗസിൻ ലാബിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടുന്നു. അത് ആരെങ്കിലും മോഷ്ടിച്ചതാണോ അട്ടിമറിയാണോ ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല. സിനിമയുടെ പ്രസക്തമായ ഭാഗങ്ങളാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതൊന്നും ഇനി വീണ്ടും ഷൂട്ട് ചെയ്യാനും സാധിക്കില്ല. ഒടുവിൽ പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ സിനിമ പൂർത്തിയാക്കി റിലീസ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു. സിനിമ റിലീസ് ആകുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ റെക്കോർഡ് തുകയ്ക്കാണ് തമിഴ്, തെലുഗു, മറ്റ് അന്യഭാഷ റീമേക്കുകൾ വിറ്റു പോയത്. സിനിമയുടെ റിലീസ് ദിവസം കൊച്ചി നഗരത്തിൽ തിയേറ്ററുകൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട തിരക്ക് അവിശ്വസനീയമായിരുന്നു. ആദ്യദിനങ്ങളിൽ സിനിമയ്ക്ക് വളരെയധികം നെഗറ്റീവ് പ്രചരണവും ഉണ്ടായി. പക്ഷേ സിനിമ പിന്നീട് മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റിയിലൂടെ വളർന്നു. സാറ്റലൈറ്റ് റിലീസ് വന്നതോടുകൂടി മലയാളികളുടെ എക്കാലത്തെയും പ്രിയപ്പെട്ട സ്പൈ ത്രില്ലറായി ദൗത്യം മാറുകയായിരുന്നു.

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MOHANLAL
MOHANLAL MOVIES
DOUTHYAM
DIRECTOR ANIL
DOUTHYAM MOVIE STRUGGLES

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