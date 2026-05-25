മോഹൻലാലിനെ മനസ്സിൽ കണ്ടല്ല ദൃശ്യത്തിലെ ആ ഐക്കോണിക് തീം മ്യൂസിക് ജനിച്ചത്; സംഗീതവിശേഷങ്ങളുമായി അനിൽ ജോൺസൺ
സംഗീത സംവിധായകൻ അനിൽ ജോൺസൺ തൻ്റെ സംഗീതവഴികളെക്കുറിച്ച് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട്
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 25, 2026 at 5:21 PM IST|
Updated : May 25, 2026 at 6:39 PM IST
അക്കി വിനായക്
സംഗീതത്തിൻ്റെ മാസ്മരികത കൊണ്ട് മലയാള സിനിമയിലെ ത്രില്ലറുകളെ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിയ പ്രതിഭയാണ് സംഗീത സംവിധായകൻ അനിൽ ജോൺസൺ. ദൃശ്യം, മെമ്മറീസ്, ആദി, ഇലവീഴാപൂഞ്ചിറ, ജോസഫ് തുടങ്ങിയ സിനിമകളിലൂടെ കഥയുടെ ആത്മാവറിഞ്ഞ് പശ്ചാത്തല സംഗീതമൊരുക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശൈലി ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഇതാദ്യമായി അദ്ദേഹം ഒരു മുഖ്യധാരാ മാധ്യമത്തോട് തൻ്റെ സംഗീതവഴികളെക്കുറിച്ച് മനസ്സ് തുറക്കുന്നു.
തിയേറ്ററുകളില് ഇപ്പോള് വിസ്മയം തീര്ക്കുന്നത് 'ദൃശ്യം 3' ആണല്ലോ, അപ്പോള് ദൃശ്യത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങിയാലോ?
തീര്ച്ചയായും. ഒരു സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം മുഴുവൻ പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞശേഷം ഫസ്റ്റ് കട്ട് സംഗീതസംവിധായകൻ്റെ ടേബിളിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് മാത്രം ആ സിനിമയെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുകയും കഥാസന്ദർഭങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്ന രീതി ഞാൻ പിന്തുടരുന്നില്ല. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പല സിനിമകളുടെയും തിരക്കഥ രചന മുതൽ പൊതുവേ ഞാനും ഭാഗമാകാറുണ്ട്. പക്ഷേ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്രം മേൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അവസാനഘട്ടത്തിൽ സിനിമകളുടെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട്. ദൃശ്യം എന്ന സിനിമയുടെ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഞാനും ഉൾപ്പെട്ടു.
മോഹന്ലാലിനെ മനസ്സില് കണ്ട് ഒരുക്കിയ തീം മ്യൂസിക് ആയിരുന്നോ ദൃശ്യത്തിലേത്?
വളരെ രസകരമായ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ആ തീം മ്യൂസിക് ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് സൂപ്പർസ്റ്റാർ മോഹൻലാൽ ഈ സിനിമയുടെ ഭാഗമല്ല! ദൃശ്യം ഒരു വലിയ പ്രോജക്ട് ആയി ഓൺ ആകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ സംവിധായകൻ ജിത്തു ജോസഫ് എന്നോട് കഥ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു. ആ കഥാസന്ദർഭങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് ജോർജുകുട്ടിക്ക് വേണ്ടി ഞാനൊരു തീം മ്യൂസിക് തയാറാക്കി ജിത്തുവിന് അയച്ചുകൊടുത്തു. അദ്ദേഹത്തിന് അത് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഒരു താരത്തിൻ്റെ മുഖവും മനസ്സിൽ വിചാരിക്കാതെ, കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ഇമോഷൻ മാത്രം മുൻനിർത്തി ചെയ്ത ആ സംഗീതമാണ് ഇന്നും ദൃശ്യത്തിൻ്റെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളിലും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്. താരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പാട്ടൊരുക്കുന്ന രീതി കഴിഞ്ഞ 13 വർഷത്തെ എൻ്റെ കരിയറിൽ ഒരിടത്തും കാണാൻ കഴിയില്ല.
താങ്കളുടെ സിനിമകളിലെ പശ്ചാത്തല സംഗീതത്തിന് ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുണ്ട്. കൊമേഴ്സ്യൽ മസാല സംഗീതത്തിൽ നിന്നും മാറി ഇമോഷൻസിന് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് ബോധപൂർവമാണോ?
സംഗീതസംവിധാനം എന്നാൽ സീനുകൾക്ക് മേന്മ വർധിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം മാത്രമല്ല. സംഗീതത്തിലൂടെയും സിനിമയുടെ കഥ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ദൃശ്യമെന്ന സിനിമയിൽ ജോർജുകുട്ടി എന്ന കഥാപാത്രം എങ്ങനെയാണ് ലോകം നോക്കി കാണുന്നത്, മറ്റുള്ളവർ ജോർജുകുട്ടിയുടെ കഥാപാത്രത്തെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ഈ രണ്ടു പ്രെസ്പെക്ടീവകളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് സംഗീതം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ദൃശ്യത്തിൻ്റെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളിൽ താങ്കൾക്ക് സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിക്കാൻ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടേറിയതായി തോന്നിയത് ഏത് ഭാഗമായിരുന്നു?
പലരും വിചാരിക്കുന്നത് ഒന്നാം ഭാഗമോ മൂന്നാം ഭാഗമോ ആയിരിക്കും എന്നാണ്. എന്നാൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ചലഞ്ചിങ് ആയി തോന്നിയത് 'ദൃശ്യം 2' ആയിരുന്നു. കാരണം, രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ ജോർജുകുട്ടിക്ക് ഒരു ഹീറോ ഭാവമുണ്ട്. എന്നാൽ അത് വെറുമൊരു കൊമേഴ്സ്യൽ പ്രതികാരമല്ല, തനിക്ക് നേരെ വരുന്ന അമ്പുകളുടെ മുനയൊടിക്കുക മാത്രമാണ് അയാൾ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സംഗീതം ഒരുപാട് മുകളിൽ പോകാനും പാടില്ല, എന്നാൽ ആരാധകർക്ക് ആവശ്യമായ 'രോമാഞ്ചം' നൽകുകയും വേണം. ആ ഒരു ബാലൻസിങ് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു.
'ദൃശ്യം 2' ഇത്രയും വലിയ വിജയമാകുമെന്നും ഇതൊരു വലിയ ഫ്രാഞ്ചൈസി ആയി മാറുമെന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നോ?
ദൃശ്യം 2 ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇതൊരു ഫ്രാഞ്ചൈസിയിലേക്ക് പോകുമെന്ന് എനിക്ക് കൃത്യമായ ധാരണയുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ സംവിധായകൻ ജിത്തു ജോസഫ് കേവലം ഒരു ഹിറ്റിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രം തുടർച്ചയായി സിനിമകൾ ചെയ്യുന്ന ആളല്ല. അടുത്ത സിനിമ ദൃശ്യത്തിൻ്റെ നാലാം ഭാഗം ആണ്. എന്നാൽ നാളെ മുതൽ ആ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളല്ല ജിത്തു. ഒരു സിനിമയുടെ തുടർച്ച ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അത്രയും കാമ്പുള്ള ഒരു ആശയം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ വരണം. 2013-ൽ ദൃശ്യം റിലീസ് ചെയ്ത് ഏഴ് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ജിത്തു എന്നോട് ദൃശ്യം 2-ൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു. ചിത്രത്തിൻ്റെ ഒന്നാം ഭാഗം ഉണ്ടാക്കിയ ഇമ്പാക്ട് രണ്ടാമതിന് കിട്ടുമോ എന്നൊരു ചെറിയ സംശയം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് ആറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കൊറോണ സമയത്താണ് അതിൻ്റെ പൂർണമായ തിരക്കഥ എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ലാലേട്ടനും ആൻ്റണി പെരുമ്പാവൂരിനും രണ്ടാം ഭാഗം വരണമെന്ന് വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു.
ദൃശ്യം 3-ലേക്ക് വരുമ്പോൾ, സംഗീതത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്തൊക്കെ പുതുമകളാണ് പരീക്ഷിച്ചത്?
ദൃശ്യം മൂന്നാം ഭാഗത്തിന് വേണ്ടി സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഞാനും ജിത്തുവും ചേർന്ന് ഒരുപാട് മ്യൂസിക്കൽ സ്കെച്ചുകൾ തയാറാക്കിയിരുന്നു. രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ ജോർജുകുട്ടിയുടെ ഇമോഷനുകൾക്കാണ് പ്രാധാന്യം നൽകിയത്. ജോർജുകുട്ടിയുടെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും ജീവിതനിലവാരം ഉയർന്നെങ്കിലും താൻ ചെയ്ത പാപത്തിൻ്റെ ഭാരവും പേറിയാണ് അയാൾ ജീവിക്കുന്നത്. രണ്ടാം ഭാഗത്തിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സിൽ മുരളി ഗോപിയുടെ ഐജി കഥാപാത്രം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ—മരണം വരെ വരുൺ പ്രഭാകറിൻ്റെ കൊലപാതകം അയാളെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കും, അത് തന്നെയാണ് അയാൾക്കുള്ള ശിക്ഷ എന്ന്. ആ ഒരു പോയിൻ്റിൽ നിന്നാണ് 'ദൃശ്യം 3'-ൻ്റെ സംഗീതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം രൂപപ്പെടുന്നത്. പ്രായത്തിൻ്റേതായ മാറ്റങ്ങളിൽ ജോർജുകുട്ടി ഇപ്പോൾ വളരെയധികം ഓടിത്തളർന്നിരിക്കുന്നു. ആ തളർച്ചയും ഭാരവും സംഗീതത്തിലുമുണ്ട്. എന്നാൽ, മറ്റു രണ്ട് ഭാഗങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് മൂന്നാം ഭാഗത്തിന് സംഗീതമൊരുക്കാൻ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഈസിയായിരുന്നു.
ദൃശ്യത്തിൻ്റെ ആ ഐക്കോണിക് തീം മ്യൂസിക് എങ്ങനെയാണ് താങ്കളുടെ മനസ്സിൽ ജനിക്കുന്നത്?
ദൃശ്യം എൻ്റെ കരിയറിലെ മൂന്നാമത്തെ സിനിമയാണ്. ജിത്തു ജോസഫ് സംവിധാനം ചെയ്ത മെമ്മറീസിൻ്റെ ജോലികൾ പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് അദ്ദേഹം ദൃശ്യത്തിൻ്റെ തിരക്കഥ നൽകി വായിച്ച് അഭിപ്രായം അറിയിക്കാന് പറഞ്ഞത്. ഒരു കഥയുടെ അഭിപ്രായം വാക്കുകളിലൂടെ പറയാൻ പലപ്പോഴും ഞാൻ പരാജയപ്പെട്ടു പോകാറുണ്ട്. ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞത് ഒരു മ്യൂസിക്കൽ സ്കെച്ചിലൂടെ ആയിരുന്നു. എനിക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിച്ച കാര്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഒരു സംഗീതം ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിന് അയച്ചു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു.
ജോർജുകുട്ടി എന്ന സാധാരണക്കാരനായ, എന്നാൽ ബുദ്ധിമാനായ ആ കഥാപാത്രത്തെ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ എങ്ങനെ സാധിച്ചു?
ജോർജുകുട്ടി എന്ന കഥാപാത്രത്തെ വളരെ പെട്ടെന്നാണ് ഞാൻ ഉൾക്കൊണ്ടത്. എനിക്കും സംവിധായകൻ ജിത്തു ജോസഫിനും രണ്ട് പെൺകുട്ടികളാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരു അച്ഛൻ്റെ വികാരം എന്താണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ജോർജുകുട്ടിയുടെ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ പെട്ടുപോയാൽ എന്തു ചെയ്യും. കഥാപാത്രത്തെ എങ്ങനെ ഉൾക്കൊണ്ടു എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇതിൽ കൂടുതൽ ന്യായീകരണം വേണമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഒരുപാട് ചിന്തിച്ച്, ആലോചിച് സംഭവിച്ചതല്ല ദൃശ്യം എന്ന സിനിമയുടെ സംഗീതം. അത് വളരെ നാച്ചുറലായി ഉള്ളിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ്.
തീർച്ചയായും, ജോൺസൺ മാസ്റ്ററോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ്. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, "ഒരു സംഗീത സംവിധായകന് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള ഘടകം കോമൺസെൻസ് ആണ്." തിയേറ്ററിലെത്തുന്ന സാധാരണക്കാർ മുതൽ ഉയർന്ന ചിന്താഗതിയുള്ളവരെ വരെ ഒരു സിനിമയുടെ സംഗീതം ഒരേപോലെ സ്വാധീനിക്കണം. അത് തിരിച്ചറിയാനുള്ള കോമൺസെൻസ് നമുക്കുണ്ടാകണം. മറ്റൊരു കാര്യം, ഒരു സിനിമയ്ക്കുള്ള സംഗീതം അന്വേഷിച്ച് നമ്മൾ എവിടെയും യാത്ര ചെയ്യേണ്ടതില്ല. അതിനുള്ള സംഗീതം ആ സിനിമയുടെ കഥയിലും കഥാപാത്രങ്ങളിലും ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ടാകും, അത് പരതിയെടുക്കുക മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. മാസ്റ്ററുടെ ഈ ഉപദേശമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും പിന്തുടരുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ദൃശ്യം എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സംഗീതം ആ സിനിമയുടെ കഥയുടെയും കഥാപാത്രങ്ങളുടെയും ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഞാൻ തപ്പിയെടുത്തതാണ്.
ജിത്തു ജോസഫിൻ്റെ സിനിമകളിൽ അനിൽ ജോൺസൺ ഒരു സ്ഥിര സാന്നിധ്യമാണല്ലോ. ഈ കോമ്പോയ്ക്ക് പിന്നിലെ രഹസ്യം എന്താണ്?
ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു എഗ്രിമെൻ്റ് ഉണ്ട്. അദ്ദേഹം എഴുതുന്ന സിനിമകൾക്കു മാത്രമേ ഞാൻ സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിക്കുകയുള്ളൂ. മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സ്റ്റോറി ടെല്ലേഴ്സിൽ ഒരാളാണ് ജിത്തു ജോസഫ്. അദ്ദേഹം തന്നെ എഴുതുമ്പോൾ ആ സിനിമയുടെ സംഗീതസംവിധാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും വളരെ ഡൈജറ്റീവായ ചർച്ചകൾ നമുക്ക് നടത്താം. മറ്റൊരാൾ എഴുതുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങളിൽ സംവിധായകനും തിരക്കഥാകൃത്തിനും വ്യത്യസ്ത കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഉണ്ടാകാം. ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കോഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോവുക എന്നത് ഒരു സംഗീതസംവിധായകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്ക് ഒരല്പം പ്രയാസമാണ്. സംവിധായകൻ തന്നെ തിരക്കഥാകൃത്ത് ആയിട്ടുള്ള സിനിമകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വളരെയധികം കംഫർട്ടബിൾ ആണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ഷാഹി കബീർ. ഏത് പാതിരാത്രിയും സംഗീതത്തിൻ്റെ ജോലികൾ പുരോഗമിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അവരെ വിളിച്ചാൽ നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് കൃത്യമായ ഉത്തരമുണ്ടാകും. ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സിനിമകളുടെ സംഗീതം എന്ന് പറയുന്നത് ആ സിനിമകളുടെ കഥയ്ക്ക് പിന്നിലുള്ള മാജിക് തന്നെയാണ്.
അടിച്ചു മുഴക്കുന്ന സംഗീതത്തേക്കാൾ ഒരു സിനിമയുടെ രംഗത്തിനും കഥാപാത്രത്തിനും എന്താണോ വേണ്ടത് അതാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാറുള്ളത്. തിയേറ്ററിൽ പ്രേക്ഷകർ വരുന്നത് കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളും കാണാനാണ്. അവരുടെ ആസ്വാദനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നും, അത് പശ്ചാത്തല സംഗീതം ആണെങ്കിൽ പോലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. ഇലവീഴാപൂഞ്ചിറ, ജോസഫ് തുടങ്ങിയ എൻ്റെ സിനിമകളുടെ സംഗീതത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം പരിശോധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ബോധ്യപ്പെടും. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ത്രില്ലർ സിനിമകളിലെ സംഗീതത്തിന് വ്യത്യസ്തത ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനു പ്രധാന കാരണം എൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസാണ്. എന്നിലെ സംഗീത സംവിധായകന് പ്രചോദനമായ ലെജന്ഡുകളുടെ വർക്കുകൾ ആണ്.
എൻ്റെ ഈ ശൈലിക്ക് പിന്നിൽ ഹോളിവുഡ് സിനിമകളുടെ വലിയൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട്. ടോം ഹാൻസ് നായകനായ 'റോഡ് ടു പെർഡിഷൻ' എന്നൊരു ഗ്യാങ്സ്റ്റർ സിനിമയുണ്ട്. പ്രശസ്ത ഹോളിവുഡ് മ്യൂസിഷ്യൻ തോമസ് ന്യൂമാൻ ആണ് അതിന് സംഗീതം നൽകിയത്. ആ സിനിമയിലെ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ ശാന്തവും ലളിതവുമായ സംഗീതമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു കഥാപാത്രം വെടിവെയ്ക്കുമ്പോൾ ആ രംഗത്തിൻ്റെ ആക്ഷനെക്കാളും, വെടിവെയ്ക്കുന്ന ആളുടെ മനസ്സിലെ മാനസിക സംഘർഷങ്ങളെയാണ് സംഗീതം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആ സിനിമ വളരെ ഇമോഷണൽ ആയി നമുക്ക് കണക്ട് ആകും. ഒരു ആക്ഷൻ രംഗത്തിൽ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ മുഖഭാവവും സംഘട്ടനവും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതിനെ സംഗീതത്തിലൂടെ വീണ്ടും പുനരാവിഷ്കരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാത്തത് ആ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ഇമോഷൻ എന്താണെന്നാണ്. അതാണ് പശ്ചാത്തല സംഗീതത്തിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് എന്നിലെ സംഗീത സംവിധായകനെ ഒരുപാട് സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഒരു സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പശ്ചാത്തല സംഗീതം കുത്തിനിറയ്ക്കുന്നതിനോട് എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല. സംഗീതത്തോടൊപ്പം സൈലൻസിനും വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട്. മണിച്ചിത്രത്താഴ് എന്ന സിനിമയുടെ പശ്ചാത്തല സംഗീത സംവിധാനത്തെ കുറിച്ച് ഒരിക്കൽ ഞാൻ ജോൺസൺ മാസ്റ്ററോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിനു പറഞ്ഞ ഒരു മറുപടിയുണ്ട്. രണ്ട് സൈലൻസുകൾക്കിടയിൽ വരുന്ന ചെറിയ സംഗീതമാണ് പ്രേക്ഷകരെ ഒരുപാട് സ്വാധീനിക്കുന്നത്. അവരെ പേടിപ്പിക്കുന്നതും ഇമോഷണൽ ആക്കുന്നതും അതു തന്നെയാണ്.
അതുകൊണ്ടാണോ മെമ്മറീസ് എന്ന സിനിമയിൽ പൃഥ്വിരാജിന്റെ കഥാപാത്രം കൊലപാതകിയുടെ പിന്നാലെ ഓടുന്ന പ്രശസ്തമായ സീനിൽ സംഗീതം ഒഴിവാക്കി സൈലൻസ് ഉപയോഗിച്ചത്?
തീർച്ചയായും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. മെമ്മറീസ് എന്ന സിനിമയിൽ ആ രംഗത്തിൽ പൃഥ്വിരാജിൻ്റെയും കൊലപാതകിയുടെയും കാലിൻ്റെ ശബ്ദവും മഴയുടെ ശബ്ദവും ഉൾപ്പെടുത്തി സൗണ്ട് എഫക്സ് മാത്രമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞാനും സംവിധായകൻ ജിത്തു ജോസഫും തമ്മിൽ ഒരുപാട് ആർഗ്യുമെൻ്റ് സംഭവിച്ച ഒരു സീൻ ആയിരുന്നു അത്. എനിക്ക് ആ രംഗത്തിൽ സൈലൻസ് ഉപയോഗിക്കണം എന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം. പക്ഷേ സംവിധായകൻ അവിടെ മ്യൂസിക് വേണമെന്ന് നിർബന്ധം പിടിച്ചു. എന്നെക്കൊണ്ട് ആ സീനിനു വേണ്ടി മ്യൂസിക് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
ഒരു സംഗീത സംവിധായകൻ എന്നതിനപ്പുറം ആ രംഗത്തിൽ അങ്ങനെയൊരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ താങ്കളെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഘടകം എന്തായിരുന്നു?
ഞാനൊരു സംവിധായകൻ കൂടിയാണ്. സ്വതന്ത്ര സംഗീത സംവിധായകൻ ആകുന്നതിനുമുമ്പ് പരസ്യ ചിത്രങ്ങൾ ചെയ്യുകയും വീഡിയോകൾ ഡയറക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരു സിനിമയുടെ ഉൾക്കാമ്പിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് കടന്നുചെല്ലാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും.
മെമ്മറീസ് എന്ന സിനിമയിൽ നായക കഥാപാത്രത്തിനും വില്ലൻ കഥാപാത്രത്തിനും ശാരീരിക പരിമിതികൾ ഉണ്ട്. വില്ലൻ കഥാപാത്രത്തിന് കാലിൽ ഒരു മുടന്തുണ്ട്. അമിതമായ മദ്യപാനം കാരണം ആരോഗ്യം ക്ഷയിച്ച അവസ്ഥയിലാണ് പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ നായക കഥാപാത്രം. രണ്ടുപേരുടെയും ശാരീരിക പോരായ്മകൾ വ്യക്തമായി വരച്ചുകാട്ടുന്ന മെമ്മറീസ് എന്ന സിനിമയിലെ ഏക സീൻ ആണിത്. ഈ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ അവസ്ഥ പ്രേക്ഷകരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഏക സീൻ. ആ സീനിൽ സംഗീതത്തിൻ്റെ അകമ്പടി കൂടി കയറ്റി പ്രേക്ഷകരുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാൻ ഞാൻ ഒരുക്കമായിരുന്നില്ല. ഓട്ടത്തിൻ്റെ ദൈർഘ്യം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ സാം എന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം ക്ഷയിച്ച് അയാളുടെ വേഗത കുറയുന്നതായി വ്യക്തമാകുന്നു. അതേസമയം വില്ലൻ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ കാലിലെ മുടന്തും വർധിക്കുകയാണ്. അവിടെ സംഗീതത്തിന് പകരം അവരുടെ ബൂട്ടിൻ്റെ ശബ്ദത്തിനാണ് പ്രസക്തി. രണ്ടുപേരുടെയും പരിമിതികൾ ബൂട്ട് ശബ്ദത്തിലൂടെയാണ് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുക. സൈലൻസിന് പ്രാധാന്യം നൽകാമെന്ന് ഞാൻ സംവിധായകനോട് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം വഴങ്ങാൻ ഒരുക്കമായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണ് വളരെ ലളിതമായ ഒരു സംഗീതം ആ രംഗത്തിനു വേണ്ടി ചെയ്തത്. ജിത്തു ജോസഫിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൺവീൻസ് ചെയ്യാം. വാശി പിടിച്ചാലും പറയുന്നതിൽ കഴമ്പുണ്ടെന്ന് തോന്നിയാൽ ജിത്തു അംഗീകരിക്കും. പക്ഷേ മറ്റുള്ള സംവിധായകരെ ഇത്തരത്തിൽ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഒരല്പം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.
ഒടുവിൽ ആ സീൻ നിരവധിപേരെ ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു. സംഗീതം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വേർഷനും സംഗീതം ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള വേർഷനും കാണിച്ചു. ഭൂരിഭാഗം പേർക്കും സംഗീതം ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള രീതിയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. അങ്ങനെയാണ് മെമ്മറീസിലെ സീനിൽ സംഗീതം ഒഴിവാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്.
ഞാൻ പണ്ട് ജെറി അമൽ ദേവ് സാറിൻ്റെ കൂടെ കീബോർഡ് പ്ലെയറായി ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് 'ആദി'ക്ക് വേണ്ടി ഈ ഗാനം റീ-വർക്ക് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് സംവിധായകൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ, ജെറി സാറിൻ്റെ അനുമതി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുകയുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. പ്രാഥമികമായി റീപ്രൈസ് ചെയ്ത ഒരു വേർഷനും ആയാണ് ഞാൻ ജെറി സാറിനെ കാണാൻ പോകുന്നത്. ആവശ്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം അനുമതി നൽകി. ഈ ഗാനത്തിൻ്റെ റൈറ്റ്സ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്കൽ ഇല്ല എന്നും നിർമാതാക്കളുടെ കൈയിലാണ് എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. റൈറ്റ്സ് അല്ല വിഷയം ഈ ഗാനം റീപ്രൈസ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാർ അനുവദിക്കണം. അദ്ദേഹം എതിരഭിപ്രായം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഞാൻ ചെയ്തു കൊണ്ടുപോയ വേർഷൻ അദ്ദേഹത്തെ കേൾപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹം സന്തോഷത്തോടെ ഓക്കെ പറഞ്ഞു. പിറ്റേദിവസം നജീം അർഷാദിനെ കൊണ്ട് ഗാനം പാടിപ്പിച്ചു. അതും ജെറി അമൽ ദേവ് സാറിനെ ഞാൻ കേൾപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു.
പൊതുവേ ഒരു അന്തർമുഖത്വം എനിക്കുണ്ട്. ജോലി കഴിഞ്ഞാൽ കുടുംബത്തിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഫാമിലി എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്രയും പ്രധാനമാണ്. പുതിയകാലത്ത് അഭിമുഖങ്ങളുടെ സ്വഭാവം മാറി പോയിരിക്കുന്നു. ഒരു അഭിമുഖത്തിന് വിളിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ വർക്കിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ പറയാൻ ഒരുപാടുണ്ടാകും. പക്ഷേ ഇപ്പോഴുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വേറെ പലതുമാണ്. അതിനുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ എൻ്റെ പക്കൽ ഇല്ല. രാഷ്ട്രീയപരമായ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ മറുപടി പറയേണ്ടതായി വരും. എനിക്ക് കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയമുണ്ട്. അതൊരുപക്ഷേ വ്യക്തി രാഷ്ട്രീയം മാത്രമാണ്. അതിൽ പുറത്തു പറയേണ്ട ഘടകങ്ങളില്ല. ജോലി, വീട് അങ്ങനെയാണ് ജീവിതം മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്.
ആദി എന്ന സിനിമയുടെ വർക്കുകൾ നടക്കുന്ന സമയം ലാലേട്ടനുമായി കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നു. രാത്രി ഒരല്പം വൈകിയപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ നിന്നും ഇറങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു. അപ്പോൾ ലാലേട്ടൻ പറഞ്ഞു എന്താ ഇത്ര ധൃതി. കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയാൽ പോരെ എന്ന്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ലാലേട്ടാ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയില്ല എങ്കിൽ ഉറങ്ങാൻ വൈകും. രാവിലെ കുട്ടികളുടെ ഒപ്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതും അവരെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ട് വിടുന്നതും എൻ്റെ ജീവിതചര്യയാണ്. ഈ പ്രായത്തിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അവരെ ഇങ്ങനെ അടുത്ത് ലഭിക്കുക. നമ്മുടെ തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ വീണു കിട്ടുന്ന പരമാവധി ഒരു മണിക്കൂർ. അത് അവരോടൊപ്പം ചിലവഴിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം കൃത്യമായി ലാലേട്ടന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിച്ചു. അദ്ദേഹം പോകാൻ അനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തു. കാരണം അദ്ദേഹവും ഒരു പിതാവ് ആണല്ലോ.
ഇലവീഴാപൂഞ്ചിറ എന്ന സിനിമയിലെ പശ്ചാത്തല സംഗീതം മറ്റ് ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. ആ മനോഹരമായ ഭൂപ്രകൃതിയെ സംഗീതത്തിലേക്ക് ആവാഹിച്ചത് എങ്ങനെയായിരുന്നു?
ഇലവീഴാപൂഞ്ചിറ സിനിമയുടെ സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ സിനിമയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രകൃതിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലാണ്. സൗബിൻ്റെയും സുധി കോപ്പയുടെയും കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ കൃത്യമായി അറിയാവുന്നത് ആ ഭൂപ്രകൃതിക്കാണ്. ഇലവീഴാപൂഞ്ചിറ എന്ന ഭൂപ്രകൃതിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അവിടെ മരങ്ങൾ ഇല്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ എത്ര ശക്തമായ കാറ്റു വന്നാലും നമ്മൾ ഒരുപക്ഷേ അറിയില്ല. ആ സിനിമയുടെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ജോലികൾ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ സംഗീതത്തിനു മുൻപ് സൗണ്ട് ഡിസൈനിലാണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചത്.
ആ സ്ഥലത്ത് കാറ്റാടിയന്ത്രത്തിന് സമാനമായ ഒരു യന്ത്രം സ്ഥാപിച്ച് അത് കറങ്ങുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ശബ്ദം റെക്കോർഡ് ചെയ്തു കൊണ്ടാണ് ആ സിനിമയുടെ സൗണ്ട് ഡിസൈൻ ആരംഭിച്ചത്. ഇത്തരത്തിലാണ് ആ സിനിമയിലെ ഓരോ പോയിൻ്റും ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുത്തത്.
സിനിമയിൽ ശബ്ദവും നിശബ്ദതയും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു തുലനാവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് നിലനിർത്തിയത്?
അവിടെ വളരെ സമാധാനപൂർണമായ അന്തരീക്ഷമാണ്. ദൂരെ നിന്ന് ഒരു ജീപ്പ് കയറി വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹോണടി ശബ്ദമാണ് നിശബ്ദതയെ കീറിമുറിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ഭൂപ്രകൃതിയിൽ ഒരു കഥ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രകൃതിയുടെ ശബ്ദവും നമ്മൾ കൃത്യമായി പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കണം. അവിടെ ഒരു പശ്ചാത്തല സംഗീതം ഉണ്ടെന്ന് പ്രേക്ഷകർക്ക് തോന്നരുത്. വാസ്തവത്തിൽ ഇതുപോലെയുള്ള സിനിമകൾ ചെയ്യാനാണ് ഏറ്റവും പ്രയാസം. സംഗീതമുണ്ട് എന്നാൽ സംഗീതമുണ്ടെന്ന് പ്രേക്ഷകർക്ക് അനുഭവപ്പെടാൻ പാടില്ല.
ഇലവീഴാപൂഞ്ചിറയുടെ ക്ലൈമാക്സിൽ സുധി കോപ്പയുടെ കഥാപാത്രം മനുഷ്യമാംസം ഭക്ഷിച്ചു എന്ന് റിവീൽ ചെയ്യുന്ന അതിശക്തമായ രംഗമുണ്ട്. അവിടെ ആദ്യം സംഗീതം വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ട് പിന്നീട് മാറ്റാൻ കാരണമെന്താണ്?
സുധി കോപ്പയുടെ കഥാപാത്രം മനുഷ്യമാംസം ഭക്ഷിച്ചു എന്ന കാര്യം റിവീൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സംഗീതം ഉപയോഗിക്കേണ്ട എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യം തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ ഈ സിനിമ കണ്ടിറങ്ങുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു ഭാരം ഉള്ളിൽ ഒതുക്കി വേണം പ്രേക്ഷകർ പുറത്തേക്കിറങ്ങാൻ. സുധി കോപ്പയുടെ കഥാപാത്രത്തിന് സംഭവിക്കുന്ന ഇമോഷണൽ ട്രോമ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് കൃത്യമായി എത്തിച്ചേരണം. ആ ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് പിന്നീട് സംഗീതം ചെയ്യാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചത്. ഒരു സിനിമയുടെ ഇമോഷണൽ വശം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിൽ സംഗീതസംവിധായകനും മുഖ്യ പങ്കുണ്ട്.
താങ്കളുടെ സംഗീതത്തെയും സിനിമയെ കാണുന്ന രീതിയെയും ജോൺസൺ മാസ്റ്റർ എത്രത്തോളം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്?
ജോൺസൺ മാസ്റ്ററുടെ സംഗീതം വളരെ ചെറുപ്പകാലം മുതൽ കേട്ട് വളർന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം പിൽക്കാലത്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ചത് വലിയ കാര്യം. ജോൺസൺ മാസ്റ്റർ അടക്കമുള്ള പല വിഖ്യാത സംവിധായകരുടെയും ഗാനങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അവരുടെ സംഗീതത്തിൻ്റെ ലെയറുകൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കില്ല. ഒരു 15 വയസ്സിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഇംപാക്ട് ആയിരിക്കില്ല ഒരു പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും കേൾക്കുമ്പോൾ. പത്തുവർഷം മുമ്പ് മനസ്സിലാകാത്ത പല കാര്യങ്ങളും പിടികിട്ടുന്നത് പിന്നീട് ആയിരിക്കും. ഒരു സംഗീതസംവിധായകനായി മാറിയിട്ട് അവരുടെ പാട്ടുകൾ കേൾക്കുമ്പോഴാണ് അവർ അവരുടെ സംഗീതത്തെ മനോഹരമാക്കാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. മണിച്ചിത്രത്താഴ് എന്ന സിനിമയിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് വളരെ മിനിമൽ ആയിട്ടുള്ള സംഗീതം ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് ഒരിക്കൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറുപടി ഭയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്നത് മിനിമാലിറ്റി ആണ്. അതുപോലെതന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഒരു സിനിമയുടെ പ്രീ ക്ലൈമാക്സ് മനോഹരമായ ഒരു സംഗീത സംവിധായകന് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ ഒരിക്കലും ആ സിനിമ താഴെ വീഴില്ല. അക്ഷരാർഥത്തിൽ ഞാൻ ജോൺസൺ മാസ്റ്ററെ പിന്തുടരുന്നുണ്ട്.
ദൃശ്യം മൂന്നിലും അതിനു മുൻപുള്ള സീരീസുകളിലും ഒക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ സിനിമയുടെ ഇൻ്റർവെല്ലിനു മുമ്പ് ഒരു ഹൈ മ്യൂസിക്കിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊരു പക്ഷേ ഇടവേള സമയത്ത് പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഒരാളെ ഒരു മുഴുവൻ ചായ കുടിക്കാതിരിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഘടകമാകും. അടുത്തത് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി അയാളിൽ സൃഷ്ടിക്കും. ഒരു സിനിമയുടെ കഥ പോലെ തന്നെയാണ് സംഗീതവും. സിനിമയുടെ വേഗതക്കനുസരിച്ച് പതുക്കെ പതുക്കെ വേണം സംഗീതവും വളർന്ന് പന്തലിക്കാൻ.
താങ്കളുടെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച വർക്കുകളിൽ ഒന്നായിട്ടാണ് പ്രേക്ഷകർ 'ജോസഫ്' എന്ന സിനിമയെ കണക്കാക്കുന്നത്. ആ പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് എത്തുന്ന പശ്ചാത്തലം എങ്ങനെയായിരുന്നു?
ഞാനും 'ജോസഫ്' എൻ്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു വർക്കായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഒരു സമയം ഒരു സിനിമയിൽ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. ജിത്തു ജോസഫിൻ്റെ ഒരു സിനിമയുടെ പ്രീപ്രൊഡക്ഷൻ ജോലികൾ ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്താണ് ജോസഫ് എന്ന ചിത്രം എന്നിലേക്ക് എത്തുന്നത്. കാണാൻ സമയം കിട്ടാത്തതിനാല് ഏകദേശം ഒരാഴ്ചയോളം ജോസഫ് സിനിമയുടെ ഫസ്റ്റ് കട്ട് കോപ്പി എൻ്റെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ വെറുതെ ഇരുന്നു. അങ്ങനെയിരിക്കയാണ് നടൻ ജോജു ജോർജ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ എത്തുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രൂപ ഭാവം ആകെ മാറിപ്പോയിരിക്കുന്നു. ഒരു യാത്ര കഴിഞ്ഞ് എത്തിയതാണ് അദ്ദേഹം. ജോസഫ് എന്ന സിനിമയിലെ കഥാപാത്രത്തിന് സാമ്യതയുള്ള രൂപം തന്നെയാണ് അപ്പോഴും. അദ്ദേഹം വല്ലാതെ ക്ഷീണിതനുമാണ്. ജോജുവിൻ്റെ രൂപ വ്യത്യാസമാണ് ഉടൻതന്നെ ജോസഫ് എന്ന സിനിമയുടെ ഫസ്റ്റ് കോപ്പി കാണാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. സിനിമ എനിക്ക് നന്നായിഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ആ സിനിമയുടെ കഥാപാത്രത്തിലൂടെ മാത്രം സഞ്ചരിക്കുന്ന രീതിയാണ് സംഗീതത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ അവലംബിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇമോഷനാണ് ആ സിനിമയിലെ സംഗീതത്തിൽ ഉടനീളം. ഏകദേശം 14 ദിവസം കൊണ്ടാണ് ജോസഫ് എന്ന സിനിമയുടെ പശ്ചാത്തല സംഗീതം ഞാനൊരുക്കിയത്. ജോസഫ് കുറച്ച് കൂടി എളുപ്പമുള്ള ഒരു വർക്ക് ആയിരുന്നു. കാരണം പ്രധാന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ഇമോഷൻ ആണ് സിനിമയുടെ ആധാരം. ഇപ്പോൾ ദൃശ്യം പോലുള്ള സിനിമകളിൽ ധാരാളം കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ട്. ജോർജുകുട്ടിക്കും കുടുംബത്തിനും ഭയം ആണെങ്കിൽ, വരുൺ പ്രഭാകറിൻ്റെ ഫാമിലിക്ക് ദേഷ്യവും, സങ്കടവും, മകന് നീതി കിട്ടണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹവും ഉണ്ട്. പല കഥാപാത്രങ്ങളുടെയും ഇമോഷൻ ഒന്നാണെങ്കിലും കാഴ്ചപ്പാടുകൾ വ്യത്യസ്തമാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ മാനസിക തലങ്ങളിലൂടെ ഒരു സംഗീത സംവിധായകൻ സഞ്ചരിക്കണം. സ്വാഭാവികമായും അത്തരം സിനിമകൾ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് അധികം സമയമെടുക്കും.
ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ എനിക്ക് സ്വതന്ത്രമായി സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചതാണ്. പക്ഷേ ഞാനന്ന് ആ അവസരം സ്വീകരിച്ചില്ല. സംഗീത സംവിധാന സഹായിയായി പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും ഉൾക്കൊള്ളാനും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടത്.
അതിനുശേഷം ഞാൻ പരസ്യ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചു. സംഗീതസംവിധാനവും സംവിധാനവും തുടർച്ചയായി ചെയ്തു. വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ഒരു ആശയം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് പരസ്യ ചിത്രങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ചിലപ്പോൾ 10 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് പറയേണ്ട കഥകൾ ഉണ്ടാകാം. ചിലപ്പോൾ അത് രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പറയേണ്ടതാകാം. ഇത്തരം വേരിയേഷനുകൾ എൻ്റെ ഉള്ളിലെ സംഗീത സംവിധായകനെ കൂടുതൽ മൂർച്ചയുള്ളതാക്കി. ഏതൊരു കഥാസ സാഹചര്യവും നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു. ഒരു പ്രമുഖ സോപ്പ് ബ്രാൻഡിനു വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്ത ജിംഗിൾ സംവിധായകനായ സുഗീത് കേൾക്കാൻ ഇടയുണ്ടായി. അങ്ങനെയാണ് ത്രീ ഡോട്സ് എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രത്തിലേക്ക് സംഗീതം ഒരുക്കാൻ ക്ഷണിച്ചത്. അങ്ങനെയാണ് നാല്പതാം വയസ്സിൽ ഞാൻ സ്വതന്ത്ര സംഗീത സംവിധായകനാകുന്നത്.
താങ്കൾക്കുള്ളിലെ സംഗീതസംവിധായകനെ എങ്ങനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നു?
എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട കഥകളിൽ മാത്രമേ ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ചെയ്തിട്ടുള്ള സംഗീതത്തിൽ യാതൊരു റിഗ്രറ്റും ഇതുവരെ തോന്നിയിട്ടില്ല. ഞാനൊരു വിശ്വാസിയാണ്. പലപ്പോഴും ഒരു സിനിമയുടെ ജോലികൾ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ മ്യൂസിക്കിൻ്റെ ആദ്യ കോട്ട് എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തുടർന്നുള്ള സംഗീത സംവിധാനം മുന്നോട്ടു സഞ്ചരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഒരു സിനിമയുടെ സംഗീതത്തിൻ്റെ തുടക്കം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലാലേട്ടൻ പൊതുവേ പറയുന്നതുപോലെ അതങ്ങ് സംഭവിക്കുകയാണ്. മാജിക്കലായി സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കാം. ഒരിക്കലും ഞാൻ ചെയ്ത സിനിമകൾ ആദ്യദിനം തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണാൻ ശ്രമിക്കാറില്ല. എനിക്ക് ഭയമാണ്. ഭയം എന്നെ തന്നെയാണ്. ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെ സ്വയം ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും.
മറ്റുള്ളവരുടെ വിമർശനങ്ങളിൽ വ്യാകുലപ്പെടാറോ വിഷമിക്കാറോ ഇല്ല. ഒരാൾക്ക് നമ്മുടെ സംഗീതം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ കുറ്റം പറയാൻ സാധിക്കില്ല. ഒരാൾ കേട്ട് വളരുന്നതാണ് അവരുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ്. മുൻപ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള സംഗീതമാണ് നമ്മുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ്. പണ്ട് രവീന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഏഴു സ്വരങ്ങളും 72 മേള കർത്ത രാഗങ്ങളുമാണ് ആകെയുള്ളത്. ഇതിൽനിന്നാണ് നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ സംഗീതം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. എന്ത് ചെയ്താലും മറ്റൊന്നുമായി താരതമ്യം സ്വാഭാവികം തന്നെ.തികച്ചും പുതിയൊരു സംഗീതം സൃഷ്ടിക്കുക അസംഭവ്യമായ കാര്യമാണ്. ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സംഗീതം സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരിക്കാം. പക്ഷേ നിനക്കും എനിക്കും അത്രയും കഴിവുണ്ടോ എന്ന് സ്വയം ചിന്തിക്കുക.
ജീവിതത്തിലെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പലരിൽ നിന്നും പ്രചോദനം ഉൾക്കൊള്ളാറുണ്ട്. കലയുടെ കാര്യത്തിലും ഇത് സംഭവിക്കും. ഒരു സംഗീത സംവിധായകൻ ഒരു മാസ്റ്റർപീസ് ചെയ്യണമെന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തിൽ അല്ല ഓരോ പാട്ടുകൾക്ക് പിന്നിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വിമർശനങ്ങളെ ഭയക്കുന്നില്ല. വിമർശനങ്ങൾ പരിഹാസം ആകുന്നതാണ് പ്രശ്നം. നല്ല വിമർശനങ്ങൾ നമുക്കുള്ളിലെ കലാകാരനെ വളരാൻ സഹായിക്കുകയേ ഉള്ളൂ.
