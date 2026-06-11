'നക്സലൈറ്റ് ആവാന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു; സഹോദരന് ചിരഞ്ജീവിയുടെ ഒറ്റ ചോദ്യത്തിന് മുന്നില് ഉത്തരമില്ലാതായി'- വെളിപ്പെടുത്തി പവന് കല്യാണ്
തോക്കെടുക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ആ സമയത്താണ് കൂടുതൽ ക്രിയാത്മകമായ മറ്റൊന്നിലേക്ക് എന്റെ സഹോദരൻ എന്നെ നയിച്ചത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 11, 2026 at 5:28 PM IST
നക്സലൈറ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ചേരാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയും തെലുഗു സൂപ്പർതാരവുമായ പവൻ കല്യാൺ. തന്റെ കൗമാരകാലത്താണ് നക്സലൈറ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തില് ചേരാനുള്ള ചിന്ത വന്നതെന്നും പിന്നീട് ആ ആഗ്രഹം ഉപേക്ഷിച്ചുവെന്നും പവന് കല്യാണ് പറഞ്ഞു.
ചിരഞ്ജീവിയുടെ ചോദ്യത്തിലാണ് ആ ആഗ്രഹം ഉപേക്ഷിച്ചതെന്നും പവന് കല്യാണ് എ എന് ഐ പോഡ്കാസ്റ്റിനിടെ വെളിപ്പടുത്തി. സമൂഹത്തിലെ അനീതികളോടുള്ള കടുത്ത രോഷമാണ് ആ പ്രായത്തിൽ തോക്കെടുക്കാൻ തന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്നു സഹോദരനായ നടൻ ചിരഞ്ജീവിയാണ് ശരിയായ സമയത്ത് ഇടപെടുകയും തന്നെ പിന്തിരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതെന്നും പവൻ കല്യാൺ എ.എൻ.ഐയോട് പറഞ്ഞു.
പവന് കല്യാണിന്റെ വാക്കുകള്
"തന്റെ 17 മുതൽ 21 വയസ്സുവരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇത്തരമൊരു തീവ്രമായ ചിന്ത ശക്തമായിരുന്നത്. 1980-കളിൽ ലോകത്തുണ്ടായ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റങ്ങൾ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ വർണ്ണവിവേചനം, ശ്രീലങ്കയിലെ എൽ.ടി.ടി.ഇ (LTTE) സമരം, ശീതയുദ്ധം, ജർമ്മനിയിലെ അശാന്തി എന്നിവയെല്ലാം വല്ലാതെ സ്വാധീനിച്ചിരുന്നു. അനീതിക്കെതിരെ പോരാടാൻ തോക്കെടുക്കണം എന്നതായിരുന്നു അക്കാലത്തെ തന്റെ ചിന്ത.
എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവേശിച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ, അത് ആ ദേഷ്യം മൂലമാണ്. സമൂഹത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ആഴമായ ഉത്കണ്ഠയും നിരവധി കാര്യങ്ങളിൽ നിരാശയും തോന്നിയിരുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ പല ദിശകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഉത്തരം തേടുകയായിരുന്നു ഞാൻ. എനിക്ക് ഒരുതരം ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച പോലെയായിരുന്നു. ജേഷ്ഠന് ചിരഞ്ജീവിയാണ് തന്നെ കൂടുതൽ ക്രിയാത്മകമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചത്", പവൻ കല്യാൺ ഓർമിച്ചു.
#WATCH | Andhra Pradesh Deputy CM Pawan Kalyan says, " in my late teens, i wanted to pick up the gun and become a naxalite. that's when my brother pushed me into a more constructive path..."— ANI (@ANI) June 10, 2026
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"ഈ ഭ്രാന്തൻ ദേഷ്യം എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. 'ഞാൻ അനീതിയെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യണം, അത് ചെയ്യണം' എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം വളരെ വിഷമത്തിലായിരുന്നു. നീ ചിരഞ്ജീവിയുടെ സഹോദരൻ അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, നിനക്ക് കുടുംബത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, ആരെങ്കിലും നിന്റെ വരുമാനത്തെ ആശ്രയിച്ചു കഴിയുന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമായിരുന്നോ? എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. എനിക്ക് ഉത്തരം നൽകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എനിക്ക് ഒരുത്തരമില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ നിശ്ശബ്ദനായിരുന്നു," പവൻ പറഞ്ഞു.
തന്റെ ജീവിതത്തിലെ വീരനായകന് സഹോദരന് ചിരഞ്ജീവിയാണെന്ന് പവന് കല്യാണ് നേരത്തേയും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. തന്റെ സഹോദരന്റെ കൃത്യമായ ഇടപെടലാണ് തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ വഴി മാറ്റിയതെന്ന് നന്ദിയോടെ ഓര്ക്കുകയാണ് പവന് കല്യാണ്.
1996-ൽ, കല്യാൺ ബാബു എന്ന പേരിൽ 'അക്കട അമ്മായി ഇക്കട അബ്ബായി' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് പവൻ വെള്ളിത്തിരയിലേക്ക് എത്തിയത്.
1998-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'തൊലി പ്രേമാ' എന്ന ചിത്രം പവന് കല്യാണിന്റെ കരിയറിലെ വലിയ ഹിറ്റായി മാറി. ഓ.ജി, 'ഹരിഹര വീര മല്ലു', 'ഉസ്താദ് ഭഗത് സിംഗ്' എന്നീ സിനിമകളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റേതായി ഒടുവിൽ പുറത്തിറങ്ങിയത്.