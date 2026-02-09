ഇത് പ്രണയമാണ്; തമിഴില് കാലുറപ്പിച്ച് അനശ്വര! വിത്ത് ലവ് മൂന്നു ദിവസം കൊണ്ട് നേടിയത് വമ്പന് കലക്ഷന്
മലയാളത്തിന്റെ അനശ്വര രാജനും ടൂറിസ്റ്റ് ഫാമിലിയെന്ന ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകന് അബിഷന് ജീവിന്തും ആദ്യമായി ഒന്നിച്ച ചിത്രമാണ് വിത്ത് ലവ്.
Published : February 9, 2026 at 10:14 AM IST
ടൂറിസ്റ്റ് ഫാമിലി സിനിമയുടെ സംവിധായകന് അബിഷന് ജീവിന്തും മലയാളികളുടെ ഇഷ്ടതാരം അനശ്വര രാജനും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തിയ സിനിമയാണ് വിത്ത് ലവ്. ചിത്രം ആഗോളതലത്തില് റീലീസിനെത്തിയത് ഫെബ്രുവരി ആറിനാണ്. ആദ്യദിനം മുതല് ഗംഭീര അഭിപ്രായമാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിക്കുന്നത്. ബോക്സ് ഓഫിസിലും മികച്ച പ്രകടനമാണ് ചിത്രം കാഴ്ച വയ്ക്കുന്നത്.
ലോകമെമ്പാടുനിന്നുമായി മൂന്നു ദിവസത്തിനുള്ളില് 7.14. കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം നേടിയത്. ഇന്ത്യയില് നിന്ന് മാത്രം 6.28 കോടി രൂപ നേടി സ്വന്തമാക്കി. വിദേശത്ത് നിന്ന് മാത്രം 1.3 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചത്. റിലീസ് ദിനത്തില് 1.4 കോടി രൂപയും രണ്ടാം ദിവസത്തില് 2.22 കോടി രൂപയും മൂന്നാം ദിവസത്തില് 2.68 കോടി രൂപയുമാണ് ചിത്രം നേടിയത്. തമിഴില് നിന്ന് മാത്രം 6.61 കോടി രൂപ ചിത്രം നേടി. തെലുഗുവില് നിന്ന് 86 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇതിനോടകം നേടിയത്.
സ്കൂള് കാലവും സൗഹൃദവും പ്രണയമൊക്കെ കോര്ത്തിണക്കി റൊമാന്റിക് കോമഡി എന്റര്ടെയ്നര് ചിത്രമായാണ് പ്രേക്ഷകര്ക്ക് മുന്നില് വിത്ത് ലവ് എത്തിയത്. പഴയകാല ഓര്മകളും സ്കൂള്കാലഘട്ടവും പ്രണയമൊക്കെ ഒന്നുകൂടി ആസ്വദിക്കാന് കഴിഞ്ഞതോടെ ഈ ചിത്രം പ്രേക്ഷകര് ഏറ്റെടുത്തു.
രണ്ടു കാലഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സിനിമയല് രണ്ടു ഗെറ്റപ്പില് അബിഷനും അനശ്വരയും എത്തുന്നുണ്ട്. മോനിഷ എന്നാണ് അനശ്വര രാജന് അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേര്. സത്യയായി എത്തുന്നത് അബിഷനും.
ഒരു ബ്ലൈൻഡ് ഡേറ്റിലൂടെയാണ് സത്യയും മോനിഷയും പരിചയപ്പെടുന്നത്. സംസാരത്തിനിടെ ജീവിതത്തിലെ മധുരമുള്ള നിമിഷമായി മാറിയിരുന്ന സ്കൂള് കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് ഇരുവരും എത്തുന്നു. തന്റെ സീനിയറായിരുന്നു സത്യയെന്ന് മോനിഷ തിരിച്ചറിയുന്നു. പിന്നീടുള്ള ഇരുവരുടെയും സ്കൂള് കാലഘട്ടവും അന്നത്തെ അവരുടെ പ്രണയവുമൊക്കെ പ്രേക്ഷകരെ ത്രസിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് അഭിപ്രായം.
പഴയ കാലത്തിലേക്കുള്ള ആ യാത്രയിൽ അവർക്കിടയിലെ ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുകയും, പഴയ ഓർമ്മകളും ഇന്നത്തെ സ്നേഹവും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം കഥയുടെ മുഖ്യധാരയാകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒടുവിൽ, കഴിഞ്ഞകാലം വിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ സ്നേഹം സ്വീകരിക്കാമോ എന്ന ചോദ്യത്തിനാണ് സിനിമ മറുപടി തേടുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ വര്ഷത്തെ ഹിറ്റ് ചിത്രമായ ടൂറിസ്റ്റ് ഫാമിലിയുടെ സംവിധായകാനായാണ് അബിന്ഷന് ജീവിന്തിനെ ഇതുവരെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. എന്നാല് സംവിധാനം ചെയ്യാന് കഴിയുന്നത് പോലെ തന്നെ അഭിനയിക്കാനും കഴിമെന്ന് അഭിഷാന് തെളിയിക്കുന്നു.
അബിഷന്റെ അഭിനയ മികവുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യ ചിത്രമാണിതെന്ന് തോന്നുകയില്ലെന്നും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. അനശ്വരയും അബിഷനും തമ്മിലുള്ള കെമസ്ട്രി ഓണ് സ്ക്രീനില് ഗംഭീരമായിരുന്നുവെന്നും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നവരുണ്ട്.
ഹരീഷ് കുമാര്, കാവയ അനില്, സച്ചിന് തേനി മുരുകന് എന്നിവരാണ് മറ്റു കഥാപാത്രങ്ങള്. മധന് എന്ന നവാഗതനായ സംവിധാകനാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയത്. സൗന്ദര്യ രജനീകാന്ത് ആണ് ചിത്രം നിര്മിച്ചത്.
