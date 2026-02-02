അഭിമുഖത്തില് തമാശയായി പറഞ്ഞ വാക്കുകള് വളച്ചൊടിച്ചു; രൂക്ഷ പ്രതികരണവുമായി അനശ്വര രാജന്
മണ്ടിയായി അഭിനയിച്ചെന്ന വാർത്ത തമാശയായി പറഞ്ഞതിനെ വളച്ചൊടിച്ചതാണെന്ന് അനശ്വര രാജന്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 2, 2026 at 3:05 PM IST
അഭിമുഖത്തിനിടെ തമാശയായി പറഞ്ഞ വാക്കുകള് വളച്ചൊടിച്ച് പ്രചരിപ്പിച്ചതിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്ശനവുമായി നടി അനശ്വര രാജന്. തന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ തമിഴ് ചിത്രമായ വിത്ത് ലവ് എന്ന സിനിമയുടെ പ്രമോഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നല്കിയ വാക്കുകളാണ് വളച്ചൊടിച്ചതെന്ന് അനശ്വര പറഞ്ഞു.
തമിഴ് അഭിമുഖത്തിലെ അനശ്വരയുടെ വാക്കുകളാണ് ചില മാധ്യമങ്ങള് വളച്ചൊടിച്ചതെന്ന് അനശ്വര പറഞ്ഞു. സോഷ്യല് മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോറിയിലൂടെ രൂക്ഷ പ്രതികരണവുമായി താരം എത്തിയത്.
അനശ്വരയുടെ വാക്കുകള്
'‘സാധാരണയായി ഇത്തരം വിവാദങ്ങളിൽ നിന്നും മാറിനിൽക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കാറുള്ളത്. എന്നാൽ എന്നെക്കുറിച്ച് തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുമ്പോൾ മിണ്ടാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഏകദേശം ഇരുപത് മിനിറ്റോളം നീണ്ടുനിന്ന തമാശ നിറഞ്ഞ ഒരു അഭിമുഖം മുഴുവൻ കേട്ട് അതിൽ വളരെ തമാശയായി പറഞ്ഞ എന്റെ വാക്കുകളെ വളരെ സീരിയസ് ആയ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റാക്കി കണക്കാക്കി നൽകിയ വാർത്ത തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഇത് മാധ്യമപ്രവർത്തനമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് പോലുമല്ലാത്ത വാക്കുകളെ വളച്ചൊടിക്കുന്നതാണ്. ഞാൻ പറയാത്ത കാര്യം പറഞ്ഞുവെന്ന് പറയുന്നത് വിഷമിപ്പിച്ചു. ഇത് തികച്ചും ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ്', അനശ്വര പറഞ്ഞു.
വാര്ത്തയുടെ ചിത്രമടക്കം പങ്കുവച്ചാണ് താരം ഇന്സ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോറിയായി പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ സെറ്റില് മറ്റുള്ളവരുമായി വൈബാക്കാന് മണ്ടിയായി അഭിനയിച്ചുവെന്നാണ് വാര്ത്ത നല്കിയിരുന്നത്.
ടൂറിസ്റ്റ് ഫാമിലി എന്ന സിനിമയുടെ സംവിധായകന് അബിഷന് ജീവന്ത് ആദ്യമായി നായകനായി അഭിനയിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് വിത്ത് ലവ്. മഥന് ആണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. ഹരീഷ് കുമാർ, കാവ്യ അനിൽ, സച്ചിൻ, തേനി മുരുകൻ എന്നിവരാണ് മറ്റ് അഭിനേതാക്കൾ. സൗന്ദര്യ രജനികാന്ത് നിർമിക്കുന്ന ചിത്രം ഫെബ്രുവരി ആറിന് തിയറ്ററുകളിലെത്തും.
തണ്ണീര് മത്തന് ദിനങ്ങള്, സൂപ്പര് ശരണ്യ, രേഖാ ചിത്രം,നേര് തുടങ്ങിയ ഒട്ടേറെ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ മലയാളി പ്രേക്ഷകരുടെയുള്ളില് ചേക്കേറിയ താരമാണ് അനശ്വര. മഞ്ജുവാര്യര് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ ഉദാഹരണം സുജാത എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് അനശ്വര വെള്ളിത്തിരയിലേക്ക് എത്തിയത്.
മലയാളത്തിൽ മാത്രമല്ല, തമിഴിലും തെലുഗുവിലുമെല്ലാം തിളങ്ങുന്ന താരമായി മാറികൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അനശ്വര. താരത്തിന്റെ തെലുഗു അരങ്ങേറ്റ ചിത്രമായ ചാമ്പ്യന് അടുത്തിടെയാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത്. സ്പോട്സ് ആക്ഷൻ ഡ്രാമ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ചിത്രം ക്രിസ്മസ് റിലീസായിട്ടാണ് തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിയത്. ചിത്രം ഇപ്പോൾ ഒടിടിയിലും പ്രദര്ശനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. റോഷന് മേകയാണ് ചിത്രത്തില് നായകനായി എത്തിയത്.
Also Read:തിയേറ്റര് ഹൗസ്ഫുള്! ആവേശം തീര്ത്ത് പ്രകമ്പനം; ചിത്രം വന് ഹിറ്റിലേക്ക്, നാലുദിവസം കൊണ്ട് നേടിയത് വമ്പന് കലക്ഷന്