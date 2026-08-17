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ഉറക്കത്തിനിടെ നടി അനന്യ രാജിന് അന്ത്യം; ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം മരണവിവരം പുറത്തുവിട്ട് കുടുംബം

മുംബൈയിൽ വളർന്ന അനന്യ രാജ് സംഗീത വീഡിയോകളിലൂടെയും സിനിമകളിലൂടെയുമാണ് വിനോദമേഖലയിലേക്ക് എത്തിയത്.

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Ananya Raj (Photo: IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 17, 2026 at 10:37 AM IST

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യുവ നടി അനന്യ രാജി(27)ന്‍റെ പേര്‍പാടില്‍ ഞെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ചലച്ചിത്ര ലോകം. താരത്തിന്‍റെ കുടുംബമാണ് ഒരുമാസത്തിന് ശേഷം നടിയുടെ വിയോഗ വാര്‍ത്ത പുറത്തുവിട്ടത്. ജൂലൈ 15 ന് പുലര്‍ച്ചെ ഉറക്കത്തില്‍ സമാധാനപരമായാണ് മരണം സംഭവിച്ചതെന്ന് കുടുംബം പറഞ്ഞു.

അനന്യയുടെ ഔദ്യോഗിക ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ടിലൂടെയാണ് കുടുംബം ദുഃഖവാർത്ത പങ്കുവെച്ചത്. ഒരു വർഷത്തിലേറെയായി ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളോട് അനന്യ ധീരമായി പോരാടുകയായിരുന്നുവെന്നും അതിനിടെയാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായ വിയോഗം സംഭവിച്ചതെന്നും കുടുംബം വ്യക്തമാക്കി.

"അത്യന്തം വേദനാജനകമായ ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ സ്വകാര്യത മാനിക്കണം", എന്ന അഭ്യർഥനയും കുടുംബം മുന്നോട്ടുവച്ചു. ശക്തമായ മനസ്സിന്‍റെ ഉടമയായിരുന്നു അനന്യയെന്നും ജീവിതത്തിലെ വെല്ലുവിളികൾക്കിടയിലും ഒരു രാജ്ഞിയെപ്പോലെ കരുത്തോടെ ജീവിച്ചുവെന്നും കുടുംബം അനുസ്മരിച്ചു. അവളില്ലാത്ത ലോകം തങ്ങൾക്ക് ശൂന്യമാണെന്നും അവർ വേദനയോടെ കുറിച്ചു", കുടുംബം പ്രസ്‌താവനയില്‍ പറഞ്ഞു.

മുംബൈയിൽ വളർന്ന അനന്യ രാജ് സംഗീത വീഡിയോകളിലൂടെയും സിനിമകളിലൂടെയുമാണ് വിനോദമേഖലയിലേക്ക് എത്തിയത്. ഹിന്ദി സിനിമകൾക്കൊപ്പം പ്രാദേശിക ഭാഷാ ചിത്രങ്ങളിലും ശ്രദ്ധേയമായ സാന്നിധ്യമായി മാറാൻ ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിനുള്ളിൽ താരത്തിന് സാധിച്ചു.

2016ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ‘ സെവന്‍ ഹവേഴ്‌സ് ടു ഗോ’ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് അനന്യ ബോളിവുഡിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്. തുടർന്ന് നിരവധി ഹിന്ദി ചിത്രങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചു. 2017ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ദി ഫൈനല്‍ എക്‌സിറ്റ്’ എന്ന ചിത്രവും ‘ഗോസ്റ്റ്’ 2019ലെ ഹൊറർ ചിത്രം താരത്തിന്‍റെ ശ്രദ്ധേയമായ സിനിമകളാണ്.

ഹിന്ദി സിനിമകൾക്ക് പുറമെ തെന്നിന്ത്യൻ സിനിമകളിലും അനന്യ രാജ് സജീവമായിരുന്നു. തെലുഗു ചിത്രങ്ങളായ ‘ തങ്കടെ ലെ മദ്രാസി ഗ്യാം' എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധേയമായ വേഷങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തു.ശ്രീനിവാസ് രാജു സംവിധാനം ചെയ്‌ത് 2022ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഒരു സസ്പെൻസ് ത്രില്ലറായിരുന്നു. നവീൻ ചന്ദ്ര, ദിവ്യ പിള്ള, പി. രവിശങ്കർ തുടങ്ങിയവർക്കൊപ്പം അനന്യയും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തി. വിവിധ ഭാഷകളിലെ സിനിമകളിലൂടെ തന്‍റെ അഭിനയസാന്നിധ്യം വിപുലപ്പെടുത്തുന്നതിനിടെയാണ് താരത്തിന്‍റെ അപ്രതീക്ഷിത വിയോഗം.

അനന്യ രാജിന്‍റെ മരണത്തിൽ സിനിമാ പ്രവർത്തകരും അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. 2026 ജൂലൈ 15ന് അന്തരിച്ച നടിയുടെ അകാല വിയോഗത്തിൽ ഓൾ ഇന്ത്യ സിനി വർക്കേഴ്‌സ് അസോസിയേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി.

ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ സിനിമയിൽ ശ്രദ്ധേയമായ സാന്നിധ്യമായി മാറിയ ഒരു കലാകാരിയുടെ നഷ്ടം കുടുംബത്തിനും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും മാത്രമല്ല, മുഴുവൻ ചലച്ചിത്രമേഖലയ്ക്കും തീരാനഷ്ടമാണെന്ന് അനുശോചന സന്ദേശങ്ങളിൽ വ്യക്തമാക്കി. അനന്യയുടെ സിനിമകളും കഥാപാത്രങ്ങളും ആരാധകരുടെ ഓർമകളിൽ തുടരുമെന്നും സഹപ്രവർത്തകർ അനുസ്മരിച്ചു.

ഒരു വർഷത്തിലേറെയായി ആരോഗ്യപരമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോട് പോരാടിയ ശേഷമാണ് അനന്യയുടെ ജീവിതത്തിന് അപ്രതീക്ഷിത വിയോഗം. മരണവിവരം വൈകിയാണ് പുറത്തുവന്നതെങ്കിലും വാർത്ത പുറത്തുവന്നതോടെ സിനിമാലോകത്തും ആരാധകർക്കിടയിലും ദുഃഖം നിറഞ്ഞ പ്രതികരണങ്ങളാണ് ഉയരുന്നത്.

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