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നെറ്റിയില്‍ ഭസ്‌മക്കുറി, ഞെട്ടലോടെയുള്ള നോട്ടം; അനന്തന്‍കാടിലെ ഇന്ദ്രന്‍സിന്‍റെ ക്യാരക്‌ടര്‍ പോസ്റ്റര്‍ പുറത്ത്

അനന്തന്‍കാടില്‍ അണിനിരക്കുന്നത് വലിയ താരനിര. ചിത്രം ജൂണ്‍ 25 ന് തിയേറ്ററുകളില്‍.

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Ananthankaadu (photo: Movie Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 12, 2026 at 2:40 PM IST

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മുരളി ഗോപിയുടെ തിരക്കഥയില്‍ ജിയെന്‍ കൃഷ്‌ണകുമാര്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് അനന്തന്‍ കാട്. ആര്യ നായകനായി എത്തുന്ന ഈ ചിത്രം ജൂണ്‍ 25 ന് ആഗോളതലത്തില്‍ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തും. നിഖില വിമലാണ് നായികയായി എത്തുന്നത്.

ചിത്രത്തിലെ നിഖിലയുടെയും വിജയരാഘവന്‍റെയും ശാന്തി ബാലചന്ദ്രന്‍റെയും കഥാപാത്രത്തിന്‍റെ പോസ്റ്റര്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില്‍ അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. കെ. കെ. മേനോന്‍ എന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാവായാണ് വിജയരാഘവന്‍ ചിത്രത്തില്‍ എത്തുന്നത്. കാര്‍ത്തി എന്ന ശക്തമായ കഥാപാത്രമായാണ് ശാന്തി ചിത്രത്തില്‍ എത്തുന്നത്. ദീപ ടീച്ചര്‍ എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് നിഖില വിമല്‍ ചിത്രത്തില്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

അനന്തന്‍കാട് എന്ന ചിത്രത്തിലെ പുതിയ ക്യാരക്ടര്‍ പോസ്റ്റര്‍ കൂടി പുറത്തു വിട്ടിരിക്കുകയാണ് അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍. ഇന്ദ്രന്‍സിന്‍റെ ക്യാരക്ടര്‍ പോസ്റ്ററാണ് പുറത്തു വിട്ടിരിക്കുന്നത്. കുറേ കാളകള്‍ക്കിടയില്‍ നില്‍ക്കുന്ന ഇന്ദ്രന്‍സിനെയാണ് പോസ്റ്ററില്‍ കാണാന്‍ കഴിയുന്നത്. നെറ്റിയില്‍ ഭസ്‌മകുറി വരച്ച് കാളക്കൂറ്റന്‍മാര്‍ക്കിടയില്‍ നിന്ന് എന്തോ നോക്കി നില്‍ക്കുന്ന ഇന്ദ്രന്‍സിനെയാണ് പോസ്റ്ററില്‍ കാണാന്‍ കഴിയുന്നത്. ഇതോടെ നാല് ക്യാരക്‌ടര്‍ പോസ്റ്ററുകളാണ് നിര്‍മാതാക്കള്‍ പുറത്തു വിട്ടിരിക്കുന്നത്. വമ്പന്‍ താരനിരയാണ് ചിത്രത്തില്‍ അണിനിരക്കുന്നത്.

അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ ടീസറിനും വലിയ പ്രതികരണമാണ് പ്രേക്ഷകരില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരത്തിന്‍റെ ഒരുകാലത്തെ ചരിത്രം കൂടി ദൃശ്യവത്കരിക്കുന്ന ആകാംക്ഷ നിറയ്ക്കുന്ന രംഗങ്ങളുള്ള ടീസറാണ് പുറത്തു വിട്ടത്.

ഏറെ പ്രേക്ഷ- നിരൂപക ശ്രദ്ധ നേടിയ ടിയാന്‍, എമ്പുരാന്‍ എന്നീ സിനിമകള്‍ക്ക് ശേഷം മുരളി ഗോപിയുടെ തിരക്കഥയില്‍ ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രമാണ് അനന്തന്‍ കാട്. നേരത്തെ ആകാംക്ഷ നിറയ്ക്കുന്ന ടീസര്‍ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. വമ്പന്‍ താരനിരയാണ് ചിത്രത്തില്‍ അണിനിരക്കുന്നത്. മികവുറ്റ ദൃശ്യവിരുന്നായിരിക്കുന്ന ചിത്രം സമ്മാനിക്കുകയെന്ന സൂചനകളാണ് ടീസറില്‍ നിന്നൊക്കെ ലഭിക്കുന്നത്. തമിഴ് സംസാരിക്കുന്ന കഥാപാത്രമായിട്ടാണ് ആര്യ ചിത്രത്തിൽ എത്തുന്നത്.

വൻവിജയമായി മാറിയ ‘മാർക്ക് ആന്‍റണി’ക്ക് ശേഷം മിനിസ്റ്റുഡിയോയുടെ ബാനറിൽ എസ്. വിനോദ് കുമാർ നിർമിക്കുന്ന പതിനാലാമത്തെ ചിത്രവുമാണിത്. ശ്രീ ഗോകുലം മൂവീസിൻ്റെ ബാനറിൽ ഗോകുലം ഗോപാലനാണ് ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. 'കാന്താര'യുടെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുടേയും സംഗീത സംവിധായകനായ ബി. അജനീഷ് ലോക്നാഥ് ആദ്യമായി മലയാളത്തിലെത്തുന്ന സിനിമ കൂടിയാണിത് എന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്.

ഇന്ദ്രൻസ്, മുരളി ഗോപി, 'പുഷ്പ' സിനിമയിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ സുനിൽ, അപ്പാനി ശരത്, നിഖില വിമൽ, ദേവ്‌ മോഹൻ, സാഗർ സൂര്യ, റെജീന കാസാൻഡ്ര, ശാന്തി ബാലചന്ദ്രൻ, അജയ്, കന്നഡ താരം അച്യുത് കുമാർ തുടങ്ങി വലിയൊരു താരനിര തന്നെ ചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്. മലയാളത്തിലും തമിഴിലുമായി ഇറങ്ങുന്ന ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രം 'അനന്തൻ കാടി'ൽ ഒട്ടേറെ അന്യഭാഷ താരങ്ങളും ഒരുമിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനോടകം തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ശ്രദ്ധേയമായി മാറിയ ചിത്രത്തിന്‍റെ ടീസർ അന്യായ മേക്കിംഗുമായി മികച്ചൊരു ദൃശ്യവിരുന്നായിരിക്കും ചിത്രമെന്ന് അടിവരയിടുന്നതായിരുന്നു.

ഛായാഗ്രഹണം: എസ്.യുവ, എഡിറ്റർ: രോഹിത് വി എസ് വാരിയത്ത്, സംഗീതം: ബി അജനീഷ് ലോക്നാഥ്, എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ: ജെയിൻ പോൾ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ: രഞ്ജിത്ത് കോതേരി, ആക്ഷൻ ഡയറക്ടർ: ആർ. ശക്തി ശരവണൻ, വിഎഫ്എക്സ് ഡയറക്ടർ: ബിനോയ് സദാശിവൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ: പ്രണവ് മോഹൻ, മേക്കപ്പ്: ബൈജു എസ്, ശബ്ദമിശ്രണം: വിഷ്ണു പി സി, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ: അരുൺ എസ് മണി, ഗാനരചന: മുരളി ഗോപി, ആലാപനം: മുരളി ഗോപി, കളറിസ്റ്റ്: ശിവശങ്കർ, വി.ബി2എച്ച്, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ: അഭിൽ ആനന്ദ് എം ടി, ഫിനാൻസ് കൺട്രോളർ: എം എസ് അരുൺ, വിഎഫ്എക്സ്: ടിഎംഇഎഫ്എക്സ്, കോസ്റ്റ്യൂം: അരുൺ മനോഹർ, സ്റ്റിൽസ്: റിഷ്‍ലാൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ്: ഒബ്സിക്യൂറ എൻ്റർടെയ്ൻമെൻ്റ്സ്, പിആർഒ: ആതിര ദിൽജിത്ത്, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പാർട്നർ: ഡ്രീം ബിഗ് ഫിലിംസ്.

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TAGGED:

ANANTHAN KAADU MOVIE
INDRANS
MURALI GOPY
MALAYALAM NEW MOVIE RELEASE
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