ബാല്യകാലം ആശ്രമത്തില്, ഏഴ് ഭാഷകളില് 300 ലേറെ സിനിമകള്; കര്ണാടകയുടെ അനന്ത് നാഗ്! ദാദാസാഹേബ് ഫാല്ക്കെ പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങി നടന്
1973-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ‘സങ്കൽപ്പ’ എന്ന കന്നഡ ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് അനന്ത് നാഗ് സിനിമയിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 23, 2026 at 9:48 AM IST
2024-ലെ ദാദാസാഹേബ് ഫാൽക്കെ പുരസ്കാരം മുതിർന്ന കന്നഡ നടൻ അനന്ത് നാഗ് ഏറ്റുവാങ്ങി. ഗുജറാത്തിലെ ഏകതാ നഗറിൽ നടന്ന 72-ാമത് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാര ചടങ്ങിൽ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമുവിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം പുരസ്കാരം സ്വീകരിച്ചത്. ഏഴ് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ട അഭിനയജീവിതത്തിലൂടെ ഇന്ത്യൻ സിനിമയ്ക്ക് നൽകിയ സമഗ്ര സംഭാവനകൾ പരിഗണിച്ചാണ് രാജ്യത്തെ പരമോന്നത ചലച്ചിത്ര ബഹുമതികളിലൊന്നായ ദാദാസാഹേബ് ഫാൽക്കെ പുരസ്കാരം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചത്.
1995-ൽ ഡോ. രാജ്കുമാറിന് ശേഷം ഈ പുരസ്കാരം നേടുന്ന രണ്ടാമത്തെ കന്നഡ നടനാണ് അനന്ത് നാഗ്. സിനിമയ്ക്ക് പുറമെ നാടകം, ടെലിവിഷൻ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലും ശ്രദ്ധേയമായ സാന്നിധ്യമായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിനയജീവിതം ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നതാണ്.
"കർണാടക എന്റെ കർമഭൂമി"
പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങിയ ശേഷം നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ തന്റെ ഈ അംഗീകാരം വർഷങ്ങളായി തനിക്കൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ച നിർമാതാക്കൾക്കും സംവിധായകർക്കും, തന്റെ കഥാപാത്രങ്ങളെ സ്വീകരിച്ച കോടിക്കണക്കിന് പ്രേക്ഷകർക്കും സമർപ്പിക്കുന്നതായി അനന്ത് നാഗ് പറഞ്ഞു.
"ഈ ചടങ്ങിന്റെ ഗാംഭീര്യം ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ വളരെ സന്തോഷവാനാണ്. ഒരു നടൻ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ അഭിനയിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ചില ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകാം. ഞാൻ ഒരു ആശ്രമത്തിലാണ് വളർന്നത് - എന്റെ ബാല്യകാലം 12 വയസ്സു വരെ അവിടെയായിരുന്നു. മുംബൈയിൽ വെച്ചാണ് എനിക്ക് ഒരു നാടകത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചത്. ശ്രീ ആദിശങ്കരാചാര്യരുടെ വരികൾ ഉദ്ധരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു - 'വന്ദേമാതരം'. ഈ മഹത്തായ രാജ്യം എന്റെ ജന്മഭൂമിയാണ്, കർണാടക എന്റെ കർമഭൂമിയാണ്. ഭാരതം എന്റെ ധർമഭൂമി കൂടിയാണ്", അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകള്.
വിവിധ ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹവും ബഹുമാനവും ലഭിച്ചത് കർണാടകയിൽ നിന്നാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തന്റെ ജീവിതത്തെയും കലയെയും രൂപപ്പെടുത്തിയ അനുഭവങ്ങൾ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു പ്രസംഗം.
നാടകത്തിൽ നിന്ന് സിനിമയിലേക്ക്
1948 സെപ്റ്റംബർ 4-ന് ജനിച്ച അനന്ത് നാഗിന് മുംബൈയിലെ ജീവിതകാലത്താണ് നാടകത്തോട് താൽപര്യം വളർന്നത്. 1970-കളുടെ തുടക്കത്തിൽ അഭിനയരംഗത്ത് സജീവമായ അദ്ദേഹം 1973-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ‘സങ്കൽപ്പ’ എന്ന കന്നഡ ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് സിനിമയിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്.
തുടർന്ന് ശ്യാം ബെനഗലിന്റെ ‘അങ്കുർ’ എന്ന ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിച്ചു. ഇന്ത്യൻ സമാന്തര സിനിമാ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ ശ്രദ്ധേയമായ ചിത്രങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു അങ്കുർ. ബെനഗലിന്റെ തന്നെ ‘മന്തൻ’, ‘ഭൂമിക’ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലും അനന്ത് നാഗ് പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തി.
സമാന്തര സിനിമയിലെ ഗൗരവമുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് കന്നഡ വാണിജ്യ സിനിമയിലെ ജനപ്രിയ വേഷങ്ങളിലേക്കും അദ്ദേഹം സ്വാഭാവികമായി മാറി. ‘ബയലു ദാരി’, ‘കന്നേശ്വര രാമ’, ‘നാ നിന്ന ബിടലാരെ’, ‘ചന്ദനദ ഗൊമ്പെ’, ‘ബെങ്കിയ ബാളെ’ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങൾ കന്നഡ സിനിമയിലെ മുൻനിര നടന്മാരിൽ ഒരാളായി അദ്ദേഹത്തെ ഉറപ്പിച്ചു.
ഏഴ് ഭാഷകളിൽ 300-ലേറെ ചിത്രങ്ങൾ
കന്നഡയ്ക്ക് പുറമെ ഹിന്ദി, തെലുങ്ക്, തമിഴ്, മലയാളം, മറാത്തി, ഇംഗ്ലീഷ് തുടങ്ങിയ ഭാഷകളിലും അനന്ത് നാഗ് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കരിയറിൽ 300-ലേറെ ചിത്രങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം വേഷമിട്ടിട്ടുണ്ട്.
അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിനയജീവിതത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഒരേ തരത്തിലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങാതെ വിവിധ സിനിമാ രീതികളിലും ഭാഷകളിലും സാന്നിധ്യമറിയിച്ചതാണ്. സമാന്തര സിനിമ, വാണിജ്യ സിനിമ, കുടുംബകഥകൾ, കഥാപാത്രപ്രധാനമായ സിനിമകൾ എന്നിവയിലുടനീളം അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധേയമായ വേഷങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തു.
'മാൽഗുഡി ഡേയ്സ്' നൽകിയ മറ്റൊരു ജനപ്രീതി
സിനിമയ്ക്കു പുറമെ ടെലിവിഷനിലും അനന്ത് നാഗ് വലിയ പ്രേക്ഷകശ്രദ്ധ നേടി. ഇളയ സഹോദരനും സംവിധായകനുമായ ശങ്കർ നാഗ് ഒരുക്കിയ ആർ.കെ. നാരായണന്റെ കഥകളെ ആസ്പദമാക്കിയ ദൂരദർശൻ പരമ്പരയായ 'മാൽഗുഡി ഡേയ്സ്' അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരിയറിലെ പ്രധാന അധ്യായങ്ങളിലൊന്നാണ്.
രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്ത ഈ പരമ്പരയിലൂടെ കന്നഡ സിനിമയുടെ സ്ഥിരം പ്രേക്ഷകരല്ലാത്തവരിലേക്കും അനന്ത് നാഗിന്റെ അഭിനയം എത്തി. സിനിമയ്ക്ക് പുറത്തും ടെലിവിഷൻ എന്ന മാധ്യമത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം നേടിയ ജനപ്രീതിയുടെ പ്രധാന കാരണങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു ഈ പരമ്പര.
മുങ്കരു മാലേ’, ‘ഗോധി ബന്ന സാധാരണ മൈകട്ടു’, ‘രാജ്കുമാര’ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലെ വേഷങ്ങൾ പുതിയ തലമുറയിലെ പ്രേക്ഷകരിലേക്കും അദ്ദേഹത്തെ എത്തിച്ചു. ‘കെ.ജി.എഫ്: ചാപ്റ്റർ 1’-ൽ ആനന്ദ് എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചതോടെ ദേശീയതലത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം വീണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു.
നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങള്
അനന്ത് നാഗിന്റെ ദീർഘകാല അഭിനയജീവിതത്തിന് നേരത്തെയും നിരവധി അംഗീകാരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മികച്ച നടനുള്ള ഫിലിംഫെയർ അവാർഡ് സൗത്ത്, കർണാടക സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം, കർണാടക രാജ്യോത്സവ പുരസ്കാരം, കർണാടക സംസ്ഥാന ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെന്റ് പുരസ്കാരം എന്നിവ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2025-ൽ രാജ്യം അദ്ദേഹത്തെ പത്മഭൂഷൺ നൽകി ആദരിക്കുകയും ചെയ്തു. സിനിമ, ടെലിവിഷൻ, നാടകം എന്നീ മേഖലകളിലായി ഏഴ് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ടുനിന്ന അഭിനയജീവിതത്തിനൊടുവിലാണ് രാജ്യത്തെ പരമോന്നത ചലച്ചിത്ര ബഹുമതികളിലൊന്നായ ദാദാസാഹേബ് ഫാൽക്കെ പുരസ്കാരവും അദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തിയത്.
72-ാമത് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാര ചടങ്ങിൽ നിരവധി പ്രമുഖരും വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലായി പുരസ്കാരങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി. ‘അമരൻ’ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകൻ രാജ്കുമാർ പെരിയസാമി മികച്ച സംവിധായകനുള്ള പുരസ്കാരം നേടി.
‘ഭ്രമയുഗം’, ‘ചന്തു ചാമ്പ്യൻ’ എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലെ പ്രകടനത്തിന് മമ്മൂട്ടിയും കാർത്തിക് ആര്യനും മികച്ച നടനുള്ള പുരസ്കാരം പങ്കിട്ടു. ‘ആർട്ടിക്കിൾ 370’ മികച്ച ഫീച്ചർ ചിത്രമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ചിത്രത്തിലെ അഭിനയത്തിന് യാമി ഗൗതം മികച്ച നടിക്കുള്ള പുരസ്കാരം നേടി.
‘കൽക്കി 2898 എഡി’ മികച്ച വിനോദാത്മക ജനപ്രിയ ചിത്രത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം സ്വന്തമാക്കിയപ്പോൾ, മലയാളി ഗായിക വൈക്കം വിജയലക്ഷ്മിയും മികച്ച ഗായികയ്ക്കുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം നേടി.
72-ാമത് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാര ചടങ്ങിന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയും ഉണ്ടായിരുന്നു. പതിവായി ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടന്നുവരുന്ന ചടങ്ങിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഗുജറാത്തിലെ ഏകതാ നഗറിലാണ് ഇത്തവണ ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ചത്. ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാര ചരിത്രത്തിൽ ഡൽഹിക്ക് പുറത്തുള്ള ശ്രദ്ധേയമായ മാറ്റമായിരുന്നു ഇത്. ഫീച്ചർ ഫിലിം, നോൺ-ഫീച്ചർ ഫിലിം, സിനിമയെക്കുറിച്ചുള്ള എഴുത്ത് എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലായി 92 വിജയികളെയാണ് ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചത്.
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