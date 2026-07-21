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യുക്തിയും ഭക്തിയും സംസ്‌കാരവും; ദേശീയ പുരസ്‌കാര വേദിയിലെത്തിയ 'ഭദ്രകാളി നാടക'ത്തിനു പിന്നിലെ കഥകളുമായി ആനന്ദ ജ്യോതി

ദേശീയ പുരസ്‌കാര തിളക്കത്തിൽ സംവിധായകൻ ആനന്ദ ജ്യോതി തൻ്റെ കലായാത്രയെക്കുറിച്ചും ഡോക്യുമെൻ്ററിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തെക്കുറിച്ചും ഇ ടിവി ഭാരതിനോട്

Ananda Jyothi on Bhadrakali Nadakam
ഭദ്രകാളി നാടകം, ആനന്ദ ജ്യോതി (Special Arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 21, 2026 at 1:50 PM IST

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അക്കി വിനായക്

​കേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹിക, സാംസ്‌കാരിക, ചരിത്രപരമായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഭദ്രകാളി ദേവിയുടെ സ്വാധീനം വ്യക്തമായി അടയാളപ്പെടുത്തിയ 'ഭദ്രകാളി നാടകം' എന്ന ഡോക്യുമെൻ്ററിക്ക് 72-ാമത് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാർഡിൽ പ്രത്യേക പരാമർശം ലഭിച്ചിരുന്നു. ആനന്ദ ജ്യോതി (ജോസ് ആൻ്റണി) സംവിധാനം ചെയ്‌ത ഈ ചിത്രം, കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന ഭദ്രകാളി ദേവി സങ്കൽപ്പത്തെയും പരമ്പരാഗത കലാരൂപങ്ങളെയും ആഴത്തിൽ അപഗ്രഥിക്കുന്നതാണ്.

ഭദ്രകാളി നാടകം പോര്‍ച്ചുഗീസ് ഭാഷ ട്രെയ്‌ലര്‍ (Special Arrangement)

​ദേശീയ പുരസ്‌കാര തിളക്കത്തിൽ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിച്ച സംവിധായകൻ ആനന്ദ ജ്യോതി തൻ്റെ കലായാത്രയെക്കുറിച്ചും ഡോക്യുമെൻ്ററിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തെക്കുറിച്ചും മനസ്സുതുറന്നു.

Ananda Jyothi on Bhadrakali Nadakam
ആനന്ദ ജ്യോതി ഡോക്യുമെൻ്ററി ചിത്രീകരണത്തിനിടെ (Special Arrangement)

ഒരു നൂലിൽ മുത്തുകോർത്ത പോലൊരു കലാസൃഷ്‌ടി

2024-ലാണ് ഭദ്രകാളി നാടകം ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാകുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിനും വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപേ തന്നെ കേരളീയ സമൂഹത്തിൽ ഭദ്രകാളി ദേവിയുടെ സ്വാധീനം എത്രത്തോളമുണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും, അതൊരു ഡോക്യുമെൻ്ററിയാക്കി മാറ്റാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നതായി സംവിധായകൻ പറയുന്നു.

​"വ്യക്തമായ ഒരു ആശയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചത്. യാത്രാവഴിയിൽ ലഭിച്ച വിശദാംശങ്ങളും കൃത്യമായ റിസർച്ചുകളും ഒരു നൂലിൽ മുത്തുകൾ കോർക്കുന്നതുപോലെയാണ് ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററിയായി രൂപപ്പെടുത്തിയത്," ആനന്ദ ജ്യോതി വ്യക്തമാക്കി.

കേരളവും ഭദ്രകാളിയും

Ananda Jyothi on Bhadrakali Nadakam
ആനന്ദ ജ്യോതി ഡോക്യുമെൻ്ററി ചിത്രീകരണത്തിനിടെ (Special Arrangement)

കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അമ്പലങ്ങളുള്ള ദൈവ സങ്കൽപ്പങ്ങളിലൊന്നാണ് ഭദ്രകാളി. കേവല ഭക്തിക്കപ്പുറം സാമൂഹിക-സാംസ്കാരിക മേഖലകളിൽ ദേവിയുടെ സ്വാധീനം വളരെ വലുതാണ്.

തെയ്യം, മുടിയേറ്റ്, കളമെഴുത്ത്, കളരിപ്പയറ്റ് തുടങ്ങിയ കേരളത്തിൻ്റെ പരമ്പരാഗത കലാരൂപങ്ങളെല്ലാം ഭദ്രകാളി സങ്കൽപ്പവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കലകളുടെ സൗന്ദര്യശാസ്ത്രത്തിൽ പോലും ഈ ദേവീസങ്കൽപ്പം നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നു. സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ ശ്രേണിയിലും ജീവിക്കുന്നവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളിൽ ദേവി മുഖ്യഘടകം തന്നെ.

Ananda Jyothi on Bhadrakali Nadakam
ഡോക്യുമെൻ്ററിയില്‍നിന്ന് (Special Arrangement)

​തുടക്കം ശ്രീനാരായണഗുരുവിൻ്റെ 'ഭദ്രകാളി അഷ്‌ടക'ത്തിലൂടെ

താനൊരു ഭദ്രകാളി ഉപാസകൻ കൂടിയാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയ സംവിധായകൻ, ശ്രീനാരായണഗുരു രചിച്ച 'ഭദ്രകാളി അഷ്ടകം' ബ്രസീലിയൻ ഭാഷയിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ അനുഭവമാണ് ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററിയിലേക്ക് വഴിതെളിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു.

​ മറ്റു ദേവ ദേവി സങ്കല്പങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭദ്രകാളി ദേവിയുടെ സങ്കല്പ വ്യത്യാസം എന്തൊക്കെ എന്ന് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു പഠിച്ചു. ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കേരളത്തിൽ ഭദ്രകാളി സങ്കൽപ്പത്തിനുള്ള പ്രത്യേകതയും ഇതിൽ അന്വേഷണ വിഷയമാകുന്നുണ്ട്. ബംഗാൾ അടക്കമുള്ള ഇടങ്ങളിൽ കാളി സങ്കൽപ്പത്തിന് പ്രചാരമുണ്ടെങ്കിലും, 'ഭദ്രകാളി' എന്ന ഭാവം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രചാരത്തിലുള്ളത് കേരളത്തിലാണ്.

Ananda Jyothi on Bhadrakali Nadakam
ഡോക്യുമെൻ്ററിയില്‍നിന്ന് (Special Arrangement)

കാളിയും ഭദ്രകാളിയും: വ്യത്യാസം ഇങ്ങനെ

കാളിയും ഭദ്രകാളിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെക്കുറിച്ചും സംവിധായകൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഉഗ്രരൂപിണിയും സംഹാര ഭാവത്തിൽ തീവ്രതയോടെ നിൽക്കുന്നതുമായ സങ്കൽപ്പമാണ് കാളി. യുദ്ധശേഷമുള്ള ദേവിയുടെ ശാന്തമായ സ്ഥായി ഭാവമാണ് ഭദ്രകാളി. ​രണ്ടും ദേവിയുടെ രണ്ട് അവസ്ഥകളെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

Ananda Jyothi on Bhadrakali Nadakam
ഡോക്യുമെൻ്ററിയില്‍നിന്ന് (Special Arrangement)
ഡോക്യുമെൻ്ററിയുടെ ചിത്രീകരണം
Ananda Jyothi on Bhadrakali Nadakam
ഡോക്യുമെൻ്ററിയില്‍നിന്ന് (Special Arrangement)

ഭദ്രകാളി നാടകം എന്ന ഡോക്യുമെൻ്ററിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം മൂന്ന് നാല് വർഷങ്ങളായിരുന്നു. ഒരു വർഷത്തെ അശ്രാന്ത പരിശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ് ഡോക്യുമെൻ്ററിയുടെ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാക്കിയത്. ഡോക്യുമെൻ്ററിയുടെ തുടക്കം എങ്ങനെ, അവസാനം എങ്ങനെ, ഈ ആശയം പ്രേക്ഷകരിൽ ഏതു രീതിയിൽ പറയണം എന്നൊരു അടിസ്ഥാനം എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ വ്യക്തമായ തിരക്കഥയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ല ചിത്രീകരണം നടന്നത്. ഗവേഷണം ചെയ്‌ത് കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങളും പഠിച്ച വിഷയങ്ങളും പുതിയ അറിവുകളും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഡോക്യുമെൻ്ററിയുടെ ശരീരം ആദ്യം സൃഷ്‌ടിച്ചു.

Ananda Jyothi on Bhadrakali Nadakam
ഭദ്രകാളി നാടകം (Special Arrangement)

തെക്ക് തിരുവനന്തപുരം മുതൽ വടക്ക് വടകര വരെ ഡോക്യുമെൻ്ററിയുടെ ഭാഗമായി യാത്രകൾ ചെയ്‌തു. പല അമ്പലങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു. ഐതിഹ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു. ​കേവലം പണ്ഡിതന്മാരെ മാത്രമല്ല, സാധാരണക്കാരായ ഭക്തരുടെ അനുഭവങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഡോക്യുമെൻ്ററി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

പ്രശസ്‌ത ചരിത്രാന്വേഷകൻ ഗുപ്‌തൻ നായരുടെ മകനും ചരിത്രകാരനുമായ എം ജി ശശിഭൂഷൺ ഭദ്രകാളി സങ്കൽപ്പത്തിൻ്റെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം വിശദീകരിച്ചപ്പോൾ, സ്ത്രീ സങ്കൽപ്പത്തിൽ ദേവിക്കുള്ള പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് കവയിത്രി പ്രമീള ദേവി സംസാരിച്ചു.

ഭദ്രകാളി ഉപാസകരായ ബ്രസീലിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് വിദേശികളും ഡോക്യുമെൻ്ററിയുടെ ഭാഗമായി തങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങളും കാഴ്ചപ്പാടുകളും പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട്. തെയ്യം കളമെഴുത്ത് കളരിപ്പയറ്റ് തുടങ്ങിയ പരമ്പരാഗത കലാരൂപങ്ങളിൽ ഭദ്രകാളി ദേവിയുടെ സ്വാധീനം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെയായിരുന്നു പ്രധാനമായും ഡോക്യുമെൻ്ററിയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്‌തത്.

Ananda Jyothi on Bhadrakali Nadakam
ഭദ്രകാളി നാടകം (Special Arrangement)

കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഭരണി

​കേരളീയ സംസ്‌കാരത്തിൽ കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഭരണിയും അവിടുത്തെ പാട്ടുകളും വഹിക്കുന്ന പങ്കിനെക്കുറിച്ചും ആനന്ദ ജ്യോതി മനസ്സുതുറന്നു:

​"ആധ്യാത്മികതയും മനഃശാസ്ത്രവും ഒത്തുചേരുന്ന ഒന്നാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഭരണി. തെറി എന്ന വാക്ക് തിരിച്ചിട്ടാൽ 'രതി'യായി. ഉള്ളിലെ ദേഷ്യവും നിരാശയും ഫ്രസ്ട്രേഷനും ഒരു ദിവസം ഡാം തുറന്നുവിടുന്നതുപോലെ ഒഴുക്കിക്കളയുന്ന രീതിയാണിത്. ഉള്ളിലെ നെഗറ്റീവ് വികാരങ്ങൾ അന്ന് പറഞ്ഞുതീർത്ത്, പിന്നീട് വരുന്ന ഒരു വർഷം സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കുക എന്ന മനുഷ്യൻ്റെ വൈകാരികമായ തലമാണ് ഭരണിപ്പാട്ടിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത്."

കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഭരണിയും തെറിപ്പാട്ടും ഡോക്യുമെൻ്ററിയിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. തെറിപ്പാട്ട് ഒരു പക്ഷേ കേരളീയ സംസ്‌കാരത്തിൽ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒന്നുതന്നെയാണ്. പക്ഷേ അത് എങ്ങനെയാണ് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതും ഭാഗമായതൊന്നും ഡോക്യുമെന്‍ററി യിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു.

എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാനൊരു ആധ്യാത്മിക ജീവിതം നയിക്കുന്ന ആളാണ്. പലപ്പോഴും ഞാൻ അന്വേഷിക്കുന്നതും അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ദൈവികതയും സംസ്‌കാരവും തന്നെയാണ്. കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഭരണി നമ്മുടെ ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒന്നാണ്.

ചില കാര്യങ്ങൾ ദേവിയുടെ മുന്നിൽ പോയി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് അതിനൊരു ശമനം ഉണ്ടാവുക. ചില കാര്യങ്ങൾ നേടാൻ ഒരുപക്ഷേ ദേവിയുടെ മുന്നിൽ അട്ടഹസിക്കേണ്ട തായും വരും.

ചരിത്രപരമായും ആധ്യാത്മികപരമായും നിറഞ്ഞ ഭക്തിയോടെയും എല്ലാം ഭദ്രകാളി സങ്കല്പങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഏതു വേണമെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് മനുഷ്യൻ്റെ ഔചിത്യ ബോധം. നമ്മൾ ഒരാഗ്രഹം ദേവിയോട് പറയുമ്പോൾ അത് സാധിക്കുന്നു.. ആ ഒരു കാര്യത്തെ ഏതൊരു രീതിയിലും ഏതൊരു കാഴ്‌ചപ്പാടിലും നമുക്ക് എടുക്കാം.

ഇത്തരം ആഴത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ഒരുപക്ഷേ ഭദ്രകാളി നാടകം എന്ന ഡോക്യുമെൻ്ററി നിങ്ങൾ കാണാനിട വരുമ്പോൾ ഡി കോഡ് ചെയ്‌ത് എടുക്കാൻ സാധിച്ചിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ ഇതൊരു ഭക്തിയിൽ മാത്രം അധിഷ്‌ഠിതമായ കലാസൃഷ്‌ടി അല്ല.

​വടക്കൻ കളരിയും പോർക്കലി സങ്കൽപ്പവും

തെക്കൻ കളരിയിൽ പരദേവത സങ്കല്പം മറ്റൊരു തരത്തിലാണ്. അഗസ്ത്യ മുനിവരെ തെക്കൻ കളരി തറയിൽ ഉപാസിക്കുന്നു. പക്ഷേ വടക്കൻ കളരിയിൽ ഭദ്രകാളി പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ്. ലോകനാർക്കാവ് എന്ന സങ്കൽപ്പത്തിൽ ഭദ്രകാളി ദേവി ആണല്ലോ പരദേവത. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വടക്കൻ കളരി സമ്പ്രദായമാണ് ഡോക്യുമെൻ്ററിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഷൂട്ട് ചെയ്‌തത്. കൂടുതലും തുളുനാട് ഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന കളരി ഗുരുക്കളെയാണ് ഞാൻ സമീപിച്ചത്. തെക്കൻ കളരികളിലും പോർക്കലി എന്ന പ്രയോഗം ഉണ്ടല്ലോ. അവിടെയും കാളിയെ മാറ്റി നിർത്തുന്നില്ല. പോർക്കലി എന്നാൽ കാളി തന്നെയാണ്.


കാളി സങ്കൽപവും കലയും

കളമെഴുത്ത് എന്ന കലാരൂപം പരിശോധിച്ചാൽ ലോകത്തുള്ള മറ്റേത് കലാരൂപവുമായി ഇതിനെ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. മണിക്കൂറുകൾ എടുത്ത് കളമെഴുതി ഒരുക്കുന്ന കലാകാരൻ ആ കലാരൂപത്തിൻ്റെ മൂർധന്യാവസ്ഥയിൽ എത്തുന്നതോടുകൂടി കളം മായ്ച്ചു കളയുകയാണ്. എത്ര ദിവസത്തെ വ്രതവും തയ്യാറെടുപ്പമാണ് ആ കലാകാരനെ കളമെഴുത്ത് ദിവസത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. കളമെഴുത്ത് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അയാളിൽ ഒരു ദൈവികത ഉണ്ടാകുന്നു. ദേവി ചൈതന്യം ഉള്ളിൽ നിന്നും നഷ്‌ടപ്പെടുന്നതോടെ കലാകാരൻ കളം മായ്ക്കുന്നു. അവിടെ ദേവി ഇല്ല, ദേവി കളം വിട്ടു എന്ന് തിരിച്ചറിവാണ് കലാകാരനെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. വെറുമൊരു സാധാരണ കലാകാരനായി കളമെഴുത്തു കലാകാരനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അയാളിലൊരു ദിവ്യത്വം നിലനിൽക്കുന്നു.

പുതിയകാലത്തെ ദൈവവിശ്വാസം

പുതിയകാലത്ത് മാത്രമല്ല എക്കാലവും ഇവിടെ വിശ്വാസികളും നിരീശ്വരവാദികളും ഉണ്ടായിരുന്നു. സോഷ്യൽ മീഡിയ അടക്കമുള്ള നവമാധ്യമങ്ങളുടെ കടന്നുവരവ് കൊണ്ടാണ് നിരീശ്വരവാദികളെയും വിശ്വാസികളെയും നമ്മൾ കൂടുതൽ അടുത്തറിയുന്നത്. ഒരുഭാഗത്ത് വിശ്വാസികളും മറുഭാഗത്ത് നിരീശ്വരവാദികളും ഉണ്ടാകണം. എന്നാൽ മാത്രമാണ് സാമൂഹികപരമായ സന്തുലനം സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ. എല്ലാം ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണ്. ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അയാൾ വിശ്വാസിയാകുന്നു. അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവരും വിശ്വാസികളാകുന്നു. അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിക്കാത്തവരും അനുഭവിക്കാത്തവരും നിരീശ്വരവാദികളാകുന്നു. ആരെയും അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും പഴിചാരിയിട്ട് കാര്യമില്ല. ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കാഴ്‌ചപ്പാടും ജീവിതവുമാണ് അയാളെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്.

ഭദ്രകാളി നാടകം എന്ന ഡോക്യുമെൻ്ററി ദൈവം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് സമർപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു കലാസൃഷ്‌ടി അല്ല. അങ്ങനെ കാണുകയും അരുത്. ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമായ ഒരു വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച് അതിന് ആധികാരികമായി ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി രൂപത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു. തികഞ്ഞ ഒരു കലാസൃഷ്‌ടിയായി മാത്രം അതിനെ കണ്ടാൽ മതി. ഭദ്രകാളി സങ്കല്‍പം എന്താണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ മാത്രം ആണ് ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൽ വിശ്വസിക്കണമെന്നോ വിശ്വസിക്കരുതെന്നോ ഞാൻ പറയുന്നില്ല. എൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യശുദ്ധി എന്താണെന്ന് കൃത്യമായി ബോധ്യപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് ദേശീയ പുരസ്‌കാര വേദിയിൽ പ്രത്യേക പരാമർശം ഭദ്രകാളി നാടകത്തിന് ലഭിച്ചത്.


ആനന്ദ ജ്യോതിയുടെ ദൈവവിശ്വാസം

ദയ ഉള്ളതാണ് ദൈവം. കരുണ അതാണ് ദൈവം. ആ വികാരം നമ്മളോട് ആണോ മറ്റുള്ളവരാടാണോ എന്നത് ദൈവവിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമാണ്. ദൈവവിശ്വാസം എന്നതിന് വ്യക്തി കേന്ദ്രീകൃതമായി ഒരിക്കലും സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല.

തെയ്യം

തെയ്യം എന്ന വാക്കും ദൈവം എന്ന വാക്കിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞതാണ്. ദൈവം എന്ന് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ അർഥം. തെയ്യം കലാകാരൻ ദൈവതുല്യനാണ്. വേഷം കെട്ടിയിറങ്ങിയാൽ അയാൾ പറയുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും എല്ലാം ദൈവം ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞാൻ നേരിൽ കണ്ടറിഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. തെയ്യം പറയുന്നതിനും നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിനും അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവിടെയുള്ള ഭക്തരുടെ അടുത്ത ഒരു വർഷത്തെ ജീവിതം തന്നെ മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്. റിസർച്ചിനും പഠന കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി തെയ്യം നേർച്ചയായി ചെയ്യുന്ന അമ്പലങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ ഷൂട്ടിംഗ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അമ്പലത്തിലെ ചടങ്ങുകൾക്കിടയിലേക്ക് നമുക്ക് കയറിച്ചെല്ലാൻ സാധിക്കില്ല.

ഞാൻ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഊരമന എന്ന സ്ഥലത്താണ്. കടമറ്റത്തിന് അടുത്തുള്ള പ്രദേശമാണ്. ചിത്രീകരണം കൂടുതൽ സുഗമമാക്കാനായി ഞാനൊരു തെയ്യം ചടങ്ങ് എൻ്റെ വീട്ടിനു സമീപത്തു തന്നെ കോഡിനേറ്റ് ചെയ്‌തു. പൂർണമായും ഷൂട്ടിംഗ് ഘടനയോട് ചേർന്നുനിൽക്കുന്ന രീതിയിലല്ല തെയ്യം സംഘടിപ്പിച്ചത്. എല്ലാ ആചാര അനുഷ്‌ഠാനങ്ങൾക്കും മൂല്യം കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയായിരുന്നു. സിനിമപോലെ മാനുപ്പുലേറ്റ് ചെയ്‌തു ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡോക്യുമെന്‍ററിയുടെ രീതിയല്ലല്ലോ. നമുക്ക് വേണ്ടത് യഥാർഥ ഘടന തന്നെയാണ്. ഞാൻ ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ചപ്പോൾ ആ നിമിഷത്തെ ധന്യമാക്കാൻ ആ നാട്ടിലെ നാനാ ജാതി മതസ്ഥർ എത്തിച്ചേർന്നു. ഭക്തിയോടെയും ബഹുമാനത്തോടെയും അവർ ആ കലാരൂപത്തെ അംഗീകരിച്ചു. കലാവസാനം പ്രസാദം വാങ്ങി. ഈ വന്നവരിൽ എല്ലാ മതസ്ഥരും ഉണ്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കണം. വന്നവരെല്ലാം ദൈവം എന്തെങ്കിലും അത്ഭുതം ജീവിതത്തിൽ നൽകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു വന്നവരല്ല. അവർ ആ ദൈവീകമായ നിമിഷത്തെ അനുഭവിക്കാൻ എത്തിച്ചേർന്നതാണ്. അവരെല്ലാം ആ അനുഭൂതി എന്തെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. വന്നവരുടെ മനസ്സുനിറഞ്ഞു. എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ അന്നവിടെ തെയ്യം ചടങ്ങ് കാണാൻ വന്നവരുടെ മനസ്സുനിറഞ്ഞത് യുക്തി വച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇനിയെന്നാണ് തെയ്യം ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിക്കുക എന്ന് അന്ന് വന്ന പല നാട്ടുകാരും എന്നോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. തെയ്യം കുടിയേറുന്ന സമയത്ത് തെയ്യം കലാകാരൻ ദൈവജ്ഞാനം ഉള്ള ആളായി മാറുന്നത് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ആ ആശ്ചര്യത്തെ ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്‌തു. ആ അനുഭവം എനിക്ക് സന്തോഷവും ഉന്മേഷവും നൽകി. അതാണ് ഡോക്യുമെൻ്ററിയിൽ വരച്ചു കാട്ടിയിരിക്കുന്നതും. മലയാളത്തിൽ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് ഭക്തിയുണ്ടെങ്കിൽ മുക്തി കിട്ടും. യുക്തിയുണ്ടെങ്കിൽ ഉക്തി കിട്ടും.. അതായത് യുക്തിയോടുകൂടി ചില കാര്യങ്ങളെ സമീപിക്കുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നിരന്തരം നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കണം..


വിഷ്വൽ മീഡിയയും ആനന്ദജ്യോതിയും

ഞാൻ ദീർഘനാൾ ബ്രസീലിൽ ആയിരുന്നു. അവിടെ ഭാരതീയ ചലച്ചിത്ര മേളകൾ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല ധാരാളം വിഷയങ്ങളെ ആസ്‌പദമാക്കി ഡോക്യുമെൻ്ററികൾ ചെയ്‌തിരുന്നു. ഭദ്രകാളി നാടകം ദേശീയ പുരസ്‌കാര വേദിയിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ അറിയാൻ കാരണമായത് എന്ന് മാത്രം. സിനിമ വിത്ത് എ പർപ്പസ് എന്ന ആശയത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. സിനിമ ഒരു വിനോദോപാധി തന്നെയാണ്. അതിൽ തർക്കമില്ല. പക്ഷേ അതിനു മുകളിൽ സിനിമയ്ക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു.


ജോസ് ആൻ്റണി ആനന്ദജ്യോതി ആകുന്നു

ജോസ് ആൻ്റണി ഒരിക്കലും ആനന്ദജ്യോതിയായി മാറിയിട്ടില്ല. എൻ്റെ പേര് ആനന്ദ ജ്യോതി എന്നുതന്നെയാണ്. ജോസ് ആൻ്റണി എന്നത് ഒഫീഷ്യൽ നാമമാണ്. പേരിലൂടെ ഞാൻ വേറൊരാളായിട്ട് മാറുന്നില്ല. ഞാൻ ഞാനായിട്ട് തന്നെ തുടരുന്നു. ഒന്നുകൂടി പറയാം ഞാനൊരു ഗുരുവിൻ്റെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ചു. അപ്പോൾ ദീക്ഷയായി ലഭിച്ച നാമമാണ് ആനന്ദ ജ്യോതി.

ഭദ്രകാളി നാടകം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക്


പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് ഭദ്രകാളി നാടകം എത്തിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം എനിക്കുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നു. അത് ഏത് രീതിയിൽ എങ്ങനെ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് പ്രേക്ഷകരെ അറിയിക്കാൻ സാധിക്കുക. ഒരു വഴി ഞാനിപ്പോൾ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വലിയ പണച്ചെലവും കഠിനാധ്വാനവും വേണ്ടിവന്ന കലാസൃഷ്ടിയാണ് ഭദ്രകാളി നാടകം.

അനന്തു ഹരിയാണ് ഭദ്രകാളി നാടകത്തിന് വേണ്ടി ക്യാമറ ചലിപ്പിച്ചത്. ധനേഷ് യാദവാണ് എഡിറ്റർ. രണ്ടുപേരും ചെറുപ്പക്കാരാണ്. എന്നോടൊപ്പം എൻ്റെ ആശയത്തെയും ഉദ്ദേശ്യശുദ്ധിയെയും പൂർണമായി ഉൾക്കൊണ്ട് ആത്മാർഥമായി ഇരുവരും പ്രവൃത്തിച്ചു.

നിലവിൽ ഒരു ചലച്ചിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ആനന്ദജ്യോതി. ഗുരുശിഷ്യ ബന്ധത്തിൻ്റെ മൂല്യം പ്രേക്ഷകർക്ക് പറഞ്ഞുതരുന്ന ആശയം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ചിത്രമായിരിക്കും തൻ്റേതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. പ്രാരംഭഘട്ട ജോലികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

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