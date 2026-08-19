പത്ത് വർഷം മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ച 'കാന്താരി'; ആനന്ദ് മധുസൂദനൻ്റെ സ്വതന്ത്ര ഗാനത്തിൻ്റെ കഥ
'കാന്താരി' എന്ന സ്വതന്ത്ര ഗാനത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി ആനന്ദ് മധുസൂദനന് ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 19, 2026 at 7:57 PM IST
അക്കി വിനായക്
സംഗീതസംവിധായകൻ, ഗാനരചയിതാവ്, തിരക്കഥാകൃത്ത്, സംവിധായകൻ, നടൻ തുടങ്ങി സിനിമയുടെ വിവിധ മേഖലകളിൽ തൻ്റെ പ്രതിഭ തെളിയിച്ച വ്യക്തിയാണ് ആനന്ദ് മധുസൂദനൻ. സൗണ്ട് എൻജിനീയർ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് സിനിമയിലെത്തി, രഞ്ജിത്ത് ശങ്കർ ചിത്രമായ 'മോളി ആൻ്റി റോക്സി'ലൂടെ സംഗീതസംവിധായകനായി അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച അദ്ദേഹം പിന്നീട് നിരവധി ശ്രദ്ധേയമായ ചലച്ചിത്രങ്ങളുടെ ഭാഗമായി. 'വിശേഷം' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ തിരക്കഥാരചനയിലും അഭിനയത്തിലും തൻ്റെ സാന്നിധ്യമറിയിച്ച അദ്ദേഹം, ഇപ്പോൾ 'കാന്താരി' എന്ന സ്വതന്ത്ര ഗാനത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു.
കാന്താരിയുടെ പിറവി
സിനിമകൾക്കും പരസ്യ ചിത്രങ്ങൾക്കും വേണ്ടി സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഗാനങ്ങൾ അല്ലാതെ സ്വതന്ത്രമായി ഗാനങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ പലപ്പോഴും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സഹപ്രവർത്തകർക്കും മുന്നിൽ മാത്രം കേൾപ്പിച്ചിരുന്ന ഇത്തരം പാട്ടുകൾ പലതും ഇതുവരെ വെളിച്ചം കണ്ടിരുന്നില്ല. ചില പാട്ടുകൾ അവര്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ കെട്ടിപ്പൂട്ടി വയ്ക്കാൻ ആണോ ഉദ്ദേശ്യമെന്ന് ചോദിക്കും. കാന്താരി എന്ന ഗാനം ജനിക്കുന്നത് ഏകദേശം 10 -12 വർഷം മുൻപ് പ്രേതം എന്ന സിനിമയുടെ ജോലികൾ പുരോഗമിക്കുന്ന സമയത്താണ്. ഇപ്പോൾ സ്വതന്ത്ര ഗാനശാഖയ്ക്ക് വലിയ സ്വീകാര്യതയുണ്ട്. ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആൽബങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ആസ്വാദകരുണ്ട് . ഒരുപാട് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് സംഗീത സംവിധായകർ മുന്നോട്ടുവരുന്നു. പലപ്പോഴും നേരിട്ടിരുന്ന ഒരു പ്രതിസന്ധി ഒരു പാട്ട് ചെയ്താൽ അതിനെ ദൃശ്യവൽക്കരിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഉള്ളിലെ സംവിധായകനെയും തിരക്കഥാകൃത്തിനെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞു. മറ്റൊരാളുടെ സഹായമില്ലാതെ എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്വതന്ത്ര ഗാനങ്ങൾ എനിക്ക് തന്നെ ദൃശ്യവൽക്കരിച്ച് പുറത്തിറക്കി കൂടാ എന്ന് ചിന്തിച്ചു. അതിൻ്റെ ആദ്യപടി എന്നോണമാണ് കാന്താരി പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിയത്. കാന്താരി എന്ന ഗാനം ജനിക്കുന്നത് പത്ത് വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപാണെങ്കിലും അത് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളെ കുറിച്ച് ധാരണ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പോഴാണ്.
പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിയ കാന്താരി
നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള പാട്ടുകളിലൂടെയോ മറ്റു കലാസൃഷ്ടികളിലൂടെയോ ജനങ്ങൾ അറിയുക എന്നു പറയുന്നത് പ്രസക്തമായ ഒരു കാര്യമാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളെ പ്രേക്ഷകർക്ക് സുപരിചിതമാക്കുക എന്നതും പ്രസക്തം തന്നെ. എന്നെ പ്രേക്ഷകർക്ക് സുപരിചിതനാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അറിയിക്കുക എന്നൊരു സംഭവത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല. സ്വയം എക്സ്പോസ് ചെയ്യാൻ ഇതുവരെ ഒരു ശ്രമവും എൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. കലാകാരൻ സ്വയം മാർക്കറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ എന്ന തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഒരു സമ്മർദ്ദം പോലെ പല ഭാഗത്തുനിന്നും കേൾക്കാറുണ്ട്. കാന്താരി പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ പല മാധ്യമങ്ങളും ആസ്വാദകരും എൻ്റെ നമ്പർ കണ്ടെത്തി എന്നെ വിളിക്കുന്നു, സംസാരിക്കുന്നു, അഭിനന്ദിക്കുന്നു അതാണ് എൻ്റെ സന്തോഷം. അതിനുവേണ്ടി ഒരു ഗാനം ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചു. ഈ വിളിക്കുന്ന പലർക്കും എന്നെ പരിചയമുണ്ടാകില്ല. പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ള വിളികളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത്.
ഈ പാട്ടിനേക്കാൾ മൂല്യമുള്ള ഒരുപാട് വർക്കുകൾ ഇതിനു മുൻപ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വിശേഷം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ പുറത്തിറങ്ങി. ഞാനാണ് സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നും ഞാനാണ് സിനിമയുടെ തിരക്കഥ രചിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നും പലർക്കും അറിയില്ല. എന്നെ ഒരു അഭിനേതാവായി മാത്രമാണ് ആ സിനിമയിലൂടെ ഭൂരിഭാഗം പ്രേക്ഷകരും കരുതിയത്. ഞാനൊരു സംഗീതസംവിധായകനാണ് എന്നുള്ള കാര്യം പലരും തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല. ആ സിനിമയിൽ ഗാനങ്ങൾ എഴുതി സംഗീത സംവിധാനം ഞാൻ നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഓഡിയൻസുമായി ഒരു വിശ്വാസ്യത സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാനാണ്. എൻ്റെ വർക്കുകൾ മറ്റാരും എടുത്തുകൊണ്ടു പോകുന്നില്ല. അത് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാകും. ഗുണനിലവാരമുള്ള കലാസൃഷ്ടികളിലൂടെ പ്രേക്ഷകരുടെ വിശ്വാസ്യത നേടിയെടുക്കുക. ഇയാൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം മോശമായി പോകില്ല എന്നൊരു ചിന്താഗതി സൃഷ്ടിക്കുക. അതിനാണ് ഞാനിപ്പോൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് അത്ഭുതം പോലെ സംഭവിക്കുന്നതല്ല. അതിനുവേണ്ടി വർഷങ്ങളായി ഞാൻ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തതെല്ലാം ശരിയാണെന്ന് വാദിക്കുന്നില്ല. തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. തെറ്റുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അത് തിരുത്തി മുന്നോട്ടു പോവുകയാണ്. ഇന്നത്തെ ഞാൻ തന്നെ നാളെയും തുടരാൻ ശ്രമിക്കാറില്ല. ഓരോ ദിവസവും മാറ്റങ്ങൾ വേണമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ആ മാറ്റങ്ങൾ കലാകാരൻ്റെ വളർച്ചയായിരിക്കണം.
വിശേഷം
വിശേഷം എന്ന സിനിമ സംഭവിക്കുന്നതിന് ഒരു കാരണമുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസാന്ദ്രതയുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. പക്ഷേ ഇവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി ക്ലിനിക്കുകളുടെ പരസ്യ ബോർഡുകൾ ഉള്ളത്. ഈയൊരു രാഷ്ട്രീയമായിരുന്നു വിശേഷം എന്ന സിനിമയുടെ ഇന്ധനം. ആ ഒരു ആശയം പ്രേക്ഷകർക്ക് വളരെയധികം റിലേറ്റബിൾ ആയിട്ട് പറയാനാണ് ശ്രമിച്ചത്. ഒരുപാട് പേർ ഈ നാട്ടിൽ ഒരു കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ചികിത്സകൾ നടത്തുന്നു. അവരുടെ കഥ പറയുമ്പോൾ അതൊരു കോമാളിത്തരം ആയി മാറാൻ പാടില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു ആശയം പറയുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകരെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലും സിനിമ എഴുതാൻ പാടില്ല. ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും ജീവിതത്തിലെ പ്രതീക്ഷകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. ഒരു വിനോദോപാധിക്കാണ് സിനിമ കാണാനെത്തുന്നത്. അവർക്ക് ഒരു പ്രചോദനം നൽകുന്നതാകണം ഇത്തരം ആശയത്തിലുള്ള സിനിമകൾ. എഴുതി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതൊരു കരച്ചിൽ സിനിമയാകരുതെന്ന നിർബന്ധം മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്.
എന്നാൽ പ്രേക്ഷകരുടെ കണ്ണ് നിറയണം അതൊരു പക്ഷേ സന്തോഷം കൊണ്ടായിരിക്കണം. ഈയൊരു തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സംഭവിച്ച സിനിമയാണ് വിശേഷം. മലയാളത്തിലെ പ്രമുഖ നടന്മാരെ ഈ സിനിമയിലെ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കാൻ സമീപിച്ചിരുന്നു. പലരും സമ്മതം മൂളിയതുമാണ്. പക്ഷേ ഡേറ്റ് സംബന്ധമായ സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടതോടെ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം വൈകി. ഒരുപക്ഷേ ഞാൻ കഥ പറയുന്ന ഒരു ശൈലി സംവിധായകനും നിർമാതാവിനും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതു കൊണ്ടായിരിക്കണം എന്നെ തന്നെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായി അവതരിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്.
പ്രേക്ഷകര് സമ്മാനിച്ച 'വിശേഷം'
'വിശേഷം' കൊണ്ടുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ പ്രയോജനം എൻ്റെ മുഖം കണ്ടാൽ കുറച്ചു പ്രേക്ഷകരെങ്കിലും ഇപ്പോൾ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് എന്നതാണ്. ആ സിനിമയിലൂടെ ഒരുപാട് പ്രേക്ഷകരുമായി സൗഹൃദത്തിലായി. ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി അവർ ഈ സിനിമയെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. ഈ സിനിമ കാണുന്ന സമയത്ത് അവരും ഫെർട്ടിലിറ്റി ചികിത്സ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. സിനിമ പുറത്തിറങ്ങി ഇപ്പോൾ രണ്ടുവർഷം തികയുന്നു. ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായി. എന്നെ മറക്കാതെ ആ സന്തോഷം അവർ പങ്കുവച്ചു. കുഞ്ഞിൻ്റെ ഫോട്ടോ അയച്ചു തന്നു. ഒരു സിനിമ അവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ പ്രതീക്ഷയും സന്തോഷവും നൽകി. ഇതിൽ കൂടുതൽ ആ സിനിമ കൊണ്ട് കൂടുതലൊന്നും നേടാൻ ആകും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. മറ്റൊരു പ്രേക്ഷകൻ്റെ അഭിപ്രായപ്രകടനവും മറക്കാനാകുന്നതല്ല. അയാൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യയുമായാണ് ഈ സിനിമ കാണാൻ പോയത്. ശേഷം ഈ സിനിമ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തിയേറ്ററിൽ പോയി ഒറ്റയ്ക്ക് കണ്ടു. സിനിമ എന്നെ വല്ലാതെ സ്വാധീനിച്ചു. ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് ബാത്റൂമിൽ കതകടച്ചിരുന്ന് കുറെ നേരം കരഞ്ഞു. സിനിമകൾ ഓരോ രീതിയിലാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് പേരെ മാനസികമായി സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒന്നായി മാറി വിശേഷം.
സംഗീത ലോകത്തേക്കുള്ള കടന്നുവരവ്
സംഗീതസംവിധായകൻ ആകണമെന്ന് തന്നെയായിരുന്നു ആഗ്രഹം. സൗണ്ട് എൻജിനീയറിങ് കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നുവന്നത്. സൗണ്ട് എൻജിനീയറിങ് പഠിച്ചതുപോലും സംഗീതസംവിധായകൻ ആകാനാണ്. സംഗീത സംവിധായകരും ചലച്ചിത്ര സംവിധായകരുമായ വിശാൽ ഭരദ്വാജ്, സഞ്ജയ് ലീലാ ബെന്സാലി എന്നിവരൊക്കെയാണ് എന്നെ സ്വാധീനിച്ചത്. സംഗീതസംവിധാനത്തിനപ്പുറം കഥ പറച്ചിലിൻ്റെ വലിയൊരു ലോകം കൂടി ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റുന്നത് സൗണ്ട് എൻജിനീയറിങ് പഠനകാലത്താണ്. പിന്നീട് നിരവധി പരസ്യ ചിത്രങ്ങളില് സംഗീതസംവിധായകനായി പ്രവൃത്തിച്ചു. അതിനിടയിലാണ് സംവിധായകൻ രഞ്ജിത് ശങ്കർ പുതിയൊരു സംഗീത സംവിധായകനെ തേടുന്നു എന്ന വിവരം അറിഞ്ഞത്. അങ്ങനെയാണ് 2018 മോളി ആൻ്റി റോക്സ് എന്ന സിനിമയിൽ അവസരം ലഭിക്കുന്നത്. അതിനു മുൻപ് ഒരു സിനിമക്കായി ഗാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയെങ്കിലും സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ അത് പുറത്തിറങ്ങിയില്ല. ആദ്യ സിനിമയിലോ പിന്നീട് പുറത്തിറങ്ങിയ സിനിമകളിലോ ആയിക്കോട്ടെ എൻ്റെ പേര് തിരശ്ശീലയിൽ എഴുതി കാണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു ത്രിൽ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ നിർവൃതി അത് എനിക്ക് ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുത്തരം അറിയില്ല. പലപ്പോഴും ഭാര്യ പോലും ഈ ഒരു കാര്യത്തെപ്പറ്റി എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഇനി ഒരുപക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു നിർവൃതി സംഭവിക്കുമോ എന്നും എനിക്കറിയില്ല.
പ്രതിസന്ധികൾ
ഒരു കലാകാരൻ്റെ ജീവിതം എപ്പോഴും ഉച്ചസ്ഥായിലേക്കുള്ള യാത്ര മാത്രമല്ല, കയറ്റിറക്കങ്ങൾ തീർച്ചയായും സംഭവിക്കും. ചിലപ്പോൾ ഈ മേഖല വിട്ട് മറ്റെന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്താലോ എന്നും ചിന്തിക്കും. പക്ഷേ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല. കാരണം കലാമേഖലയോട് എനിക്ക് ഭ്രാന്തമായ അഭിനിവേശമാണുള്ളത്. അഭിനിവേശം ഒരു നിമിഷം പോലും കെട്ടടങ്ങിയിട്ടില്ല. അതിപ്പോൾ പ്രതിസന്ധി സമയത്ത് ആണെങ്കിൽ കൂടി. ഒരുപക്ഷേ സിനിമയോടുള്ള അഭിനിവേശം കെട്ടടങ്ങുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ കലാമേഖല ഉപേക്ഷിച്ച് പോയന്നിരിക്കും. ഒരിക്കലും പേരിനും പ്രശസ്തിക്കും വേണ്ടി മാത്രമല്ല സിനിമ മേഖലയിൽ നിൽക്കുന്നത്. അതിനുമുകളിൽ പാഷൻ എന്നൊരു സംഗതിയുണ്ട്. അതാണ് മുന്നോട്ടു നയിക്കുന്നത്. അതിലൂടെ സന്തോഷം ലഭിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമാണല്ലോ പ്രധാനം. എൻ്റെ ശ്വാസം പോലെയാണ് കല. മാത്രമല്ല എന്നിലെ കലാകാരനെ പൂർണമായി സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗാനം ഞാനിതുവരെ ചെയ്തിട്ടുമില്ല. ഇനി ഒരുപക്ഷേ സംഭവിച്ചേക്കാം.
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