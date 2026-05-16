തൊഴിൽ പീഡന പരാതി; താരസംഘടനയായ അമ്മയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് യോഗം ഇന്ന്

അമ്മയുടെ കൊച്ചിയിലെ ആസ്ഥാന കാര്യാലയത്തിൽ ഫ്രണ്ട് ഓഫിസ് മാനേജറായി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന യുവതിയാണ് കുറച്ചുദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നേതൃത്വത്തിനെതിരെ ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങളുമായി രംഗത്തെത്തിയത്

Published : May 16, 2026 at 8:06 AM IST

എറണാകുളം: താരസംഘടനയായ അമ്മയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി യോഗം ഇന്ന് കൊച്ചിയിൽ ചേരും. സംഘടനയുടെ ഭരണസമിതി രാജിവച്ചതിന് ശേഷം ചുമതലയേറ്റ താത്കാലിക സമിതിയുടെ സുപ്രധാന യോഗമാണിത്. ഓഫിസ് മുൻ ജീവനക്കാരി നേതൃത്വത്തിനെതിരെ നൽകിയ തൊഴിൽ പീഡന പരാതിയും തുടർനടപടികളുമാകും ഇന്നത്തെ യോഗത്തിലെ പ്രധാന ചർച്ചാവിഷയം. ഇതിനുപുറമെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ നിലവിലെ അഡ്‌ഹോക് കമ്മിറ്റിക്ക് അധികാരപരിധിയുണ്ടോ എന്ന വിഷയവും യോഗത്തിൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവച്ചേക്കും.

തൊഴിൽ പീഡന പരാതി
അമ്മയുടെ കൊച്ചിയിലെ ആസ്ഥാന കാര്യാലയത്തിൽ ഫ്രണ്ട് ഓഫിസ് മാനേജറായി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന യുവതിയാണ് കുറച്ചുദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നേതൃത്വത്തിനെതിരെ ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങളുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. നിരന്തരം തൊഴിൽ പീഡനവും മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നേരിടേണ്ടി വന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് യുവതി സംസ്ഥാന തൊഴിൽ വകുപ്പിനും പൊലീസിനും ഔദ്യോഗികമായി പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ജീവനക്കാരിയുടെ ഈ പരാതിയിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട പ്രതിരോധ തന്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിയമനടപടികളെക്കുറിച്ചും നിലവിലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യും. യുവതി ഉന്നയിച്ച വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ സംഘടനയുടെ പ്രതിച്ഛായയെ വീണ്ടും മോശമായി ബാധിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് യോഗം അടിയന്തരമായി വിളിച്ചുചേർത്തത്.

അധികാരപരിധിയിലെ തർക്കം
അതേസമയം, നിലവിലെ അഡ്‌ഹോക് കമ്മിറ്റിയുടെ അധികാരപരിധി സംബന്ധിച്ചും വലിയ തർക്കങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. ജസ്റ്റിസ് ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ മലയാള സിനിമാ മേഖലയിലുണ്ടായ വിവാദങ്ങളെ തുടർന്ന് അമ്മ മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് മോഹൻലാലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണസമിതി പൂർണമായി രാജിവച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് സംഘടനയുടെ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകുന്നതിനായി രൂപീകരിച്ച താത്കാലിക സമിതിയാണ് ഇപ്പോൾ അമ്മയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്.

എന്നാൽ ഔദ്യോഗിക ഭരണസമിതി ഇല്ലാതിരിക്കെ, ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിടുകയോ അച്ചടക്ക നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് അധികാരപരിധി പാലിക്കാതെയുള്ള തീരുമാനങ്ങളാകുമെന്ന വിമർശനം ഒരുവിഭാഗം ഇതിനോടകം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നയപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ താത്കാലിക സമിതിക്ക് നിയമപരമായി അധികാരമുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യം യോഗത്തിൽ ഉയർന്നേക്കും. മുൻനിര താരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഇത് സംബന്ധിച്ച് നിയമോപദേശം തേടിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന സൂചനകൾ.

തുടരുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ
കഴിഞ്ഞ നിരവധി മാസങ്ങളായി വലിയ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെയാണ് മലയാള സിനിമാക്കാരുടെ ഈ സംഘടന കടന്നുപോകുന്നത്. സിനിമാമേഖലയിലെ സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിൽ അമ്മയുടെ നേതൃത്വം പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന വിമർശനം വ്യാപകമായതിനിടെയാണ് ഈ പുതിയ സംഭവം. സ്വന്തം ഓഫിസിലെ ജീവനക്കാരി ഭരണസമിതിക്കെതിരെ തന്നെ പരാതിയുമായി വന്നിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

തൊഴിൽ വകുപ്പിന് പുറമെ പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയാൽ അത് സംഘടനയ്ക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയാകും. അതിനാൽ പരാതിക്കാരിയുമായി ഒത്തുതീർപ്പിന് ശ്രമിക്കണമോ അതോ പരാതിയെ നിയമപരമായി നേരിടണമോ എന്നതിലും എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കും.

ഒരു വനിത ഉൾപ്പെടെയുള്ള അഡ്‌ഹോക് കമ്മിറ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ അമ്മയുടെ തലപ്പത്തുള്ളത്. ജനറൽ ബോഡി യോഗം വിളിച്ച് ചേർത്ത് ഔദ്യോഗികമായി പുതിയ ഭാരവാഹികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്ന് ഭൂരിപക്ഷം അംഗങ്ങളും ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. എത്രയും വേഗം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തി പ്രശ്നങ്ങൾ ശാശ്വതമായി പരിഹരിക്കാനാണ് താത്കാലിക സമിതിയുടെയും നിലപാട്.

ഇതിനായുള്ള തീയതിയും വേദിയും ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൻ്റെ പരിഗണനയിലുണ്ട്. വ്യവസ്ഥാപിതമായ ഭരണസമിതി നിലവിൽ വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭാവിയിൽ ഇത്തരം അധികാരത്തർക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കൂ. കൊച്ചിയിലെ അമ്മയുടെ ഓഫിസിൽ വച്ച് നടക്കുന്ന യോഗത്തിൽ താത്കാലിക സമിതിയിലെ പ്രധാന അംഗങ്ങളെല്ലാം സാന്നിധ്യമറിയിക്കും. വിവാദങ്ങളിൽ പെടാതെ കരുതലോടെ മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് നേതൃത്വത്തിൻ്റെ നിലവിലെ നീക്കം.

