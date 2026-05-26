'ടിനി ടോമിനെതിരായ പരാതിയിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കും, വനിതാ എസ്ഐയിൽ നിന്ന് മോശം അനുഭവം'; അൻസിബ ഹസൻ
നടൻ ടിനി ടോമിനെതിരായ പരാതികൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും നീതിപൂർവ്വമല്ലാത്ത നടപടിയാണ് തനിക്ക് ലഭിച്ചതെന്ന് അൻസിബ ഹസൻ. പരാതിയിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നുവെന്നും താരം.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 26, 2026 at 2:50 PM IST
കൊച്ചി: നടന് ടിനി ടോമിനെതിരെ നിയമ നടപടിക്കൊരുങ്ങി നടി അന്സിബ ഹസ്സന്. തൃപ്പുണിത്തറ വനിതാ എസ് ഐയില് നിന്ന് മോശം അനുഭവം ഉണ്ടായെന്നും യാതൊരുവിധ ഒത്തുതീർപ്പിനുമില്ലെന്നും അൻസിബ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് വ്യക്തമാക്കി.
മലയാള സിനിമയിലെ താരസംഘടനയായ അമ്മയിലെ വ്യക്തിഹത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടിനി ടോമിനെതിരായ പരാതിയില് ഉറച്ചു നില്ക്കുന്നുവെന്ന് അന്സിബ പറഞ്ഞു. നേരത്തെ അമ്മ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയില് നിന്നും രാജി വച്ചതിന് പിന്നാലെ നടന് ടിനി ടോമിനെതിരെ അന്സിബ രംഗത്തുവന്നിരുന്നു. ടിനി ടോം തന്നെ ജിഹാദിയെന്ന് വിളിച്ചെന്നായിരുന്നു അന്സിബയുടെ ആരോപണം. തനിക്ക് എല്ലാവരുമായും അവിഹിതമാണെന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ചെന്നും അന്സിബ ആരോപിച്ചു.
അമ്മ സംഘടനയില് കാര്യങ്ങൾ മാറിമറിയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി മാസത്തോടുകൂടിയാണ്. എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗമായ നടൻ ഉണ്ണി ശിവപാൽ അസോസിയേഷൻ ഓഫീസിലെ ഒരു വനിത ജീവനക്കാരിയെ ജോലിയിൽ നിന്നും പിരിച്ചുവിട്ടിരുന്നു. നീതിപൂർവ്വമല്ലാത്ത നടപടിയാണ് ഉണ്ണി ശിവപാലിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും സംഭവിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ സംഘടന ഉണ്ണി ശിവപാലിനെ താൽക്കാലികമായി മാറ്റി നിർത്തുകയും ജീവനക്കാരിയെ തിരിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു.
ഇന്ന് നന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിവാദങ്ങൾക്കും തുടക്കം അവിടെ നിന്നായിരുന്നു. അതേ മാസം തന്നെ സംഘടന ആസൂത്രണം ചെയ്ത ഒരു പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗമായ ടിനി ടോം മറ്റൊരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗമായ നീന കുറുപ്പിനെ മോശം ഭാഷയിൽ വിമർശിച്ചു. ഇതോടെയാണ് സംഘടനയ്ക്കുള്ളിൽ വലിയ പൊട്ടിത്തെറികൾ ആരംഭിക്കുന്നത്.
ടിനി ടോമിനെതിരെ നീനാകുറുപ്പ് പരാതി നൽകിയിട്ടും അയാൾക്കെതിരെ സംഘടന അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ല. ടിനി ടോം സംഘടനക്കുള്ളിൽ നേതാവ് ചമയുകയാണെന്നും സ്ത്രീകൾ അടക്കമുള്ള അംഗങ്ങൾക്കെതിരെ അധിക്ഷേപ വാക്കുകൾ ചൊരിയുകയാണെന്നും നിരന്തരം പരാതികൾ ഉയർന്നുവന്നു.
ഇതിനിടയിലാണ് അൻസിബ ഹസ്സനെതിരെ മതവും അശ്ലീലവും കലർത്തി ടിനി ടോം പരിഹാസം ചൊരിഞ്ഞത്. അമ്മ സംഘടനയുടെ ഒരു പരിപാടിക്ക് ഒരു ക്ഷേത്രം സ്പോൺസർഷിപ്പ് നൽകാൻ തയ്യാറായി. എന്നാൽ ഏതൊരു മതത്തിന്റെയും പ്രതീകങ്ങളായ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ടൈറ്റിൽ സ്പോൺസർഷിപ്പിൽ പാടില്ല എന്ന് അൻസിബ ഹസൻ സംഘടനയിൽ അഭിപ്രായമുന്നയിച്ചു.
ഇതോടെ ലൈംഗികപരമായും മതപരമായും നടത്തിയ അധിക്ഷേപങ്ങൾക്കെതിരെ ടിനി ടോമിന്റെ പേരിൽ അൻസിബ ഹസ്സന് തൃപ്പൂണിത്തറ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകി.
"പരാതിയിൽ വേണ്ട രീതിയിലുള്ള നടപടി എടുക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം സംഭവിക്കുന്നുവെന്നും, സ്റ്റേഷനിലെത്തിയ തനിക്ക് വനിതാ എസ്ഐയുടെ പക്കൽ നിന്നും മോശം പ്രതികരണമാണ് ലഭിച്ചത്", അൻസിബ പറഞ്ഞു.
അമ്മയിലെ ഈ പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടായ സംഭവത്തില് ഭരണസമിതിയിൽപ്പെട്ട ജോയ് മാത്യു അടക്കമുള്ള നടന്മാർ ഈയൊരു വിഷയത്തിൽ അഭിപ്രായം പറയാനോ ആരുടെയും പക്ഷം പിടിക്കാനോ തയ്യാറല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ പിന്മാറി. ശ്വേതാ മേനോൻ ലക്മി പ്രിയ, കൈലാഷ്, സരയു തുടങ്ങിയവർ ഒരു വിഭാഗമായും മറ്റുള്ള അംഗങ്ങൾ പല വിഭാഗങ്ങളായും പിരിഞ്ഞ് പരസ്പരം ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു. സംഘടനക്കുള്ളിൽ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ പോലും വലുതായി.
മാലപാർവതി അടക്കമുള്ളവർ താരസംഘടനയെ വനിതകളുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് വലിയ രീതിയിൽ ആഹ്വാനം ചെയ്തവരാണ്. പക്ഷേ അത് തെറ്റായിപ്പോയി എന്ന് മാലാപാർവതി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഇപ്പോൾ പരസ്യമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
എന്നാൽ സംഘടന വൈസ് പ്രസിഡണ്ട് ലക്ഷ്മി പ്രിയ അടക്കമുള്ളവർ അൻസിബ ഹസനെതിരെ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. എല്ലാവരെയും പുറത്താക്കണമെന്നാണ് അവരുടെ ആവശ്യം. പ്രശ്നങ്ങൾ ഒത്തുതീർപ്പാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്ന് ലക്ഷ്മിപ്രിയ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു..
"ഞാനും പ്രസിഡന്റെ ശ്വേതാ മേനോനും അടക്കമുള്ളവർ അമ്മ സംഘടന വിടുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പോലും ചിന്തിച്ചു. ആർക്കെതിരെയാണ് ഇനി അൻസിബയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും പരാതി ഉണ്ടാവുക എന്നതിനെക്കുറിച്ച് വ്യാകുലരാണ്ഠ, ലക്ഷ്മിപ്രിയ പറഞ്ഞു.
നിലവിൽ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതികരണമാരായാന് അമ്മ അസോസിയേഷന്റെ മുൻ ഭാരവാഹികളെ ഇ ടിവി ഭാരത് ബന്ധപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരുതരത്തിലുമുള്ള പ്രതികരണത്തിന് തയ്യാറല്ല എന്നാണ് പലരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്.
നിലവിലുള്ള ഭരണസമിതിയെ പിരിച്ചുവിടണമെന്ന് നടി മല്ലിക സുകുമാരൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. "സംഘടനയ്ക്കുള്ളിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പോലും ആരും പരസ്പരം അറിയുന്നില്ല. സംഘടനക്കുള്ളിൽ ക്യാമറ വാങ്ങി സ്ഥാപിച്ചത് പ്രസിഡന്റ് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നു പറയുന്നതിനെ അംഗീകരിക്കാൻ ആകില്ല. യോജിപ്പില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതല്ല ഏതൊരു സംഘടനയുടെയും രീതി", മല്ലിക സുകുമാരന് പറഞ്ഞു.
"സംഘടനയ്ക്കുള്ളിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ലജ്ജയുളവാക്കുന്നുവെന്നും തലകുമ്പിട്ട് നടക്കേണ്ട സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്", പേര് വെളിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു അംഗം വ്യക്തമാക്കി.
മലയാളത്തിന്റെ വിഖ്യാത നടൻ എംജി സോമൻ പ്രസിഡന്റായി കൊണ്ട് 1994 രൂപംകൊണ്ട താരസംഘടനയാണ് എ എം എം എ എന്ന അമ്മ. തുടർന്നും മധു ഇന്നസെന്റ്, മോഹൻലാൽ തുടങ്ങിയവർ അമരക്കാരായി സംഘടന മുന്നോട്ടു പോയി. ചലച്ചിത്ര മേഖലയിൽ മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തന മികവാണ് സംഘടന കാഴ്ച വച്ചിരുന്നത്.
നൂറിലധികം അവശകലാകാരന്മാർക്ക് മാസം 5,000 രൂപ വരെ കൈനീട്ടവും മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസും സംഘടന നൽകി. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം മുൻപ് വരെ മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാൽ തുടങ്ങിയവരുടെ നേതൃ പാടവത്തിലാണ് സംഘടന മുന്നോട്ടു നീങ്ങിയത്. അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വിഭാഗം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഇടവേള ബാബുവായിരുന്നു.
ലൈംഗികാരോപണങ്ങളിൽ മൗനം പാലിച്ചതൊഴികെ ഇക്കാലമത്രയും സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യാതൊരു വിവാദങ്ങളും സംഭവിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവന്നതോടെ സംഘടനയ്ക്കുള്ളിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. സംഘടനയ്ക്കുള്ളിൽ ഒരു വിഭാഗം സ്ത്രീകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ഉപസംഘടന ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ആശ്രമം വിഫലമായി. മോഹൻലാൽ അടക്കമുള്ളവർ രാജിവച്ച് സംഘടന മേൽനോട്ടം വിട്ടൊഴിഞ്ഞു തുടർന്നാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ശ്വേതാ മേനോൻ പ്രസിഡന്റായികൊണ്ട് ചരിത്രപരമായ ഒരു മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത്.