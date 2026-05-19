സിനിമാ പ്രേമികളുടെ സ്വപ്നഭൂമി; ബിഗ് ബിയുടെ മനസ് കീഴടക്കി റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി
റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയെ പുകഴ്ത്തി ബോളിവുഡ് താരം അമിതാഭ് ബച്ചന്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 19, 2026 at 8:36 PM IST
സിനിമാക്കാരുടെ ഇഷ്ടഭൂമി. കണ്ടുമതിവരാത്ത മനോഹരമായ കാഴ്ചകള് കൊണ്ട് വിനോദ സഞ്ചാരികളെ ആകര്ഷിക്കുന്ന ഇടം. മോളിവുഡും ടോളിവുഡും ബോളിവുഡുമൊക്കെയായി നിരവധി സിനിമകള് പിറന്ന നഗരം. അതാണ് പ്രേഷകരുടെ മനസിലെ സ്വര്ഗ തുല്യമായി മാറിയ ഹൈദരാബാദിലെ റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി. ഗിന്നസ് ബുക്കിലിടം പിടിച്ച സിനിമാ നഗരം.
ഏകദേശം 2000 ഏക്കർ (8.1 km2) സ്ഥലത്താണ് ഫിലിം സിറ്റി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. നൃത്തരംഗങ്ങള്ക്ക് മാത്രമായുള്ള പൂന്തോട്ടങ്ങള്, ഓരോ സിനിമയ്ക്കും അനുയോജ്യമായ തെരുവുകള്, നഗരങ്ങള്, സ്ഫോടനത്തിനായി മാത്രം നിര്മിച്ച പടുകൂറ്റന് ഇരുമ്പു നിര്മിതികള്, വിമാനത്താവളം, പുരാണകഥകളുടെ കൊട്ടാരപശ്ചാത്തലം, ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങൾ, വമ്പന് ഫിലിം സെറ്റുകള്, ലൈവ് ഷോകൾ, സിനിമാറ്റിക് അന്തരീക്ഷം, കുന്നുകൾ, പാറകൾ, തരിശായ നിലങ്ങൾ എന്നിവ ഫിലിം സിറ്റിയുടെ ഓരോ കോണിലും ഓരോ സിനിമയ്ക്കും കഥ പറയാന് ആവശ്യമായ അന്തരീക്ഷമുണ്ട്.
അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളും അസംഖ്യം പശ്ചാത്തലങ്ങളുമുള്ള റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി ഭാഷയോ വിഭാഗമോ പരിഗണിക്കാതെ ഓരോ ചലച്ചിത്ര നിർമാതാവിൻ്റെയും സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചിറകേകുന്നു.
ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകർക്ക് മുന്നിൽ നിരവധി ഓപ്ഷനുകളാണ് ഫിലിം സിറ്റി തുറന്നുവയ്ക്കുന്നത്. ഏത് കഥയ്ക്കും അനുയോജ്യമായ പശ്ചാത്തലം ഇവിടെയുണ്ട്. എന്തു തന്നെയായാലും ഒരു സിനിമയ്ക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാത്തരം പശ്ചാത്തലവും ഈ റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി പ്രദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
അതേസമയം റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് മികവിനോടുള്ള അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയാണ്. അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങൾ, പുത്തൻ ലൈറ്റിങ് സംവിധാനങ്ങൾ, അന്തർദേശീയ തലത്തിലുള്ള ക്യാമറകൾ, എർത്ത് സ്റ്റേഷൻ എന്നിവയുൾപ്പടെ ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകർക്ക് അവരുടെ വിരൽത്തുമ്പിൽ ആവശ്യമായതെല്ലാം ഉണ്ട്.
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫിലിം സിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്ന റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി ഒരു സിനിമാ ലൊക്കേഷൻ മാത്രമല്ല സഞ്ചാരികൾക്ക് വിസ്മയമൊരുക്കുന്ന ഒരു പറുദീസ കൂടിയാണ്. സിനിമകളില് മാത്രം കണ്ടിഷ്ടപ്പെട്ട ഇടങ്ങള് നേരിട്ടു കാണുന്നതോടൊപ്പം യാത്രയുടെ അവേശം പകരുന്ന ഒട്ടനേകം മനോഹരമായ കാഴ്ചകളും ഇവിടെയുണ്ട്. റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി എന്നത് റാമോജി റാവുവിൻ്റെ മനസിൽ വിരിഞ്ഞ ആശയമാണ്.
ഇപ്പോഴിതാ ബോളിവുഡിന്റെ മിന്നും താരമായ അമിതാഭ് ബച്ചന് തന്നെ റാമോജിയിലെ അനുഭവങ്ങള് തന്റെ സോഷ്യല് മീഡിയ പേജിലൂടെ പങ്കുവച്ചിരിക്കുകയാണ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ചലച്ചിത്ര സ്റ്റുഡിയോ സമുച്ചയമാണ് റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയെന്നാണ് അമിതാഭ് ബച്ചൻ ഈ ചലച്ചിത്ര സ്റ്റുഡിയോ സമുച്ചയത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. വർഷങ്ങളായി നിരവധി ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ സിനിമകൾക്ക് വേദിയായ റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയിലെ ഷൂട്ടിംഗ് അനുഭവങ്ങളാണ് തന്റെ സോഷ്യല് മീഡിയ പേജിലൂടെ താരം പങ്കുവച്ചത്.
ഫിലിം സിറ്റിയിലെ അനുഭവത്തെ കുറിച്ച് അമിതാഭ് ബച്ചന് കുറിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്-
"റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയിലെ എന്റെ ഓരോ ഷൂട്ടിംഗും സുഖകരവും അവിസ്മരണീയവുമായ അനുഭവമായിരുന്നു. അതിന്റെ ലോകോത്തര അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, സംയോജിത നിർമ്മാണ സൗകര്യങ്ങൾ, പ്രൊഫഷണൽ അന്തരീക്ഷം എന്നിവ ചലച്ചിത്രനിർമ്മാണത്തെ സുഗമവും ആസ്വാദ്യകരവുമാക്കുന്നു. വർഷങ്ങളായി, ഇത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ചലച്ചിത്രസ്റ്റുഡിയോകളിലൊന്നായി വളർന്നു. ഇന്ത്യൻ സിനിമയെ അഭിനിവേശത്തോടെയും പ്രതിബദ്ധതയോടെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിന് മുഴുവൻ ടീമിനും എന്റെ ആശംസകൾ.", അമിതാഭ് ബച്ചന് കുറിച്ചു.
"തന്റെ നീണ്ട കരിയറിൽ താരം നിരവധി സിനിമകൾ ഇവിടെ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് സൂര്യവംശം, റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയിൽ വ്യാപകമായി ചിത്രീകരിച്ചത്. ഗംഭീരമായ മുഗൾ ശൈലി കൊട്ടാര സെറ്റുകളും പൂന്തോട്ടങ്ങളും ഈ സിനിമയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ചിത്രത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന ദൃശ്യത്തിന്റെ ഹൈലൈറ്റായി മാറി. പീപ്പൽ കെ പട്വ എന്ന ഗാനം പോലും ഫിലിം സിറ്റിയുടെ വിശാലമായ സൗന്ദര്യം പ്രകടമാക്കുന്നവയാണ്", താരം കുറിച്ചു.
"അടുത്തിടെ, നാഗ് അശ്വിൻ സംവിധാനം ചെയ്ത കൽക്കി 2898 എഡി, പ്രത്യേകം നിർമ്മിച്ച വലിയ സെറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റുഡിയോ സമുച്ചയത്തിൽ ചിത്രീകരിച്ചു. ആ ചിത്രം ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്ററുകളിൽ ഒന്നായി മാറി.
സിനിമാ നിർമ്മാണ സൗകര്യങ്ങൾക്ക് പുറമേ, രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള വിനോദ സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രം കൂടിയാണ് റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി. സ്റ്റുഡിയോ ടൂറുകൾ, സ്റ്റണ്ട് പ്രകടനങ്ങൾ, സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ, സാഹസിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ബട്ടർഫ്ലൈ പാർക്കുകൾ, വർഷം മുഴുവനും തീം ആകർഷണങ്ങൾ എന്നിവ ഈ സമുച്ചയത്തില് ലഭ്യമാണ്", ബച്ചന് കുറിച്ചു.
റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയുടെ ഏറ്റവും ആകർഷകമായ വശം ഒരുപക്ഷേ സന്ദർശകരെ വിസ്മയത്തിൻ്റെയും ആനന്ദത്തിൻ്റെയും ലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള കഴിവാണ്. കുട്ടികൾക്കുള്ള രസകരമായ കേന്ദ്രങ്ങൾ മുതൽ മുതിർന്നവർക്കുള്ള സെൻസേഷണൽ സ്പോട്ടുകൾ വരെ ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. സാഹസികത ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും ആസ്വദിക്കാൻ ഏറെയുണ്ട്.
അതേസമയം റിഭു ദാസ് ഗുപ്ത സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന അമിതാഭ് ബച്ചന്റെ അടുത്ത വലിയ റിലീസായ സെക്ഷൻ 84 റിലീസിനായി ഒരുങ്ങുകയാണ്. കോർട്ട്റൂം ഡ്രാമയായ ഈ ചിത്രം 2026 നവംബർ 19 ന് തിയേറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്യുമെന്നാണ് സൂചന.
കൽക്കി 2, ബ്രഹ്മാസ്ത്ര പാർട്ട് 2: ദേവ് തുടങ്ങിയ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന പ്രോജക്ടുകളും നടന്റേതായി അണിയറയില് ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട്.