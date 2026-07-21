'ഐസിയുവിലായിരുന്നു, തിരിച്ചെത്തി;കഠിനമായ ദിനങ്ങള്', ആരോഗ്യസ്ഥിതി വെളിപ്പെടുത്തി അമിതാഭ് ബച്ചന്; ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച് ആരാധകര്
അമിതാഭ് ബച്ചന് ശസ്ത്രക്രിയ; ആരോഗ്യസ്ഥിതിയിൽ ആശങ്ക പങ്കുവെച്ച് ആരാധകർ, ആശുപത്രി വിട്ടതായി ബ്ലോഗിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 21, 2026 at 5:01 PM IST
ബോളിവുഡ് ഇതിഹാസം അമിതാഭ് ബച്ചന്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച് ആരാധകർ രംഗത്ത്. താൻ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയനായതായും ഐസിയുവിൽ ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം ആശുപത്രി വിട്ട് വീട്ടിൽ വിശ്രമത്തിലാണെന്നും 83-കാരനായ താരം ബ്ലോഗിലൂടെ അറിയിച്ചു.
എന്നാൽ ശസ്ത്രക്രിയയുടെ സ്വഭാവമോ ആരോഗ്യപ്രശ്നത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങളോ അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്താത്തത് ആരാധകരുടെ ആശങ്ക വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയ ശേഷമുള്ള ദിവസങ്ങളാണ് ശാരീരികമായും മാനസികമായും ഏറ്റവും പ്രയാസകരമെന്ന് അമിതാഭ് ബച്ചൻ കുറിച്ചു. വിദഗ്ധരായ ഡോക്ടർമാരുടെയും മെഡിക്കൽ സംഘത്തിന്റെയും പരിചരണത്തിൽ ശസ്ത്രക്രിയയും ഐസിയു ചികിത്സയും പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമാണ് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ജീവിതത്തിലെ വിജയങ്ങളും പരാജയങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് താരം തന്റെ വികാരങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചത്. "നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ എല്ലാവരും ആദരിക്കുന്ന ചാമ്പ്യനായിരിക്കാം. എന്നാൽ ഒരുദിവസം തോൽവി നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നുനിൽക്കും. അത് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും കഠിനമായ ഘട്ടമാണ്. ചിലർ അതിനെ ധൈര്യത്തോടെ നേരിടും. ചിലർക്ക് അതിന് മുന്നിൽ പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ കഴിയില്ല. ധൈര്യത്തോടെ പോരാടുന്നവരാണ് യഥാർഥ ചാമ്പ്യന്മാർ. മറ്റുചിലർ ഭൂതകാലത്തിന്റെ പ്രതാപത്തിൽ ജീവിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കും. രണ്ടിലും തെറ്റില്ല," എന്നാണ് അദ്ദേഹം ബ്ലോഗിൽ കുറിച്ചത്.
കുറിപ്പിന്റെ അവസാനം എല്ലാവർക്കും ആരോഗ്യവും സന്തോഷവും ആശംസിച്ച അമിതാഭ് ബച്ചൻ, പിന്നീട് സോഷ്യല് മീഡിയയില് പങ്കുവെച്ചു. ഇതോടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യനിലയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ശക്തമായി. "വേഗത്തിൽ സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെ", "ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട്" തുടങ്ങിയ സന്ദേശങ്ങളുമായി ആയിരക്കണക്കിന് ആരാധകരും സിനിമാപ്രേമികളും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ താരം വീട്ടിൽ വിശ്രമത്തിലാണെന്നും ആരോഗ്യനില സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല.
ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോള് മത്സരത്തില് ലയണൽ മെസ്സിയുടെ വൈകാരികമായ തോൽവിയെക്കുറിച്ചും ചാമ്പ്യന്മാരുടെ മധുരവും കയ്പ്പും നിറഞ്ഞ യാത്രയെക്കുറിച്ചും പ്രതിപാദിക്കുന്ന വൈകാരികമായ ഒരു കുറിപ്പ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അമിതാഭ് ബച്ചന് സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെ പങ്കുവച്ചരുന്നു. കടുത്ത ഫുട്ബോള് പ്രേമികയാണ് അമിതാഭ് ബച്ചന്.
തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ തന്റെ ബ്ലോഗിലൂടെയാണ് സ്പെയിൻ- അർജന്റീന മത്സരത്തെ കുറിച്ചുള്ള കുറിപ്പാണ് പങ്കുവച്ചിരുന്നത്.
"എല്ലാ ചാമ്പ്യന്മാർക്കും ഒരു ദിവസം വരും," എന്ന് കുറിച്ച ബച്ചൻ, വർഷങ്ങളായി നേടിയ സ്നേഹവും പ്രശസ്തിയും വിലമതിക്കാൻ ഫുട്ബോൾ ഇതിഹാസമായ മെസ്സിയോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു
"കളി… കഴിഞ്ഞു… സ്പെയിൻ ചാമ്പ്യന്മാരായി, മെസ്സി പരാജയപ്പെട്ടു… വൈകാരികമായ കണ്ണീർ… സങ്കടം… എന്നാൽ എല്ലാ ചാമ്പ്യന്മാർക്കും ആ ദിവസം വരും… നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞുനോക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളെക്കാൾ മികച്ച മറ്റുള്ളവരുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കാണും… നിങ്ങളുടെ വഴിക്ക് വന്ന സ്നേഹം സ്വീകരിക്കുക… ആ പ്രശസ്തിയിൽ വിശ്രമിക്കുക," മെസ്സിയുടെ നിരാശയിലും അർജന്റീനയുടെ തോൽവിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള വികാരങ്ങളിലും പങ്കുചേർന്ന് ബച്ചൻ കുറിച്ചു.