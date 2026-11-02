ബോംബ് ഭീഷണി, ആരാധകരെ കാണാന് ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് ഗ്ലാസ് കൂട്ടിനുള്ളില് കയറി അമിതാഭ് ബച്ചന്; അച്ഛന് കാവലായി അഭിഷേകും
അമിതാഭ് ബച്ചന് പുതിയ സുരക്ഷാ കവചമൊരുക്കിയത് ബോളിവുഡ് താരങ്ങള്ക്ക് നേരെ നിരന്തരമായി ഉയരുന്ന ബോംബ് ഭീഷണിയെ തുര്ന്ന്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 2, 2026 at 3:44 PM IST
ഇന്ത്യന് സിനിമയുടെ ഇതിഹാസ താരം അമിതാഭ് ബച്ചന് വര്ഷങ്ങളായി തുടര്ന്നു പോരുന്നതാണ് ഞായറാഴ്ചത്തെ ആരാധകരുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച. എന്നാല് ഈ ആഴ്ച താരം എത്തിയത് വലിയ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളോടെയാണ്.
മുംബൈയിലെ തന്റെ വസതിയായ ജല്സയ്ക്ക് മുന്നിലെത്തിയ ആരാധകരെ കാണാനും അഭിവാദ്യം ചെയ്യാനും ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് ഗ്ലാസ് എന്ക്സോസറിലാണ് താരം ഇത്തവണ എത്തിയത്.
സാധാരണയായി തടിച്ചു കൂടിയിരിക്കുന്ന ആരാധകരെ കാണാനായി തന്റെ വസതിക്ക് മുന്നിലെ ഉയരമുള്ള പ്രത്യേക പ്ലാറ്റ്മില് നിന്നാണ് കൈവീശി കാണിക്കാറുള്ളത്. എന്നാല് ഇത്തവണ സുതാര്യമായ ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് കവചത്തിനുള്ളില് നിന്നുകൊണ്ടാണ് ആരാധകരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്.
സുരക്ഷാ ഭീഷണി നിലനില്ക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില് താരത്തോടൊപ്പം മകനും നടനുമായ അഭിഷേക് ബച്ചനും ഇത്തവണ എത്തിയിരുന്നു. ബിഗ് ബി ആരാധകരോട് കൈവീശി കാണിച്ചപ്പോള് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്കൊപ്പം അഭിഷേകും തൊട്ടടുത്ത് നില്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
എന്നാല് സുരക്ഷാ കവചത്തില് നില്ക്കണമെന്നത് മുംബൈ പൊലീസിന്റെ നിര്ദേശ പ്രകാരമാണോ അതോ താരത്തിന്റെ തീരുമാനമാണോ എന്ന കാര്യത്തില് വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല.
കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു കാലമായി ബോളിവുഡ് താരങ്ങളുടെ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ ആശങ്കകളാണ് ഉയര്ന്നു വരുന്നത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ തീരുമാനമെന്നാണ് വിവരം. അടുത്തിടെ അമിതാഭ് ബച്ചന്റെ വസതിയുള്പ്പെടെയുള്ള മുംബൈയിലെ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങള് ലക്ഷ്യമിട്ട് ബോംബ് ഭീഷണി സന്ദേശം ലഭിച്ചിരുന്നു. തുടര്ന്നാണ് താരത്തിന്റെ വസതിക്ക് മുന്നില് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയത്.
അടുത്തിടെയാണ് ബോളിവുഡ് താരം ടൈഗര് ഷ്റോഫിന് നേരെ വെടിവെപ്പ് നടന്നത്. ഇതേ തുടര്ന്ന് ആക്രമികളുടെ ലക്ഷ്യത്തില് മറ്റു പ്രമുഖ താരങ്ങളും ഉള്പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് വിവരം. ഇത് ബോളിവുഡ് ചലച്ചിത്ര മേഖലയില് വലിയ ആശങ്കയാണുണ്ടാക്കിയത്. ഈ സാഹചര്യം നിലനില്ക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ബിഗ് ബിയുടെ ആരാധകരുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച.
ബൃഹൻ മുംബൈ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ (ബിഎംസി) മേയർ റിതു താവ്ഡെയ്ക്ക് ലഭിച്ച ഇ-മെയിലിൽ അവരുടെ ഓഫീസ്, നടൻ അമിതാഭ് ബച്ചൻ്റെ വസതി, ഗായകൻ ദിൽജിത് ദോസാഞ്ജിൻ്റെ സംഗീത പരിപാടി നടക്കുന്ന സ്ഥലം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ബോംബ് സ്ഫോടനങ്ങൾ നടത്തുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിച്ചിരുന്നത്. സമീപകാലത്ത് ഇത്തരത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഭീഷണിയാണിത്. സ്ഥലത്ത് പരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും സംശയാസ്പദമായി ഒന്നും കണ്ടെത്താന് പൊലീസിന് കഴിഞ്ഞില്ല.
അതേസമയം ജുഹുവിലെ പുഷ്പ പാർക്കിന് സമീപത്തുവച്ചാണ് ടൈഗർ ഷ്റോഫിന് നേരെ വെടിവെപ്പുണ്ടായത്. കാറിലെത്തിയ തോക്കുധാരികൾ നടന്റെ വാഹനത്തിന് നേരെ വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു. ആക്രമണത്തിൽ ടൈഗർ ഷ്രോഫ് പരിക്കേൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു.