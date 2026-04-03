ഇനി ആശിര്വാദ് സിനിമാസിന് യാതൊരു അവകാശവുമില്ല; ദൃശ്യം 3 യുടെ ഡിജറ്റല് അവകാശം ആമസോണിന് മാത്രം
ദൃശ്യം 3 റിലീസ് മാറ്റിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ഡിജിറ്റൽ അവകാശങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച പുതിയ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 3, 2026 at 3:05 PM IST
ആരാധകർ ആവേശത്തോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന മോഹൻലാൽ-ജീത്തു ജോസഫ് ചിത്രം ‘ദൃശ്യം 3’യുടെ ഡിജിറ്റൽ അവകാശങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കി ആമസോൺ പ്രൈം വിഡിയോ. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആമസോണ് ആമസോൺ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവന പുറത്തിറക്കി.
ഇനി ചിത്രത്തിന്റെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഡിജിറ്റല് സ്ട്രീമിങ് അവകാശങ്ങള് ആമസോണ് പ്രൈമിനായിരിക്കും. ഒടിടി റിലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളില് നിര്മാണ കമ്പനിയായ ആശിര്വാദ് സിനിമാസിന് ഇനി പങ്കുണ്ടാവില്ലെന്നും പ്രസ്താവനയില് പറയുന്നുണ്ട്.
ആമസോൺ പ്രൈമിന്റെ പ്രസ്താവനയില് പറയുന്നത്
"ആശിർവാദ് സിനിമാസും ആമസോണും തമ്മിലുള്ള നിലവിലുള്ള കരാറുകളിലെ നിയമപരമായ അവകാശങ്ങൾ വിനിയോഗിച്ചുകൊണ്ട്, ‘ദൃശ്യം 3’ (മലയാളം) എന്ന ചലച്ചിത്രത്തന്റെ എല്ലാവിധ ഡിജിറ്റൽ അവകാശങ്ങളുടെയും (എസ്വിഒഡി, ടിവിഒടി, ഏവിഒഡി, എഫ്വിഒഡി, ഇഎസ്ടി എന്നിവയുൾപ്പെടെ, എന്നാൽ അവയിൽ മാത്രം പരിമിതപ്പെടുത്താതെ) ഏക ഉടമസ്ഥാവകാശം ആമസോൺ സെല്ലർ സർവീസസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന് (ആമസോൺ) ആണെന്ന് ഇതിനാൽ പൊതുജനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു.
ഈ സിനിമയുടെ ഡിജിറ്റൽ അവകാശങ്ങൾ ആമസോണിന് മാത്രമാണുള്ളതെന്നും അതിനാൽ ഈ അവകാശങ്ങൾ വിൽക്കാനോ, ലൈസൻസ് നൽകാനോ, ഏതെങ്കിലും മൂന്നാം കക്ഷിക്ക് താൽപ്പര്യമോ ബാധ്യതയോ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇടപാടുകൾ നടത്താനോ ആശിർവാദ് സിനിമാസിനോ (അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയവർക്കോ ലൈസൻസ് ഉള്ളവർക്കോ മറ്റേതെങ്കിലും വ്യക്തികൾക്കോ) യാതൊരു അധികാരവുമില്ലെന്ന് ഇതിനാൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
ആമസോണിന്റെ ഈ സവിശേഷാധികാരത്തിന് വിരുദ്ധമായി ഈ സിനിമയുമായോ അതിന്റെ ഡിജിറ്റൽ അവകാശങ്ങളുമായോ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയോ സ്ഥാപനമോ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമോ ഇടപഴകുകയാണെങ്കിൽ, അതിന്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തവും ചെലവും പ്രത്യാഘാതങ്ങളും അവർ തന്നെ വഹിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. ഈ സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആമസോണിന്റെ സവിശേഷാധികാരങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെയോ കരാർ ബന്ധങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നവർക്കെതിരെയോ ഇൻജംഗ്ഷൻ ഉത്തരവുകളും നഷ്ടപരിഹാരവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉചിതമായ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനുള്ള അവകാശം ആമസോണിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്.", ആമസോണ് പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയില് പറയുന്നു.
അതേസമയം 2021 ല് ഒടിടിയില് നേരിട്ട് റിലീസ് ചെയ്ത ദൃശ്യം 2 തിയേറ്ററുകളില് പ്രദര്ശനത്തിന് എത്തുകയാണ്. ഏപ്രില് 10 ന് ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള തിയേറ്ററുകളില് ചിത്രം എത്തും. മൂന്നാം ഭാഗം എത്തുന്നതിന് മുന്പേയാണ് രണ്ടാം ഭാഗം തിയേറ്റര് റിലീസിനൊരുങ്ങുന്നത്. രണ്ടാം ഭാഗം വലിയ സ്ക്രീനിൽ കാണാനുള്ള അവസരം ആരാധകർ ആവേശത്തോടെയാണ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്.
ദൃശ്യം 3 നേരത്തെ ഏപ്രില് 2 നായിരുന്നു ആഗോളതലത്തില് റിലീസ് തീരുമാനിച്ചത്. പിന്നീട് മോഹന്ലാലിന്റെ ജന്മദിനമായ മെയ് 21 ലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. നിർമാതാക്കളായ ആശിർവാദ് സിനിമാസാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഡിജിറ്റൽ അവകാശങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച പുതിയ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നത്.
ആശിർവാദ് സിനിമാസിന്റെ ബാനറിൽ ആന്റണി പെരുമ്പാവൂർ നിർമിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ മോഹൻലാലിനൊപ്പം മീന, എസ്തർ അനിൽ, അൻസിബ ഹസ്സൻ എന്നിവർ തങ്ങളുടെ വേഷങ്ങൾ വീണ്ടും അവതരിപ്പിക്കുന്നു. സതീഷ് കുറുപ്പാണ് ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിക്കുന്നത്. എഡിറ്റിങ് വിനായകും സംഗീതം അനിൽ ജോൺസണുമാണ്.
ചിത്രത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം മുതല് വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് സിനിമാ പ്രേമികള്ക്കുള്ളത്. ഇത്തവണ ജോര്ജു കുട്ടിക്കും കുടുംബത്തിനും എന്തു സംഭവിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രേക്ഷകര് ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. വരുണിന്റെ കൊലപാതകത്തില് ജോര്ജു കുട്ടിയും കുടുംബവും കുടുങ്ങുമോ നാലാം ക്ലാസുകാരന്റെ ബുദ്ധിയിലുദിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാവുമെന്നൊക്കെയാണ് പ്രേക്ഷകര് നോക്കുന്നത്. അതിനായി മെയ് 21 വരെ കാത്തിരിക്കണം.
